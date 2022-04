Se pedissem para escolher entre o bitcoin (BTC) ou o ethereum (ETH), qual você escolheria? O interessante é que essas duas moedas são parecidas com os sistemas Android e Apple no mercado cripto. Ainda que existam mais de nove mil moedas digitais hoje, o BTC e o ETH são as duas grandes estrelas desse meio. Mas em termos de recursos de pagamento e aplicações reais, qual delas é a melhor opção? Você deve comprar ethereum ou bitcoin?

Vejamos o básico

Escolher entre as duas moedas digitais de melhor desempenho pode ser complicado, especialmente se você não conhece bem como elas funcionam e todas as maravilhas que podem fazer. Para ajudar você a tomar essa decisão sem se arrepender depois, reunimos as coisas básicas que é preciso saber sobre o bitcoin e o ethereum.

🥇 Bitcoin (BTC)

Vamos começar pelo bitcoin, o principal ativo do mercado de criptomoedas. Trata-se de uma criptomoeda desenvolvida e lançada pelo misterioso Satoshi Nakamoto em janeiro de 2009. O bitcoin foi criado para solucionar o problema do gasto duplo no esquema de dinheiro que usa uma rede peer-to-peer (P2P). Esse sistema de pagamento inovador acaba com a necessidade de bancos e outros intermediários, além de possibilitar transações mais baratas, rápidas e práticas.

No momento em que este artigo é escrito, assim está o perfil de mercado do BTC:

Classificação: 1.º lugar

Preço: > US$ 52.000

Capitalização de mercado: US$ 0,98 trilhão

Limite máximo: 21 milhões de BTC

Moedas já criadas: 18,6 milhões de BTC

Um dado importante é que Satoshi Nakamoto criou o bitcoin de modo que a moeda tivesse um fornecimento máximo de 21 milhões de BTC. Esse fornecimento máximo é o grande fator por trás de suas oscilações de preço imprevisíveis. Com valor altamente volátil, o bitcoin costuma ser comparado com o ouro. Mas além de seu valor, o bitcoin também é muito parecido com o ouro pela forma como é adquirido.

Assim como o ouro, o bitcoin é minerado. Mas em lugar de usar equipamentos pesados para escavações, a mineração do BTC utiliza picaretas digitais na forma de poderosos computadores com softwares de mineração especializados. Uma transação de BTC leva normalmente 10 minutos, mas pode demorar um pouco mais dependendo da quantidade de confirmações necessárias.

🥈 Ethereum (ETH)

Vejamos agora a segunda criptomoeda mais importante do mercado, o ethereum, também conhecido como ether. Esse poderoso token lançado em julho de 2015 foi desenvolvido pelo jovem prodígio da computação russo-canadense Vitalik Buterin. O ethereum é a tecnologia que permite fazer pagamentos com criptomoedas, executar contratos inteligentes e criar aplicativos descentralizados em seu blockchain programável, e é por isso que a moeda é tão famosa entre programadores e desenvolvedores.

Mas por que tanta gente escolhe também comprar ethereum? Vejamos agora o perfil de mercado do ETH:

Classificação: 2.º lugar

Preço: > US$ 2.400

Capitalização de mercado: US$ 283,73 bilhões

Limite máximo: Oferta ilimitada

Moedas já criadas: 115 milhões de ETH

Diferentemente do bitcoin, que precisa de equipamentos altamente especializados para ser minerado, a mineração de ethereum emprega um sistema diferente que permite o uso de unidades de processamento gráfico (GPU). Isso serve de incentivo para mais mineradores independentes, o que torna a rede do ethereum mais robusta. Um dado interessante: a formação do bloco do ethereum demora apenas 12 segundos, ou seja, é quase 50 vezes mais rápido que o bloco do BTC.

Indo mais a fundo nos aspectos técnicos

Antes de decidir se você deve comprar ethereum ou bitcoin, é preciso entender como funciona cada uma dessas criptomoedas. Ainda que elas possam ter muitas diferenças consideráveis, as duas têm em comum algumas características incríveis.

🔐 Natureza descentralizada

A maioria das criptomoedas funciona em um sistema descentralizado. Isso significa que elas não precisam de nenhuma autoridade central ou organismo dirigente para manter suas operações. Como o bitcoin e o ethereum não possuem nenhum ponto central, comprometer ou invadir seus sistemas pode ser algo bem difícil, se não impossível.

Consideremos as redes sociais, por exemplo. Se um hacker ou fraudador conseguir invadir a empresa que mantém e executa toda a plataforma, todos os dados nessa rede social podem ser obtidos de forma ilegal. Uau!

Com a natureza descentralizada do BTC e do ETH, as transações financeiras são não só eficientes, mas também mais seguras. Isso quer dizer que você pode dormir tranquilo, jogar videogame ou assistir à sua série preferida sem precisar se preocupar com a segurança das suas criptomoedas.

