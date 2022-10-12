自 2009 年问世以来，比特币（BTC） 已经走过了漫长的道路。 在此期间，比特币已经开发出许多实际用例，如获得更好的外汇汇率和低成本发送汇款。

加密货币已经彻底改变了这些领域，提供了更便宜、更有效的跨境汇款方式。 尽管许多人仍然习惯通过传统方式进行兑换和汇款，但这其中有一些明显缺陷是我们不能忽视的。 尤其是当不公平的外汇汇率和换汇控制政策实施时。

为什么外汇汇率会出现波动？

2020 年，我们看到了历史性的经济动荡。 市场震动对贸易、就业、通货膨胀和国家预算都产生了冲击。 即使是稳定的经济体也无法避免这场全球经济衰退，而对于在 2020 年前经济已经很脆弱的国家，受到的影响最为严重。

货币汇率波动是浮动汇率的自然结果，该汇率由本国相对于其他国家的供应和需求决定。 当遇到经济震荡时，外汇汇率会上涨，陷入困境的经济体可能很难兑换本国货币。

什么是外汇管制？

外汇管制是各国政府为限制外汇买卖而采取的措施。

许多实施了此类控制的国家/地区已经取消了这些管制政策，但有些国家仍在实施——如俄罗斯、印度、朝鲜、古巴和中国。

那么，这对生活在这些国家的人们意味着什么？ 整体而言，这意味着他们获得外汇的机会有限。 人们只能在政府批准的货币兑换点进行换汇。 即使如此，这些交易所的交易也有上限。

此外，货币汇率都是由政府制定的，所有的兑换均使用政府的身份证来记录。 这些措施可以控制公民以现金形式携带多少外币进出该国。

外汇管制的利与弊

这些是外汇管制的内容，那么政府为什么要实施这些管制？ 外汇管制有几项好处。

首先，我们之前提到过，较弱的经济体可以从这些管制中受益。 有了这些措施，就可以防止汇率的过度波动。

外汇管制的目的还在于 应对极端投机行为对外汇市场的影响。 我们以 2008 年的冰岛为例。 当年在该国经济严重崩溃后，暂时实行了外汇管制。

然而，这些管控也有其自身的缺点。

首先，它们破坏了货币价值随自然市场力量而涨落的性质。 从本质上讲，它们破坏了自由贸易的理念。

使用这些控制措施的第二个缺点是， 公司更难发送和接收跨境支付。 这方面我们以俄罗斯中央银行为例。 他们严格控制卢布汇率，并要求汇款人必须在俄罗斯中央银行拥有账户。 此外，有些交易信息必须用俄语填写。 这些控制措施使其他公司向俄罗斯进行支付变得复杂，特别是对较小的公司而言。

此外，政府规定的外汇汇率有时是不公平的，低于货币的实际价值。 为了获得货币的最大价值，人们往往会求助于黑市货币兑换商。

最后， 这些控制措施也影响到汇款。 如果实施这样的管控，汇款的成本和速度可能会受到损害，这与联合国降低全球汇款成本的目标相悖。

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模型过时了？

正如您所见，使用比特币是获得更好的外汇汇率和汇款的最佳方式之一。 除此之外，BTC 还有其他实际用途，如作为更有效的支付手段和可行的价值储存资产等等。

BTC 的这些用途证明，加密货币并不总是与投机、赚钱或投资相关的。 同时，它也是我们可以在日常生活使用的资金。

随着 BTC 的应用率持续上升，我们将看到更多的、更有创意的用例涌现，对此我们拭目以待。