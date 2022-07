Afin de bâtir une communauté pour la majorité, nous enseignons tout le monde à se protéger en faisant du trading. C’est pareil avec d’autres types d’investissement, il y a toujours des gens qui tentent d’abuser de votre enthousiasme et d’accéder à vos fonds. Pour protéger votre argent, nous avons listé des tactiques courantes que les acteurs malveillants utilisent pour accéder illégalement à vos fonds.

Grâce à cette liste, vous découvrirez comment protéger vos bitcoins de ces arnaques. Plus vous en savez, plus vous saurez comment sécuriser votre argent. Voici donc les types d’arnaques les plus courants que vous pourrez rencontrer :

Les combines à la Ponzi

L’arnaqueur dit généralement à ses victimes qu’il utilise son argent pour acheter et vendre des bitcoins. Il lui promet aussi des intérêts trop beaux pour être vrais. En réalité, il utilise l’argent des nouveaux investisseurs pour payer ses anciens investisseurs, ce qui donne l’impression que le système fonctionne selon sa promesse.

Les investisseurs imaginent alors gagner de l’argent grâce à l’entreprise dans laquelle ils ont placé leur argent. Mais en réalité, aucun revenu n’est généré. L’argent ne fait que changer de mains. Dès que les investisseurs décident de retirer leur investissement, la combine se casse la figure et tout le monde perd son argent.

Prévention : Vous n’avez besoin de personne pour investir en Bitcoin. Vous pouvez acheter vous-même sur Paxful et gagner de l’argent en échangeant sur la place de marché ou simplement en HODL. De cette manière, c’est beaucoup plus sécurisé, car vous êtes seul(e) à avoir accès à vos bitcoins.

Arnaques de minage sur le cloud

Dès sa création, le minage de Bitcoin était la seule façon d’en récupérer. Il n’y avait pas autant de concurrence et le minage était très profitable à l’époque. Cependant, avec le développement du Bitcoin et sa popularité croissante, de nouveaux intervenants sont arrivés dans le secteur du minage avec des équipements puissants, ce qui rend la tâche difficile pour l’utilisateur moyen.

Les entreprises de minage sur le cloud ont proposé une solution viable : en échange de leur puissance de calcul, vous leur reversez une partie de vos gains. Tout le monde est gagnant, n’est-ce pas ?

Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas. Généralement, ces contrats de minage prennent déjà en compte la difficulté de minage, ce qui réduit vos gains lorsque la difficulté augmente. Dans la plupart des cas, ce n’est pas grave, car vous pouvez toujours gagner en revendant vos BTC à prix fort. Il est néanmoins important de se rappeler que le prix du Bitcoin et la difficulté du minage sont directement proportionnels. Plus le prix est élevé, plus le minage est difficile.

Par conséquent, beaucoup de personnes pensent que le minage sur le cloud n’est rien d’autre qu’une combine à la Ponzi. Au lieu de payer les services d’une ferme de serveurs distants pour effectuer votre minage, c’est plutôt un groupe de personnes qui utilisent des tactiques de système pyramidal pour payer les anciens abonnés avec les gains des nouveaux abonnés.

Bien sûr, toutes les entreprises de minage sur le cloud ne sont pas des arnaques. Dans tous les cas, même les entreprises réelles définissent la difficulté de minage et les systèmes de location de manière à maximiser leurs propres revenus. Donc c’est toujours eux qui gagnent.

Prévention : Le meilleur moyen d’éviter ce type d’arnaques est de ne pas investir dans ces systèmes. Uniquement si vous pensez que cela est nécessaire, alors examinez attentivement toute la documentation avant d’investir.

