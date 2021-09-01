Хотите открыть свой собственный бизнес, но не знаете, с чего начать? По правде говоря, создание малого бизнеса с нуля — нелегкая задача, и вы можете столкнуться со многими трудностями. Однако ваш путь к успеху вовсе не обязательно должен быть тернистым, особенно если вы правильно воспользуетесь всеми преимуществами интернета, криптовалют и таких платформ, как Paxful.

Мы расскажем вам, с чего начать, если вы решили заняться дропшиппингом, используя купленные на Paxful подарочные карты.

Что вам нужно для дропшиппинга

Для организации своего онлайн-бизнеса вам потребуется несколько важных элементов:

🛒 Аккаунт на платформе для электронной коммерции

Первым делом вам нужно создать аккаунт на подходящей платформе для электронной торговли. Вы можете выбрать любую из существующих, включая самые популярные и удобные в использовании местные платформы. Если вы хотите выйти на международный рынок, вы можете создать аккаунт на таких торговых платформах, как eBay, Amazon или Shopify. Если вам удобнее работать в соцсетях, вы также можете создать свой онлайн-магазин и выставить свои товары и услуги на Facebook Marketplace.

Жители Филиппин могут создать аккаунт на Shopee или Lazada. Если вы из Нигерии, попробуйте Jumia, Konga и другие популярные маркетплейсы. Если же вы хотите основать свою онлайн-платформу, вы можете создать свой торговый веб-сайт.

Вы должны узнать как можно больше о работе службы поддержки, комиссиях и расходах, интернет-трафике и о других правилах, действующих на выбранной вами платформе. Это поможет вам соблюдать условия платформы, и к тому же вы узнаете, насколько выбранный маркетплейс отвечает потребностям вашего онлайн-бизнеса.

Не забудьте также проверить, предлагает ли выбранный вами маркетплейс платную подписку. Пользователям, которые приобрели платную подписку, часто доступны различные привилегии, например списки продвигаемых продуктов, более низкие комиссии, расширенный набор инструментов, приоритетная поддержка, индивидуальные настройки главной страницы и многое другое.

🧾 Аккаунт у платежного оператора

Следующий важный шаг — создание аккаунта в платежной системе, которую вы будете использовать для получения платежей на вашем маркетплейсе.

Чтобы быстрее и удобнее переводить средства, управлять ими и отслеживать платежи, вы можете воспользоваться интернет-банкингом. Помимо банковских счетов вы также можете использовать онлайн-кошельки — это предоставит вашим клиентам дополнительные возможности при выборе способа оплаты.

Лучше всего создать два отдельных платежных аккаунта для бизнеса. Первый будет основным аккаунтом, привязанным к вашему магазину, и покупатели будут отправлять на него платежи. Второй аккаунт может использоваться в качестве кошелька или места хранения. Вы сможете перечислять на него средства с основного аккаунта и хранить их там. Если вы будете сразу переводить средства с основного аккаунта на запасной, это поможет вам избежать возможных отмен платежа.

☑️ Верифицированный аккаунт Paxful

После того как вы определитесь с платформой электронной коммерции и платежным оператором, вам нужно создать аккаунт Paxful. Здесь вы сможете покупать подарочные карты со скидкой до 50% (мы расскажем об этом позднее). Если у вас нет аккаунта, вы можете получить его бесплатно. При регистрации вы получаете бесплатный кошелек Paxful, с помощью которого вы можете хранить, отправлять, получать биткоины и отслеживать транзакции.

После регистрации выполните все необходимые действия для верификации аккаунта. Для этого подтвердите свой электронный адрес, номер телефона, личность и адрес проживания. Неважно, используете ли вы Paxful по работе или в личных целях, вам необходимо пройти верификацию. Это не только даст вам доступ к эксклюзивным функциям платформы, но и укрепит доверие других трейдеров к вам.

Paxful учитывает не только отзывы, репутацию и торговую историю, но и уровни верификации пользователей. Если у вас верифицированный аккаунт, много положительных отзывов и хорошая торговая история, то у вас больше шансов заключить выгодные сделки и найти хороших партнеров.

Вот краткое видео о том, как создать аккаунт Paxful.

🛍️ Товары на продажу

Теперь вам нужно определиться, что именно вы хотите продавать. Если вы хотите заниматься дропшиппингом, используя подарочные карты, выбирайте такие товары, как косметика, обувь, одежда, аксессуары, электроника и бытовая техника, мебель для дома и офиса, видеоигры или оборудование для игр , ведь все это можно купить с помощью подарочных карт. Лучше всего то, что вы можете купить все эти подарочные карты на Paxful за полцены и получить с этого прибыль.

Как криптовалюта и подарочные карты помогут вам заработать

Если вы выполнили все вышеуказанные пункты, пришло время поговорить о том, как открыть свой магазин и зарабатывать на подарочных картах с помощью Paxful. Вот как выглядит процесс дропшиппинга.

➡ Создайте интернет-магазин

Чтобы вашим клиентам было легче использовать ваш сайт, добавьте как можно больше информации. Сюда относятся фотографии, названия товаров, описание, вариации, состояние (новый товар или б/у), а также наличие.

Конкуренция на маркетплейсах в интернете очень высока. Один из самых эффективных способов привлечения клиентов — конкурентноспособные или сниженные цены (чем выше скидка, тем лучше!). Если ваша цена будет на 10-20% рекомендованной розничной цены, покупатели сразу заметят это.

