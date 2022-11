Trong vài năm trở lại đây, Bitcoin (BTC) đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Có thể bạn đã tìm hiểu và quan tâm tới Bitcoin từ trước, tuy nhiên có thể bạn chưa biết rằng: thể hệ trẻ là nhóm người ủng hộ Bitcoin nhiệt thành nhất. Ngày càng có nhiều người trẻ tìm hiểu về cách đầu tư vào Bitcoin.

Hãy thử nhìn vào dữ liệu năm 2021 của Paxful. Nhóm người dùng sử dụng Paxful hàng đầu thuộc nhóm tuổi từ 25 tới 33, chiếm 32,76% tổng khối lượng giao dịch. Trong khi đó, nhóm người từ 18 tới 24 tuổi đóng góp 32,21% khối lượng giao dịch. Điều này có nghĩa là hơn 64% khối lượng giao dịch Paxful tới từ những người thuộc thế hệ Y và thế hệ Z. Một báo cáo từ Blockchain Capital Blog cũng đã cho thấy rằng người lớn trong độ tuổi từ 18 tới 34 có mức độ nhận thức cao nhất về BTC, với tỷ lệ là 90%.

Tuy nhiên chúng ta không bàn về mức độ phổ biến của BTC, mà là lý do tại sao BTC lại phổ biến với những người trẻ tuổi. Chúng ta cũng sẽ bàn về cách đầu tư vào BTC và tận dụng xu hướng này. Nếu bạn quan tâm tới việc tìm hiểu lý do tại sao BTC đã thu hút được sự chú ý của người trẻ tuổi thì hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu. Chúng tôi sẽ phân tích để bạn hiểu hơn về hai thế hệ này.

Lý do tại sao những người trẻ tuổi đầu tư vào BTC

Có nhiều lý do lý giải cho việc người trẻ tuổi đầu tư vào đồng tiền điện tử này. Trong đó bao gồm những triển vọng hiện tại về nền kinh tế và tất nhiên là cả truyền thông xã hội.

Sự thành thạo về công nghệ

Lý do đầu tiên khiến người trẻ tuổi sẵn sàng đầu tư hơn vào BTC là vì họ có sự am hiểu nhất định về công nghệ. Đối với hầu hết những người thuộc thế hệ Y và Z, Internet đã được phát minh trước khi họ ra đời. Điều này có nghĩa là họ đã học được cách sử dụng công nghệ này từ nhỏ.

Sử dụng tiền điện tử thường đồng nghĩa với việc nhà đầu tư phải am hiểu về công nghệ. Khác với thế hệ X, thế hệ Y và Z không cần phải học cách sử dụng Internet hoặc một ứng dụng mới để có thể bắt đầu tham gia đầu tư. Họ chỉ cần thực hiện một vài thao tác chạm, bấm một vài nút là đã có thể bắt đầu tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử. Người lớn tuổi hơn chắc chắn là gặp nhiều thách thức hơn bởi không có sẵn kiến thức và kỹ năng về công nghệ.

Có thể khẳng định là người trẻ tuổi có lợi thế hơn trong việc đầu tư BTC. Ngoài ra đường cong học tập của họ cũng dốc hơn, đồng nghĩa với tốc độ tìm hiểu nhanh.

Thiếu niềm tin vào các tổ chức tài chính

Một lý do khác lý giải cho tỷ lệ ứng dụng Bitcoin cao của gen Y và Z là do những người trẻ tuổi thiếu đi niềm tin vào hệ thống tài chính. Nhiều người trong số họ sinh ra trong thời kỳ kinh tế khó khăn vào những thập niên 90, họ đã trải qua cuộc Đại suy thoái năm 2007. Trong khoảng thời gian này, Wall Street và nhiều tổ chức tài chính đã gặp rất nhiều khó khăn để sinh tồn. Khoảng thời gian này đẩy người ta vào tình cảnh khó khăn về mặt tài chính. Thế hệ Y và Z chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi hệ quả của những sự kiện kinh tế khắc nghiệt này.

Kết quả là họ có xu hướng tránh xa Wall Street và những tổ chức ngân hàng tập trung, và thay vào đó tập trung vào hệ thống mới mà họ có thể tin tưởng. Sau cùng thì BTC đồng nghĩa với hy vọng và thay đổi cho các thế hệ tương lai.

