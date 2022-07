Giao dịch thẻ quà là một phần quan trọng trên Paxful. Paxful không chỉ có hàng ngàn đề nghị uy tín cho nhiều loại thẻ quà khác nhau, người dùng của chúng tôi còn chủ yếu dựa vào thẻ quà để giao dịch Bitcoin.

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để đảm bảo rằng bạn đang giao dịch thẻ quà trong một môi trường an toàn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể làm tốt trách nhiệm của mình để giao dịch an toàn. Theo những trader đồng cấp của chúng tôi, sau đây là những biện pháp thực hành tốt nhất để đảm bảo an toàn khi giao dịch thẻ quà lấy Bitcoin trên Paxful:

Biện pháp thực hành tốt nhất: mua Bitcoin bằng thẻ quà một cách an toàn

Cung cấp bằng chứng cho người bán của bạn. Cung cấp cho người bàn bằng chứng rằng thẻ quà hợp lệ, rằng bạn đã tự mua chúng (ảnh chụp biên lai), và bằng chứng rằng bạn thực sự sở hữu thẻ quà (ảnh chụp thẻ quà và ảnh chụp số dư của thẻ).

Cung cấp cho người bàn bằng chứng rằng thẻ quà hợp lệ, rằng bạn đã tự mua chúng (ảnh chụp biên lai), và bằng chứng rằng bạn thực sự sở hữu thẻ quà (ảnh chụp thẻ quà và ảnh chụp số dư của thẻ). Chụp ảnh màn hình hoặc quay video lại giao dịch. Ảnh và video chứng minh rằng bạn là một trader trung thực sẽ giúp ích rất nhiều trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

Ảnh và video chứng minh rằng bạn là một trader trung thực sẽ giúp ích rất nhiều trong trường hợp xảy ra tranh chấp. Đừng tải lên bất cứ ảnh nào cho tới khi được yêu cầu. Trước khi tiến hành thanh toán, hãy đợi người bán yêu cầu cụ thể về việc gửi một ảnh chứa mã thẻ qufa của bạn.

Trước khi tiến hành thanh toán, hãy đợi người bán yêu cầu cụ thể về việc gửi một ảnh chứa mã thẻ qufa của bạn. Đừng quy đổi thẻ quà trong khoảng thời gian ngắn. Việc sử dụng quá nhiều mã thẻ quà trong một thời gian ngắn có thể khiến thương gia hạn chế tài khoản của bạn.

Biện pháp thực hành tốt nhất: bán Bitcoin lấy thẻ quà tặng một cách an toàn

Thẻ quà American Express & Thẻ quà OneVanilla VISA/MasterCard

Chỉ định dãy số của thẻ bạn chấp nhận. Ví dụ như dãy số bắt đầu với 4356.

Ví dụ như dãy số bắt đầu với 4356. Nói với đối tác giao dịch đừng thanh toán vội cho tới khi bạn yêu cầu. Đảm bảo rằng bạn sẵn sàng nhận thanh toán trước khi yêu cầu họ gửi.

Đảm bảo rằng bạn sẵn sàng nhận thanh toán trước khi yêu cầu họ gửi. Hãy hỏi xem thẻ quà có số dư đầy đủ hay không. Nói cho người mua biết rằng bạn chỉ chấp nhận nếu thẻ quà có số dư đầy đủ.

Nói cho người mua biết rằng bạn chỉ chấp nhận nếu thẻ quà có số dư đầy đủ. Đảm bảo rằng thẻ chưa được đăng ký. Đừng đăng ký thẻ.

Đừng đăng ký thẻ. Yêu cầu người mua tải lên thẻ quà cùng bằng chứng. Đảm bảo rằng họ hiển thị cả số dư và thời điểm hiện tại.

Đảm bảo rằng họ hiển thị cả số dư và thời điểm hiện tại. Yêu cầu nhận thông tin về thẻ . Thông tin này bao gồm số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV2 (ví dụ: XXXXXXXXXXXXX XX/XX XXXX).

