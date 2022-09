Được thành lập vào năm 2015, Paxful đã phát triển trở thành một trong những chợ điện tử Bitcoin ngang hàng hàng đầu trên thế giới. Với 9 triệu người dùng và hơn 350 phương thức thanh toán sẵn có trên nền tảng, chúng tôi có một nhiệm vụ duy nhất: cung cấp quyền tiếp cập tài chính tới cho tất cả mọi người, ở bất cứ đâu và vào bất cứ khi nào.

Nếu cuối cùng cũng muốn thực hiện bước nhảy vọt và mua đồng Bitcoin đầu tiên của mình, bạn đã tới đúng chỗ rồi. Để giúp bạn bắt đầu, chúng tôi đã tổng hợp một bản hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng nền tảng Paxful – hãy cùng tìm hiểu nào.

Paxful hoạt động thế nào?

Với hơn 350 phương thức thanh toán sẵn có trên Paxful, về cơ bản, bạn có thể mua và bán Bitcoin ở bất cứ nơi nào bạn muốn. Chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong hàng ngàn trader uy tín, tất cả những gì bạn cần làm là thanh toán cho họ bằng phương thức thanh toán mong muốn của họ, đánh dấu giao dịch là đã thanh toán và họ sẽ lo phần còn lại.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy tạo tài khoản của bạn.

Tạo một tài khoản

Điểm dừng đầu tiên trên hành trình Paxful là tạo một tài khoản. Đây là nơi bạn quyết định liệu đã sẵn sàng tham gia vào thế giới Bitcoin hay chưa.

Nếu cảm thấy rằng mình đã sẵn sàng, hãy mở trình duyệt web của bạn, tới Trang chủ và nhấn vào nút Đăng ký ở góc bên phải phía trên của trang.

Từ đó, bạn có thể tạo tài khoản của mình bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email. Nếu bắt đầu tham gia Paxful thông qua lời giới thiệu từ một người bạn, hãy đảm bảo rằng bạn nhấn vào Tôi có một mã giới thiệu để nhận tất cả các lợi ích từ việc được giới thiệu tới Paxful.

Ngay khi tài khoản được tạo, bạn sẽ nhận được Ví Paxful miễn phí, vậy là bạn đã sẵn sàng để bắt đầu. Đảm bảo rằng bạn cũng xác minh số điện thoại và ID của mình để giao dịch với các giới hạn cao hơn và mở khóa thêm nhiều lợi ích.

Mua những phần đầu tiên của đồng Bitcoin

Giờ khi đã có tất cả những công cụ cần thiết để bắt đầu, bạn đã sẵn sàng để mua những phần Bitcoin đầu tiên hay chưa? Có thể thoạt đầu nghe hơi đáng sợ nhưng hãy tin chúng tôi đi, việc này đơn giản hơn bạn nghĩ rất nhiều. Điều tuyệt vời nhất về việc mua Bitcoin trên Paxful là bạn có hơn 350 phương thức để thanh toán, người mua không mất phí và bạn có thể bắt đầu với khoản tiền nhỏ như 10 USD.

Sau đây là hướng dẫn để bắt đầu:

Tới trang chủ

Chọn Bitcoin làm đồng tiền điện tử muốn mua, chọn từ hơn 350 phương thức thanh toán sẵn có, và tùy chọn nhập số tiền bạn muốn chi tiêu. Từ đó, hãy nhấn vào Tìm đề nghị.

Chọn một đề nghị

Ngay khi được điều hướng tới trang đề nghị, đã tới lúc tìm một đề nghị phù hợp với nhu cầu của bạn, tốt hơn hết là một đề nghị từ một nhà trader uy tín.

Sau đây là một vài điều mà bạn nên cân nhắc:

Tỷ giá – Hiển thị dưới dạng phần trăm với mũi tên chỉ lên trên hoặc chỉ xuống dưới, đây là mức giá mà bạn đang mua Bitcoin so với tỷ giá thị trường hiện tại. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem đang mua được bao nhiêu Bitcoin trên mỗi USD bằng cách nhìn vào giá trị USD bên cạnh tỷ giá.



