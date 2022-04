Em 2021, o bitcoin (BTC) vai fazer 12 anos de idade. Como o tempo voa! Temos certeza de que todos aqui já ouviram falar dele. Nossa moeda digital favorita segue amadurecendo com o tempo, e o mesmo acontece com as oportunidades que ela oferece para ganhar dinheiro. Cada vez mais pessoas estão descobrindo como ganhar dinheiro com o bitcoin, mas entendemos que pode ser difícil acompanhar o ritmo das oportunidades que aparecem.

Para facilitar um pouco as coisas para você, fizemos uma lista de 15 formas de transformar seu 2021 um ano repleto de bitcoin.

1. Mineração

Não, não estamos falando de se enfurnar em uma caverna com um capacete e uma picareta. Nós nos referimos à mineração de bitcoin, uma das primeiras formas de conseguir BTC. Trata-se do processo em que mineradores usam computadores poderosos para solucionar problemas matemáticos complexos. Quando eles descobrem o código, são recompensados com BTC recém-extraído. Esse processo é basicamente uma corrida para ver quem é capaz de solucionar o bloco mais rapidamente, e os que têm sorte colhem as recompensas.

Lá atrás, a mineração não era tão complicada. Alguns dos primeiros mineradores podiam minerar milhares de BTC usando apenas seus computadores domésticos. Mas hoje, a situação é bem diferente. Para minerar BTC agora, você precisa de equipamentos de ponta que custam alguns milhares de dólares. Além disso, como o bitcoin já conquistou sua reputação, você vai enfrentar muita concorrência.

Para ter uma chance de vencer, você pode se unir a grupos ou nuvens de mineração de bitcoin. Um grupo (pool) de mineração de bitcoin é um conjunto de mineradores que, atuando em colaboração, combinam seu poder de computação para solucionar problemas matemáticos complexos com mais rapidez. Uma nuvem (cloud) de mineração de bitcoin é semelhante, mas nesse caso, os mineradores usam a nuvem para conectar seu poder computacional. Assim, eles não precisam instalar e executar diretamente o hardware e o software relacionados. Nos dois casos, as taxas de mineradores obtidas com transações e as moedas recém-extraídas são divididas entre as pessoas do grupo.

Quanto mais a competição fica acirrada, mais potentes serão os equipamentos necessários para ganhar dinheiro com mineração. E equipamentos mais caros significam menos lucro. Dessa forma, a mineração de bitcoin não é mais uma atividade tão rentável. Pesquise bastante antes de entrar no mundo da mineração, pois há várias formas mais fáceis de ganhar dinheiro com o bitcoin.

Dificuldade: alta

Velocidade: lenta

2. Comprar e manter

Comprar e manter bitcoin é uma das estratégias mais simples e fáceis para iniciantes. Primeiro, tenha uma carteira bitcoin, compre BTC e torça para seu preço subir no futuro, seja quanto tempo isso possa levar. Pode demorar semanas, meses ou até mesmo anos até que você decida vender.

O termo HODL foi criado por esse motivo. Ele surgiu como um erro de digitação da palavra “hold” (manter) em um fórum e acabou se tornando uma estratégia de negociação de período integral. Ele também significa Hold On for Dear Life (manter pela querida vida). Portanto, é essencial acompanhar quanto vale o bitcoin e agir em função dessa informação.

Dificuldade: fácil

Velocidade: lenta

3. Negociar

Se a estratégia de HODLing envolve um investimento de prazo longo, negociar bitcoin é seu equivalente de curto prazo. Essencialmente, negociar BTC significa aproveitar a natureza altamente volátil da criptomoeda. Como esse método requer prática e conhecimento do mercado, faça o dever de casa antes de tentar.

Seguem alguns estilos de negociação para começar:

Day trading. O day trading envolve negociações breves e rápidas para ter oportunidades de lucros pequenos e instantâneos. Como day traders não mantêm nenhuma posição aberta ao final do dia, o método consiste em analisar cuidadosamente o mercado, encontrar pequenas oportunidades de ganhar dinheiro e capitalizar em busca de pequenos lucros. Ao final da sessão, day traders podem acumular um ganho considerável.

Swing trading. Se o HODLing é uma estratégia de negociação de longo prazo e o day trading é de curto prazo, o swing trading é considerado algo intermediário. Como os HODLers, swing traders compram na baixa e esperam tempo suficiente até que suas moedas aumentem de preço para vendê-las. Mas esse tempo de espera não é tão longo como no HODLing nem tão curto como no day trading.

Arbitragem. A arbitragem de bitcoin é parecida com os estilos mencionados acima. Só que em vez de buscar oportunidades para ganhar dinheiro na mesma plataforma de troca (ou exchange), os negociantes que empregam a arbitragem buscam oportunidades entre diferentes plataformas. Em essência, eles compram BTC na plataforma A e vendem na plataforma B por um preço maior.

