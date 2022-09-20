在 2020 年的最后一个季度，PayPal 的年终公告宣布，其平台开始支持各种数字货币 ，这让加密货币社群感到惊讶。 PayPal拥有数百万全球用户，这可能是加密货币行业在全球获得曝光的绝佳机会。

然而，如果说到使用数字货币的便利性，这个金融巨头与数千家加密货币市场相比又有哪些不同之处呢？ Paypal 是购买 BTC 最佳场所吗？还是应该选择在 Paxful 购买 BTC？ 让我们一探究竟吧。

应该在PayPal上购买加密货币吗？

涉及到财务问题时，您需要关注很多方面。 如果您很难决定到底应该在 PayPal 这个新晋平台上购买、出售和持有 BTC，还是应该坚持使用 Paxful 等广为人知的加密货币市场，可以参考这些优势和劣势。

让我们从优点开始…

✔︎ 创建账号是免费的。 与其他移动钱包一样，注册 PayPal 无需支付任何费用。 只需提供平台要求的信息，完成相关注册流程即可。

✔︎ 它支持各种加密货币。 目前，PayPal 支持四种数字货币：比特币（BTC）、比特币现金（BCH）、以太币（ETH）和莱特币（LTC）。 如果您想尝试不同的加密货币，这是不错的消息。

✔︎ 您可以使用自己的 PayPal 账号无缝购买加密货币。 您可以使用自己的 PayPal 现金或 Cash Plus 余额，或使用与 PayPal 账号关联的借记卡或信用卡购买 BTC。

✔︎ 您出售加密货币的利润将自动充入您的 PayPal 账号。 你可以像普通资金一样使用自己的收入，或将其存入您的借记卡或与 PayPal 账号关联的银行账户。

✔︎ 用低至 1 美元即可购买一小部分 BTC。 即使在加密货币价格不断上涨的情况下，您也无需几千美元的入场资金。 从小额开始，逐渐迈入大额交易。

✔︎ PayPal 是一家知名的、信誉良好的金融服务提供商。 目前，该平台为全球 3 亿多用户提供服务。 如果该平台在全球范围内扩展其加密货币服务，就可以将比特币和其他数字货币迅速介绍给数百万用户。

以上优势听起来很精彩，但在匆忙做出决定之前，让我们从另一个角度考量一下。

为什么不该在Paypal购买加密货币？

✘ PayPal上的加密货币服务只针对美国用户。 目前，只有美国的 PayPal 用户（夏威夷除外）可以购买、出售和持有加密货币。 因此，如果您居住在美国境外，可能要选择在您的国家/地区可以使用的加密货币市场。

✘ 您无法使用自己的加密货币进行汇款或通过 PayPal 付款。 平台也不允许您使用加密货币余额购买和转移资金。 要使用加密货币资金进行支付，你需要在PayPal上将其出售并将其转换成美元——这会让整个过程比较繁琐，特别是对经常使用加密货币的人群。

✘ 在 PayPal 上购买 BTC 只有三种方式。 包括 PayPal Cash、PayPal Cash Plus，以及与 PayPal 关联的借记卡或银行账户。 如果您首次使用该平台，可能需要先探索一下，才能了解操作方法。

✘ 您无法将加密货币资金转移到其他钱包。 这是许多加密货币爱好者的主要关注点之一。 目前，所有在 PayPal 上购买的加密货币都要留在 PayPal 上，而不是在您的加密货币钱包中。 与此同时，您在平台外购买的加密货币也不能转移到您的PayPal钱包（这未免有些排他性）。

✘ 平台不支持点对点交易。 至少“目前还不支持”。 您无法使用自己的加密货币余额，在PayPal平台内外的朋友手中购买加密货币。 如前所述，您需要先出售加密货币资产，并在PayPal将其转换为美元。

✘ 平台不会为您提供密钥。 由于您是在一个高度中心化的平台上购买、出售和存储，因此您无法管理自己的密钥。 只能登陆自己的账号，然后访问自己的比特币资金。

那么，您是否应该购买呢？ 决定权完全在您手中。 如果你是资深的美国PayPal用户，正在考虑直接使用您的账号购买BTC、BCH、LTC或ETH，那么这可能是一个很好的入手平台。

为什么应该在Paxful上购买比特币？

如果您身处夏威夷或世界其他地方，希望真正拥有比特币的所有权，可以考虑在Paxful上购买比特币。 你无需经历我们前面提到的缺点，等待您的只有便捷的交易，如:

最低费用 – Paxful允许您以最低费用或免费购买一小部分比特币！

– Paxful允许您以最低费用或免费购买一小部分比特币！ 可用性 – 您可以在当地和全球买卖比特币和其他加密货币，并随时提取资金。

– 您可以在当地和全球买卖比特币和其他加密货币，并随时提取资金。 便捷性 – 由于加密货币的市场瞬息万变，因此最好能拥有一个比特币钱包，只需轻动指尖，即可随时查看资金。 Paxful还提供 超过 350 种比特币购买方式 ，其中包括在您的国家/地区最受欢迎的支付方法。

– 由于加密货币的市场瞬息万变，因此最好能拥有一个比特币钱包，只需轻动指尖，即可随时查看资金。 Paxful还提供 ，其中包括在您的国家/地区最受欢迎的支付方法。 安全性 – 在Paxful，根据 KYC（了解你的客户）规定，所有用户都需要经过账号验证，以保护您和资金免受侵害。 当您和世界各地的交易者打交道时，这一点尤其重要。

– 在Paxful，根据 KYC（了解你的客户）规定，所有用户都需要经过账号验证，以保护您和资金免受侵害。 当您和世界各地的交易者打交道时，这一点尤其重要。 更多机遇 – 随着加密货币领域的继续扩张，将出现越来越多的金融机会。 Paxful提供了一个交易环境，让您可以从其他交易者手中寻得精彩的比特币交易，并在您的国家/地区内外建立持久的业务关系。

如果 Paxful 在您的地区尚未开放，也不必担心，在寻找当地可用的比特币市场时，只需牢记以上几点即可！

您是否已做好准备，在这个不断发展的行业中开启或者继续自己的旅程？ 更重要的是，你会尝试 PayPal 新推出的加密货币产品，还是会在 Paxful 上使用 Paypal 购买比特币？

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