– Hiển thị dưới dạng phần trăm với mũi tên chỉ lên trên hoặc chỉ xuống dưới, đây là mức giá mà bạn đang mua Bitcoin so với tỷ giá thị trường hiện tại. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem đang mua được bao nhiêu Bitcoin trên mỗi USD bằng cách nhìn vào giá trị USD bên cạnh tỷ giá. Các giới hạn của đề nghị – Hiển thị dưới dạng một khoảng, chỉ số này cho biết trader sẵn sàng bán bao nhiêu. Hãy đảm bảo rằng số tiền mà bạn muốn bỏ ra phù hợp trong khoảng này.



– Hiển thị dưới dạng một khoảng, chỉ số này cho biết trader sẵn sàng bán bao nhiêu. Hãy đảm bảo rằng số tiền mà bạn muốn bỏ ra phù hợp trong khoảng này. Mô tả đề nghị – Hiển thị dưới dạng phương thức thanh toán, mô tả về đề nghị tóm lược ngắn về cách mà người bán muốn được thanh toán. Hãy đảm bảo rằng phương thức thanh toán ưu tiên của bạn trùng với phương thức của họ để giao dịch suôn sẻ.



– Hiển thị dưới dạng phương thức thanh toán, mô tả về đề nghị tóm lược ngắn về cách mà người bán muốn được thanh toán. Hãy đảm bảo rằng phương thức thanh toán ưu tiên của bạn trùng với phương thức của họ để giao dịch suôn sẻ. Điểm phản hồi – Hiển thị dưới dạng một biểu tượng ngón tay cái màu xanh lục và xếp hạng theo số, điểm phản hồi của mỗi trader cho bạn biết về mức độ uy tín của họ. Nếu muốn nghiên cứu sâu hơn về hồ sơ của họ, bạn có thể nhấn vào tên của họ để xem phản hồi từ các giao dịch trước đó.



– Hiển thị dưới dạng một biểu tượng ngón tay cái màu xanh lục và xếp hạng theo số, điểm phản hồi của mỗi trader cho bạn biết về mức độ uy tín của họ. Nếu muốn nghiên cứu sâu hơn về hồ sơ của họ, bạn có thể nhấn vào tên của họ để xem phản hồi từ các giao dịch trước đó. Độ sẵn có của người bán – Trước khi bắt đầu một giao dịch, hãy đảm bảo rằng người bán đã sẵn sàng. Nếu không họ không hoạt động, có thể mất một lúc để giao dịch được hoàn tất. Bạn có thể xem độ sẵn có của họ bằng cách kiểm tra lần cuối họ hoạt động là khi nào, thông tin này hiển thị dưới điểm phàn hồi của họ.



– Trước khi bắt đầu một giao dịch, hãy đảm bảo rằng người bán đã sẵn sàng. Nếu không họ không hoạt động, có thể mất một lúc để giao dịch được hoàn tất. Bạn có thể xem độ sẵn có của họ bằng cách kiểm tra lần cuối họ hoạt động là khi nào, thông tin này hiển thị dưới điểm phàn hồi của họ. Huy hiệu – Chúng tôi sẽ đính đề nghị từ những trader uy tín nhất lên trên đầu trang, bởi vậy hãy để ý tới huy hiệu Nổi bật hoặc Đáng tin cậy trên đề nghị của họ. Ngoài ra, bạn có thể lọc trang đề nghị để chỉ hiển thị các trader uy tín bằng cách bật bộ lọc Chỉ đề nghị đã được Paxful xác minh.



Bắt đầu một giao dịch

Ngay khi tìm thấy một đề nghị bạn thích, hãy nhấn vào nút Mua để xem tổng quan về đề nghị. Nếu thấy thoải mái với mọi thông tin, bạn có thể nhập số tiền muốn thanh toán và nhấn vào Mua ngay.



Khi giao dịch bắt đầu, hãy chào đối tác giao dịch thật lịch sự và họ sẽ gửi cho bạn một bộ hướng dẫn cụ thể để làm theo. Đảm bảo rằng bạn làm theo hướng dẫn thật cẩn thận để giao dịch được suôn sẻ nhất có thể.