Arnaques par e-mail

À ce jour, nous savons presque tous qu’il existe des arnaques qui utilisent des e-mails malveillants. Ces e-mails créent la peur, des incertitudes et le doute (FUD en anglais) au moyen de menaces ou en vous faisant croire que vous avez gagné à un concours. Voici un exemple pour vous donner une meilleure idée :

Je connais ton mot de passe : 32413241jobs Tu as été infecté par mon logiciel malveillant OAD (outil d’administration à distance) en parcourant un site web où mon iframe était placé. En arrière-plan, tu as été redirigé vers mon package d’exploitation et comme ton navigateur n’était pas mis à jour, tu as été infecté ! Mon logiciel malveillant me donne le contrôle total de ton ordinateur et l’accès à tous tes comptes (voir mot de passe ci-dessus) ! J’AI RECUEILLI TOUTES TES DONNÉES PRIVÉES ! TU SAIS CE QUE ÇA VEUT DIRE : JE CONNAIS TOUS TES SECRETS ET TU SAIS QUE CE N’EST PAS UNE PLAISANTERIE ! J’ai ensuite supprimé mon logiciel malveillant pour effacer toutes traces. Si tu ne m’envoies pas exactement 1800 $ en bitcoin (BTC), je PUBLIERAI TOUTES TES DONNÉES, les enverrai à tous tes contacts, par e-mail, poste sur les médias sociaux ! ON EST D’ACCORD, c’est vraiment un petit prix à payer pour ne pas VIVRE EN ENFER ! TU AS EXACTEMENT 2 JOURS POUR OBTENIR LES BITCOINS (BTC) ET PAYER ! Une bourse d’échange est paxful.com (tu y trouveras de nombreuses manières d’acheter du bitcoin), autre est www.coinbase.com Tu peux également rechercher sur Google « où acheter des bitcoins ? » Mon portefeuille Bitcoin est 1GmebPccNzPrkFiWknizbsCfzgXv27JGZP Fais un copier-coller de mon portefeuille (sensible à la casse) Après avoir reçu le paiement, j’effacerai toutes tes données et tu pourras de nouveau vie en paix. Si tu reçois cet e-mail plusieurs fois, c’est pour être sûr que tu le lis. Tu vas empirer la situation, si tu montres cet e-mail à qui que ce soit. Ça doit rester notre petit secret !

Laissez-nous vous expliquer. Il y a plusieurs choses qui clochent avec cet e-mail :

Salutations inexistantes : L’expéditeur commence directement avec la déclaration irréaliste « Je connais ton mot de passe : 32413241jobs. » Ça devrait déjà vous mettre la puce à l’oreille. L’intimidation est une tactique populaire pour les arnaques de type hameçonnage.

: L’expéditeur commence directement avec la déclaration irréaliste « Je connais ton mot de passe : 32413241jobs. » Ça devrait déjà vous mettre la puce à l’oreille. L’intimidation est une tactique populaire pour les arnaques de type hameçonnage. Erreurs de grammaire et d’orthographe : Il est évident depuis le début que cet e-mail n’est pas rédigé par un professionnel. Il y a des tonnes d’erreurs typographiques. Cela devrait immédiatement alerter n’importe quel destinataire.

: Il est évident depuis le début que cet e-mail n’est pas rédigé par un professionnel. Il y a des tonnes d’erreurs typographiques. Cela devrait immédiatement alerter n’importe quel destinataire. Menaces : En disant « Si tu ne m’envoies pas exactement 1800 $ en bitcoin (BTC), je PUBLIERAI TOUTES TES DONNÉES, les enverrai à tous tes contacts, par e-mail, poste sur les médias sociaux, » l’expéditeur ajoute des menaces pour vous pousser à agir de manière irrationnelle. Ils ajoutent d’autres menaces par ci par là comme « pour ne pas VIVRE EN ENFER » et « Tu vas empirer la situation, si tu montres cet e-mail à qui que ce soit. »

Si vous recevez un e-mail semblable, bloquez l’expéditeur, signalez le compte et ne leur envoyez pas d’argent. Ces types d’arnaqueurs espèrent qu’en envoyant cet e-mail à des milliers de personnes, quelqu’un va mordre à l’hameçon. En fait, ils utilisent souvent un robot pour automatiser l’ensemble de la procédure.

Prévention : Cet e-mail est conçu pour vous pousser à envoyer de l’argent, alors dans tous les cas, ne faites rien. Si vous recevez un e-mail contenant l’une des caractéristiques mentionnées ci-dessus, bloquez l’expéditeur et marquez l’e-mail comme pourriel ou effacez-le immédiatement.

