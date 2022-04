Se você estiver buscando como conseguir bitcoin (BTC), a mineração de bitcoin e a negociação da criptomoeda podem ser as primeiras alternativas que vêm à sua cabeça. Mas se você quiser começar percorrendo um caminho mais simples, as chamadas “torneiras de bitcoin” podem ser uma excelente opção. Mas o que é e como funciona uma torneira de bitcoin?

A definição de torneiras de bitcoin

Uma torneira de criptomoeda ou torneira de bitcoin é um aplicativo móvel ou site que paga pequenos valores de BTC ou outras criptomoedas em troca de realizar tarefas simples. Você pode ganhar dinheiro jogando games de bitcoin, assistindo a vídeos sobre produtos, participando de pesquisas, clicando em links, vendo anúncios, entre outras coisas. Isso é chamado de torneira porque as recompensas distribuídas são bem pequenas, como gotas de água que caem de uma torneira mal fechada.

Ao contrário do que muita gente pensa, torneiras de bitcoin não são esquemas para enriquecer rapidamente. Ainda que faturar com uma torneira de bitcoin grátis possa parecer moleza, ganhar uma grande quantia em criptomoedas pode levar bastante tempo dependendo da torneira utilizada. Na maioria das vezes, as recompensas recebidas por concluir diversas tarefas são creditadas diretamente em uma carteira on-line fornecida pelo próprio site. Vale mencionar que quanto mais fácil é a tarefa, menor será a recompensa.

Além disso, algumas torneiras requerem um pagamento mínimo, ou seja, você só pode retirar as recompensas acumuladas a partir de um certo valor. Alcançar esse valor por levar algumas horas, um dia, uma semana ou até meses. Isso vai variar em função das taxas do site.

Por que as torneiras de criptomoedas foram criadas?

Agora que já sabe o que são e como funcionam essas torneiras, você deve estar se perguntando por que elas foram criadas. Seguem alguns dos possíveis motivos para a existência de torneiras de bitcoin.

Divulgação do bitcoin

Acredite ou não, torneiras de criptomoedas já existem há mais de uma década. Alguns anos depois de Satoshi Nakamoto ter apresentado o BTC, o desenvolvedor sênior de bitcoin Gavin Andresen desenvolveu torneiras de criptomoedas para difundir esse novo conceito e tipo de dinheiro. Torneiras de bitcoin foram pensadas e desenvolvidas para distribuir uma recompensa de 5 BTC por cada tarefa concluída, o que valeria hoje mais de US$ 270 mil!

Disponibilidade limitada de corretoras de criptomoedas

Nos primeiros anos do bitcoin, conseguir algumas criptomoedas era bem difícil. Não havia muitas corretas, exchanges ou outras plataformas de troca para comprar com facilidade BTC e outras criptomoedas. Assim, para apresentar e gerar interesse em muitas pessoas sem pedir que elas precisassem comprar, as torneiras de criptomoedas eram utilizadas para entregar pequenas quantias de BTC gratuitamente.

Ganhar renda passiva

Hoje em dia, muitos detentores de BTC ganham dinheiro extra criando suas próprias torneiras. Geralmente, eles depositam uma certa quantidade de BTC em suas carteiras de criptomoedas vinculadas ao site ou aplicativo de torneira. Eles podem ganhar dinheiro com anúncios, desde que faturem mais do que pagam a seus usuários.

Além de agirem como um sistema inicial de recompensa, distribuidor e promotor de bitcoin, torneiras de criptomoedas serviram para informar as pessoas sobre as maravilhas que o BTC pode fazer. Para alguns adeptos das criptomoedas de hoje, essas torneiras são ferramentas poderosas para ganhar dinheiro sem sair de casa.

Como funcionam as torneiras de criptomoedas?

Já mencionamos que torneiras de bitcoin recompensam seus usuários com baixas quantias em BTC depois de concluírem pequenas tarefas. Suas recompensas são pagas em satoshis, a menor unidade do BTC que leva o nome de seu misterioso criador. Quanto vale isso: É possível dividir 1 BTC em 100 milhões de satoshis. O valor recebido varia em função do tipo de tarefa realizada e do fornecedor da torneira. Tudo depende de cada caso.

Geralmente, torneiras de criptomoedas enviam os pagamentos de BTC diretamente à carteira bitcoin do usuário ou a uma carteira de micropagamento de outro fornecedor. Se ainda não tiver uma carteira bitcoin, você pode criar uma conta na Paxful e passar a ter uma na mesma hora e sem pagar nada por isso. Você pode acessar sua Carteira Paxful por navegadores de internet ou pelo aplicativo móvel da Paxful.

Por outro lado, carteiras de micropagamento — também conhecidas como microcarteiras — são semelhantes a carteiras on-line ou carteiras desktop tradicionais. A principal diferença é que esse tipo de carteira é feito para receber e guardar somente uma pequena quantidade de criptomoedas. Microcarteiras são vinculadas normalmente à conta do usuário na torneira, e usar uma carteira assim ajuda a administrar os satoshis recebidos antes de enviá-los diretamente a uma carteira bitcoin.

Antes de escolher uma torneira de bitcoin

O próximo passo é buscar a torneira de bitcoin mais adequada para o que você quer e precisa. Antes de escolher uma, seguem algumas das coisas mais importantes a considerar.

Temporizador. Geralmente, as torneiras de criptomoedas têm um tempo de atualização ou carregamento, que pode ser de 15 minutos a algumas horas.