Sau khi gửi tiền thanh toán, hãy nhớ đánh dấu giao dịch của bạn là Đã thanh toán. Sau khi đánh dấu, bạn đã làm xong phần việc của mình và phần việc còn lại là của người bán, hãy cho họ một vài phút để xác nhận khoản thanh toán của bạn. Sau khi khoản thanh toán được xác nhận, họ sẽ giải ngân Bitcoin từ khế ước lưu giữ về ví Paxful của bạn.



Từ đó, giao dịch được hoàn thành và tất cả những gì cần làm là để lại phản hồi cho đối tác giao dịch của bạn!

Mua Bitcoin bằng thẻ quà tặng

Thẻ quà là một trong những tùy chọn thanh toán phổ biến nhất trên Paxful. Có hàng trăm thương hiệu thẻ quà sẵn có và thông qua đó, những người không sở hữu tài khoản ngân hàng có thể tham gia vào các giao dịch mà trước đó họ không thể. Mọi người thậm chí có thể bắt đầu kinh doanh trực tuyến với thẻ quà tặng và mang về thêm nguồn thu nhập.

Để giao dịch thẻ quà tặng hiệu quả hơn nữa, chúng tôi đã tạo ra một tính năng có tên Gift Card Hub – cửa hàng vạn năng cho tất cả mọi thứ liên quan tới thẻ quà tặng. Tại đây, bạn có thể liệt kê các thẻ quà của mình hoặc mua các thẻ quà được chiết khấu bằng Bitcoin và chúng tôi sẽ thực hiện phần việc còn lại cho bạn. Toàn bộ quy trình này được tự động hóa, bởi vậy bạn có thể liệt kê thẻ quà của mình, thư giãn và nhận Bitcoin tới ví của mình trong khi làm việc khác.

Tạo đề nghị

Tạo đề nghị là một cách để giao dịch với điều khoản của riêng mình. Bạn có thể tạo các đề nghị mua để kết nối với những người muốn bán Bitcoin của họ, hoặc tạo các đề nghị bán để tiếp cận với những ai muốn mua Bitcoin.

Để tạo đề nghị của riêng bạn, hãy tới trang chủ và nhấn vào Tạo đề nghị ở phía trên cùng. Từ đó, hãy thiết lập các ưu tiên của bạn: đồng tiền điện tử, loại đề nghị muốn tạo và phương thức thanh toán ưu tiên.

Trong các bước tiếp theo, bạn sẽ có thể tùy chỉnh đề nghị theo mong muốn của mình. Sau đây là một số thông tin về mỗi trường:

Tỷ giá thị trường vs Tỷ giá cố định – Tùy chọn này cho phép bạn quyết định neo giá cho đề nghị dựa vào tỷ giá thị trường, hoặc thiết lập một tỷ giá cố định.

– Tùy chọn này cho phép bạn quyết định neo giá cho đề nghị dựa vào tỷ giá thị trường, hoặc thiết lập một tỷ giá cố định. Giới hạn giao dịch của đề nghị – Phạm vi này đề cập đến số tiền bạn muốn giao dịch.

– Phạm vi này đề cập đến số tiền bạn muốn giao dịch. Biên lợi nhuận của đề nghị – Phần trăm này đề cập tới số tiền mà bạn sẽ nhận được trong giao dịch.

– Phần trăm này đề cập tới số tiền mà bạn sẽ nhận được trong giao dịch. Giới hạn thời gian của đề nghị – Giới hạn thời gian đề cập tới thời gian mà đối tác giao dịch có để hoàn tất thanh toán trước khi giao dịch hết hạn.

– Giới hạn thời gian đề cập tới thời gian mà đối tác giao dịch có để hoàn tất thanh toán trước khi giao dịch hết hạn. Thẻ gắn đề nghị – Chọn tới ba thẻ gắn để mô tả nhanh về đề nghị của bạn. Bạn có thể nhấn vào Xem tất cả các thẻ gắn có sẵn để lựa chọn từ một danh sách hoặc gõ vào trường thông tin.

– Chọn tới ba thẻ gắn để mô tả nhanh về đề nghị của bạn. Bạn có thể nhấn vào để lựa chọn từ một danh sách hoặc gõ vào trường thông tin. Nhãn dán đề nghị – Câu gồm 25 ký tự này đề cập tới lợi điểm của đề nghị – bạn có thể nói điều gì qua 25 ký tự để khiến các trader khác chọn đề nghị của bạn?

