Bitcoin (BTC) reste la crypto monnaie la plus dominante de tous les temps depuis sa création en 2009. Après plus de dix ans d’existence dans l’univers de la finance et de la technologie et dans le marché de la crypto, de nombreuses personnes et institutions ont commencé à explorer les fonctions hautement innovantes et ingénieuses de bitcoin qui peuvent être utilisées dans la vie quotidienne.

Cette monnaie numérique est souvent comparée à l’or, le premier choix en termes de valeur, car les deux ont plusieurs fonctionnalités semblables. Par exemple, les deux ont une valeur monétaire et servent à stocker de la valeur. Wall Street considère les deux comme des « investissements alternatifs ». Bien qu’ils fonctionnent avec des processus différents, les BTC et l’or peuvent être facilement vérifiés. Ces biens sont également semblables en ce qu’ils ont une offre limitée et peuvent être acquis par un procédé de minage.

Aperçu du minage de bitcoins

L’or et d’autres métaux précieux sont obtenus par le minage de roches dures, qui comprend plusieurs étapes et procédés. Bitcoin, en revanche, est généré par un procédé de minage numérique. Cette technique est utilisée par des personnes appelées mineurs de bitcoins qui sécurisent l’ensemble du réseau et valident les transactions au moyen de machines puissantes et de logiciels spécialement conçus pour exécuter les procédures de minage.

Alors que les mineurs d’or et autres métaux précieux cassent des rôches comme le quartz à la recherche de ces précieux métaux, les mineurs de bitcoins décodent des équations mathématiques complexes en échange de récompenses en bitcoins. Contrairement à l’or qui est caché dans des matériaux durs et solides, le bitcoin se cache dans des blocs de données qui sont minés à l’aide d’un algorithme unique développé par Satoshi Nakamoto, son créateur pseudonyme.

L’offre fixe du bitcoin

Mise à part la similitude de leur procédé d’acquisition, l’or et le BTC sont également considérés comme des biens rares en raison de leur offre limitée. Bien que l’or a une quantité limite non identifiée en tonnes, il n’y a que 21 millions de bitcoins qui peuvent être minés et utilisés. Certains se demanderont peut-être « Pourquoi Bitcoin est limité à 21 millions ? » Certains articles expliquent que Nakamoto avait prévu que le prix unitaire du BTC « s’alignerait éventuellement avec les monnaies traditionnelles ». Définir une limite permet aussi au Bitcoin de devenir anti-inflationniste.

À l’heure de la rédaction de cet article, le Bitcoin se vend au-dessus de 35 000 $ et a une capitalisation sur le marché de 670 milliards de dollars. Comme mentionné précédemment, l’offre maximum de bitcoins est de 21 millions de BTC. Cette limite d’offre est également un facteur de la fluctuation importante de prix de cette valeur. L’offre en circulation actuelle est de 18 618 000 BTC. Il reste un peu moins de 2,4 millions de BTC avant d’atteindre l’offre maximale. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce qui se passera lorsque bitcoin atteindra les 21 millions.

Lorsque 21 millions de bitcoins auront été minés

C’est un événement captivant pour tous les amateurs de bitcoin dans l’univers crypto. Une fois que tous les 21 millions de bitcoins sont minés, n’y aura-t-il plus de BTC générés dans le réseau ou bien le contraire ?

Lorsque les mineurs auront généré tous les bitcoins, il n’y aura plus de BTC disponibles pour le minage. Toute offre supplémentaire ne serait possible uniquement si le protocole bitcoin était modifié pour permettre une offre plus abondante. Sinon, la limite maximum reste à 21 millions de bitcoins.

Alors que l’offre de bitcoins approche sa limite, quels sont les effets possibles sur les utilisateurs et sur le marché ? Voici quelques possibilités et implications remarquables lorsque bitcoin atteint sa limite d’offre.

Impact sur les mineurs

Le procédé de minage de bitcoins permet aux mineurs de gagner des récompenses pour chaque bloc qu’ils réussissent à vérifier dans le réseau. Les mineurs reçoivent deux types de récompenses : une part de BTC pour chaque bloc confirmé et des incitations provenant des frais de transaction payés aux mineurs en échange de leurs effrots dans le traitement et la vérification de chaque transaction. Des frais plus élevés donnent aux mineurs de meilleures incitations. Ils forment également la base de priorité des transactions dans le réseau. Plus les frais que vous payez sont élevés, plus rapidement votre transaction sera incluse dans un bloc.

Lorsque tous les bitcoins auront été minés, les mineurs ne recevront plus de récompenses de bloc, car il n’y aura plus de crypto à générer. Ils gagneront uniquement sur les frais de transaction collectés à chaque transaction confirmée. Les mineurs peuvent continuer à sécuriser le réseau, car ils continueront de gagner les frais mentionnés. Cependant, il n’est pas garanti que ces frais suffisent à couvrir les ressources requises par les mineurs.

Impact sur le réseau et le minage de bitcoins

L’augmentation du prix du bitcoin implique également une augmentation des frais de transaction du mineur. Cela peut être vu comme positif pour les mineurs de bitcoin, mais il n’est pas garanti que les coûts du procédé de minage restent élevés dans les années à venir. Personne ne peut prédire l’avenir des technologies bitcoin ou leur fonctionnement dans les années à venir.

Si le procédé de minage continue de se développer et de s’améliorer pour devenir facile et peu onéreux, ce procédé peut également être utilisé pour d’autres activités commerciales. D’autre part, le minage de bitcoin est un procédé considéré par de nombreuses juridictions comme nuisible pour l’environnement en raison de sa consommation énergétique élevée. Si l’efficacité énergétique du minage de bitcoins s’améliore dans l’avenir, les mineurs peuvent envisager de continuer de fonctionner et de sécuriser le réseau.

Impact sur le prix du marché et les investissements

Comme mentionné précédemment, il ne reste que 2,4 millions de BTC à miner. Lorsqu’ils sont tous générés, l’offre de bitcoins sera rare, ce qui devrait éventuellement mener à une augmentation de prix.

Pour les investisseurs, il s’agira d’une bonne nouvelle, car bitcoin est un actif hautement volatile qui présente des augmentations extrêmes et des chutes dramatiques des prix. Cela présentera une excellente opportunité pour les investisseurs débutants qui souhaitent entrer sur le marché et commencer à investir.

Quand bitcoin atteindra les 21 millions ?

Il est difficile de deviner quand bitcoin atteindra sa limite maximum. Selon certains accros de la crypto, si la puissance de minage de bitcoin reste la même que lorsque le premier bloc a été miné, le dernier BTC pourra être miné le 8 octobre 2140. Selon d’autres, si le bitcoin est toujours utilisé comme une monnaie avec des fonctions semblables aux monnaies fiat, il est possible qu’il soit fortement stabilisé.

Étant la crypto de choix la plus populaire parmi des milliers, on se rappellera de BTC comme une crypto indétronable, non seulement en termes de capitalisation de marché et de prix, mais également pour son excellente et louable contribution à l’amélioration de l’état actuel du système financier mondial.