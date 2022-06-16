Для того чтобы создать мировое биткоин-сообщество, мы рассказываем трейдерам о мерах предосторожности во время торговли. Как и с другими видами инвестиций, всегда существует риск встретиться с людьми, которые хотят получить доступ к вашим деньгам. Мы расскажем вам о самых распространенных приемах мошенников, которые они используют, чтобы завладеть вашими средствами.

После того как вы ознакомитесь с этой информацией, вы сможете с самого начала защитить свои биткоины от мошенников. Чем больше вы знаете, тем легче вам обеспечить безопасность своих средств. Давайте посмотрим на самые распространенные приемы, к которым прибегают аферисты.

Финансовые пирамиды

Мошенники обычно говорят своим жертвам, что их инвестиции пойдут на получение прибыли от покупки и продажи биткоинов. Затем они заманивают их, обещая невероятный доход. На самом деле они используют деньги новых инвесторов, чтобы рассчитаться со старыми — это создает впечатление, что система работает и что они якобы держат свое слово.

Инвесторы начинают думать, что они получают доход с бизнеса, в который вложили свои средства. Однако в реальности никакого дохода нет: речь идет только о перемещении денежных средств. Как только инвесторы решают забрать свою прибыль, вся схема рушится, и они теряют свои деньги.

Меры предосторожности: Если вы хотите инвестировать в биткоин, вам не нужно никого нанимать. Вы сами можете покупать биткоины на Paxful и получать доход, торгуя на платформе или просто удерживая криптовалюту. Это намного безопаснее, ведь в этом случае доступ к вашим биткоинам есть только у вас.

Облачный майнинг

Когда биткоин только появился, майнинг был единственным способом его добычи. Конкуренция была невысокой, и майнинг был довольно прибыльным занятием. Однако по мере развития биткоина и роста его популярности на рынок майнинга вышли новые, более крупные игроки с мощным оборудованием, и обычным майнерам стало труднее зарабатывать.

Компании по облачному майнингу предложили решение этой проблемы: они предоставляют вам вычислительную мощность, а вы передаете им часть своего дохода. Выгодно для обеих сторон, не так ли?

К сожалению, это не всегда так. Обычно эти контракты учитывают сложность майнинга, то есть при повышении сложности ваш доход уменьшается. Чаще всего люди соглашаются на это условие, потому что они рассчитывают получить прибыль с продажи BTC по более высокой цене. Однако следует помнить, что сложность манинга напрямую зависит от цены биткоина: чем выше цена, тем сложнее майнить биткоин.

В результате многие люди начали думать, что облачный майнинг — это не что иное, как очередная финансовая пирамида. Это выглядит не как аренда серверов для самостоятельного майнинга, а как попытки некоторых людей расплатиться с прежними клиентами за счет новых, используя тактики финансовых пирамид.

Стоит отметить, что не все компании, предлагающие услуги облачного майнинга, являются мошенниками. Однако серьезные фирмы стараются организовать систему аренды и сложность майнинга таким образом, чтобы получить максимальную прибыль — то есть компания всегда будет в выигрыше.

Меры предосторожности: Лучший способ избежать таких схем — не инвестировать в них. Однако если вы считаете, что это необходимо, внимательно читайте все документы.

Мошеннические письма

Интернет появился довольно давно, поэтому многие люди уже знакомы с мошенническими письмами. Такие письма вызывают страх, неуверенность и сомнение, будь то письмо с попыткой шантажа или сообщение о якобы выигранном конкурсе. Например, такое письмо может выглядеть так:

