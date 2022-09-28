随着加密货币的价格定期达到历史新高（尤其是比特币），人们会不禁想问，这些价值的来源何在？ 虽然比特币 (BTC) 可能占据了大部分头条新闻，但市面上也有一颗冉冉升起的新星值得我们关注：以太币（ETH）。

在撰写本文时，以太币的价格刚刚超过 1,300 美元大关，是时候探究一下其背后的原因了。

决定加密货币价格 的因素

在讨论 ETH 的价格影响因素和以太坊的价值之前，我们先来看看影响加密货币价格的一般因素。

供需

让我们从一个简单的因素开始。 供需规律是一项长期存在的经济理论，它解释了某种资源的买卖双方之间的关系。

简单来说，如果加密货币的供应量很低，而需求量很大，则价格可能会上升。 相反，如果需求低而供应高，价格可能会下降。

监管与法规

全球各地的当局对加密货币持有不同看法，这可能会影响其价格。 如果这些观点有些限制，则价格可能会下跌。 然而，它也适用于问题的另一面。 如果当局对前景持乐观态度，这可能成为价格上涨的强大催化剂。

经济状况

像比特币这样的加密货币有可能成为经济困境中的资产保值方式。 如果经济开始崩溃，人们可能会转向其他资产，希望能实现财富保值。 也就是说，全球经济的实力可能会在加密货币的价格决定上发挥重要作用。

媒体力量

媒体是一种强大的工具，可以对加密货币产生助力或损害。 在某种程度上，媒体可以控制投资者的情绪。 如果媒体对加密货币进行形象正面的描绘，可能会吸引新的投资者加入。 另一方面，如果媒体加密货币进行负面描述，那么即使是心志坚定的投资者也可能会被吓跑。

从知识介绍的角度而言，媒体也会影响价格。 通过无偏见地介绍加密货币的相关知识，媒体也会对交易者产生两方面的影响。 还有一点需要注意的是，当比特币价格呈上升趋势时，其他加密货币的价格往往会受到积极影响。

决定以太币价格的因素

说了这么多，你可能会问：“为什么以太币现在会上涨？”

实际上， 以太币与其他加密货币不太一样。 因为它是建立在分类帐系统上的、由用户支持的产品，所以每个人都可以看到交易的完整历史记录，从而打造持续的透明度。 随着网络和支持者的增长，新的价格变化因素开始出现。

硬分叉

我们来简单回顾一下以太坊硬分叉，本质上，它是给特定的区块链带来新的技术功能的一次更新。 此更新将新区块链与旧区块链分开，实质上创建了一种全新的加密货币。

每个将处理能力提供给任何网络的人都必须同意 100% 遵守其协议，确保一切正常运作。 随着团体的不断发展，人们可能在如何管理网络上出现分歧。 因此，人们可能会拒绝更新其系统，保留在旧的区块链上。 尽管随着时间的推移，许多旧协议的用户可能会逐渐消失，但硬分叉有可能会带来波动。 比方说，有一项更新允许矿工对处理区块收取更多费用。 这种更新可能会带来通货膨胀，并最终导致价格下跌。

随着以太坊最近从工作量证明系统转向权益证明系统，用户可能需要等待，观察其表现如何，才能更清楚地了解 ETH 的未来。

投机

像所有其他加密货币一样，以太币不依赖于任何中央银行。 这意味着价格波动可能会受到交易者投机的影响。

此外，交易者的投机行为也带来了新的影响因素。 例如，由于 ETH 的供应量没有上限，人们可能还要考虑到通货膨胀和用户利息的风险。

但是，由于以太币直接与以太坊平台绑定，因此其有用性得以确保。 它允许人们使用独特的功能，如去中心化的应用程序和智能合约。

以太币前景

我们理解，这些因素也许比较复杂，可能还有些我们并未提到， 一些其他因素可能被我们忽略了。 但以上是最为明确的因素，因此不容忽视。

至于以太币的未来和价格的走向，我们只能拭目以待。

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