Ngoài ra, việc tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử cũng vô cùng đơn giản, tức là mọi người đều có thể tham gia. Thông qua việc đầu tư vào BTC, những người trẻ tuổi tuyên bố chống lại một hệ thống đã kìm nén gia đình của họ trong nhiều thập kỷ. Đơn giản là họ muốn thấy sự thay đổi và hy vọng rằng BTC là lời giải mà họ vẫn hằng tìm kiếm.

Khả năng tiếp cận và sử dụng

Các thế hệ trẻ cũng hăng hái đầu tư vào Bitcoin bởi lĩnh vực này dễ tham gia hơn so với cổ phiếu hoặc những mặt hàng khác như vàng hay dầu. Tất cả những gì bạn cần để bắt đầu trong lĩnh vực tiền điện tử là một địa chỉ email hợp lệ, ID chính thức (như bằng lái xe) và truy cập internet.

Ngược lại, cần nỗ lực nhiều hơn để có thể đầu tư vào cổ phiếu. Thông thường, bạn cần gửi giấy tờ để mở một tài khoản môi giới, và đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Ngoài ra còn có các phương án đầu tư khác là vàng và bạc, bản thân hai tài sản này lại có nhiều cách thức đầu tư khác nhau. Đây là lý do lớn khiến những người trẻ tuổi hướng sự quan tâm của họ vào BTC – tài sản sẵn có cho tất cả mọi người và ai cũng có thể dễ dàng tham gia.

Truyền thông xã hội

Một nghiên cứu của CNBC cho thấy rằng thế hệ Y và Z (độ tuổi từ 18 tới 34) có xu hướng sử dụng nghiên cứu từ truyền thông xã hội để lấy ý tưởng đầu tư cao hơn 17% so với các nhóm tuổi còn lại. Thống kê này chỉ ra rõ ràng rằng những người trẻ tuổi đang sử dụng truyền thông xã hội làm các nguồn tài nguyên để đầu tư vào BTC. Nói cách khác, truyền thông xã hội có ảnh hưởng đáng kể tới các thế hệ trẻ hơn xét về hoạt động đầu tư vào tiền điện tử. Trong bối cảnh các trường hợp sử dụng của BTC ngày càng gia tăng thì việc truyền thông xã hội đóng vai trò quan trọng trong hoạt động đầu tư cũng là điều dễ hiểu.

FOMO

Khi nói về truyền thông xã hội, chúng ta cũng cần đề cập tới vai trò của FOMO trong việc tác động tới những nhà đầu tư BTC trẻ tuổi. Trong thế giới tiền điện tử, FOMO viết tắt cho “Nỗi sợ bị bỏ lỡ“, đây là cảm xúc mà một nhà đầu tư trải qua khi lo lắng rằng họ có thể bỏ lỡ các cơ hội đầu tư tiền điện tử tiềm năng.

Với việc truyền thông xã hội ngày càng phổ biến trong các thế hệ trẻ, không có gì lạ khi người trẻ tuổi chịu sự tác động của FOMO mãnh mẽ hơn thế hệ lớn tuổi. Người trẻ tuổi càng cảm thấy FOMO hơn khi đọc các câu chuyện thành công về BTC qua truyền thông xã hội.

Hiểu biết về tài chính

Lý do cuối cùng lý giải cho việc tại sao các thế hệ trẻ đầu tư nhiều hơn vào tiền điện tử là do họ có sự am hiểu nhất định về lĩnh vực tài chính. Qua các năm, tỷ lệ nợ học sinh tại các quốc gia như Mỹ tăng lên mức đỉnh mọi thời đại, đó là lý do tại sao các thế hệ trẻ có xu hướng bàn luận nhiều hơn về vấn đề tiền bạc.