Todos esses métodos requerem muita prática. Portanto, não espere acertar logo na primeira tentativa. Pesquise bem, descubra a melhor estratégia para você e siga confiante o seu caminho.

Dificuldade: média

Velocidade: rápida

4. Aproveitar o marketing de afiliados

Várias empresas utilizam o marketing de afiliados para conquistar novos clientes. Esse tipo de marketing incentiva usuários já existentes a trazerem seus amigos e familiares para o negócio. Você encontra esses tipos de incentivo por todo o mercado, mas eles variam bastante. Assim, estude bem cada um deles e escolha o programa em que você queira investir o seu tempo.

Aqui na Paxful, temos nosso próprio programa de afiliados. O Programa de Afiliados da Paxful é um dos mais interessantes do mercado, já que dá aos usuários a melhor oportunidade de ganhar dinheiro com o bitcoin. Analise nosso programa e veja se você quer experimentar.

Dificuldade: fácil

Velocidade: rápida

5. Aceitar bitcoin como pagamento

Com o amadurecimento da criptomoeda, estamos começando a ver cada vez mais empresas que aceitam bitcoin como forma de pagar por bens e serviços. Se você já tem o seu negócio, pode ser uma boa ideia receber em BTC.

Isso vai ampliar o seu alcance global, tornar os pagamentos mais seguros e acelerar todo o processo de pagamento. E a melhor parte é que é muito fácil começar a aceitar bitcoin. Se você toca um estabelecimento físico, basta colocar um pequeno cartaz na vitrine e outro perto do caixa. Se tiver um negócio on-line, você pode inserir um banner na página inicial ou integrar no seu site um pagamento intermediário como nosso Pagar com a Paxful. Com isso, os clientes podem simplesmente enviar dinheiro diretamente para a sua carteira bitcoin.

Depois de começar a receber pagamentos em BTC, você pode usar esse dinheiro para investir. E quem sabe? Ele pode crescer no futuro.

Dificuldade: fácil

Velocidade: rápida

6. Usar faucets de bitcoin

Você é daqueles que olha anúncios e responde a pesquisas? Sério!? Então tá. Por que não conferir um bitcoin faucet?

Bitcoin faucets são basicamente sistemas de recompensa que dão frações de BTC a quem cumpre tarefas como assistir a anúncios ou responder a pesquisas. Alguns se apresentam até mesmo como minigames!

Dificuldade: fácil

Velocidade: rápida

7. Receber retribuições ou gorjetas em bitcoin

Uma das coisas mais gratificantes deste mundo é ajudar os outros, e se você receber algum dinheiro em retribuição, melhor ainda!

Uma das plataformas de maior destaque para isso é o Bitfortip, que dá BTC como incentivo para ajudar pessoas com vários tipos de tarefas. Essas tarefas podem ser ajudar alguém a encontrar um vestido na internet, dar respostas técnicas bem fundamentadas, entre muitas outras.

Além disso, se você for um gamer que adora transmitir seus títulos favoritos, por que não aceitar gorjetas em BTC? O Twitch e outras plataformas de streaming possuem integrados serviços de gorjeta em criptomoedas. Confira!

Dificuldade: fácil

Velocidade: rápida

8. Sites de pequenos trabalhos e pay-to-click (PTC)

Vários sites lhe pagam em bitcoin se você assistir a um anúncio ou clicar em um link para uma página específica que contenha anúncios. Mas saiba que, para realmente ganhar dinheiro com isso, é preciso se dedicar em uma atividade meio entediante. Se você não liga para isso, esses sites são uma excelente forma de ganhar um dinheiro rápido. Coinpayu e adBTC são sites interessantes para conferir se você tem interesse em ganhar dinheiro com criptomoedas.

De modo semelhante, Microworkers e Cloudfactory são sites que lhe pagam uma pequena tarifa para realizar tarefas bem simples como assistir a um vídeo no YouTube ou responder à pesquisa de alguém. Há versões desses sites que pagam em bitcoin, como o Bitcoinget e o Cointasker, em que os membros podem escolher entre milhares de tarefas para realizar e ganhar bitcoin em troca.

Dificuldade: fácil

Velocidade: rápida

9. Escrever sobre bitcoin

Em geral, criptomoedas é um novo nicho, conhecido genuinamente apenas por alguns redatores. Isso significa que o mercado está inundado de redatores (ou copywriters) novatos que reelaboram o mesmo conteúdo várias e várias vezes.

