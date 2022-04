Se você estiver buscando formas de adquirir bitcoin (BTC) além de negociar criptomoedas, uma de suas melhores opções é entrar na “caverna” metafórica em um processo chamado mineração de bitcoin. Parece que vamos cavar um pouco fundo, certo? Vamos começar.

O que é a mineração de bitcoin?

A mineração de bitcoin é o processo de adquirir a criptomoeda dominante atualmente no mercado. Como o processo de mineração convencional de metais preciosos como diamante e ouro, a mineração de bitcoin também requer mineradores e equipamentos pesados. A diferença é que você não precisa entrar diretamente no local de escavação para minerar BTC, já que tudo é feito digitalmente.

Montar uma operação de mineração de bitcoin pode exigir muitos recursos. São alguns dos requisitos mais comuns computadores de alta potência com hardware e software especializados, ou plataformas de mineração de bitcoin, uma conexão de internet estável e energia elétrica barata à disposição.

Você deve estar se perguntando por que os mineradores investem em equipamentos caros e poderosos para realizar essa atividade. Os mineradores de bitcoin precisam desses recursos para solucionar problemas matemáticos complexos impossíveis com uma computação simples. Mas como funciona todo o processo de mineração?

Como funciona a mineração de bitcoin?

Para entender melhor como funciona esse processo, vejamos as três principais funções da mineração de bitcoin… Sim, isso vai além de apenas “cavar” novas moedas.

💰 Emissão de novos bitcoins

As moedas convencionais (fiduciárias) que usamos todos os dias são emitidas e impressas por bancos centrais, mas com o bitcoin é diferente. Por sua natureza descentralizada, não há nenhum órgão governamental ou autoridade superior para seu sistema e operações funcionem. Em vez disso, os mineradores de bitcoin utilizam o enorme poder computacional de suas máquinas de mineração de bitcoin para solucionar problemas matemáticos que beiram o impossível. Depois que solucionam esses quebra-cabeças digitais, os mineradores de bitcoin são recompensados com novos BTC.

A pergunta que vem agora é: quanto tempo leva para minerar um bitcoin? Com o uso da potência média de um minerador com circuito integrado de aplicação específica (ASIC), todo o processo de cunhagem de uma nova moeda leva geralmente 10 minutos. Isso acontece independentemente da quantidade de mineradores que estão trabalhando na caverna digital do bitcoin.

☑️ Confirmar transações na rede

Os mineradores confirmam transações na rede solucionando problemas computacionais igualmente complexos. A parte interessante disso é que essas transações não são verificadas individualmente. Os mineradores de bitcoin reúnem todas elas em “blocos” e as adicionam a uma rede pública chamada “blockchain”.

Depois que concluem todas as partes intricadas, os mineradores de bitcoin são recompensados de duas formas: eles recebem BTC recém-cunhado, a chamada “recompensa por bloco”, e também a taxa de transação ou “de minerador”. Tudo isso serve como o lucro da mineração de BTC. Mas esses incentivos variam devido à forma como Satoshi Nakamoto desenvolveu a rede do bitcoin.

Para cada grupo de 210.000 blocos minerados, a quantidade de moedas que os mineradores recebem por adicionar e verificar transações na rede é cortada pela metade. Esse evento — conhecido como halving do bitcoin — afeta a receita dos mineradores. Da recompensa de 50 BTC por bloco da era pré-halving, os mineradores recebem hoje 6,25 BTC por bloco depois do terceiro halving do bitcoin, que ocorreu em maio de 2020. Geralmente, o halving acontece a cada quatro anos e continuará acontecendo até que todos os 21 milhões de BTC sejam minerados.

Um grande problema enfrentado por pagamentos digitais é o gasto duplo, ou o risco de que o dinheiro digital possa ser gasto mais de uma vez. Satoshi Nakamoto pensou nisso ao criar o bitcoin e desenvolveu suas transações para serem altamente seguras. Quando os mineradores confirmam e transmitem uma transação no blockchain, ela se torna irreversível.

🔒 Proteger toda a rede do bitcoin

Quando confirmam transações, os mineradores tornam toda a rede de bitcoin mais robusta e segura. Agressores teriam uma tarefa complicada e praticamente impossível para reverter uma transação depois que ela é transmitida para a rede. Para reverter uma transação, eles precisariam retroceder e reverter todas as transações confirmadas. Seria um trabalho e tanto!