Я знаю, что ваш пароль — 32413241jobs Ваше устройство заразилось моим вирусом, когда вы находились на сайте с моим встроенным фреймом. Вы были перенаправлены на мой эксплоит-пак в фоновом режиме, у вашего браузера не было патча, поэтому вирус проник на ваш компьютер. С помощью этого вируса я получил полный доступ к вашему компьютеру и всем вашем аккаунтам (см. пароль выше!) Я ПОЛУЧИЛ ДОСТУП КО ВСЕМУ ВАШИМ ЛИЧНЫМ ДАННЫМ! ВЫ ЗНАЕТЕ, О ЧЕМ Я ГОВОРЮ – МНЕ ИЗВЕСНЫ ВСЕ ВАШИ СЕКРЕТЫ, И ЭТО НЕ ШУТКА! После этого я удалил вирус, чтобы не оставить следов. Если вы не заплатите мне 1800$ в биткоинах (BTC), я ВЫЛОЖУ В ИНТЕРНЕТЕ ВСЕ ВАШИ ДАННЫЕ, разошлю их всем вашим контактам по электронной почте и опубликую в соцсетях! МЫ ОБА ЗНАЕМ, ЧТО ЭТО НЕ БОЛЬШАЯ ЦЕНА ЗА ТО, ЧТОБЫ ЖИТЬ СПОКОЙНО! У ВАС ЕСТЬ 2 ДНЯ, ЧТОБЫ ОТПРАВИТЬ МНЕ БИТКОИНЫ (BTC)! Вы можете купить их на paxful.com (есть много способов купить биткоины) или на www.coinbase.com Вы также можете поискать в Google по запросу “Где купить биткоин”. Адрес моего биткоин-кошелька: 1GmebPccNzPrkFiWknizbsCfzgXv27JGZP Скопируйте номер моего кошелька и вставьте его (номер чуствителен к регистру) После получения платежа я удалю все ваши данные, и вы сможете жить спокойно. Если вы получили это письмо несколько раз, это сделано для того чтобы вы точно его прочитали. Если вы кому-либо покажете это письмо, вы сделаете себе только хуже, это наш маленький секрет!

Давайте рассмотрим его подробнее. В этом письме есть несколько подозрительных моментов:

Нет обращения — Отправитель сразу переходит к угрозам типа “Я знаю, что ваш пароль 32413241jobs”, заставляя вас нервничать. Запугивание — достаточно распространенный прием.

— Отправитель сразу переходит к угрозам типа “Я знаю, что ваш пароль 32413241jobs”, заставляя вас нервничать. Запугивание — достаточно распространенный прием. Грамматические и орфографические ошибки — с самого начала понятно, что это письмо писал далеко не профессионал: в нем очень много опечаток и различных ошибок. Это должно заставить вас насторожиться с самого начала.

— с самого начала понятно, что это письмо писал далеко не профессионал: в нем очень много опечаток и различных ошибок. Это должно заставить вас насторожиться с самого начала. Угрозы — Отправитель пишет “Если вы не заплатите мне 1800$ в биткоинах (BTC), я ВЫЛОЖУ В ИНТЕРНЕТЕ ВСЕ ВАШИ ДАННЫЕ, разошлю их всем вашим контактам по электронной почте и опубликую в соцсетях”, пытаясь подтолкнуть вас к необдуманным действиям. Он также намекает на отсутствие спокойной жизни и говорит, что “если вы кому-либо покажете это письмо, вы сделаете себе только хуже”.

Если вы когда-нибудь получите такое письмо, заблокируйте отправителя, отправьте жалобу на этот аккаунт и ничего не платите. Мошенники рассылают такие письма тысячам пользователей, надеясь, что хоть кто-то “клюнет”. Часто они даже используют бота, чтобы автоматизировать рассылку.

Меры предосторожности: Такие письма подталкивают вас к отправке денег, поэтому не реагируйте на них. Если вы получили подобное письмо, заблокируйте отправителя, пометьте его как спам или сразу удалите.

Поддельные биржи

Некоторые злоумышленники создают поддельные биржи, чтобы пользователи думали, что они инвестируют в биткоины. После отправления платежа покупатель может забыть о своих биткоинах — мошенники просто исчезают вместе с полученными деньгами. В качестве примера можно привести BitKRX. Эта платформа позиционировалась как филиал южнокорейской биржи KRX — крупнейшей финансовой платформы в стране. Эта махинация была раскрыта в 2017 году.

Меры предосторожности: Прежде чем инвестировать с трудом заработанные деньги, убедитесь, что вы выбрали надежную платформу для торговли. Убедитесь, что деятельность платформы регулируется государством и внимательно ознакомьтесь с отзывами пользователей.

Paxful — это контролируемая государством платформа для торговли биткоинами, которая была создана в 2015 году. Мы соблюдаем все законодательные нормы, связанные с KYC и политикой по борьбе с отмыванием денег, поэтому Paxful считается одной из самых безопасных криптовалютных платформ.