Fausses places de marché

Il y a également des arnaqueurs qui mettent en ligne de fausses bourses d’échange pour faire croire à leurs victimes qu’ils investissent dans le Bitcoin. Après avoir reçu le paiement, l’acheteur ne reçoit jamais les bitcoins et les arnaqueurs disparaissent avec votre argent. Prenons l’exemple de BitKRX. Exposée en 2017, la plateforme prétendait être une filiale de la bourse d’échange coréenne KRX, la plus grande plateforme financière de trading du pays.

Prévention : Avant d’investir n’importe quelle somme d’argent, vérifiez que la plateforme que vous utilisez est réputée et légitime. Vérifiez si elle est agréée par le gouvernement et recherchez des personnes qui ont déjà utilisé la plateforme.

Paxful est une place de marché réglementée par le gouvernement. C’est une plateforme de confiance pour échanger des bitcoins depuis sa création en 2015. Nous nous conformons à toutes les normes et les lois applicables à la connaissance du client (KYC) et contre le blanchiment d’argent (AML), ce qui fait de Paxful l’une des plateformes les plus sûres dans la communauté crypto.

Faux portefeuilles numériques

Les utilisateurs qui doivent générer un code QR pour leur portefeuille sont parfois victimes de cette tactique. Des arnaqueurs utilisent un logiciel malveillant pour générer un code QR correspondant à leur portefeuille à la place du vôtre, pour rediriger tout votre argent dans leurs poches. Certains vont même jusqu’à créer des adresses de portefeuille qui ressemblent pour donner un faux sens de sécurité à leurs victimes.

En fait, une étude de 2019 a montré que 80 % des résultats Google pour la recherche « Bitcoin QR generators » sont des arnaques de ce type.

Prévention : Plutôt que de rechercher un générateur de code QR sur Google pour trouver un portefeuille Bitcoin, inscrivez-vous sur Paxful pour recevoir un vrai portefeuille Bitcoin que vous pourrez utiliser pour échanger, gérer ou envoyer et recevoir des Bitcoins.

Faux codes QR

Outre les faux portefeuilles numériques, il existe d’autres arnaques liées aux codes QR dont il faut se méfier à la fois dans la vie réelle et dans l’univers numérique.

Certaines de ces arnaques impriment des codes QR sur des autocollants et les placent au-dessus de vrais codes QR, détournant ainsi les paiements vers le portefeuille des arnaqueurs. D’autres sont joints à des e-mails de type hameçonnage et de faux sites web pour vous tenter de les payer.

Prévention : Avant de fournir une quelconque information ou un paiement, vérifiez le lien joint au code QR et regardez si l’URL ne contient aucune erreur. Réfléchissez à deux fois avant de scanner un code QR trouvé dans un e-mail. Si vous effectuez un paiement dans une boutique, vérifiez qu’il n’y a pas un autocollant de code QR placé sur l’original.

Sites web d’hameçonnage

Des arnaqueurs ont cloné des bourses d’échange et des places de marché populaires afin de tromper leurs utilisateurs et d’obtenir leurs informations personnelles. Ils peuvent même envoyer des e-mails contenant des liens vers leurs sites web déguisés pour ressembler à des e-mails originaux de ces plateformes.

Prévention : Vérifiez que l’URL du site web que vous utilisez est identique au lien officiel. Si ça ne correspond pas, il s’agit probablement d’un faux site Web. Vous pouvez également activer la double authentification (2FA) pour recevoir une notification sur votre téléphone si quelqu’un déjoue la sécurité de votre portefeuille.

Arnaques de pump-and-dump

Une arnaque de pump-and-dump consiste à créer un engouement au moyen de fausses informations sur un projet crypto à venir. Sans nécessairement croire au projet, des arnaqueurs achètent de grandes quantités d’un jeton à très bas prix avant de créer un engouement sur les réseaux sociaux et par le bouche-à-oreille.

Lorsque le prix atteint un prix élevé, ils revendent la totalité de leurs jetons, ce qui cause une immense chute de prix. Les investisseurs se retrouvent avec des jetons sans valeur et ont perdu beaucoup d’argent dans le processus.

Ce type d’arnaque apparait beaucoup dans les applications de messagerie populaires comme Tiktok, Youtube, Discord, Telegram et Viber. Ils vous feront découvrir un nouveau projet et vous convaincront d’acheter tôt avant la sortie officielle et ils prendront votre argent.