Quantos bitcoins restam hoje?

Ao contrário do dinheiro convencional, que pode ser emitido e impresso por governos ou bancos centrais quando precisam, o bitcoin tem uma oferta máxima fixada em 21 milhões. No momento em que este artigo é escrito, mais de 88%, ou 18.656.793 BTC, já foram minerados, o que deixa os mineradores com mais de 2.300.000 BTC pela frente. Quando todos os 21 milhões de BTC forem minerados, não haverá mais nenhuma moeda disponível para gerar, a não ser que o protocolo da rede seja alterado e permita o fornecimento de mais bitcoins.

Como minerar bitcoin

Com a adoção generalizada do bitcoin, muitas pessoas e instituições do mundo todo têm ficado mais interessadas em adquiri-lo em primeira mão. Por isso, o nível de concorrência e a dificuldade de mineração na rede começaram a crescer. Mas se você quiser tentar minerar bitcoin, seguem algumas dicas para começar.

Passo 1 . Obtenha uma carteira bitcoin segura

Vamos do início… Você não pode começar a minerar bitcoin sem ter uma carteira de criptomoedas. É nela que você vai guardar, enviar, receber e verificar seu saldo em tempo real. Como há diferentes tipos de carteiras de criptomoedas disponíveis na internet, encontre a mais adequada para as suas necessidades de armazenamento e mineração. Você também deve escolher a carteira mais segura e confiável. Como estamos falando de dinheiro, é melhor prevenir do que remediar.

Você pode encontrar até mesmo mercados de criptomoedas que fornecem uma carteira bitcoin gratuita, como é o caso da Paxful. Você só precisa criar uma conta e realizar a verificação para contar com todos os benefícios exclusivos da plataforma.

Passo 2. Consiga seu hardware de mineração de bitcoin

Se você leu alguns guias sobre como minerar bitcoin em um computador ou outro equipamento digital, provavelmente já sabe que arriscar a sua máquina pessoal convencional nesse processo nunca é uma boa opção. Você não só vai ganhar menos, mas também gastar muito mais na conta de luz devido ao elevado consumo de eletricidade de todo o processo.

A mineração de bitcoin requer computadores de alta potência que contem com hardware especializados como mineradores ASIC.

Esse tipo de hardware é projetado especialmente para executar os processos entediantes da mineração de bitcoin, e é por isso que custam tão caro. O preço de plataformas de mineração de BTC varia segundo cada marca, o nível de poder de hash ou a taxa que podem produzir, além de outros recursos que ofereçam. Seguem alguns dos mineradores ASIC disponíveis hoje no mercado, listados sem nenhuma ordem em particular:

Antminer T19

Antminer S19

Antminer S19 Pro

M30 S+

M30 S++

Como há centenas de plataformas de mineração à venda na internet, não se limite por essa lista. Você pode pesquisar hardwares de mineração de fabricantes como Bitmain, MicroBT e Canaan, para mencionar alguns deles.

Passo 3. Tenha seu software para mineração de bitcoin

Além do hardware ASIC ou de plataformas de mineração, você também deve ter um software de mineração de bitcoin. Ele vai conectar seu minerador de bitcoin ao blockchain se você for trabalhar sozinho ou vincular sua taxa de hash a um pool de mineração se você participar de um grupo de mineradores de BTC. Você também pode usar o software de mineração para compartilhar o endereço de BTC para onde deve ser enviado seu pagamento referente à sua participação no pool de mineração de bitcoin. Vamos falar mais sobre isso no próximo passo.

Como o software varia em função do seu sistema operacional, confira antes a compatibilidade do equipamento. Segue uma lista de alguns programas de mineração de BTC para você conferir.

CGMiner — Este é conhecido como um dos softwares de mineração de BTC mais antigos do mercado. Ele roda em computadores Mac, Linux e Windows, e é compatível com mineradores ASIC, FPGA (de “arranjo de portas programáveis em campo”, em inglês) e GPU (de “unidade de processamento gráfico”).