Если вы сгруппируете свои товары по категориям, это поможет вашим клиентам ориентироваться на вашем сайте. На некоторых торговых платформах вы также можете указать, какие товары можно купить оптом.

➡ Укажите предпочтительный способ оплаты

Одни сайты позволяют вам использовать сторонние платежные сервисы, в то время как другие разрешают использовать только встроенные платежные системы. Онлайн-платформы, которые разрешают использование сторонних платежных систем, часто взимают за это комиссию, и это тоже надо учесть. При выборе способа оплаты для онлайн-магазина вы должны подумать, какой будет удобнее всего для вас и ваших клиентов.

Например, вы можете принимать платежи через банки, онлайн-кошельки и других надежных поставщиков финансовых услуг. Помните, что лучше выбирать такие платежные системы, которые работают во всех странах, особенно если вы планируете продавать свои товары за рубеж.

➡ Примите заказ из интернет-магазина

Вы должны подтвердить получение заказа от покупателя. Так клиент будет точно знать, что его заказ поступил в обработку. Вы также можете принимать предзаказы — это поможет вам избежать расходов, если вдруг покупатель решит отменить заказ. Не забудьте также указать информацию о доступных способах и стоимости доставки.

➡ Купите BTC на Paxful, используя средства клиента

Как только вы получите платеж от покупателя на свой основной аккаунт, лучше сразу перевести средства на второй аккаунт, чтобы избежать отмены платежа. Вы можете использовать эти средства для покупки долей биткоина на Paxful. Paxful предлагает более 350 способов для покупки BTC, включая самые популярные способы оплаты в вашей стране.

Здесь вы найдете видеоруководство по покупке биткоинов на Paxful.

➡ Купите подарочные карты на Paxful

На Paxful вы также можете продавать биткоины за подарочные карты от 125 компаний. Если вы хотите использовать криптовалюту в своем бизнесе, вы можете продавать ее за подарочные карты определенных компаний по более низкой цене. Предположим, что ваш клиент заказал косметику в вашем магазине. На Paxful вы можете купить подарочную карту номиналом 100 USD по сниженной цене всего за 70 USD. Напоминаем вам, что подарочные карты лучше активировать сразу, поэтому как можно скорее проверьте номинал или баланс карты.

Здесь вы можете посмотреть, как продавать биткоины за подарочные карты.

➡ Купите товары, используя подарочные карты

Теперь вы можете перейти на сайт интернет-магазина, добавить подарочную карту к своему аккаунту и с ее помощью купить товары, заказанные вашим клиентом. Лучше всего заказать доставку на ваш адрес, так как на многих онлайн-платформах действуют строгие правила касательно изменения адреса доставки: если вы будете слишком часто менять его, ваш аккаунт могут забанить.

➡ Отправьте заказ клиенту

После того как вы получите товар, сразу отправьте его покупателю. Не забудьте обновлять статус доставки товара, чтобы клиент знал предположительную дату доставки.

Как сделать это на практике

Предположим такую ситуацию: Мария (дропшиппер) создала онлайн-магазин на популярном торговом сайте, где она продает уходовую и декоративную косметику известного бренда. Чтобы привлечь больше клиентов, Мария продает эти товары по более низкой цене, предлагая скидку в 10 или 20%. Она также оформила платную подписку, чтобы получить доступ к привилегиям для продавцов, и теперь принимает платежи с использованием самых популярных способов оплаты.

Алиса (клиент) зашла на сайт Марии и заказала тени для глаз. Поскольку Мария предлагает товары по сниженной цене, Алиса сможет купить косметику со скидкой 15%. Мария получила платеж от Алисы на свой онлайн-кошелек, привязанный к ее магазину. Чтобы избежать возможной отмены платежа, Мария сразу перевела свои средства на другой аккаунт.

После этого Мария заходит в свой аккаунт Paxful, чтобы купить биткоины с помощью банковского перевода. Как только Мария приобретет достаточно биткоинов, она сможет найти предложения с оплатой подарочными картами (со скидкой от 20 до 50%) и обменять свои биткоины на подарочные карты известной косметической фирмы. Затем Мария использует подарочную карту, чтобы купить тени для Алисы на сайте магазина косметики и ждет, пока товар не придет к ней.

После того как она получит товар, она отправит его Алисе. Мария может заработать от 5 до 35% на этой сделке в зависимости от того, с какой скидкой она купила подарочную карту.

Готовы открыть свой интернет-бизнес?

Как и любое другое финансовое начинание, связанное с биткоинами или другими цифровыми валютами, торговля подарочными картами имеет свои нюансы. Поэтому если вы планируете начать бизнес, используя подарочные карты, вам нужно узнать как можно больше о торговле биткоинами. Со временем вы начнете хорошо в этом разбираться.

Вас заинтересовала эта идея? Попробуйте купить криптовалюту и подарочные карты на Paxful и сделайте первый шаг к открытию своего бизнеса.

* Содержание этой статьи носит исключительно информационный характер. Данный текст не может использоваться в качестве консультации по инвестиционным, финансовым и другим вопросам, а также не является выражением позиции Paxful.

* Paxful не имеет никакого отношения к Amazon, eBay, Shopify, Shopee, Lazada, Jumia, Konga, Facebook или другим платформам электронной коммерции и социальным сетям. Мы не делаем никаких заявлений о том, что мы поддерживаем эти сервисы или что они поддерживают нас. Все эти товарные знаки и торговые марки принадлежат только их владельцам.