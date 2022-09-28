目前，市面上已有数千种加密货币，同时还有更多新币种即将接踵而来。 您可曾想过，这些新的加密货币是如何形成的？

尽管我并非所有加密货币都是如此，但一些最主流的加密货币，包括以太币（ETH），都是从初始代币发行（ICO）中诞生的。

什么是 ICO，它是如何运作的？

初始代币发行（ICO）就像加密货币的筹款活动。 人们把钱投入到加密货币的开发中，作为回报，他们获得新的代币作为奖励。 然后，ICO 用筹集到的资金来开发加密货币。

当初始代币发行开始时，会发布一份完整的白皮书，概述项目的内容，完成后将满足的需求，需要多少资金，开发者要保留多少代币，接受什么样的资金，以及活动将持续多久。 在活动过程中，项目的支持者使用加密货币或法定货币来购买代币。

假设项目能够在特定的时间范围内筹集到足够的资金（ICO 成功）。 在这种情况下，所筹的资金将用于达成项目的目标。 然而，如果项目没有达到最低资金额（ICO 活动不成功），资金可以回到投资者手中。

此类活动在 2014 年用于 ETH 的开发，因而得到普及。 此后，市面上涌现出数百个其他初始代币发行项目，希望从中获得资金。

许多人将 ICO 与首次公开募股（IPO）相比较，在某种程度上，两者是有些类似的。 只是，初始代币发行用于加密货币行业。 然而，两者的目标和情况通常是不同的。 ICO 通常更像是一种筹款机制，而 IPO 则用于成熟的、希望出售公司的部分所有权以获得资金的企业。

如果你从 IPO 中购买股票，这基本上意味着您拥有公司的某个百分比。 而另一方面，如果你从 ICO 中购买代币，并不一定意味着您拥有项目的一部分。

ICO 是如何监管的？

根据所在地不同，初始代币发行的监管方式也有所不同。 例如，在美国，ICO 是完全合法的。 然而，美国证券交易委员会（SEC）使用 the Howey Test 来查看 ICO 是否是受监管的证券发行。 欧盟的法规与美国的做法非常相似。

Howey Test 确定交易是否被视为“投资合同”并因此受证券法律和法规的约束。 如果根据 Howey 测试将 ICO 视为投资合同，那么它可能会像所有其他公开股票一样受到监管、注册，并且必须严格遵守证券法。

从本质上讲，以上情况说明尽管 ICO 并非受到全面监管，但美国证券交易委员会仍可能进行干预。 让我们以 Telegram 事件为例。 2018-2019年， Telegram 集团在 ICO 中筹集了 17 亿美元。 然而，由于开发团队涉嫌注册失败，美国证券交易委员会对他们的活动提出了质疑。

去年三月，纽约南区地方法院发布了一项初步禁令。 该禁令要求 Telegram 必须向投资者返还 12 亿美元，然后支付 1850 万美元的民事罚款。

ICO 的风险是什么？

与加密货币市场上的任何事物一样，ICO 肯定存在风险，无论对买家还是组织者而言。

尽管越来越多的监管机构正在研究如何监管加密货币，但市场监管仍然非常不足。 如果您投资的 ICO 最终成为骗局或项目失败，没有人可以为您提供帮助。 另一方面，ICO 组织者可能会因金融监管而陷入困境。

作为投资者，需要注意以下几项风险：

炒作有时会超过实际价值。

您的投资可能会落入骗局或拉高出货系统。

有时在投资之前，很难对 ICO 进行全面了解。

代币的价格可以纯粹是投机性的，并且可能会出现剧烈波动。

有时，项目进度和问题的透明度有限。

作为组织者，您应该了解以下风险：

法规的不确定性会导致额外的罚款、成本或处罚。

您几乎没有代币持有者的相关信息。

如果项目的安全性受到损害，并最终危害了投资者的利益，责任将由您来承担。

自 2018 年以来，人们对 ICO 的兴趣持续下降。

买家和组织者都面临风险，在投入任何资金或努力之前必须仔细权衡。

如何识别 ICO 骗局

很遗憾，市面上有很多心怀不轨的人，等待并引诱毫无戒心的受害者投资上当。 如果您看到有兴趣投资的项目，请留意这些危险信号：

开发团队的人使用虚假的社交媒体资料或虚假身份

白皮书和商业模式不切实际

没有工作原型

开发团队的路线图并不明确

团队缺乏相关经验

团队的代码并没有将代码转移到 GitHub 上

公关工作并不可靠，或者没有正面提及该项目

团队不使用托管钱包，只在满足特定标准的情况下才将投资者的资金交付给开发人员

这些其中的一些危险信号，在投资之前请始终保持警惕。

有风险，但也有回报

的确，初始代币发行的骗局并不罕见，但这并不意味着您要远离所有 ICO。 市面上仍然存在非常精彩的项目，您只需进行自己的调研，判断 ICO 是否可信。 如果能找到不错的项目，那么您就有机会从一开始就进入某个市场——如果项目成功，您可能会收获巨额利润！

请尽快识别危险信号，保持安全。 别忘了，在这个行业，知识就是力量，您了解得越多就越安全。

*本文内容仅供参考。 您不应将任何此类信息或其他材料解释为法律、税务、投资、金融或其他建议。