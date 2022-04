Sai o velho, entra o novo. Parece que há sempre uma versão mais nova de algo surgindo e, em muitos casos, o novo é melhor. Isso vale para a versão mais recente de smartphones, consoles de game e, neste caso… um novo tipo de finança?

É isso mesmo que você leu! Surgiu um novo tipo de finança que está abalando as estruturas do mercado: as finanças descentralizadas.

O que são e como funcionam? O que significa dizer que as finanças são descentralizadas? Sabemos que você tem muitas dúvidas, mas vamos por partes.

O que são e como funcionam as DeFi

Finanças descentralizadas (DeFi) são como a tecnologia de blockchain e os serviços bancários tradicionais colocados juntos em um liquidificador e batido por horas, ou seja, a combinação perfeita dos dois ingredientes. Graças a seu formato inclusivo, elas também são chamadas de finanças abertas.

Pense em todos os serviços financeiros tradicionais disponíveis atualmente: contas corrente e poupança, seguros, negociação de ativos, empréstimos e muitos outros. O principal objetivo da comunidade DeFi é criar alternativas de código aberto, transparentes e isentas de permissão a esses serviços.

Para conseguir isso, as finanças descentralizadas empregam intensamente aplicativos descentralizados (DApps). Para entender como funcionam as DeFi, você precisa entender também o conceito por trás dos DApps.

O que são DApps? Em poucas palavras, são programas desenvolvidos para funcionar nas redes descentralizadas. As redes podem ser blockchains, tecnologias de livro-razão distribuídas (DLTs) ou redes Tor. O principal aspecto é que tudo isso precisa ser descentralizado, isto é, sem a atuação de nenhuma corporação, autoridade central ou órgão que supervisione as funcionalidades comerciais desses aplicativos.

Por que são tão incríveis? Duas palavras: contratos inteligentes. Pense em contratos inteligentes como contratos pré-programados que se iniciam por conta própria, ou seja, não envolvem muita interação humana. Esses contratos iniciados e executados por conta própria podem lidar com diversas tarefas, entre elas, a realização de pagamentos e a aprovação de clientes.

Com a crescente influência dos serviços bancários descentralizados, nunca houve tantos DApps, o que poupa tempo e dinheiro de clientes e empresas no mundo todo.

Características definidoras

À medida que o setor segue se expandindo, é fundamental saber quais componentes são comuns em todos os aplicativos descentralizados.

Primeiro, DApps têm sempre código aberto. Isso significa que seus códigos estão disponíveis publicamente. Por seu grau de abertura, qualquer pessoa pode auditar e verificar seus recursos, funcionalidades e segurança. Em termos leigos, como você pode ver todos os códigos, pode também criar DApps e participar sem se preocupar, já que verá se há algum código nocivo rodando por trás. Além disso, a interação na comunidade oferece mais confiança e torna a solução mais estável e segura em comparação com códigos privados.

O código aberto é uma transição perfeita para a próxima característica fundamental, a transparência. Todas as atividades no blockchain são públicas. Embora todos possam ver as atividades, as contas são pseudônimos que exibem apenas um endereço numérico. Isso acrescenta uma camada extra de anonimato, sem com isso comprometer em nada sua transparência.

Como qualquer pessoa do mundo pode participar, o setor de DeFi atrai um público global. Para participar, você só precisa de um smartphone com acesso à internet. Essa característica fundamental das finanças descentralizadas permite que elas cheguem a pessoas não bancarizadas e proporcionem serviços financeiros a quem tanto precisa. Para adicionar outro ingrediente a esse ambiente já inclusivo, o setor de DeFi funciona sem nenhum controlador. Qualquer um pode participar sem se preocupar em não ser aprovado. Em outras palavras, a solução dispensa permissões.

Os desenvolvedores são até mesmo incentivados a participar graças à interoperabilidade das DeFi, a capacidade de um sistema de trocar e utilizar informações com eficiência. Mais desenvolvedores entram no espaço, mas o trabalho anterior é mantido. Com esse recurso, desenvolvedores mais novos podem adotar soluções anteriores em seus DApps e ampliar sua exposição nesse novo tipo de economia.

Os desenvolvedores também contam com máxima flexibilidade no ambiente descentralizado por sua natureza de código aberto. Há muitas opções, especialmente por meio de integrações de aplicativos de terceiros. Se não gostar das opções atuais, você pode até mesmo desenvolver a sua própria interface.

Serviços bancários descentralizados x serviços bancários tradicionais

Ainda que tenham sido testados por muitos anos, os serviços bancários tradicionais têm seus problemas, e as DeFi buscam solucionar a maioria deles.

