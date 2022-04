A popularidade do Bitcoin está em um boom, e cada vez mais pessoas estão começando a negociar criptomoedas. Quais são exatamente as vantagens e desvantagens de negociar Bitcoin e outras criptomoedas Seja com o Bitcoin ou outras criptomoedas como Ethereum, Litecoin etc., as pessoas querem entrar no negócio e ganhar algum dinheiro.

Então, para qualquer negociante de criptomoeda por aí, pode ser melhor conhecer as vantagens e desvantagens de negociar no mundo cripto antes de entrar de cabeça. Afinal, é melhor pesquisar antes de se envolver em qualquer coisa nova.

Quer saber como se beneficiar negociando Bitcoin? Existem várias formas de fazer isso. Para não assustar, vamos começar com as vantagens de negociar Bitcoin.

As VANTAGENS de negociar Bitcoin

Liberdade de pagamento

A liberdade de pagamento é uma grande vantagem do Bitcoin. Digamos que você está no Brasil e tem um amigo na África do Sul. Você pode perfeitamente enviar dinheiro para ele usando a tecnologia do Bitcoin. Como o Bitcoin é uma forma de moeda digital, é possível enviar e receber dinheiro em qualquer parte do mundo. Com o Bitcoin, você também não precisa se preocupar com limitações de transferência como fronteiras ou feriados bancários. Como o Bitcoin não tem nenhuma autoridade central por trás, só você controla o seu dinheiro.

Você também pode usar um mercado on-line como a Paxful para realmente aproveitar essa vantagem do Bitcoin. A Paxful é um dos maiores mercados peer-to-peer de Bitcoin e oferece mais de 300 formas de pagamento para que você tenha a liberdade de escolher como obter Bitcoin.

A transparência das informações

Ao transferir dinheiro, a transparência das informações sempre vai ser uma prioridade. E essa é outra vantagem oferecida pelo Bitcoin. Com sua tecnologia de blockchain, todas as transações finais ficam disponíveis a todos, ainda que as informações pessoais dos envolvidos permaneçam ocultas. Com isso, o endereço da sua carteira pode ser visto, mas não os seus dados. Isso confere um certo tipo de segurança para usar o Bitcoin, já que o protocolo não pode ser manipulado por nenhuma pessoa, organização ou governo, o que nos leva à próxima vantagem…

Controle e segurança

O controle e a segurança do seu dinheiro devem sempre ter prioridade. Uma das melhores características do Bitcoin é que ele permite que o usuário fique no controle de suas próprias transações, protegendo e escondendo seu Bitcoin na carteira digital de sua preferência. O Bitcoin também conta com proteção contra fornecedores que querem cobrar taxas extras. Como não podem cobra nada sem avisar ao cliente, esses fornecedores devem falar com ele antes de adicionar qualquer valor adicional. É possível fazer backup e criptografar o Bitcoin para que o usuário mantenha seu dinheiro seguro. As transações não requerem informações pessoais. Isso ajuda a proteger os usuários contra roubo de identidade.

Comerciantes se expõem a menos riscos

Está de olho na tecnologia do Bitcoin para ganhar dinheiro? Você está com sorte! Com o Bitcoin, comerciantes sofrem menos riscos, já que as transações não podem ser revertidas, não incluem informações pessoais e são seguras. Eles ficam mais protegidos contra perdas geradas por fraudes. Além disso, o Bitcoin permite que vendedores atuem em locais perigosos e com alta taxa de criminalidade. A blockchain os protege com o uso de um livro contábil público.

Taxas baixas

Essa vantagem dispensa explicações, afinal, ninguém quer pagar taxas altas. Outra grande vantagem do Bitcoin são as taxas baixas. Geralmente, as taxas dependem da plataforma de troca, mas pagamentos com Bitcoin exigem pouca ou nenhuma taxa. Ainda que taxas baixas sejam a regra, haverá taxas extras. Transações com taxas mais altas são mais rápidas e têm prioridade na rede.

Depois de ler todas essas vantagens, a tecnologia do Bitcoin fica até parecendo um paraíso perfeito e fácil de usar. Mas não se engane, porque além das muitas vantagens, o Bitcoin possui várias desvantagens que podem fazer você querer repensar essa forma de negociação.

DESVANTAGENS

Risco e volatilidade

O risco e a volatilidade do Bitcoin sempre foram um de seus maiores problemas. Alguns até dizem que a volatilidade é uma vantagem de negociar Bitcoin e outras criptomoedas, mas ela costuma afastar as pessoas desse tipo de investimento. A volatilidade vêm do fornecimento limitado da moeda (21 milhões no caso do Bitcoin, sendo que 80% desse total já foram minerados) e sua crescente demanda. Mas a volatilidade pode cair. O aumento na qualidade de empresas, meios e negociações que aceitem Bitcoin pode afetar o preço da moeda. Quanto mais o Bitcoin for aceito, mais seu preço tenderá a se estabilizar. Na montanha-russa atual, o preço do Bitcoin flutua todos os dias devido aos eventos atuais relacionados com as moedas digitais.

O Bitcoin ainda é pouco desenvolvido

Outro motivo que fazem as pessoas pensarem duas vezes antes de investirem em Bitcoin é que ele ainda está em sua infância. Há recursos que ainda precisam ser desenvolver mais, como tornar a moeda mais segura e acessível. O desenvolvimento de novos recursos, ferramentas e serviços ainda está em andamento. O Bitcoin tem muito potencial, mas é exatamente isso por enquanto: potencial. Ele precisa crescer um pouco antes de atingir sua forma plena e final. Ele precisa de tempo para superar seus próprios problemas como qualquer outra moeda em etapa inicial.

Além de o Bitcoin viver sua infância, muita gente ainda não conhece muito essa e outras criptomoedas em geral. As pessoas precisam se informar sobre as criptomoedas para poderem usá-las no cotidiano. Embora o Bitcoin e outras criptomoedas possam oferecer várias vantagens, a lista ainda é relativamente curta em comparação com as moedas convencionais.

Vantagens para empresas

As vantagens explicam por que cada vez mais empresas estão aceitando Bitcoin como forma de pagamento, mas vale reforçar que a moeda ainda precisa se desenvolver, e todos precisam poder ver as vantagens que ela é capaz de oferecer. Os trabalhadores das empresas precisam entender como o Bitcoin funciona. Se elas aceitarem pagamento com a criptomoeda, precisarão ajudar os clientes a entenderem como ela funciona. A orientação de trabalhadores e clientes vai exigir muito tempo e esforço, mas nos beneficiar muito se as pessoas começarem a entender esse funcionamento.

Para concluir, é bom conhecer os dois lados da moeda antes de começar a investir. É importante pesquisar sobre as vantagens e desvantagens de negociar Bitcoin e criptomoedas. O Bitcoin é a moeda do futuro. Ele pode nos oferecer muitas vantagens. Podemos aproveitar essas vantagens nos informando. Vamos incentivar outras pessoas a abrirem a mente ao entrarmos em um mundo com o potencial ilimitado do Bitcoin.

Para saber mais sobre as vantagens e desvantagens de negociar Bitcoin e outras criptomoedas, fique sempre ligado no Blog da Paxful! Não se esqueça de acompanhar tudo sobre a Paxful nos seguindo no Facebook, no Twitter e no LinkedIn!