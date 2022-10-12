在过去的几年里， 比特币（BTC）的普及程度大涨。 虽然您可能已经参与其中，但您可能不知道：比特币拥有大量年轻的支持者。 现在，有更多的年轻人在学习如何投资比特币。

让我们首先看看 Paxful 的 2021 年数据。 使用 Paxful 的主要群体在 25 至 33 岁之间，占所有流量的 32.76%。 同时，18 至 24 岁的人群占所有流量的 32.21%。 也就是说，超过 64% 的 Paxful 流量来自千禧一代和 Zoomers（也被称为 Z 世代）。 区块链资本博客中的一份报告也显示，18 至 34 岁的成年人对 BTC 的认知度最高，比率为 90%。

但我们在此并非要讨论 BTC 如何受欢迎，而是要探讨 BTC 在年轻人中受欢迎的原因。 我们还将讨论如何投资 BTC 并利用这一趋势。 如果您有兴趣了解 BTC 为何吸引了诸多年轻追随者，请继续阅读本文。 我们将为您详细分解，帮助您深入理解这两代人。

年轻人投资 BTC 的原因

年轻人投资这种加密货币的原因有很多。 其中包括当前的经济前景，当然也包括社交媒体。

对于技术的熟悉程度

年轻人更愿意投资 BTC 的第一个原因是，他们与技术更加契合。 对于大多数千禧一代和 Zoomers 来说，互联网在他们出生前就已经发明了， 这意味着他们从很小的时候就学会了使用方法。

使用加密货币往往意味着投资者需要有技术意识。 与婴儿潮一代不同，千禧一代和 Zoomers 通常不需要学习如何使用互联网或新的应用程序即可开始投资。 对他们而言，可能轻触几键即可在几分钟内开始加密货币之旅。 而年纪较大的用户在适应加密货币方面可能面临更大的挑战，因为他们对技术的应用较晚。

难怪在 BTC 投资方面，年轻人处于优势地位。 对他们来说，比特币不仅更容易接受，而且几乎无需经历学习的过程。

对金融机构缺乏信任

这一代人对比特币的应用率上升，另一个因素是基于年轻人对传统系统的不信任。 他们中的许多人出生在 90 年代的经济困难时期，经历了 2007 年的大衰退。 当时，华尔街和许多金融机构都在为维持生计而挣扎， 使得许多人陷入严重的经济困境。 许多千禧一代和 Zoomers 在这些严酷的经济事件影响下塑造了自己的思维模式。

现在的年轻人很多都会远离华尔街和中央银行机构，另寻他们可以信任的新系统。 毕竟，BTC 意味着未来的希望和改变。

除此之外，加密货币的入门标准很低，对每个人来说都更容易获得。 通过 BTC 投资，年轻的成年人希望可以对抗使其家庭陷入十余年困境的传统金融系统。 他们想看到一种变化，希望 BTC 能够成为这种变化。

可进入性

年轻一代也可能更热衷于投资比特币，因为与股票或黄金、石油等特定商品货币相比，比特币更容易进入。 您只需一个有效的电子邮件地址，一份正式的身份证明（如驾驶执照），以及互联网，就可以开始从事加密货币事业了。

另一方面，投资股票可能需要更多的努力。 通常情况下，您需要提交文书工作来开设证券账户，而这才只是冰山一角。 而黄金和白银有许多不同的投资途径，需要更多的努力。 而这正是年轻人对 BTC 如此感兴趣的巨大原因：它对每个人都是可及的，入门更加容易。

社交媒体

CNBC 的一项研究表明，相比其他人群，Zoomers 和千禧一代（18 至 34 岁）使用社交媒体的调研来获得投资想法的可能性高出 17%。 这一统计数字清楚地表明，更多的年轻人正在利用社交媒体作为资源来投资 BTC。 换句话说， 社交媒体在加密货币投资方面对年轻一代有很大影响。 随着社交媒体使用量的上升，其在 BTC 投资中也发挥了作用非常合理。

FOMO

虽然我们谈到社交媒体对年轻 BTC 投资者的影响，但 FOMO 发挥的作用也很重要。 在加密货币世界中，FOMO 是 “惧怕错失机会“的简称，指的是投资者担心错过潜在的加密货币投资的情绪。

随着社交媒体在年轻一代中兴起，年轻人可能比其他人更强烈地感受到加密货币的 FOMO 情绪，这并不奇怪。 年轻人也可能因为社交媒体中听到的 BTC 成功故事而经历更多的 FOMO 情绪。

金融知识

年轻一代更多投资于加密货币的最后一个原因是，他们可能更了解金融知识。 多年来，随着美国等国家的学生债务攀升至历史新高，年轻一代往往更热衷于讨论金钱。

他们也获得了大量的金融教育。根据一项研究，大约 40% 的千禧一代已经接受过金融教育课程。 虽然只有 16% 的千禧一代被认为是拥有财务知识的人，但还有一些消息来源表明事实并非如此。 千禧一代及其对财务知识的熟悉，可能正是他们愿意投资于加密货币的原因。

年轻人的加密货币投资技巧

现在我们已经介绍了为什么年轻一代对 BTC 感兴趣，让我们再深入了解一下投资的具体情况。 以下是一些建议，在首次开启投资之旅时请您牢记在心。

不要被炒作所迷惑

我们理解，BTC 领域可能存在很多炒作。 然而，在研究如何投资 BTC 时，我们建议您不要出于情绪冲动而采取行动。 这意味着不要陷入 FOMO（惧怕错失机会）或关于 BTC 的过度兴奋情绪。 保持冷静的头脑，确保您所有的 BTC 投资都是合理的。 人们会通过拉高出货 (Pump and dump) 骗局进行炒作，但只要记住对每项 BTC 投资进行调查，确定这种兴奋的情绪背后是否有足够的保障即可。

进行研究

在投资比特币的时候，一定要做好研究。 查看”如何投资 BTC”、”BTC 骗局 “或 “什么是 BTC” 等关键词。 这将有助于您了解更多 BTC 投资的相关信息。 研究是您永远的伙伴，您可以通过教育性的比特币网站中学到很多东西。 在学习如何投资时要花时间坐下来，做好尽职调查。

不要过度消费

最后一点也很重要，在投资时一定不要过度消费。 我们建议您研究如何投资 BTC，学习投资顾问的顶级投资技巧。 财务顾问通常会将您投资组合的 5% 至 10% 左右用于风险较高的 BTC 投资。 在您做出投资决定时，请牢记这一比例。

研究是您最好的伙伴

最终，如果您决定投资加密货币，一定要做好研究。 我们一再强调，研究是您最好的伙伴。 它不仅能帮助你更多地了解 BTC，还能帮助您做出正确的投资决定。 与千禧一代、Zoomers 和专家交谈，了解他们为何如此喜爱 BTC。 无论您作何选择，要投资比特币总有很多种方式。

最重要的是，有很多角度可以理解为什么年轻一代如此热衷于投资 BTC，也许我们可以从中学到一些东西。 现在您已经了解如何投资 BTC 了，未来的空间无限，只待您探索。

*本文内容仅供参考，您不应将任何此类信息或其他材料解释为法律、税务、投资、金融或其他建议。 您应该对事实和数据亲自进行独立核实，在做出任何决定之前，可能需要寻求专业建议。