Nos serviços bancários tradicionais, o acesso financeiro varia em função de quem você é. Em algumas áreas o acesso pode ser fácil; já em outras, a coisa pode ser bem difícil. Mas sua correspondente moderna soluciona esse problema. Como esse novo tipo de finança possui um público global, ninguém é desqualificado para participar.

Não importa quem seja, você tem o mesmo acesso aos serviços e redes descentralizados. E como não possuem controladores de acesso os serviços bancários descentralizados são acessíveis a todos.

Ao lado do acesso financeiro variado, o processo utilizado por sistemas bancários tradicionais pode ser entediante e caro. Como as DeFi não estão vinculadas a nenhuma autoridade central, os processos são mais eficientes, principalmente porque não há intervenção humana implicada nos contratos inteligentes. Desde o início, as regras são escritas em código, e os contratos são autoexecutáveis.

Em um banco tradicional, cada conta tem um nome diretamente vinculado. Embora os DApps DeFi sejam totalmente transparentes, as contas são pseudônimos, e sua identidade real fica protegida. Por causa dessa transparência, todas as atividades das transações podem ser vistas por todos, algo que não existe na maioria dos sistemas tradicionais.

Por que são importantes

Com todos os recursos revolucionários apresentados pelas DeFi, você já pode perceber onde os sistemas financeiros tradicionais podem ter falhado. Como os aplicativos descentralizados não requerem a participação de nenhum intermediário ou árbitro, os usuários têm controle total e a todo momento de seu dinheiro Isso também reduz os custos envolvidos no ecossistema e elimina pontos únicos de falha no sistema.

Em última análise, tudo se resume à participação. Quando pensamos em população desbancarizada, tendemos a imaginar áreas inóspitas ou desérticas, mas não é bem isso. Na verdade, pode ser o contrário.

Um estudo da CNBC de 2019 descobriu que 25% das famílias dos Estados Unidos não tinham acesso a banco. Isso prova que até mesmo famílias médias podem ter problemas de acesso financeiro.

E é nesse campo que os serviços bancários descentralizados podem exercer o impacto mais positivo. Pessoas de baixa renda podem ter acesso a serviços financeiros extremamente úteis.

Só para dar uma ideia, vamos ver algumas das aplicações práticas mais importantes das DeFi.

Aplicações práticas das DeFi

Primeiro, vejamos o caso de empréstimos. Para emprestar ou contrair empréstimos, os serviços bancários descentralizados podem oferecer uma grande vantagem graças a seu sistema aberto. Eles podem estabelecer transações rapidamente, colaterizar ativos digitais e eliminar a necessidade de verificações de crédito. As finanças descentralizadas reduzem o volume de confiança exigida sem prejudicar a segurança das transações, o que deixa processos de empréstimo mais rápidos, baratos e acessíveis.

Os aplicativos de DeFi são financeiros por natureza, o que torna os serviços bancários uma aplicação óbvia. A criatividade de contratos inteligentes permite que esses serviços sejam mais baratos e menos entediantes que seus correspondentes tradicionais. Isso se aplica a aspectos como intermediários de seguros e de pagamentos.

Vejamos agora a aplicação das DeFi em câmbios descentralizados (DEXes). Esses mercados permitem negociar criptomoedas sem que ninguém mais precise manter o seu dinheiro guardado. As negociações nessas plataformas oferecem a oportunidade de negociações diretas entre usuários com a ajuda de contratos inteligentes.

Um olhar em direção ao futuro

Com tudo isso que foi dito, podemos afirmar que o conceito de serviços bancários descentralizados tem o potencial de mudar paradigmas. Quanto mais nossos sistemas tradicionais migram para a descentralização, a tendência é que haja um aumento na demanda por DApps no futuro. Eles podem até definir um novo padrão para nossa economia daqui para frente.

As criptomoedas nos deu o privilégio de levar o dinheiro para o espaço digital. As DeFi estão dando um passo além, e isso é só o começo. Tudo o que vimos até agora é apenas uma amostra de como os serviços financeiros estão sendo democratizados. E que amostra! Temos a rara oportunidade de ver todo um novo setor se construir do zero, e é lindo ver como tudo se desdobra de forma mágica.

Sobre o que vem a seguir, é preciso esperar para ver, mas se for algo parecido com o que vemos nas finanças descentralizadas, temos um futuro emocionante pela frente. Se quiser falar conosco, estaremos sentados na primeira fila.