Prévention : Faites vos recherches pour découvrir à quoi ressemble un pump-and-dump et ne basez pas vos décisions d’investissement sur l’engouement. Creusez en profondeur et regardez toute la documentation disponible : livre blanc, profil des développeurs sur les réseaux sociaux, données sur les détenteurs des jetons. Si ça parait trop beau pour être vrai ou si vous trouvez des incohérences suspectes, le projet va vraisemblablement finir en rug-pull.

Cryptojacking

Le cryptojacking est un type de piratage qui prend le contrôle des ressources de votre ordinateur pour les opérations de minage du pirate. Il peut se trouver dans un logiciel malveillant joint à un e-mail ou dans un fichier téléchargé. Lorsque vous cliquez sur le lien malveillant ou téléchargez un fichier suspect, votre ordinateur est infecté. Votre appareil ralentit et surchauffe, car l’opération de minage utilise une puissance de calcul considérable en arrière-plan, sans que vous le sachiez.

Prévention : Veillez à ce que vos appareils soient mis à jour avec les derniers correctifs. De plus, téléchargez des logiciels uniquement auprès de sources de confiance.

Usurpation de carte SIM

L’usurpation de carte SIM se produit lorsqu’un pirate gagne accès à votre téléphone et vous empêche de l’utiliser dans l’espoir d’accéder à vos comptes importants, comme vos portefeuilles numériques, vos informations personnelles, etc.

L’arnaqueur appellera votre opérateur téléphonique en se faisant passer pour vous, prétendra que le téléphone a été volé ou détruit et demandera à ce que le numéro de téléphone soit transféré sur une nouvelle SIM en sa possession.

Dès qu’il arrivera à convaincre le service client que la demande est légitime, votre numéro de téléphone sera transféré vers la nouvelle carte SIM. À partir de là, il pourra accéder à tous vos comptes protégés par 2FA par SMS. Étant donné que la 2FA est utilisée pour récupérer les mots de passe et les comptes perdus, il pourra accéder à tous les comptes en ligne liés à votre numéro de téléphone. Il s’agit d’une forme d’attaque par ingénierie sociale qui est de plus en plus signalée ces dernières années.

Prévention : En plus de protéger votre téléphone et votre carte SIM physique, ne donnez jamais vos informations personnelles au cours d’un appel non sollicité, par SMS ou par e-mail. Sans ces informations, l’arnaqueur ne pourra pas se faire passer pour vous pour faire transférer vos données vers son téléphone.

Fraude sur les places de marché de pair à pair

Nous faisons tout notre possible pour protéger tous nos utilisateurs honnêtes sur Paxful. Nous avons des systèmes de sécurité en place ainsi qu’une équipe d’assistance à la clientèle disponible 24 h/24, 7 j/7 pour vous aider à résoudre n’importe quel problème que vous pouvez rencontrer. Il est néanmoins utile de connaître les types de tactiques que des arnaqueurs peuvent essayer sur Paxful. Ces catégories peuvent être classifiées comme suit :

Blocage de fonds

Le blocage de fonds se produit lorsque l’acheteur bloque les Bitcoins du vendeur dans le dépôt Escrow, sans l’intention d’effectuer le paiement. En elle-même, il ne s’agit pas forcément d’une arnaque, mais l’extorsion qui peut s’ensuivre l’est bel et bien.

Il existe deux types de blocage de fonds : le blocage innocent et le blocage malveillant. Les nouveaux utilisateurs sur la plateforme peuvent ouvrir une transaction et oublier de la marquer comme payée. Dans ce cas de figure, un modérateur interviendra, examinera le litige, et renverra les bitcoins au vendeur.

En revanche, pour le côté malveillant de la chose, des arnaqueurs peuvent essayer de forcer le vendeur à libérer les Bitcoins sans effecteur de paiement. Ils peuvent utiliser des tactiques psychologiques comme mettre la pression sur le vendeur ou le convaincre que le paiement est en route.

Prévention : Si vous êtes un honnête acheteur sur la plateforme, veillez à marquer votre transaction comme payée immédiatement après avoir envoyé le paiement. Votre partenaire de transaction peut alors vérifier le paiement et faire avancer la transaction. Si vous êtes le vendeur et que vous vous retrouvez dans une situation de blocage de fonds malveillant, ne libérez pas les Bitcoins. Signalez immédiatement l’utilisateur et démarrez un litige.