– Câu gồm 25 ký tự này đề cập tới lợi điểm của đề nghị – bạn có thể nói điều gì qua 25 ký tự để khiến các trader khác chọn đề nghị của bạn? Điều khoản đề nghị – Đây là một đoạn mô tả ngắn mà trader sẽ thấy trên trang đề nghị, đoạn mô tả này nêu rõ về cách trader có thể thanh toán và một số thông tin khiến đề nghị này nổi bật. Hãy đảm bảo rằng bạn giữ đoạn mô tả này thật ngắn và rõ ràng nhất có thể.

– Đây là một đoạn mô tả ngắn mà trader sẽ thấy trên trang đề nghị, đoạn mô tả này nêu rõ về cách trader có thể thanh toán và một số thông tin khiến đề nghị này nổi bật. Hãy đảm bảo rằng bạn giữ đoạn mô tả này thật ngắn và rõ ràng nhất có thể. Hướng dẫn giao dịch – Đây là một phiên bản chi tiết hơn của Điều khoản đề nghị. Trong hướng dẫn này, hãy liệt kê chi tiết nhất có thể về mọi thứ mà bạn cần liên quan tới khoản thanh toán để đối tác giao dịch đọc và nắm được.

– Đây là một phiên bản chi tiết hơn của Điều khoản đề nghị. Trong hướng dẫn này, hãy liệt kê chi tiết nhất có thể về mọi thứ mà bạn cần liên quan tới khoản thanh toán để đối tác giao dịch đọc và nắm được. Giới hạn – Xác minh, Quóc gia mục tiêu, Độ hiển thị, Số lượng giao dịch tối thiểu được yêu cầu, Giới hạn đối với người dùng mới, Giới hạn theo quốc gia, Proxy/Người dùng VPN, Giờ làm việc là tất cả những cách bạn có thể giới hạn độ hiển thị và quyền tiếp cận tới đề nghị của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh những cài đặt này bao nhiêu tùy thích, tùy thuộc vào loại trader mà bạn muốn giao dịch cùng.

Sau khi thiết lập những thông tin này, bạn có thể nhấn vào Tạo đề nghị và đề nghị sẽ được liệt kê lên chợ điện tử – tất cả những gì cần làm còn lại là đợi ai đó chọn đề nghị của bạn. Thậm chí bạn có thể có nhiều đề nghị khả dụng cùng một lúc, cho phép bạn mua và bán Bitcoin cùng một lúc.

Hãy giữ an toàn khi mua Bitcoin

Nếu đang băn khoăn: Paxful có an toàn không? Câu trả lời là có, việc mua và bán Bitcoin trên Paxful hoàn toàn an toàn. Chúng tôi làm mọi thứ có thể để đảm bảo một môi trường giao dịch an toàn cho bạn với các tính năng bảo mật như dịch vụ khế ước lưu giữ, công cụ phân tích chuỗi khối tân tiến nhất và nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chung tay để đảm bảo rằng tiền của mình được bảo vệ an toàn trên Paxful. Sau đây là một vài lời khuyên chung:

Không bao giờ giao dịch ngoài khế ước lưu giữ

Giao dịch ngoài khế ước lưu giữ là vi phạm Điều khoản Dịch vụ của Paxful và loại bỏ lớp bảo vệ mà các điều phối viên Paxful cung cấp cho bạn. Nếu gặp ai đó cố gắng đưa giao dịch ra ngoài khế ước lưu giữ, hãy báo cáo họ ngay lập tức.



Giao dịch ngoài khế ước lưu giữ là vi phạm Điều khoản Dịch vụ của Paxful và loại bỏ lớp bảo vệ mà các điều phối viên Paxful cung cấp cho bạn. Nếu gặp ai đó cố gắng đưa giao dịch ra ngoài khế ước lưu giữ, hãy báo cáo họ ngay lập tức. Không chia sẻ bất cứ thông tin cá nhân nào

Tiết lộ thông tin cá nhân và thông tin liên hệ có thể tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo ngoài trang web Paxful hoặc ai đó giả mạo bạn để truy cập vào tài khoản của bạn.