Portanto, se você realmente domina esse nicho e escreve bem, por que não experimentar instruir as massas com a sua habilidade? Crypto Currency News e Blockchain Aliens são alguns dos diversos sites que podem lhe pagar por escrever sobre o bitcoin. Você também pode usar vários sites voltados a freelancers como Upwork e Freelancer.

Dificuldade: média

Velocidade: média

10. Campanhas no fórum Bitcointalk

O Bitcointalk é um dos fóruns especializados mais antigos. Na verdade, ele foi criado por ninguém menos que o próprio Satoshi Nakamoto. É provavelmente o fórum mais conhecido no universo das criptomoedas e é utilizado por milhões de pessoas.

Se você for um seguidor ávido do fórum e conquistou alguma autoridade com boas postagens, as suas postagens no Bitcointalk terão uma assinatura patrocinada. Você pode até mesmo ser pago por cada postagem que fizer por lá.

Dificuldade: alta

Velocidade: lenta

11. Emprestar bitcoin

A natureza descentralizada do bitcoin e de outras criptomoedas simplifica as transações. Isso acontece porque não é necessária a validação de nenhuma autoridade.

Graças a essa descentralização, você também pode emprestar BTC por uma taxa de juros. Pense nisso como uma forma de fazer o seu dinheiro fluir mesmo se praticar HODLing e usar o seu patrimônio em vez de mantê-lo parado na sua carteira.

Unchained Capital, Bitbond e BTCpop são alguns dos sites disponíveis realizar empréstimos.

Dificuldade: fácil

Velocidade: lenta

12. Jogos de azar com bitcoin

Se você tem autoconfiança suficiente para isso, o mercado de jogos de azar com bitcoin pode ser uma boa fonte de dinheiro. Na maioria dos casos de jogos de azar, a casa sempre vence. Mas jogos de azar com bitcoin é um caso especial por ser um mercado muito específico em que você pode ganhar bônus enormes ou até mesmo várias rodadas com o risco assumido.

Confira o Bitstarz e o mBit, sites de destaque nesse meio, e veja se você se interessa.

Dificuldade: alta

Velocidade: rápida

13. Negociação binária

A negociação binária já existe há muito tempo no mundo financeiro, e era só uma questão de tempo até que ela entrasse também no universo das criptomoedas. Como o nome sugere, a negociação binária oferece apenas duas opções: um negociante compra uma opção e um prazo de vencimento. A negociação é “no dinheiro” ou “fora do dinheiro”. Basicamente, você aposta que rumo o preço de um ativo vai tomar.

Por exemplo, o BTC está a US$ 3.000 às 10h. Você pode apostar que esse preço será maior ou menor às 18h. Se acertar a sua aposta, você ganha um determinado percentual do valor que investiu; mas se errar, perde todo o seu investimento. Por outro lado, se apostar que o preço vai cair e isso realmente acontecer, você ganha o pagamento da opção.

Dificuldade: alta

Velocidade: rápida

14. Ser um masternode

Um masternode é uma função dedicada que monitora o blockchain em tempo real. Assim como os nós completos do bitcoin, eles estão sempre atuando.

Além de salvar, validar e anunciar transações válidas para outros nós, os masternodes realizam diferentes tarefas com o blockchain, como suavizar operações de protocolo, reger eventos de votação etc. Eles são altamente incentivados por seus serviços dedicados.

Dificuldade: alta

Velocidade: lenta

15. Recompensas por encontrar bugs

Recompensas por encontrar bugs (ou bug bounties) são incentivos oferecidos por muitos desenvolvedores de software e organizações que gratificam você por encontrar aberturas e vulnerabilidades em seus sistemas. Muitas plataformas de troca e mercados peer-to-peer de bitcoin oferecem programas assim na busca de aprimorar seus ecossistemas para seus usuários.

Se tiver interesse em participar em um programa assim, confira o Programa de Bug Bounty da Paxful e ajude-nos a tornar nossa plataforma ainda mais segura para todos.

Dificuldade: alta

Velocidade: lenta

O bitcoin está em permanente evolução

Agora que você já conhece 15 formas de ganhar dinheiro com o bitcoin em 2021, que tal experimentar a que achar mais interessante? Quem sabe? Seu esforço pode acabar sendo bastante lucrativo.

Como a economia de criptomoedas amadurece com o passar do tempo, vamos ver desenvolvimentos constantes, e as pessoas continuarão encontrando novas formas de ganhar dinheiro com o bitcoin. Essa é apenas uma pequena lista, e não faltam outras oportunidades de lucrar na Paxful e com criptomoedas. Faça a sua pesquisa e encontre a forma ideal para você. Boa sorte!

Isenção de responsabilidade: o conteúdo deste artigo não deve ser interpretado como aconselhamento jurídico, financeiro, de investimento ou de qualquer outra natureza.