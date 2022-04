Si vous cherchez comment acquérir des bitcoins (BTC) en marge de vos activités de trading de crypto, votre meilleur choix est d’aller directement les chercher dans les « mines » par un procédé appelé le minage de bitcoins. Il va falloir creuser un peu, il semblerait. C’est parti !

Le minage de Bitcoin, c’est quoi ?

Le minage de bitcoins est le procédé qui permet d’acquérir les principales cryptomonnaies actuellement disponibles sur le marché. Tout comme pour le procédé bien réel qui consiste à extraire les minéraux précieux comme les diamants et l’or, le minage de bitcoins nécessite des mineurs et un équipement robuste. La différence réside dans le fait qu’il n’est pas nécessaire de descendre dans un grand trou à ciel ouvert ou d’aller s’enfermer sous terre pour miner du BTC : le procédé est intégralement numérique.

La mise en place d’une opération de minage de bitcoins peut s’avérer très gourmande en ressources. Parmi les besoins les plus courants, on trouve des ordinateurs puissants dotés de logiciels et d’équipements spécialisés ou RIG de minage, une connexion internet stable et un fournisseur d’électricité bon marché.

Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi les mineurs investissent dans ces équipements puissants et onéreux pour exécuter le processus. Les mineurs de bitcoins ont besoin de ces ressources pour résoudre des problèmes mathématiques complexes que l’informatique de base n’est pas en mesure de traiter. Mais comment fonctionnent les opérations de minage dans leur ensemble ?

Comment fonctionne le minage de Bitcoin ?

Pour mieux comprendre le fonctionnement de ce processus, examinons les trois fonctions principales du minage de Bitcoin. Oui, ça va plus loin que simplement creuser pour trouver de nouvelles pépites.

💰 Émission de nouveaux BTC

Les devises fiduciaires que nous utilisons quotidiennement sont imprimées et émises par les banques centrales, mais le Bitcoin est émis de manière différente. Sa nature décentralisée implique qu’aucun corps gouvernant ni aucune autorité supérieure n’est nécessaire pour exécuter ses systèmes et ses opérations. Au lieu de cela, les mineurs de bitcoins utilisent la puissance de calcul de leurs puissantes machines de minage pour résoudre des problèmes mathématiques inconcevables. Lorsqu’ils résolvent ces casse-tête mathématiques, les mineurs de bitcoins reçoivent en de nouveaux BTC en récompense.

La question suivante est : « combien faut-il de temps pour miner un bitcoin ? » Avec la consommation moyenne d’un mineur ASIC (application specific integrated circuit), la totalité du processus de minage dure généralement 10 minutes pour générer un nouveau coin. Cela ne dépend pas du nombre de mineurs occupés à creuser dans le monde numérique.

☑️ Confirmer les transactions sur le réseau

Les mineurs de bitcoins confirment les transactions sur le réseau en répondant à des problèmes de calcul complexes. Ce qui est intéressant, c’est que ces transactions ne sont pas vérifiées une par une. Les mineurs de bitcoins les regroupent dans des « blocs » et les ajoutent à un réseau public appelé la « blockchain ».

Une fois que toutes les actions complexes sont exécutées, les mineurs de bitcoins sont récompensés de deux manières : ils reçoivent d’une part les bitcoins nouvellement créés, ou « récompense de bloc », et d’autre part les frais de transaction ou frais de « minage ». C’est ainsi qu’ils font des bénéfices en minant des BTC. Cependant, Satoshi Nakamoto a conçu le réseau Bitcoin de telle manière que ces compensations varient.

À chaque fois que 210 000 blocs sont minés, le nombre de coins reçus par les mineurs pour ajouter et vérifier des transactions sur le réseau est divisé par deux. C’est ce qu’on appelle le halving du Bitcoin, qui affecte la recette des mineurs. Avant l’ère du « halving », les mineurs recevaient 50 BTC par block miné, ils ne reçoivent plus aujourd’hui que 6,25 BTC par block depuis le troisième halving du Bitcoin en mai 2020. Les halvings se produisent généralement tous les quatre ans et cela continuera jusqu’à ce que 21 millions de BTC aient été minés.

L’un des problèmes majeurs qui touchent les paiement numériques est la double dépense, le risque de dépenser plusieurs fois les monnaies numériques. Satoshi Nakamoto avait pensé à cela lorsqu’il a créé le bitcoin. Il a donc conçu des transactions hautement sécurisées. Lorsque les mineurs confirment et diffusent une transaction dans la blockchain Bitcoin, elle devient irréversible.