. Thông tin này bao gồm số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV2 (ví dụ: XXXXXXXXXXXXX XX/XX XXXX). Đợi một vài phút trước khi xử lý thẻ. Nếu thẻ bị từ chối, hãy cho đối tác biết rằng bạn sẽ kiểm tra lại sau một tiếng.

Thẻ quà tặng VISA

Chỉ định dãy số của thẻ bạn chấp nhận. Ví dụ như dãy số bắt đầu với 4356.

Ví dụ như dãy số bắt đầu với 4356. Đảm bảo rằng thẻ chưa được đăng ký. Đừng đăng ký thẻ.

Đừng đăng ký thẻ. Yêu cầu người mua tải lên thẻ quà kèm bằng chứng . Bao gồm ảnh chụp lại số dư của thẻ, lịch sử giao dịch và thời gian hiện tại. Nếu họ không biết cách kiểm tra số dư, hãy điều hướng họ tới trang web này.

. Bao gồm ảnh chụp lại số dư của thẻ, lịch sử giao dịch và thời gian hiện tại. Nếu họ không biết cách kiểm tra số dư, hãy điều hướng họ tới trang web này. Yêu cầu họ cung cấp ảnh chụp rõ ràng. Bao gồm một ảnh chụp rõ ràng mặc trước và sau của thẻ. Hãy chắc rằng bạn có thể đọc tất cả thông tin thẻ từ ảnh.

Thẻ quà tặng Walmart

Chỉ định dãy số của thẻ bạn chấp nhận. Ví dụ như dãy số bắt đầu với 4356.

Ví dụ như dãy số bắt đầu với 4356. Đảm bảo rằng thẻ chưa được đăng ký. Đừng đăng ký thẻ.

Đừng đăng ký thẻ. Hãy hỏi xem thẻ quà có số dư đầy đủ hay không. Nói cho người mua biết rằng bạn chỉ chấp nhận nếu thẻ quà có số dư đầy đủ.

Nói cho người mua biết rằng bạn chỉ chấp nhận nếu thẻ quà có số dư đầy đủ. Yêu cầu người mua tải lên thẻ quà cùng bằng chứng. Yêu cầu họ nhập bốn số đầu tiên của thẻ, ngày và giờ mua thẻ quà (được hiển thị trên biên lai), và số thẻ quà đầy đủ. Ngoài ra, hãy yêu cầu họ tải lên ảnh chụp màn hình số dư cùng với thời gian hiện tại.

Yêu cầu họ nhập bốn số đầu tiên của thẻ, ngày và giờ mua thẻ quà (được hiển thị trên biên lai), và số thẻ quà đầy đủ. Ngoài ra, hãy yêu cầu họ tải lên ảnh chụp màn hình số dư cùng với thời gian hiện tại. Yêu cầu họ cùng cấp ảnh có chất lượng rõ ràng. Bao gồm một ảnh chụp rõ ràng mặc trước và sau của thẻ. Hãy chắc rằng bạn có thể đọc tất cả thông tin thẻ từ ảnh.

Thẻ quà tặng Amazon

Yêu cầu người mua tải lên thẻ quà cùng bằng chứng. Bao gồm ảnh chụp biên lai.

Bao gồm ảnh chụp biên lai. Hãy chú ý thật kỹ tới biên lai. Hãy kiểm tra xem trên biên lai có tên của đối tác giao dịch không và xem ngày mua.

Hãy kiểm tra xem trên biên lai có tên của đối tác giao dịch không và xem ngày mua. Hỏi xem liệu tài khoản của họ có bị hạn chế trên Amazon không. Hỏi xem họ có thường xuyên bán thẻ quà Amazon không, nếu thường xuyên làm vậy, nhiều khả năng tài khoản của họ bị hạn chế.

Học cách giao dịch Bitcoin an toàn

Bất cứ khi nào giao dịch Bitcoin, điều quan trọng là bạn cần học cách giảm rủi ro xuống mức tối thiểu bằng bất cứ cách nào. Làm vậy, bạn sẽ có thể bảo vệ tiền của mình và đạt tới tiềm năng tốt nhất trên Paxful.

Nếu muốn có trải nghiệm giao dịch tự động hóa hơn, hãy xem Gift Card Hub của chúng tôi!