Remboursement de paiement délibéré (rejets de débit)

Les modes de paiement comme PayPal, cartes de crédit, cartes de débit et certains portefeuilles en ligne sont remboursables par nature. Cela signifie que le paiement peut être annulé si la plateforme considère la transaction suspecte, ce qui dépend de l’interprétation et de la plateforme.

Par contre, les transactions Bitcoin sont irréversibles par nature. Si un acheteur arrive à convaincre un représentant de la plateforme de paiement que la transaction est suspecte, il peut se retrouver avec les BTC et son argent remboursé, alors que le vendeur se retrouve sans rien.

Prévention : Recherchez un trader honnête en regardant si c’est un utilisateur de confiance sur Paxful et en examinant ses transactions passées. Une autre façon de vous protéger des rejets de débit est de transférer immédiatement vos fonds vers un autre compte après la transaction.

Faux codes de carte cadeau ou cartes utilisées

Les cartes cadeau font partie des modes de paiement les plus faciles, rapides et populaires pour acheter des Bitcoins sur Paxful. Des personnes démarrent même leur propre entreprise en ligne avec des options de paiement par carte cadeau. Cependant, malgré leur facilité d’utilisation et leur popularité, il y a des choses à garder à l’esprit.

Lorsque vous démarrez une transaction par carte cadeau, réalisez que certains utilisateurs peuvent préparer des faux codes ou des cartes déjà utilisées. Dans ce cas, le vendeur aura vendu ses Bitcoins durement gagnés contre une carte cadeau inutilisable.

Prévention : Si vous vendez des Bitcoins contre des cartes cadeau sur Paxful, vérifiez le solde de la carte cadeau avant de libérer les BTC du dépôt Escrow pour vous assurer de récupérer votre argent avant de laisser partir vos Bitcoins durement gagnés. De plus, vous pouvez utiliser le Centre de cartes cadeau pour effectuer vos transactions en cartes cadeau de manière plus facile et plus sûre.

Transaction hors dépôt Escrow

La plupart des places de marché Bitcoin de pair à pair comme Paxful utilisent une fonction de dépôt Escrow pour garantir les fonds jusqu’à que les termes de la transaction soient validés. Cette fonction extrêmement sécurisée protège les acheteurs comme les vendeurs.

Il est bien connu que les systèmes aussi sécurisés que les dépôts Escrow ne sont pas facilement contournables. Les arnaqueurs tentent donc de manipuler les utilisateurs pour les pousser à échanger sans le dépôt Escrow. Dès qu’une transaction continue sans le dépôt Escrow, deux facteurs ne peuvent plus être garantis : que l’acheteur effectue le paiement avec le mode de paiement décidé et que le vendeur libère les Bitcoins après avoir reçu le paiement.

Dans la plupart des cas, ils tentent de continuer la conversation sur une autre plateforme de messagerie afin d’y effectuer la transaction. Il s’agit d’un signal d’alerte signifiant qu’ils tentent de vous voler.

Prévention : N’effectuez jamais de transaction sans dépôt Escrow. Cela va à l’encontre des Conditions d’utilisation de Paxful et nos modérateurs n’auront aucun moyen de vous protéger. Si vous rencontrez un utilisateur qui tente de continuer la transaction sans dépôt Escrow, signalez-le immédiatement.

Regardez : Qu’est-ce qu’un dépôt Escrow ?

Créer la panique pour libérer les cryptos plus tôt

Comme avec Bitcoin, les transactions Paxful sont irréversibles par nature. Une fois que les Bitcoins sont libérés du dépôt Escrow, il est impossible de les récupérer à moins que votre partenaire de transaction n’accepte de les renvoyer.

Des arnaqueurs prétendront avoir déjà effectué le paiement et insisteront pour que le vendeur libère les Bitcoins du dépôt Escrow. Ils essaieront de vous faire vous dépêcher à terminer la transaction en vous faisant paniquer ou en vous effrayant afin que vous libériez les Bitcoins.