🔒 Sécuriser l’intégralité du réseau Bitcoins

Lorsque les mineurs confirment des transactions, cela rend le réseau Bitocin dans son ensemble plus robuste et plus sécurisé. Il devient compliqué, voire quasi-impossible pour les pirates d’annuler une transaction une fois qu’elle a été diffusée sur le réseau. Pour ce faire, les pirates doivent revenir sur toutes les transactions confirmées et les annuler toutes, ce qui fait beaucoup de travail.

Il reste combien de BTC aujourd’hui ?

Contrairement aux devises fiduciaires qui peuvent être imprimées et émises par le gouvernement ou les banques centrales si nécessaire, le bitcoin est limité à 21 millions. À la date de rédaction de cet article, plus de 88 % ont été minés, soit 18 656 793 BTC, ce qui signifie que les mineurs disposent déjà de plus de 2 300 000 BTC. Lorsque 21 millions de BTC auront été minés, il ne restera plus aucun coin disponible pour le minage, sauf si le protocole du réseau est modifié pour augmenter l’offre en BTC.

Comment miner des bitcoins

Avec l’adoption du Bitcoin par le grand public, de nombreuses personnes et institutions dans le monde souhaitent les acquérir directement. Cela a commencé à faire monter le niveau de concurrence et la difficulté de minage sur le réseau. Cependant, si vous voulez vous essayer au minage de bitcoins, voici quelques étapes à franchir pour commencer.

Étape 1 . Obtenir un portefeuille Bitcoin sécurisé

Commençons par le commencement, vous ne pouvez pas vous lancer dans le minage de bitcoins sans avoir un portefeuille numérique. Il vous servira à stocker, envoyer, recevoir et vérifier votre solde en temps réel. Différents types de portefeuilles numériques sont disponibles sur la toile, alors assurez-vous de choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins en matière de stockage et de minage. Vous devez également choisir le plus sécurisé et le plus fiable, on parle de votre argent là, alors deux précautions valent mieux qu’une.

On trouve même des places de marché aux cryptos qui fournissent un portefeuille Bitcoin gratuit, comme Paxful. Tout ce que vous avez à faire c’est créer un compte et vous soumettre au processus de vérification pour profiter des avantages exclusifs de la plateforme.

Étape 2 . Obtenir votre matériel de minage de Bitcoin

Si vous avez lu quelques guides sur le minage de Bitcoin sur PC ou autres appareils numériques, vous savez probablement que risquer votre ordinateur de bureau ou portable traditionnel dans le processus n’est jamais un bon choix. Vous aurez non seulement des bénéfices moindres, mais également des factures d’électricité plus élevées du fait de la consommation électrique accrue.

Le minage de bitcoins nécessite des ordinateurs extrêmement puissants qui disposent d’un équipement spécialisé, comme les mineurs ASIC.

Ce type de matériel est spécialement conçu pour exécuter les process fastidieux du minage de bitcoins, c’est pour cela qu’ils coûtent très cher. Le prix des RIG de minage de BTC varient selon les marques, la puissance de hachage ou le revenu qu’elles peuvent générer, ainsi que d’autres fonctionnalités puissantes qu’elles peuvent avoir. Voici quelques uns des meilleurs mineurs ASIC actuellement sur le marché, sans classement particulier.

Antminer T19

Antminer S19

Antminer S19 Pro

M30 S+

M30 S++

Des centaines de RIG de minage sont disponibles sur le net, alors ne vous limitez pas à cette liste. Vous pouvez débusquer d’autres appareils de minage chez des fabricants comme Bitmain, MicroBT, et Canaan, pour n’en nommer que quelques uns.

Étape 3. Obtenez votre logiciel de minage de bitcoins

En plus du matériel ASIC ou de RIG de minage, vous devez également obtenir un logiciel de minage de bitcoins. Cela connectera votre mineur de bitcoins à la blockchain si vous opérez en solo ou raccordera votre taux de hachage à une pool de minage si vous rejoignez un groupe de mineurs de BTC. Vous pouvez également utiliser le logiciel de minage pour partager l’adresse BTC à laquelle vos versements depuis la pool de minage doivent être envoyés (nous allons parler plus avant de cette étape au cours de la suivante).

Le logiciel dont vous aurez besoin varie selon le système d’exploitation de votre ordinateur, alors assurez-vous de la compatibilité de votre matériel avec votre logiciel. Voici une liste de logiciels de minage de BTC que vous pouvez essayer.

CGMiner : il est connu pour être l’un des plus anciens logiciels de minage de BTC sur le marché. Il tourne sur de appareils Mac, Linux et Windows et est compatible avec les mineurs ASIC, FPGA (Field Programmable Gate Array) et GPU (Graphic Processing Unit).