Поддельные цифровые кошельки

Иногда пользователи, которым нужно сгенерировать QR-код для своих кошельков, становятся жертвами этой уловки. Мошенники используют вредоносные программы, чтобы сгенерировать QR-код для их кошелька вместо вашего, и все ваши деньги переводятся на их счет. Некоторые даже создают очень похожие адреса кошельков, чтобы внушить пользователям ложное чувство безопасности.

По результатам исследования, проведенного в 2019 году, оказалось, что 4 из 5 поисковых запросов со словами “биткоин QR-генераторы” имеют отношение к этому виду мошенничества.

Меры предосторожности: Не ищите генератор QR-кода для кошелька в Google, а зарегистрируйтесь на Paxful и получите собственный биткоин-кошелек, который вы можете использовать для торговли, хранения, отправки и получения биткоинов.

Поддельные QR-коды

Помимо поддельных цифровых кошельков, вам стоит опасаться поддельных QR-кодов, причем как в реальном, так и в цифровом мире.

Одни печатают QR-коды на наклейках и наклеивают их поверх настоящих кодов, переводя таким образом платежи на свои кошельки. Другие размещают эти коды в фишинговых письмах и на поддельных сайтах.

Меры предосторожности: Прежде чем предоставлять какую-либо информацию или совершать оплату, проверьте ссылку, прикрепленную к QR-коду, на предмет ошибок. Не торопитесь сканировать QR-коды в электронных письмах. Если вы оплачиваете покупку в обычном магазине, проверьте, не наклеен ли QR-код поверх другого кода.

Фишинговые сайты

Злоумышленники создают копии популярных бирж и платформ в надежде обмануть пользователей и получить их личные данные. Они могут даже отправлять электронные письма со ссылками на эти сайты, причем эти письма выглядят вполне правдоподобно.

Меры предосторожности: Проверяйте URL сайтов, на которые вы переходите. Убедитесь, что ссылка совпадает с адресом официального сайта. Если в ней есть ошибки, скорее всего, это фишинговый сайт. Вы также можете включить двухфакторную аутентификацию (2ФА), чтобы получать уведомления, если вдруг кто-то еще получит доступ к вашему кошельку.

Памп и дамп (“накачка и сброс”)

Схема “памп и дамп” подразумевает создание искусственного ажиотажа вокруг нового криптовалютного проекта. Мошенники покупают большие объемы коинов по низкой цене и затем начинают “накачку”, распространяя слухи через соцсети и своих знакомых.

Как только цена достигает максимума, они продают все свои активы, что приходит к обрушению курса. Инвесторы теряют все свои вложения и остаются с бесполезными коинами.

Эта схема распространена в таких популярных мессенджерах, как Tiktok, Youtube, Discord, Telegram и Viber. Мошенники рассказывают пользователям о новом проекте, убеждают их купить коины до официального анонса и забирают их деньги.

Меры предосторожности: Изучите информацию о схемах “памп и дамп” и не ведитесь на рекламу при принятии инвестиционных решений. Внимательно изучите всю документацию, включая официальные документы, профили разработчиков в социальных сетях и данные о держателях коинов. Если проект выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, или вы заметили что-то подозрительное, скорее всего, это афера.

Криптоджекинг

Криптоджекинг — это тип киберпреступлений, связанный с незаконным использованием чужих устройств для майнинга криптовалюты. Злоумышленники могут использовать вредоносное ПО, вложенное в письмо или прикрепленное к файлу для загрузки. Как только вы переходите по вредоносной ссылке или загружаете подозрительный файл, вирус попадает на ваш компьютер. В результате ваше устройство начинает медленно работать и даже перегреваться, ведь процессы майнинга задействуют вычислительную мощность в фоновом режиме без вашего ведома.

Меры предосторожности: Регулярно обновляйте систему безопасности ваших устройств. Загружайте программы только из проверенных источников.

SIM-свопинг

При SIM-свопинге мошенник получает доступ к вашему телефону и, соответственно, всей вашей информации, включая цифровые кошельки, личные данные и т. д.

Злоумышленник может позвонить вашему мобильному оператору и выдать себя за вас, утверждая, что ваш телефон якобы украли или потеряли, и что вам нужно перевести номер на новую SIM-карту, которая у него уже есть.

