Comment démarrer un litige sur Paxful

Ces dernières années, le trading de Bitcoin est devenu le point d’entrée populaire dans l’espace crypto. Après tout, il est relativement facile de démarrer et vous pouvez suivre votre propre rythme.

Chez Paxful, nous offrons à nos utilisateurs un trading rapide et sécurisé, ce qui leur permet d’échanger avec n’importe quel utilisateur, n’importe où. La majorité des transactions se déroulent sans accro, mais parfois une erreur ou une incohérence peut déranger les transactions.

Qu’est-ce qu’un litige ?

Les utilisateurs qui échangent sur Paxful peuvent ouvrir un litige sur une transaction récente, permettant ainsi à nos modérateurs de regarder et d’essayer d’arbitrer entre les deux parties. Chaque utilisateur aura une chance de prouver qu’il a bien rempli sa part de l’offre.

Ces transactions difficiles ne sont pas perdues d’avance. Il s’agit parfois simplement d’un problème de communication. Quand cela arrive, une tierce partie appelée en ouvrant un litige permet souvent de résoudre le problème entre votre partenaire de transaction et vous-même.

C’est là que le dépôt Escrow joue son rôle. Si le litige est ouvert lorsque les Bitcoins sont toujours dans le dépôt Escrow de Paxful, les modérateurs peuvent les attribuer à la partie qui peut défendre d’avoir rempli ses obligations.

Motifs d’ouverture de litige

Il est important de savoir quand vous devez utiliser votre droit à ouvrir un litige sur une transaction, en tant qu’utilisateur Paxful. En tant qu’acheteur, envisagez d’ouvrir un litige dans les situations suivantes :

Lorsque le paiement a été effectué selon les instructions du vendeur, que la preuve a été envoyée, mais que le vendeur n’a pas libéré les crypto monnaies

Si le vendeur ne répond plus après que vous avez effectué votre paiement

Lorsque le vendeur enfreint les Conditions d’utilisation

De leur côté, les vendeurs doivent être attentifs à ces situations :

Lorsque votre partenaire de transaction marque la transaction comme payée , mais ne répond plus à vos messages

, mais ne répond plus à vos messages Si l’acheteur insiste avoir réussi le transfert, mais que vous n’avez pas reçu de confirmation du paiement

Lorsque l’acheteur commence à enfreindre les Conditions d’utilisation

Comment démarrer un litige sur Paxful

Si vous vous trouvez dans une situation semblable à celles listées dans la section précédente, c’est le moment de démarrer un litige. Suivez les étapes ci-dessous pour défendre votre côté du litige.

Cliquez sur Litige dans le chat de transaction Sélectionnez une raison dans la liste et utilisez la zone de texte pour ajouter une description détaillée du problème Cliquez sur Démarrer un litige pour commencer Un modérateur vous contactera dans le chat de transaction Donnez autant de détails et de preuves que possible au modérateur, dont les éléments suivants éventuels : Un reçu de transaction

Une capture d’écran de la confirmation de paiement

Une vidéo ou un enregistrement écran du paiement effectué

Preuve de propriété en ligne ou hors ligne pour les transactions en cartes cadeau

Toute autre preuve demandée par le modérateur

En attendant, évitez d’encombrer le chat avec des messages supplémentaires. Nous comprenons votre frustration éventuelle, mais encombrer le chat ne ferait que compliquer la tâche du modérateur lorsqu’il consulte l’historique des messages.

Ensuite ?

Le modérateur prendra le temps d’évaluer toutes les preuves données par les deux parties. Il évaluera les disputes en commençant par lire les instructions de votre transaction qui serviront de base à votre accord. D’autres facteurs pris en compte par le modérateur sont les instructions du vendeur, l’historique de chat, les commentaires reçus par les utilisateurs, l’historique de transactions et autres données recueillies en conformité avec la Politique de confidentialité de Paxful.

Après cela, il vous suffira d’attendre. Vous pourriez être tenté d’envoyer un e-mail à l’assistance, mais soyez assuré que toutes les disputes reçoivent une réponse en temps opportun. En fonction de la quantité de preuves envoyées et des circonstances de la transaction, les modérateurs peuvent prendre jusqu’à trois semaines pour résoudre un litige.

Annuler un litige

Dans certains cas, les parties impliquées peuvent résoudre le problème entre elles. Dans ce cas, annuler la dispute est l’étape à suivre pour que vous puissiez passer à autre chose.

Heureusement, il s’agit d’un processus facile à suivre, que vous ayez ouvert le litige en tant qu’acheteur ou en tant que vendeur. En tant que vendeur, vous devrez cliquer sur Émettre afin de terminer le litige. Pour les acheteurs, le bouton s’appellera Annuler.

Ceci dit, le meilleur moyen pour vous de terminer un litige aussi justement et efficacement que possible est d’attendre que le modérateur prenne une décision. Les modérateurs Paxful ont l’expérience et le savoir-faire dans la résolution de litiges. Il est donc important de faire confiance en leur décision.

Lorsque vous perdez un litige

Pour être réaliste, les litiges ne se termineront pas toujours comme vous le souhaitez. Si vous perdez un litige, rappelez-vous que le modérateur a pris sa décision en fonction des documents envoyés. Si vous envoyez une preuve qui n’est pas en votre faveur, le modérateur devra vous déclarer perdant.

Généralement, voici les raisons courantes pour lesquelles vous pourrez perdre un litige :

Preuves insuffisantes en votre faveur

Preuves non valides

Motifs donnés imprécis

Motif de litige non valide ou défectueux

Notez que tous les litiges ne tombent pas strictement dans ces catégories. Rappelez-vous également que les modérateurs peuvent examiner votre historique de transaction. Les modérateurs rechercheront uniquement si les deux parties respectent fréquemment les instructions de transaction et les conditions stipulées, et pour voir si vous avez été impliqué dans d’autres transactions qui ont mené à un litige semblable.

Le trading de pair à pair en toute sécurité

La sécurité est un élément vital de la plate-forme de trading de Paxful. Les traders cherchent à conserver leur argent durement gagné en toute sécurité. Ce système de litige, couplé à notre service de dépôt Escrow, permet aux traders d’atteindre leurs objectifs en échangeant rapidement, facilement et en toute sécurité.