Paxful Team

见解与指南
银行转帐在Paxful非常受欢迎，是平台第二大支付方式，与银行转账相关的交易量已在今年10月底达到2100万美元。 与其他比特币交易平台相比，Paxful为用户提供机会，只需低廉费用即可进行银行转账交易。诸多支付方式速度与便利程度各有不同，但都旨在为您提供便捷的比特币购买方式！
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故事与访谈
“了解您的客户（KYC）”的概念似乎和常规的身份验证（ID verification）没什么不同。实际上，KYC的意义远不止于此。Paxful合规与反欺诈团队会仔细检查平台的所有操作，以确保Paxful在安全方面始终处于行业最领先的地位。如果加密货币领域是一个国际象棋棋盘，那么合规就是这场棋局中的王后。本篇文章，我们特意邀请到Paxful首席合规官Lana Schwartzman，为大家揭开这个领域的神秘面纱，也谈谈为什么Paxful的KYC服务安全合理，真正符合用户的需求。
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见解与指南
欢迎进入加密货币的世界。但是只要有互联网的地方，就有人可能会购买被盗取的电子邮件和密码数据库。 这些人也许不是跟踪狂，也不是黑客，可能只是想盗取您比特币的脚本小白。如何保护您的账户安全，请看本篇博客！
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新闻与更新
Paxful致力于不断优化产品，以确保为用户带来更好的体验。最近，我们的产品和开发团队也在不懈地努力。为了使沟通更顺畅，现在可以在比特币转账时添加备注；为了解决困扰礼品卡商家已久的“水印问题”，现在通过验证的用户可以获得去水印图片……更多产品更新细节，请查看本篇博客！
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新闻与更新
夏日渐渐走远，Paxful的产品却热度不减。加密货币与数字支付的世界日新月异，近期Paxful也有诸多更新和新功能，诸如推出移动端的应用程序“Paxful钱包”，优化平台API展示交易对象的服务器，在联盟计划中添加更多高级功能等等，快来一起探索吧！
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