Awesome Miner : si vous avez plusieurs RIG de minage ou une pool de minage, vous allez bien vous entendre avec Awesome Miner. Il peut gérer de nombreux moteurs de minage et commander plusieurs types de RIG comme les FPGA et les ASIC à l’aide d’un tableau de bord unique. Il est conçu pour les appareils Windows et Linux et il est gratuit pour touts (téléchargement et utilisation).

MultiMiner : connu pour ses fonctionnalités de démarrage rapide du minage, MultiMiner est construit et conçu pour les appareils Windows. Il est également compatible avec les RIG de minage comme les GPU, les FPGA et les ASIC.

BFGMiner : si vous aimez bricoler et personnaliser les logiciels, BFGMiner est l’une des meilleures options. Il peut miner de nombreuses cryptomonnaies en même temps et il est compatible avec les mineurs FPGA et ASIC. En plus, il tourne sur les appareils Mac, Linux et Windows.

Étape 4. Choisir votre stratégie de minage

Vous avez deux choix pour exécuter vos opérations de minage : le minage en solo et la pool de minage. Comme mentionné précédemment, le minage de bitcoins est de plus en plus concurrentiel. Ce sera un peu plus difficile de générer un nouveau coin si vous agissez en solo car vous serez en concurrence avec des milliers d’autres mineurs du monde entier, y compris les grosses pool de minage et les grosses institutions. Si vous choisissez de creuser seul(e) votre mine numérique de BTC, vous n’aurez pas à partager votre récompense de bloc avec d’autres. Le revers de la médaille, c’est que vous aurez également à supporter vous-même l’intégralité des dépenses liées aux opérations de minage de bitcoins.

C’est pour cela que de nombreux mineurs rejoignent aujourd’hui des pools de minage de bitcoins ou un groupe de mineurs. Lorsque vous rejoignez une pool de minage, vous partagez la puissance de calcul de votre équipement et recevez un versement sur la base du pourcentage du taux de hachage que vous partagez avec la pool. Vos chances de générer un nouveau coin augmente également puisque vous minez en groupe. Avant de rejoindre une pool de minage, assurez-vous de vérifier les éléments suivants :

Taille de la pool : si vous venez de lancer vos opérations de minage de BTC, rejoindre une pool de minage peut être une bonne idée. Même si cela ne vous garantit pas immédiatement de gros revenus, vous recevrez assurément plus fréquemment des paiements.

Versement minimum : il est essentiel de savoir combien vous devez miner avant de recevoir un paiement. Recherchez des pools avec des versement minimum bas si vous voulez recevoir plus souvent vos récompenses de bloc.

Frais de pool : ils seront déduits automatiquement de votre récompense et sont habituellement calculés par pourcentage. Vérifiez les frais que vous aurez à payer pour décider si cela vous convient.

Avant de commencer le minage

Il est bon de se rappeler que tous les pays ne sont pas favorables aux crypto monnaies. Vous vous demandez peut-être « C’est légal, le minage de bitcoins ? » Et bien, cela dépend où vous vous trouvez dans le monde. Les questions environnementales soulevées par la production importante de dioxyde de carbone et la consommation élevée d’électricité des fermes de minage de bitcoins ont poussé certains gouvernements à ne pas favoriser cette activité. Alors, vérifiez si la juridiction dans laquelle vous vous trouvez accepte le minage de bitcoins ou autres activités autour des cryptos.

Il est également important de bien étudier l’emplacement où vous installerez vos opérations de minage. Les pays les plus propices au minage de BTC on un climat froid. Cela aidera au refroidissement des machines de minage, permettra d’éviter les problèmes liés aux possibles surchauffes et réduira la consommation électrique. Il est également important de vous éloigner des zones commerciales et résidentielles si vous ne voulez pas recevoir des plaintes relatives au bruit qui pourraient vous obliger à arrêter vos opérations de minage. Les machines de minage fonctionnent 24h/24 et 7j/7 et sont très bruyantes au point de devenir insupportables pour les gens dans ce type d’environnement.

Avec toutes les informations que nous venons d’aborder, vous vous demandez probablement : « Mais alors, c’est rentable le minage de bitcoins ? » Tout dépend de la stratégie que vous choisissez. Mais avant de commencer à creuser à la recherche d’argent numérique, calculez combien vous gagnerez avec l’équipement et les techniques que vous prévoyez d’utiliser. Vous pouvez utiliser ce calculateur pour estimer vos bénéfices par rapport aux frais généraux. Cela vous donnera une bonne idée des meilleurs moyens de gagner des cryptos selon votre situation.

Et un dernier rappel : le minage de bitcoins n’est pas le moyen le plus facile d’obtenir des BTC. Si le processus vous semble intimidant, vous pouvez acheter vos premières fractions de Bitcoin sur Paxful pour vous lancer dans l’aventure des cryptos.