在世界各地，欺诈几乎是各种规模的公司都会遇到的问题。 不论业务是否蓬勃发展，经济是否繁荣，都会有心存恶意的人企图通过欺诈来窃取他人财产。

在Paxful，您的财产安全是我们的首要任务，因此我们希望您了解Paxful采取了哪些行动来防范欺诈。

Paxful遵守法律法规

过去，比特币行业曾被称为“狂野西部”。 尽管有人可能会说这个行业至今依然很狂野，但在过去几年中，比特币行业的确发生了一些变化。 当下，比特币领域出台了诸多相关规定和法规，为所有人打造更加安全、方便的空间。

作为这个领域的平台，我们要确保所有人遵循所有适用法律和法规。 因此，我们制定了严格的 AML（反洗钱）政策和无法向某些国家/地区提供服务的规定。 我们配备世界一流的合规团队，确保发挥金融平台的自身作用，让加密货币行业变得更加安全。

为保障平台安全，我们采取了哪些行动

我们会尽早发现不良用户，打破他们的任何计划。 我们可以通过封禁、锁定、冻结、限制或暂停账号，防止不法分子接近平台上的诚信用户。 针对账号采取哪种限制要取决于具体情况。

账号封禁

当我们封禁账号时，用户将无法访问其 Paxful 账号，这意味着用户明显违反了我们的服务条款 (ToS)，我们将相关账号视为危险账号。 请务必仔细阅读我们的服务条款，负责地进行交易，因为账号封禁的操作是不可逆转的。

账号锁定

另一方面，如果账号被锁定，则是一种暂时的安全举措。 其原因可能是用户从新地点登录，或我们检测到可疑操作。 在这种情况下，我们会锁定相关账号，直到账号所有权和身份得以确认。 如果您的账号被锁定，请查看我们向您发送的邮件，在邮件中寻找相关链接，点击链接解锁账号。

账号冻结

当账号被冻结时，用户将暂时无法进行购买、出售或提取资金等交易。 如果您的账号被冻结，您想了解如何解除冻结，请查看您的电子邮件了解更多信息，然后联络我们进行后续操作。

账号限制

如果您的账号被限制，则永久无法再在平台上进行买卖。 然而，账号所有者可以一次性提取钱包中的所有资金，发送至自己选定的任何钱包地址。 和封禁账号一样，被限制的账号无法解除限制，也就是说，被限制的 Paxful 账号无法恢复。

账号暂停

被暂停的账号和被冻结的账号类似，至少在一段时间内可以进行的操作受限。 在暂停期满后，账号所有者将需要确认其身份，方可再次获得权限。

这些账号限制措施令平台更加安全，将不良用户拒之门外。

保持安全的交易环境

通过限制我们认为可疑的账号，我们可以保护诚实用户，免受不良用户的攻击。 这是针对使用多个 Paxful 账号的用户、使用虚假身份的用户、来自 OFAC 清单国家/地区的用户、以及滥用我们多种支付选项的用户。

正如上方所述，防范欺诈是所有公司面临的共同问题，Paxful也不例外。 请您帮助我们，共同限制这些危险账号，维护平台安全，如果您遇到以下用户，请告知我们：

出售加密货币，然后在您完成支付后要求您取消交易

要求您进行托管外交易，通过其他通讯应用程序交流

在支付处理完毕后，撤销支付或拒付

将您的加密货币锁定在托管中，无意完成交易

用同一张礼品卡进行多次交易，或通过已经使用过的礼品卡交易

未完成交易，欺骗或强迫您立即从托管中释放加密货币

请立即报告相关用户，这样，您就可以帮助我们限制其账号，保护平台安全。

请您与我们共同努力

在防范欺诈的整个过程中，Paxful一直在不懈努力，尽我们所能，利用一切资源来确保您的安全。 对此我们永远不会停下脚步，但也请您与我们共同努力。

如果您看到有人违反我们的服务条款，请联络我们或立即报告。 此外，我们很乐意听取您的反馈和建议，您的参与会令我们的平台更加安全，请随时联络我们，提出相关意见。

打击欺诈是一项艰巨的任务，但我们志在必得。 只要我们保持警惕，彼此合作，必将赢得这场战斗的胜利。 让我们共同努力，为所有人打造安全的加密货币空间。