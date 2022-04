Si on vous demandait de choisir entre Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), quel serait votre choix ? C’est intéressant les ressemblances avec Android et Apple sur le marché des cryptos. Il existe plus de 9000 devises numériques et pourtant BTC et ETH sont les stars des cryptos. Quant aux fonctionnalités de paiement et aux utilisations réelles, lequel vaut mieux que l’autre ? Devriez-vous acheter Ethereum ou Bitcoin ?

Revenons aux notions de base

C’est compliqué de choisir entre les deux devises numériques qui ont les meilleurs rendements, en particulier si vous ne savez pas bien comment elles fonctionnent ainsi que leur potentiel. Pour vous aider à faire un choix que ne vous ne regretterez pas, nous avons recueilli les éléments de base que vous devez connaître sur le Bitcoin et l’Ethereum.

🥇 Bitcoin (BTC)

Commençons par le Bitcoin, le leader du marché des cryptos. C’est une crypto monnaie développée et présentée par le mystérieux Satoshi Nakamoto en janvier 2009. Le Bitcoin a été créé pour résoudre le problème de double dépense dans le cadre des monnaies numériques dans les réseaux de pair à pair (P2P). Ce système de paiement innovant élimine les banques ou autres tierces parties, ce qui permet d’avoir des transactions plus économes, plus rapides et plus faciles.

À ce jour, voice le profil de marché du BTC :

Rang : 1er

Prix : 33 000 USD

Capitalisation de marché : 630 milliards USD

Offre maximum : 21 millions BTC

Offre en circulation : 18,7 millions BTC

C’est intéressant que Satoshi Nakamoto a conçu le Bitcoin avec une offre maximum de 21 millions BTC. Cette limite supérieure est à l’origine des nombreux mouvements de prix imprévisibles. Avec sa valeur hautement volatile, le Bitcoin est souvent comparé à l’or. Non seulement le Bitcoin est semblable à l’or pour son prix, mais également pour la façon de l’obtenir.

Comme l’or, il est possible de miner du Bitcoin. Plutôt que d’utiliser un équipement de minage industriel pour creuser le sol, BTC utilise des pioches numériques, c’est-à-dire de puissants ordinateurs et des logiciels de minage spécialisés. Une transaction en BTC requiert environ 10 minutes, mais tenez compte du nombre de confirmations nécessaires, ce qui peut prendre plus longtemps.

🥈 Ethereum (ETH)

Passons maintenant à la deuxième monnaie la plus importante sur le marché : l’Ethereum, aussi appelé Ether. Cette puissante monnaie présentée en juillet 2015 a été développée par le jeune génie de l’informatique russo-canadien Vitalik Buterin. Ethereum est une technologie qui vous permet d’effectuer des paiements en crypto, d’exécuter des smart contracts et de créer des applications décentralisées dans sa blockchain programmable, et c’est pourquoi il est populaire chez les programmeurs et les développeurs.

Mais pourquoi beaucoup de personnes choisissent également d’acheter de l’Ethereum ? Jetons un œil au profil de marché actuel de l’ETH :

Rang : 2e

Prix : 2 000 USD

Capitalisation de marché : 239 milliards USD

Offre maximum : illimitée

Offre en circulation : 116 millions ETH

Contrairement au Bitcoin, qui nécessite un équipement hautement spécialisé pour son minage, le minage d’Ethereum utilise un système différent qui fait appel à des cartes graphiques grand public (GPU). Cela encourage davantage de mineurs indépendants à commencer leurs propres opérations, ce qui contribue à un réseau plus robuste pour Ethereum. Créer un bloc sur le réseau Ethereum ne prend que 12 secondes ; c’est 50 fois plus rapides que pour BTC !

Explorons davantage les aspects techniques

Avant de décider d’acheter des ethereums ou des bitcoins, il est essentiel de comprendre comment chacun fonctionne. Ces cryptos ont beaucoup de différences clés, mais elles ont aussi des fonctionnalités importantes en commun.

🔐 Nature décentralisée

La plupart des crypto monnaies fonctionnent de manière décentralisée. Cela signifie qu’elles ne dépendent pas d’une autorité centrale ou d’un organe directeur pour fonctionner. Étant donné que Bitcoin et Ethereum n’ont pas de point central, compromettre ou pirater leurs systèmes est très difficile, voire impossible.

Prenons l’exemple des réseaux sociaux. Si un pirate ou un cyber-criminel réussit à pirater la compagnie qui gère et maintient la plateforme, toutes les données de ce réseau social peuvent facilement être obtenues illégalement. Pas de bol !

Grâce à la nature décentralisée de BTC et Ethereum, les transactions financières sont à la fois plus efficaces et plus sécurisées. Cela signifie que vous pouvez dormir tranquille, faire la fête toute la nuit ou passer votre temps sur les jeux vidéo sans vous inquiéter de la sécurité de votre argent en crypto.

🌐 Technologie blockchain

Vous avez sans doute déjà entendu parler de blockchain mais au cas où, revoyons son fonctionnement. La technologie blockchain est le cerveau à la base des crypto monnaies. C’est un grand journal public distribué où toutes les transactions sont stockées et enregistrées.

