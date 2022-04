O bitcoin (BTC) é tendência nas mídias sociais e diferentes mercados por muitos motivos. Além da alta do preço do BTC e dos enormes investimentos feitos por algumas das figuras de maior destaque do mundo financeiro, esse ativo digital dominante também ganha as manchetes graças a um evento conhecido como halving do bitcoin. Mas o que é exatamente o halving do bitcoin e como ele funciona? Descubra nestas respostas às perguntas mais frequentes sobre esse evento.

O que é o halving do bitcoin?

O halving do bitcoin é um dos eventos mais aguardados no mundo das criptomoedas. Para ajudar você a entender melhor o que é isso, vejamos rapidamente o processo de aquisição da atual moeda digital dominante. A mineração de bitcoin é o processo em que mineradores adquirem BTC cavando na caverna digital do bitcoin com equipamentos de mineração especializados.

Os mineradores de bitcoin precisam solucionar as equações matemáticas altamente complexas da rede para concluir os “blocos” que são adicionados ao blockchain do bitcoin. Um bloco se refere a um arquivo que armazena ou mantém 1 megabyte (MB) em transações de bitcoin. Quanto mais transações são verificadas, mais a rede do bitcoin aumenta de tamanho.

Depois de solucionarem esses quebra-cabeças ou verificarem transações, o que leva geralmente 10 minutos, os mineradores recebem bitcoin como recompensa. No processo chamado de halving do bitcoin, as recompensas recebidas pelos mineradores são cortadas pela metade depois que é minerado um conjunto de 210.000 blocos, o que acontece a aproximadamente cada quatro anos.

Como funciona?

O halving acontece depois que é minerado um conjunto de 210.000 blocos. Nos primeiros anos do BTC, os mineradores recebiam 50 BTC por cada bloco verificado. Com o aumento da quantidade de BTC minerado, essa recompensa foi cortada pela metade em 2012, e os mineradores passaram a ganhar 25 BTC /b> por bloco. Depois que o segundo conjunto de 210.000 blocos foi produzido em 2016, a recompensa foi reduzida pela metade novamente, deixando os mineradores com 12,5 BTC por cada bloco. O halving do bitcoin mais recente aconteceu em maio de 2020, depois da mineração do terceiro conjunto de 210.000 blocos. A recompensa foi cortada novamente pela metade e vale hoje 6,25 BTC por bloco.

Fonte: corporatefinanceinstitute.com

Como o halving do bitcoin afeta o preço do BTC?

O halving tem um impacto variável no preço do bitcoin. Estes foram os efeitos que os halvings anteriores produziram no preço de mercado do bitcoin:

O primeiro halving (2012). O primeiro halving da história do bitcoin aconteceu em 28 de novembro de 2012. Depois da mineração do primeiro conjunto de 210.000 blocos, a recompensa foi cortada de 50 BTC para 25 BTC por bloco. Antes do halving, o BTC era vendido a US$ 12 por unidade. Um ano depois, o preço de venda da moeda no mercado atingiu mais de US$ 960.

O segundo halving (2016). O segundo halving ocorreu quando foram minerados 420.000 blocos no total. Em 9 de julho de 2016, os mineradores de bitcoin passaram a receber 12,5 BTC por bloco. Antes do segundo halving, o BTC era vendido a quase US$ 665 e, um ano mais tarde, seu valor de mercado teve um boom e chegou a US$ 2.550.

O terceiro halving (2020). O halving do bitcoin de 2020 aconteceu em 11 de maio. Depois que o terceiro conjunto de 210.000 blocos foi minerado, a recompensa dos mineradores passou a ser de 6,25 BTC por bloco. No último dia de 2020, o bitcoin era vendido a incríveis US$ 29.000, a máxima histórica do ano passado.

O quarto halving (2024). O próximo halving do bitcoin deve ocorrer em 2024, quando for minerado um total de 740.000 blocos. Quando isso acontecer, os mineradores vão receber a recompensa de 3,125 BTC por bloco.

Essa lista segue em diante até que todos os 21 milhões de BTC forem minerados, o que alguns entusiastas das criptomoedas dizem que vai acontecer até o ano de 2140. Mas quem sabe?

Por que acontece o halving do bitcoin?

Agora que já sabe como funciona o halving do bitcoin, você deve estar se perguntando: “Isso não é injusto para os mineradores que fazem todo o esforço para cavar a moeda na caverna digital?”. Se você for um ávido fã e usuário do bitcoin, provavelmente sabe que seu misterioso desenvolvedor, conhecido pelo pseudônimo de Satoshi Nakamoto, criou o BTC com um fornecimento finito de 21 milhões de moedas.

No momento em que este artigo é escrito, 88,83% de toda a oferta prevista para o BTC já foi produzida. Isso quer dizer que só restam 2,3 milhões de BTC para minerar. Mas nada garante que todos os 18,6 milhões de BTC já produzidos estejam em circulação nos mercados hoje. Na verdade, uma matéria do New York Times mencionou que aproximadamente 20% das moedas, ou bilhões de dólares em BTC, estão depositadas em carteiras perdidas ou encalhadas.