Valor de reivindicação. Quanto exatamente você pode ganhar e com que frequência. Isso também varia em função da simplicidade ou complexidade da tarefa a realizar.

Retirada mínima. Já comentamos que algumas torneiras de criptomoedas exigem que você atinja uma determinada quantidade de satoshis antes de poder retirar o saldo. Muitas torneiras oferecem uma retirada mínima de 10.000 satoshis, o que equivale a 0,0001 BTC (ou mais de US$ 5 no momento em que este artigo é escrito).

Método de retirada. Para retirar as suas criptomoedas, você vai precisar de uma carteira digital. Se você já tem uma conta na Paxful, pode transformar as suas criptomoedas em moeda corrente de mais de 350 formas, inclusive as opções de pagamento mais utilizadas no seu país.

Taxa de indicação. Talvez também seja interessante conferir quanto você pode ganhar apresentando o site ou aplicativo da torneira de bitcoin a pessoas da sua rede de relacionamento. Alguns sites oferecem bônus interessantes. Então, não deixe de considerar isso ao escolher a torneira que você vai usar.

Lista das torneiras de criptomoedas mais utilizadas

Quer tentar algumas torneiras de bitcoin? Seguem algumas das mais utilizadas — mencionadas sem nenhuma ordem em particular — para você conferir.

A Cointiply é uma das torneiras de bitcoin e sites de recompensas com melhor retorno na internet. Com ela, você pode multiplicar as suas moedas até 61 vezes e ganhar BTC completando tarefas, ofertas rápidas, pesquisas e assistindo a vídeos. Essa torneira também oferece bônus de fidelidade, pontos de recompensa, suporte especializado, 25% sobre as reivindicações de indicados e muitos outros benefícios. O aplicativo da Cointiply está disponível para dispositivos Android.

Com essa torneira, você pode ganhar criptomoedas como bitcoin e litecoin (LTC) jogando games bem simples. Ela já existe desde 2014 e possui uma retirada mínima de 10.000 satoshis. Você pode ganhar até US$ 0,25 por dia, dependendo da frequência com que jogar os games da plataforma. A Bitcoin Aliens está disponível para dispositivos Android e iOS.

Se você gosta de jogos de RPG, pode achar a Faucet Crypto interessante. Ela oferece um jogo em estilo RPG e outros recursos únicos, como itens que conferem diferentes tipos de bônus à sua conta. Ela também possui uma opção de retirada direta, comissão de 20% ou mais por indicados e um sistema de níveis que aumenta as recompensas ao longo do tempo.

A Faucet Crypto também é ideal para quem quer experimentar mais criptomoedas. Ela trabalha com BTC, LTC, bitcoin cash (BCH), bitcoin sv (BSV), dash (DASH), digibyte (DGB), bittorrent (BTT), dogecoin (DOGE), ethereum classic (ETC), ethereum (ETH), komodo (KMD), tron (TRX) e outras moedas.

Essa torneira oferece recursos como classificações diárias — em que os 20 usuários com melhor pontuação no dia podem ganhar grandes recompensas —, um sistema em que você pode aumentar o seu bônus à medida que subir de nível, sistema de indicações e muito mais. Como a Faucet Crypto, a Fire Faucet também trabalha com diversas criptomoedas, entre elas, BTC, ETH, DOGE, LTC, DASH, TRX, DGB, tether (USDT) e zcash (ZEC).

Na Coinpayu, você pode ganhar criptomoedas como BTC, ETH, LTC, BCH, DOGE, DASH e outras simplesmente vendo diferentes anúncios e concluindo diversas ofertas. Ela também possui um programa de afiliados em que você pode ganhar renda passiva convidando mais usuários para a plataforma.

Essa torneira de criptomoedas se concentra principalmente em anúncios de publicidade, sendo ideal para usuários que buscam recompensas e também anunciantes. Com ela, você pode ganhar 0,00003 mBTC, ou US$ 0,0017, por cada anúncio em que clicar e clique de indicado que você conseguir. Seu programa de afiliados oferece comissões que vão de 40% a 80%. A BTCClicks também tem um pagamento mínimo de 0,10000 mBTC, ou mais de US$ 5.

Se você quiser colocar um anúncio na BTCClicks, seu custo por clique pode começar em 0,00006 mBTC, ou US$ 0,0034. Ainda que essa torneira não exija nenhum cadastro de usuário, é importante notar que o seu público precisará ver todo o seu anúncio de 10 a 200 segundos para começar a receber recompensas.

Se você é um fã de games, certamente vai gostar de responder às perguntas da Satoshi Quiz. Essa torneira de bitcoin paga pequenas quantidades de BTC às primeiras três pessoas que respondem corretamente à pergunta na tela. Como as perguntas mudam a cada 60 segundos, dê a resposta certa logo de cara! A Satoshi Quiz possui uma retirada mínima de 11.000 satoshis, o que equivale a US$ 6 neste momento.

Cada gota faz diferença

Ainda que você não ganhe em pouco tempo uma grande quantidade de BTC com essas torneiras, acumular pequenas quantias por um certo período é um bom início se você for novo no universo das criptomoedas. Assim como gotas de uma torneira podem encher uma pia, o acúmulo de pequenos valores em BTC pode fazer uma grande diferença na sua jornada de criptomoedas.

Além disso, não se limite a apenas uma torneira de criptomoedas. Experimente todas as torneiras da nossa lista e veja qual delas é a melhor para você. Boa sorte!