Prévention : Veillez à confirmer le paiement de l’acheteur avant de libérer les Bitcoins du dépôt Escrow. Ne vous laissez pas influencer à libérer les Bitcoins avant le paiement.

Fausses preuves de transaction

Avec tous les logiciels existants, n’importe quelle photo ou vidéo peut être manipulée. Les arnaqueurs utilisent ces programmes pour créer de faux documents qui ressemblent à des vrais. Ces arnaques peuvent être découvertes en creusant plus profond et en examinant les dossiers. Nos modérateurs expérimentés sont experts dans le domaine.

Prévention : Une manière d’éviter ces arnaques est de rechercher des traders de confiance. Cela vous évitera très probablement de faire face à ce type d’arnaque. Néanmoins, si cela se produit, signalez l’utilisateur et démarrez un litige pour que nos modérateurs puissent enquêter.

Demander un montant autre que le montant spécifié dans les conditions de l’offre

Il s’agit d’une variante du blocage de fonds où l’arnaqueur vous demande plus d’argent avant de libérer les Bitcoins du dépôt Escrow. Ils mettront la pression aux nouveaux utilisateurs pour les forcer à envoyer plus d’argent et finalement les arnaquer sur la transaction.

Prévention : Les limites d’offre sont conçues pour cela sur Paxful. Ne vous sentez jamais forcé d’envoyer plus que le montant indiqué dans les conditions de l’offre. S’il arrive qu’un vendeur vous le demande, répondez-lui en lui demandant poliment de respecter les conditions initiales. S’il refuse, démarrez un litige pour que nos modérateurs mènent l’enquête.

Demander un autre mode de paiement que celui spécifié dans les conditions de l’offre

Comme la technique précédente, les arnaqueurs choisissent des offres de transaction au hasard et essaient de forcer l’acheteur à utiliser un autre mode de paiement que celui indiqué. Cela viole l’intégrité de l’offre.

Prévention : Si un vendeur vous demande de payer avec un autre mode de paiement, annulez la transaction et cherchez-en une autre. Annuler des transactions n’affectera pas votre réputation, alors n’hésitez pas à le faire si le vendeur décide de changer les conditions de la transaction.

Fausse assistance technique

Avec ce type de tactique, les arnaqueurs tenteront de vous contacter en se faisant passer pour un représentant de Paxful, généralement pour un modérateur. Ils vous demanderont souvent vos informations personnelles comme votre mot de passe pour avoir accès à votre compte et à votre argent.

Prévention : Sur Paxful, il existe des moyens désignés de contacter l’assistance comme PaxBot, le robot de chat d’assistance de la plateforme. Il y a également les adresses e-mail officielles Paxful auxquelles vous pouvez faire confiance ainsi que des indicateurs qui prouvent que vous avez bien à faire à un modérateur officiel.

De plus, nous ne vous demanderons jamais de nous donner des détails financiers, un code 2FA ou un mot de passe. Nous ne vous demanderons pas non plus de cliquer sur un lien pour recevoir des fonds ou vérifier des informations. Si vous recevez un e-mail vous demandant ces détails, faites nous signe sans attendre.

Cela n’a rien à voir avec Bitcoin

La vérité, c’est que ces types d’arnaque n’ont rien à voir avec Bitcoin. Pour les arnaqueurs, ils utilisent Bitcoin dans toute sa pureté, en l’utilisant à leurs propres avantages.

Il devrait désormais être clair que Bitcoin est 100 % légitime. Il a été démontré à de nombreuses reprises qu’il peut faire beaucoup de bien pour le monde entier, pour des cas d’utilisation réels comme des transferts d’argent rapides ou des transactions efficaces, et comme moyen viable de stockage de valeur.

De plus, Paxful a mis en place de nombreuses mesures de sécurité afin de vous protéger sur la plateforme. En plus des fonctions de sécurité comme la 2FA, de dépôt Escrow et l’assistance à la clientèle 24 h/24, 7 j/7, nous vous offrons un portefeuille Bitcoin sécurisé pour stocker votre argent ainsi que des outils d’analyse de la blockchain de dernier cri pour protéger votre compte de toute activité suspecte. Nous faisons tout notre possible pour vous permettre d’acheter instantanément des Bitcoins sur la plateforme dans un environnement sûr.