À titre de comparaison, pensez à votre livret bancaire ou relevé de compte, où vous pouvez voir toutes vos transactions. La différence, c’est que vous êtes le seul à voir vos opérations bancaires. Étant donné qu’il contient toutes vos transactions, ce livret ou ces relevés sont confidentiels.

Avec la technologie blockchain, n’importe qui a accès à toutes les transactions dans le réseau. Cela signifie que tout le monde peut savoir si un utilisateur a une transaction en cours. Le bon côté est que personne ne connait l’identité des parties en transaction. La blockchain utilise également des techniques cryptographiques pour s’assurer que les transactions confirmées ne peuvent pas être annulées.

La nature distribuée du grand livre sur la blockchain implique que de nombreux nœuds, ou systèmes informatiques, travaillent ensemble pour confirmer et traiter toutes les données. Plus de nœuds sont présents, plus la blockchain devient sécurisée. Pour que des pirates parviennent à compromettre un réseau blockchain, ils devraient annuler toutes les transactions confirmées sur la blockchain, ce qui est vraiment très difficile.

De nombreux génies de la crypto affirment que les fonctions de sécurité robustes de la blockchain rendent le processus d’annulation de toutes les transactions non seulement difficile et chronophage, mais également quasiment impossible.

📂 Smart Contracts

Parmi les deux géants de la crypto, Ethereum a été le premier à ajouter l’utilisation de smart contracts. Cet outil décentralisé vous permet d’automatiser les transactions et d’éliminer les intermédiaires. Le réseau Ethereum vous permet aussi de développer des applications qui peuvent fonctionner 24 h/24, 7 j/7, et dont les fonctions ne peuvent être modifiées par personne.

Supposons que vous vouliez acheter une maison ou un terrain. Grâce aux smart contracts, vous n’avez plus besoin de faire constamment appel à une agence ou à un avocat pour vérifier vos paiements et vos documents avant de recevoir votre titre de propriété. Vous pouvez définir certaines conditions qui déclenchent une transaction une fois réalisées. Par exemple, en imaginant que la législation le permette, supposons que vous pourriez recevoir automatiquement les documents de propriété une fois le paiement effectué. Ce serait super efficace, n’est-ce pas ?

Ce n’est que pour les transferts de propriété. Les smart contracts peuvent également servir aux consessionnaires automobiles, aux sites Internet d’e-commerce et davantage, en particulier pour les transactions qui nécessitent moins d’exigences réglementaires.

Ethereum et Bitcoin, quelles sont les différences ?

Après avoir revu les aspects techniques, les performances de marché et d’autres points importants, vous vous demandez peut-être quelle crypto convient le mieux à vos besoins de trading et à votre commerce. Départageons maintenant les deux en examinant les différences clés entre Ethereum et Bitcoin.

💡Concept

Bitcoin a été créé comme un système de paiement innovant. Pour simplifier, c’est simplement de l’argent, sous forme numérique. Quant à Ethereum, on peut le comparer au carburant nécessaire pour effectuer différentes tâches. Bien que ETH puisse également être utilisé pour les paiements, son réseau programmable vous permet de faire bien davantage.

☑️ Utilisations

Comme nous l’avons déjà mentionné, le système programmable d’Ethereum vous permet de créer des applications décentralisées et d’utiliser des smart contracts. La crypto monnaie peut être utilisée pour des paiements ou autres transactions financières. Elle peut également servir de stockage de valeur et peut être échangée.

Bitcoin, quant à lui, a été conçu uniquement pour les paiements. Vous pouvez utiliser BTC pour protéger la valeur de votre argent contre les fluctuations économiques imprévisibles, transférer de l’argent dans votre pays ou à l’étranger, envoyer des cadeaux à vos amis et à votre famille, effectuer vos achats quotidiens, créer et développer votre entreprise, effectuer des dons et supporter des initiatives philanthropes, ou gagner de l’argent avec le trading de crypto.

Le verdict final

Bitcoin est toujours le roi des milliers de cryptos disponibles sur le marché en termes de prix et de capitalisation. Avec ses fonctions de paiement remarquables, l’adoption du BTC est indéniablement en augmentation dans de nombreux pays aujourd’hui. Le BTC est bien plus volatile que l’ETH en termes de stabilité de prix, ce qui idéal pour les investisseurs et les entreprises.

Ethereum, d’autre part, vous offre des possibilités infinies grâce à son système programmable. Comme BTC, Ethereum est très populaire sur les marchés crypto, car il est hautement liquide, ce qui signifie que vous pouvez facilement l’échanger contre votre devise préférée.

Bien qu’ils soient tous deux des biens numériques hautement prisés, ils offrent des avantages distincts. Nous espérons que ce guide vous aidera à choisir quelle crypto essayer ! Toujours pas décidé(e) ? Allez sur votre compte Paxful, achetez des bitcoins ou des ethereums auprès de vendeurs de confiance et appréciez les bénéfices par vous-même.

* Le contenu de cet article est à titre informatif uniquement. Les opinions exprimées ne doivent pas être considérées comme conseil financier, d’investissement ou autre, et elles n’expriment pas l’opinion de Paxful.