Họ cũng có nhiều cơ hội tiếp cận với giáo dục về chủ đề tài chính. Theo nghiên cứu, khoảng 40% người thuộc thế hệ Y có cơ hội tiếp cận với giáo dục về chủ đề tài chính. Trong khi đó chỉ 16% số người thuộc thế hệ Y được coi là có kiến thức về tài chính, các nguồn thông tin khác lại gợi ý điều ngược lại. Những người thuộc thế hệ Y tự tin vào kiến thức tài chính của họ và điều này lý giải cho việc họ sẵn sàng tham gia đầu tư vào thị trường tiền điện tử.

Lời khuyên về đầu tư tiền điện tử cho những người trẻ

Sau khi tìm hiểu lý do tại sao thế hệ trẻ quan tâm tới BTC, hãy cùng bàn về việc đầu tư. Sau đây là một số lời khuyên mà bạn cần ghi nhớ khi bắt đầu tham gia vào hành trình đầu tư:

Đừng rơi vào cạm bẫy cường điệu hóa

Chúng tôi hiểu rằng có rất nhiều sự cường điệu hóa quanh BTC. Tuy nhiên, khi tìm hiểu cách đầu tư vào BTC, chúng tôi khuyến nghị rằng bạn không nên hành động dựa trên cảm xúc. Điều này tức là không bị FOMO (nỗi sợ bị bỏ lỡ) hay quá phấn khích về BTC. Hãy giữ một cái đầu lạnh và đảm bảo tất cả các khoản đầu tư BTC của bạn đều hợp lý. Có nhiều sự cường điệu hóa xung quanh những thương vụ thổi giá và lừa đảo, tuy nhiên đừng bao giờ quên hỏi lại bản thân mình để chắc rằng khoản đầu tư BTC không đến từ cảm xúc phấn khích.

Tự mình nghiên cứu và tìm hiểu

Khi đầu tư vào Bitcoin, hãy chắc rằng bạn luôn luôn tự nghiên cứu và tìm hiểu. Hãy tìm những cụm từ như “cách đầu tư vào BTC”, “lừa đảo BTC” hoặc “BTC là gì”. Bạn sẽ có cơ hội học hỏi thêm nhiều kiến thức hơn về đầu tư BTC. Việc nghiên cứu sẽ luôn luôn là kim chỉ nam dẫn lối, và bạn có thể học hỏi được rất nhiều trên các trang giáo dục về Bitcoin. Hãy dành thời gian ngồi lại và thẩm định kiến thức của mình trong quá trình học cách đầu tư.

Đừng chi quá nhiều tiền

Cuối cùng, không chi tiêu quá mạnh tay khi bạn đầu tư. Chúng tôi khuyên rằng bạn nên tìm hiểu về cách đầu tư vào BTC và tham khảo những lời khuyên đầu tư hàng đầu của những nhà cố vấn. Cố vấn tài chính thông thường sẽ sử dụng khoảng từ 5-10% danh mục đầu tư của bạn vào những khoản đầu tư rủi ro cao như BTC. Hãy nhớ kỹ về tỷ lệ này khi ra quyết định đầu tư.

Luôn lấy nghiên cứu làm kim chỉ nam của bạn

Sau cùng thì bạn phải luôn nghiên cứu liệu có nên đầu tư và thời điểm đầu tư vào tiền điện tử. Chúng tôi sẽ nhắc lại nhiều lần rằng nghiên cứu là kim chỉ nam của bạn. Việc nghiên cứu không chỉ giúp bạn hiểu BTC hơn mà còn giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư chính xác. Hãy nói chuyện với những người thuộc thế hệ Y, Z và các chuyên gia về lý do tại sao họ lại yêu thích BTC nhiều đến vậy. Có rất nhiều cách để bạn đầu tư vào Bitcoin.

Quan trọng nhất là có nhiều cách lý giải tại sao những người trẻ tuổi lại thích đầu tư đến vậy, và chắc chắn rằng ta có thể học được rất nhiều điều từ họ. Khi đã biết cách đầu tư vào BTC; tiềm năng của bạn là vô hạn.

*Nội dung của bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, bạn không nên coi bất cứ thông tin hoặc những tài liệu này như lời khuyên pháp lý, thuế quan, đầu tư, tài chính hoặc bất cứ lời khuyên nào khác. Bạn nên tự kiểm chứng các dữ kiện và sự kiện trong bài viết, tự nghiên cứu và có thể tìm lời khuyên từ chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.