Tiết lộ thông tin cá nhân và thông tin liên hệ có thể tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo ngoài trang web Paxful hoặc ai đó giả mạo bạn để truy cập vào tài khoản của bạn. Biết cách nhận diện các điều hành viên chính thức của Paxful

Điều hành viên Paxful sẽ có bong bóng trò chuyện và chữ ký để bạn biết rằng chúng tôi sẵn sàng trợ giúp. Nếu muốn biết chắc rằng bạn đang làm việc với một điều hành viên Paxful, hãy tìm bong bóng trò chuyện màu tím với huy hiệu Điều hành viên Paxful ở bên trái, phía dưới.

Bật xác thực hai yếu tố (2FA)

Việc bật 2FA đối với tất cả các chức năng trên tài khoản sẽ thêm một lớp bảo mật bổ sung. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần ký tắt để có thể thực hiện bất cứ giao dịch nào. Hãy chắc rằng bạn bật tính năng này sớm nhất có thể.



Việc bật 2FA đối với tất cả các chức năng trên tài khoản sẽ thêm một lớp bảo mật bổ sung. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần ký tắt để có thể thực hiện bất cứ giao dịch nào. Hãy chắc rằng bạn bật tính năng này sớm nhất có thể. Đặt các câu hỏi bảo mật

Ngay khi vừa tạo một tài khoản, bạn phải ngay lập tức đặt các câu hỏi bảo mật. Nếu chưa đặt các câu hỏi này, bạn luôn có thể quay lại cài đặt tài khoản và thiết lập chúng. Hãy nhớ chọn các câu hỏi và câu trả lời mà chỉ một mình bạn biết để dễ dàng ghi nhớ chúng!



Ngay khi vừa tạo một tài khoản, bạn phải ngay lập tức đặt các câu hỏi bảo mật. Nếu chưa đặt các câu hỏi này, bạn luôn có thể quay lại cài đặt tài khoản và thiết lập chúng. Hãy nhớ chọn các câu hỏi và câu trả lời mà chỉ một mình bạn biết để dễ dàng ghi nhớ chúng! Tìm kiếm trader đáng tin cậy

Nếu bạn chỉ mới bắt đầu, một trong những cách tốt nhất để làm quen với việc giao dịch là tìm kiếm các trader đáng tin cậy trên nền tảng. Như đã đề cập trước đó, bạn có thể làm điều này bằng cách bật nút gạt Chỉ đề nghị đã được Paxful xác minh khi tìm kiếm một đề nghị.



Nếu bạn chỉ mới bắt đầu, một trong những cách tốt nhất để làm quen với việc giao dịch là tìm kiếm các trader đáng tin cậy trên nền tảng. Như đã đề cập trước đó, bạn có thể làm điều này bằng cách bật nút gạt khi tìm kiếm một đề nghị. Giữa lại các hóa đơn

Các hóa đơn mua và bán Bitcoin trên Paxful không phải là các hóa đơn giấy, hãy chụp ảnh màn hình giao dịch của bạn để làm bằng chứng mua bán. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, các bằng chứng này sẽ giúp trường hợp của bạn rất nhiều.



Các hóa đơn mua và bán Bitcoin trên Paxful không phải là các hóa đơn giấy, hãy chụp ảnh màn hình giao dịch của bạn để làm bằng chứng mua bán. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, các bằng chứng này sẽ giúp trường hợp của bạn rất nhiều. Lịch sự với đối tác giao dịch của bạn

Một khi bắt đầu giao dịch và khung trò chuyện trực tiếp mở ra, hãy đảm bảo rằng bạn trò chuyện với đối tác một cách lịch sự, chuyên nghiệp và đi thẳng vào vấn đề. Làm vậy sẽ đảm bảo rằng giao dịch diễn ra suôn sẻ và hiệu quả nhất có thể.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Sau khi đã tìm hiểu về hướng dẫn cơ bản về cách giao dịch trên Paxful, chúng tôi tin rằng bạn đã sẵn sàng tham gia giao dịch! Hãy tới trang chủ, tìm một đề nghị mà bạn thích và mua Bitcoin ngay hôm nay!