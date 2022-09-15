对于比特币来说，过去的十年非常精彩，越来越多的人接受比特币的使用，并相信其金融包容性和赋权的目标。 然而我们必须牢记，比特币的供应是有限度的，我们接近此限度的速度也是有限的。 为实现此目的，比特币的开发人员设计了比特币减半，也称为“减半”。

什么是比特币减半？

在比特币区块链上验证交易的人会得到新铸造的比特币奖励。 在 210,000 笔交易（大约每四年）之后，铸造的比特币数量会减少一半，即比特币减半。

当比特币最初问世时，矿工验证每个区块会获得 50 BTC 奖励。 2012 年，奖励减少到 25 BTC，2016 年 12.5 BTC，2020 年 6.25 BTC。 2024 年的比特币减半将使每个交易区块的奖励减少到 3.125 BTC。 这个比特币减半周期将一直持续，直至达到 2100 万比特币限额。

对市场的看涨效应

我们会看到，比特币每次减半都会带来一种模式。 2016 年，BTC 价值在减半之前为 665 美元，一年后达到 2,250 美元。 2020 年的减半发生在 5 月。 到同年年底，BTC 的价格达到 29,000 美元——这是当年的最高价。 因此，我们可以安全地预计，每个比特币减半周期之后都会出现牛市。

来源：Bitcoin Magazine

为什么每个周期都会带来牛市？ 比特币是根据供求规律创造的。 随着每个比特币减半周期到来，新比特币的供应量逐渐减少。 低供应通常意味着价格上涨。

在比特币减半日期到来之前，市场上也会出现很多骚动。 谷歌趋势数据显示，在 2020 年比特币减半周期之前，搜索“比特币减半”的人数激增：

低供应量与需求的历史高点相结合，比特币价格新高应运而生。

周期的看跌部分

尽管我们很愿意将比特币减半周期视为其价格提升的方式，但要注意的是，这种提升只是暂时的。 当购买热潮降温时，市场总会自我修正。

来源：Cointelegraph

历史数据显示，牛市之后会出现持续约 12 个月的熊市状况。 比特币的价值通常会大幅下降，在下一个比特币减半周期到来前几个月再次开始攀升。

这对当前市场的有哪些启发？ 简单地说，我们目前所处的状况是正常的。 距离下一次比特币减半还有两年，市场的表现与过去大致相同，也就不足为奇了。

为什么当前的比特币减半周期比以前更看跌？

比特币恐惧和贪婪指数作为一种社会晴雨表，用来衡量社区的心态。 贪婪度上涨表现为人们疯狂购买，而高度的恐惧会让用户抛售资产。

目前，指数向我们显示出极端恐惧的状态。 在这种状况下，我们在论坛上看到的讨论以及某些投机者的行为也都不足为奇了。 这些因素带来的恐惧、不确定性和怀疑 (FUD) ，让当前的比特币减半周期更加看跌。

印钞过多

近期，我们讨论过量化宽松及其对比特币市场的影响。 虽然目标可能是平衡和振兴经济，但量化宽松即将结束的消息令市场投机者感到担忧。

美国加息

除了前一点，美联储呼吁提高利率的速度比人们的预期要快。 其目的是减少量化宽松产生的现金，官员们不仅要求加快加息速度，还要求提高利率 .

随着利率的提高，借款变得更加困难，拥有浮动利率抵押贷款的房主将为贷款支付更多费用。

通胀

现金过剩导致的全球通货膨胀率也可能是其中的一个因素。 例如，在 2022 年 5 月，美国的年通货膨胀率达到 8.6%，为 1981 年 12 月以来最高。 其中，能源价格飙升（34.6%），食品（10.1%），住房（5.5%）。

高通胀和不断上涨的利率意味着公众的购买力减弱。 对于我们这样的普通人，钱要花在必需品上，而 用于比特币或股票等投资的现金会减少。

UST 稳定币惨败

作为一种稳定币，Terra 旨在为用户提供一种加密货币，用来存储资金而不必担心波动性。 出人意料的是，稳定币 Terra 今年价值暴跌至近 0 美元。

这里需要注意的是，Terra 使用算法稳定币模型，与泰达币不同，后者用真实银行持有的法定货币支持其代币。

更复杂的是，Terra 坐拥价值数十亿美元的比特币，这让投资者担心该项目会出售其储备并用比特币充斥市场， 再加上 Terra 的崩溃削弱了人们对加密货币的信任，导致比特币当时的价格暴跌。

我们将何去何从？

目前的市场情绪有些紧张，这也是非常容易理解的。 我们从恐惧和贪婪指数上看到了这种情绪，从反对者口中听到了这种情绪，但他们都没有考虑到市场一直在遵循的模式。

除非发生重大事件，否则比特币将会横盘整理，直到 2024 年的下一个减半。 但请不必担心，隧道尽头终有光。 鉴于之前的比特币减半周期规律，另一场牛市很可能会到来。

此时我们应该注意的是，根据自己可以承受的损失进行投资，此外，无论何时投资都存在风险。 仅仅因为看到低价就冲动入市对我们没有任何好处。 做任何事情的最好方法，是确保我们对产品和即将进入的市场有充分的了解。 幸运的是，随着区块链的广泛流行，有大量资源可以帮助新手。

对于比特币这种货币，我们需要学习的内容还有很多。 十三年的历史不足以让货币成熟，更何况我们要尽可能进行全面了解。 好在从过去的经历来看，比特币并没有终结。

比特币最初只是单纯的投资工具，现在已成为访问传统金融机构受限的人们最实用的选择之一。 比特币已被用于筹款和汇款，近年来，即使是买杯咖啡这样的简单交易也可以用比特币完成。 毋庸置疑，比特币正朝着实现其潜力的方向迈进，接下来就是我们的市场如何对其加以利用。

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