Если ему удастся убедить сотрудника службы поддержки, ваш номер телефона будет переведен на новую SIM-карту. После этого он сможет обойти 2ФА на вашем телефоне, если вы используете 2ФА по SMS. Поскольку 2ФА используется для получения пароля и восстановления аккаунтов, мошенник может получить доступ к любому онлайн-аккаунту, привязанному к вашему номеру телефона. Эта разновидность атаки с использованием социальной инженерии получила большое распространение в последние годы.

Меры предосторожности: Берегите свою SIM-карту и смартфон и никогда не передавайте личную информацию незнакомым людям, будь то по телефону, электронной почте или в SMS-сообщении. Без этой информации мошенники не смогут выдать себя за вас и перевести ваши данные на свой телефон.

Мошенничество на пиринговых биржах

Paxful делает все возможное, чтобы защитить добросовестных пользователей. Благодаря нашей системе безопасности и круглосуточной службе поддержки мы можем решить практически любую вашу проблему. Однако вам в любом случае будет полезно узнать, какие схемы аферисты пытаются применять на Paxful. Они включают в себя следующие приемы:

Удержание коинов

Иногда покупатели удерживают биткоины продавца на счете хранения без намерения оплатить покупку. Само по себе это не считается мошенничеством, но часто за этим следует попытка вымогательства.

Покупатель может удерживать коины без злого умысла или с определенным намерением. Неопытные пользователи иногда открывают сделку и забывают пометить ее как оплаченную. В этом случае модератор рассматривает спор и возвращает биткоины продавцу.

Однако есть и такие люди, которые уговаривают продавцов выдать биткоины, не совершив оплату. Они прибегают к психологическим уловкам: пытаются давить на продавца или убеждают их, что платеж вот-вот будет зачислен.

Меры предосторожности: Если вы покупаете биткоины, не забудьте отметить сделку как оплаченную сразу после оплаты, чтобы ваш торговый партнер мог проверить платеж и завершить сделку. Если вы продаете биткоины и столкнулись с такой ситуацией, не выдавайте биткоины, отправьте жалобу на пользователя и откройте спор.

Намеренная отмена платежа (chargeback)

При использовании PayPal, кредитных или дебетовых карты и некоторых онлайн-кошельков платеж может быть отменен. Это может быть сделано в том случае, если соответствующая платформа посчитала сделку подозрительной, причем каждая компания может толковать это по-своему.

С другой стороны, транзакции с биткоинами по своей природе необратимы. Если покупателю удается убедить представителя платежной компании в подозрительности транзакции, он получает не только BTC, но и свои деньги обратно, а продавец остается ни с чем.

Меры предосторожности: Выбирайте надежных трейдеров: проверяйте их репутацию на Paxful и историю предыдущих сделок. Вы также можете обезопасить себя от отмены платежа, если сразу после завершения транзакции переведете свои средства на другой аккаунт.

Использованные/поддельные подарочные карты

Подарочные карты — один из самых простых и популярных способов покупки биткоина на Paxful. Некоторые пользователи даже открывают свой онлайн-бизнес с помощью оплаты подарочными картами. Однако несмотря на преимущества этого способа оплаты, есть вещи, о которых вам следует помнить.

При открытии сделки с оплатой подарочной картой некоторые пользователи используют поддельные или уже активированные подарочные коды. Таким образом, продавец передает им свои биткоины в обмен на бесполезную подарочную карту.

Меры предосторожности: Если вы обмениваете биткоины на подарочные карты на Paxful, проверьте баланс подарочной карты до выдачи BTC со счета хранения. Так вы сможете убедиться, что вы не отдаете свои биткоины даром. Вы также можете использовать Gift Card Hub для простых и безопасных сделок с оплатой подарочными картами.

Торговля без использования счета хранения

Большинство P2P-бирж, включая Paxful, используют счет хранения, на котором средства остаются до тех пор, пока не будут выполнены все условия сделки. Эта функция защищает как покупателей, так и продавцов.

Некоторые пользователи прибегают к манипуляциям, чтобы убедить трейдеров торговать без использования счета хранения. Как только вы соглашаетесь торговать без использования счета хранения, мы больше не можем гарантировать, что покупатель оплатит покупку, а продавец выдаст биткоины после получения платежа.

Чаще всего мошенники стараются провести сделку, используя какой-нибудь мессенджер для общения с вами. Это явный признак того, что вы имеете дело с аферистом.