Quando forem minerados todos os 21 milhões de bitcoins, os mineradores deixarão de receber recompensas. Eles só poderão ganhar dinheiro com as taxas cobradas por cada transação que confirmarem. Ainda que a recompensa dos mineradores caia pela metade a cada halving, o bitcoin vai se tornando cada vez mais escasso por causa de seu fornecimento limitado, e o valor do BTC continua subindo com o tempo. A alta no preço do bitcoin também é um fator que motiva os mineradores a continuarem cavando.

Quais são os efeitos do halving do bitcoin?

O halving do bitcoin produz diferentes efeitos, no preço de mercado do BTC, na recompensa dos mineradores e na impressão dos negociantes com relação aos movimentos de mercado. Seguem algumas vantagens e desvantagens conhecidas desse evento:

⚒️ Para mineradores

A mineração de bitcoin é conhecida como uma das melhores formas de adquirir frações de BTC em primeira mão. Por outro lado, tocar uma operação de mineração pode ser algo muito caro se você atua sozinho, e não como parte de um pool de mineração. Seja como for, você vai precisar de equipamentos de mineração altamente potentes e softwares especializados capazes de cumprir os entediantes e caros processos de adquirir frações de bitcoin.

Para alguns mineradores, o declínio repentino nas recompensas de mineração pode fazer a atividade parecer menos lucrativa. Devido aos enormes investimentos que fizeram nas poderosas máquinas de mineração que montaram, as recompensas em queda podem não ser suficientes para cobrir as despesas de suas operações. Mas vale comentar que nem sempre pode ser esse o caso, porque o bitcoin é muito volátil.

📊 Para negociantes

Ainda que alguns mineradores possam não gostar muito da ideia do halving do bitcoin, esse evento é muito esperado por entusiastas, negociantes e investidores da moeda. Por quê? Porque nesse período no mundo cripto, a quantidade de moedas geradas pelos mineradores é reduzida, o que abre caminho para altas no preço do BTC se a demanda crescer no mercado. Quanto maior for a demanda e mais limitada for a oferta desse ativo digital, mas oportunidades aparecerão para negociantes venderem BTC a preços mais altos.

Embora tenhamos visto que essa é uma tendência promissora desde que ocorreu o primeiro halving do bitcoin, é importante saber que o valor desse ativo volátil pode subir ou cair rapidamente em função dos movimentos de mercado.

📈 Para o preço do BTC

Comentamos que o halving do bitcoin pode elevar seu preço de mercado. Mas nem sempre isso acontece, e não podemos ter total certeza do quanto ele pode subir. Podem ocorrer grandes altas após dias, meses ou até mesmo anos, e também quedas de preço no meio do caminho.

Além disso, vai ter mais gente interessada fora do mundo das criptomoedas depois do halving? Haverá outra corrida de alta? Entrarão novos negociantes no mercado? Essas são apenas algumas das muitas perguntas que podem surgir, mas será preciso esperar para ver em que direção vai caminhar o preço do bitcoin.

Você pode ganhar um dinheiro extra com o halving do bitcoin?

O bitcoin é conhecido por suas flutuações de preço frenéticas. Assim, depois de um halving ou não, ganhar dinheiro com isso não é nada impossível. Você pode ficar de olho nos movimentos de preço do BTC por uma semana ou um mês, e decidir qual é o melhor momento para comprar ou vender se estiver negociando criptomoedas.

Só não se esqueça que você precisa de uma carteira e uma plataforma de criptomoedas confiáveis antes de começar a negociar. Se quiser experimentar negociar bitcoin, você pode criar uma conta na Paxful para começar. Assim que criar a sua conta, você vai receber uma carteira bitcoin gratuita, onde poderá acompanhar e administrar o seu dinheiro a qualquer momento e de onde você estiver. Fácil, não?

O halving do bitcoin é algo bom ou ruim?

Pelo que vimos, já aprendemos que o halving do bitcoin possui diversos efeitos sobre seu preço de mercado, mineradores, negociantes e investidores. Em outras palavras, ele oferece vantagens e desvantagens. Como qualquer outro ativo e bem valioso, o preço do bitcoin se relaciona com a oferta e a demanda. Mas para mineradores que recebem um valor de recompensa em queda a cada quatro anos, esse evento pode não ser tão motivador e sedutor quando pensam na recompensa de 50 BTC por bloco que era possível receber na era pré-halving.

Mas depois de mais de uma década de existência no mercado, a popularidade e a adoção do bitcoin no mundo todo pressionam seu preço inegavelmente ainda mais para cima. Afinal, o halving é bom ou ruim? Vamos deixar essa resposta para você.

*O conteúdo deste artigo possui fins unicamente informativos. As opiniões expressas aqui não devem ser consideradas conselhos financeiros, de investimento ou de qualquer outra natureza, e tampouco expressam as opiniões da Paxful.