🌐 Tecnologia de blockchain

Você com certeza já ouviu falar de blockchain, mas vejamos rapidamente como ele funciona. A tecnologia de blockchain é o poderoso cérebro por trás das criptomoedas. Trata-se de um livro contábil distribuído em que todas as transações ficam registradas de forma permanente.

Para fazer uma comparação melhor, você pode pensar nele como um grande extrato bancário onde todas as transações são registradas e monitoradas. A principal diferença é que extratos bancários só podem ser vistos pelo titular da conta. Como ele inclui todas as transações feitas pelo titular, essa pequena lista é considerada um documento confidencial.

Com a tecnologia de blockchain, todas as transações realizadas ficam acessíveis para todas as pessoas na rede. Assim, qualquer um pode ver se alguém possui uma transação em andamento ou realizada. A vantagem é que ninguém pode saber rapidamente quem está realizando uma transação com quem. Além disso, o blockchain emprega técnicas criptográficas para que todas as transações sejam irreversíveis depois de confirmadas.

A característica de livro contábil distribuído do blockchain faz com que muitos nós, ou sistemas de computadores, trabalhem juntos para confirmar e processar todos os dados. Quanto mais computadores ou nós houver, mais seguro se tornará o blockchain. Isso sugere que, para que hackers consigam comprometer uma rede de blockchain, eles precisam realizar o exaustivo processo de reverter todas as transações confirmadas no blockchain.

Muitos conhecedores das criptomoedas afirmam que, com os robustos recursos de segurança do blockchain, tentar reverter todas as transações verificadas é uma tarefa não só monumental e demorada, mas também impossível.

📂 Contratos inteligentes

Entre os dois principais criptoativos, o ethereum foi o primeiro a introduzir o uso de contratos inteligentes. Essa ferramenta descentralizada permite automatizar transações e eliminar a necessidade de intermediários. O interessante que é a rede do ethereum permite que alguém desenvolva aplicativos capazes de operar 24 horas com recursos impossíveis de serem alterados por outra pessoa.

Digamos que você queira comprar uma casa ou outra propriedade. Com contratos inteligentes, você não precisaria coordenar com o corretor ou o advogado o tempo todo para verificar os seus pagamentos e documentos antes de receber a escritura. Você pode definir determinadas condições que, uma vez cumpridas, concluem a transação de forma automática. Por exemplo, considerando que a legislação permita, você pode receber automaticamente os documentos de titularidade da propriedade depois de fazer o pagamento. Isso não seria eficiente?

Além de transações imobiliárias, os contratos inteligentes podem ser utilizados em outros ramos, como concessionárias de veículos, sites de comércio eletrônico e muitos outros, especialmente para contratos com requisitos menos regulamentados pelo Estado.

Quais são as diferenças entre o ethereum e o bitcoin?

Depois de entender os aspectos técnicos, o desempenho de mercado e outros pontos importantes sobre as duas moedas, você deve estar se perguntando qual delas é mais adequada para negociar e para o que você precisa. Vejamos agora importantes diferenças entre o ethereum e o bitcoin.

💡 Conceito

O bitcoin foi criado como um sistema de pagamento inovador. Em poucas palavras, podemos pensar nele como dinheiro, mas inteiramente digital. Já o ethereum é como um gás que serve de combustível para que aplicativos realizem diferentes atividades. Ainda que o ETH também possa ser usado para pagamentos, sua rede programável permite fazer muito mais que isso.

☑️ Aplicações

Como já mencionamos, o sistema programável do ethereum permite desenvolver aplicativos descentralizados e utilizar contratos inteligentes. A criptomoeda também pode ser usada para pagamentos e outras transações monetárias. Além disso, esse ativo mantém valor e é negociável.

O bitcoin, por sua vez, foi desenvolvido unicamente para pagamentos. Você pode usar BTC para proteger o valor do seu dinheiro contra mudanças econômicas imprevisíveis, transferir dinheiro dentro e fora do seu país, enviar presentes para os seus amigos e familiares, fazer compras cotidianas, criar e desenvolver negócios, apoiar iniciativas filantrópicas e ganhar dinheiro negociando criptomoedas.

O veredito

O bitcoin está acima de milhares de outras criptomoedas no mercado em termos de preço e capitalização. Com seus notáveis recursos de pagamento, a adoção do BTC está inegavelmente em alta em vários países hoje. O preço do BTC é muito mais volátil que o preço do ETH, sendo ideal para investidores de mercado e empresas.

Já o ethereum oferece possibilidades infinitas com seu sistema programável. Como o BTC, o ETH é muito popular nos mercados de criptomoedas por ter muita liquidez, podendo ser trocado facilmente por praticamente qualquer moeda.

Ainda que ambos sejam ativos digitais altamente valiosos, cada um deles oferece diferentes vantagens. Esperamos que este guia ajude você a decidir que criptomoeda experimentar. Ainda não consegue se decidir? Acessa a sua conta na Paxful, compre Bitcoin ou ethereum de vendedores com boa reputação, e experimente em primeira mão os benefícios.