Меры предосторожности: Никогда не торгуйте без использования счета хранения. Это является нарушением Условий предоставления услуг на платформе Paxful, и наши модераторы не смогут вам помочь. Если ваш торговый партнер предлагает сделку без использования счета хранения, немедленно сообщите нам об этом.

Посмотрите: Что такое счет хранения?

Нагнетание паники

Как и в случае с биткоинами, криптовалютные транзакции на Paxful необратимы. После выдачи биткоина со счета оплаты его невозможно получить обратно, если только ваш торговый партнер не согласится добровольно вернуть BTC.

Некоторые пользователи утверждают, что отправили платеж, и уговаривают выдать биткоины со счета хранения. Они могут торопить вас или заставлять вас паниковать, чтобы вы скорее выдали биткоины.

Меры предосторожности: Обязательно проверяйте платеж покупателя, прежде чем перечислять ему биткоины со счета хранения. Не позволяйте ему торопить вас с выдачей биткоинов.

Поддельное доказательство транзакции

Сейчас существуют такие программы, с помощью которых можно подделать любое фото или видео. Мошенники используют их, чтобы создавать фальшивые документы, которые непросто отличить от настоящих. Однако наши модераторы обладают достаточным опытом и способны разоблачить этот обман с помощью тщательной проверки и анализа информации.

Меры предосторожности: Вы сможете защитить себя от таких аферистов, если будете выбирать надежных торговых партнеров. Это поможет вам свести к минимуму риск возникновения такой ситуации. Однако даже если это случится, отправьте жалобу на пользователя и откройте спор, чтобы наши модераторы могли вам помочь.

Просьба отправить другую сумму

Некоторые продавцы просят перевести сумму, которая превышает сумму сделки, прежде чем они перечислят биткоины со счета хранения. Они часто прибегают к хитростям, чтобы заставить новых пользователей раскошелиться и прибрать к рукам их деньги.

Меры предосторожности: Paxful не зря устанавливает лимиты предложения. Не переводите сумму, которая превышает цену предложения. Если продавец просит вас об этом, вежливо напомните ему о необходимости соблюдать изначальные условия. Если продавец настаивает, откройте спор, чтобы наши модераторы смогли решить эту проблему.

Просьба использовать другой способ оплаты

Как и с предыдущим приемом, мошенники могут открыть сделку и попросить покупателя использовать способ оплаты, который отличается от упомянутого в предложении. Это расценивается как несоблюдение условий предложения.

Меры предосторожности: Если продавец просит вас использовать другой способ оплаты, отмените сделку и найдите другое предложение. Это никак не повлияет на вашу репутацию, так что не бойтесь отменить сделку, если вдруг продавец решил изменить ее условия.

Фальшивая техническая поддержка

Аферисты могут связаться с вами, притворившись сотрудником Paxful — обычно одним из модераторов. Часто они просят предоставить конфиденциальную информацию (например, пароль), чтобы получить доступ к вашему аккаунту и деньгам.

Меры предосторожности: На Paxful есть определенный способ для связи со службой поддержки. Например, вы можете использовать PaxBot — бот для поддержки пользователей. У нас также есть официальные электронные адреса Paxful, письмам с которых вы можете доверять. Кроме того, есть некоторые признаки, по которым можно определить, общаетесь ли вы с настоящим модератором или с мошенником.

Мы никогда не просим вас предоставить ваши финансовые данные, код 2ФА или пароль. Мы никогда не просим вас перейти по ссылке, чтобы получить средства или подтвердить какую-либо информацию. Если вы получите письмо с просьбой сделать что-либо подобное, немедленно сообщите нам.

Биткоин тут ни при чем

Все эти мошеннические схемы не имеют ничего общего с биткоином. Злоумышленники просто пытаются использовать биткоин в своих преступных целях.

Нет никаких сомнений, что в биткоине нет абсолютно ничего противозаконного. На протяжении последнего десятилетия его пользователи демонстрировали, что биткоин можно использовать на благо общества: например, осуществлять с его помощью быстрые переводы, совершать эффективные транзакции и хранить сбережения.

Кроме того, Paxful принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить вашу безопасность на платформе. Помимо таких функций, как 2ФА, счет хранения и круглосуточная служба поддержки, мы предлагаем защищенный биткоин-кошелек для хранения ваших средств и новейшие инструменты для блокчейн-анализа. Мы делаем все возможное, чтобы вы могли торговать на платформе, не переживая за сохранность своих биткоинов.