Awesome Miner — Se você tiver várias plataformas de mineração ou um pool de mineração, o Awesome Miner pode ser bastante útil. Ele pode gerenciar diversas máquinas de mineração e lidar com vários tipos de plataforma de mineração, como FPGA e ASIC, utilizando um só painel de visualização. Ele é projetado para computadores Windows e Linux, e pode ser baixado e usado gratuitamente.

MultiMiner — Conhecido por seus recursos de mineração de início rápido, o MultiMiner roda em computadores Windows. Ele também é compatível com plataformas de mineração como GPU, FPGA e ASIC.

BFGMiner — Se você gosta de fazer um pouco de ajuste e personalização, o BFGMiner é uma das melhores opções. Ele pode minerar diversas criptomoedas ao mesmo tempo e é compatível com mineradores FPGA e ASIC. Além disso, ele roda em Mac, Linux e Windows.

Passo 4. Escolha a sua estratégia de mineração

Você tem duas opções para minerar bitcoin: minerar sozinho e participar de um pool de mineração. Como mencionamos, a mineração de bitcoin é um campo cada vez mais competitivo. Será mais difícil gerar uma nova moeda se você fizer isso sozinho, já que vai competir com milhares de mineradores no mundo todo, inclusive pools de mineração e instituições enormes. Se optar por cavar BTC por conta própria, você não vai dividir as suas recompensas por bloco com ninguém. Por outro lado, vai precisar bancar sozinho todas as despesas da mineração.

É por isso que muitos mineradores hoje integram pools de mineração de bitcoin ou um grupo de mineradores. Quando entra para um pool de mineração, você compartilha o poder computacional do seu equipamento e recebe um pagamento baseado no percentual da taxa de hash que você compartilha com o pool. Suas chances de gerar uma nova moeda também aumentam, pois você vai minerar como parte de um grupo. Mas antes de entrar em qualquer pool de mineração, leve em consideração:

O tamanho do pool. Se você estiver apenas começando a minerar BTC, entrar em um grande pool de mineração pode ser uma boa ideia. Ainda que isso não garanta uma grande receita logo no início, você certamente será pago com mais frequência.

Pagamento mínimo. É fundamental saber quanto você precisa minerar antes de ser pago. Busque pools com pagamentos mínimos pequenos se quiser ser recompensado com mais frequência.

Taxas de pool. Elas serão debitadas automaticamente da sua recompensa e são geralmente percentuais. Confira quanto você vai precisar pagar de taxas e decida se é vantajoso no seu caso.

Antes de começar a minerar

Também é importante mencionar que nem todos os países permitem atividades com criptomoedas. Aposto que você deve estar se perguntando neste exato momento: “A mineração de bitcoin é uma atividade legal?”. Bem, isso depende de onde você está no mundo. Devido a preocupações ambientais geradas pela elevada produção de dióxido de carbono e níveis elevados de consumo de eletricidade por fazendas de mineração de bitcoin, alguns governos não concordam com a atividade. Sendo assim, confira se a sua jurisdição permite a mineração de bitcoin ou outras atividades relacionadas com criptomoedas.

Também é importante considerar o local onde você vai minerar. Os países ideais para minerar BTC possuem um clima frio. Isso ajudará a manter as máquinas de mineração resfriadas, evitar possíveis problemas de superaquecimento e reduzir o consumo de eletricidade. Além disso, é importante ficar longe de áreas comerciais e residenciais se não quiser receber reclamações sobre barulho que vão acabar interrompendo as suas operações. Máquinas de mineração operam 24 horas por dia e geram muito ruído, o que pode ser simplesmente insuportável para as pessoas das redondezas.

Com todas as informações que abordamos, você deve estar pensando: “Minerar bitcoin é uma atividade lucrativa?”. Bem, isso vai depender da estratégia que você escolher. Mas antes de começar a cavar algum dinheiro digital, pesquise sobre quanto dinheiro você vai ganhar com o equipamento e a técnica que planeja usar. Você pode usar esta calculadora para estimar seus custos e lucros. Isso vai lhe dar uma ideia clara de qual forma combina melhor com o seu esforço e qual é a mais lucrativa.

Vale lembrar: a mineração de bitcoin não é a forma mais fácil de adquirir BTC. Se o processo parece muito complicado, você pode comprar as suas primeirasfrações de bitcoin na Paxful para começar a sua aventura no mundo das criptomoedas!