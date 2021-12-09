Теперь покупать и продавать подарочные карты стало еще проще!

Представляем вам универсальное решение для торговли подарочными картами — Gift Card Hub. Эта функция позволяет вам выставлять подарочные карты на продажу или покупать их, используя криптовалюту.

Как это работает? Предположим, вы нашли у себя дома неиспользованную подарочную карту и хотите обменять ее на биткоины. Для этого вам просто нужно создать предложение, выбрать автоматический режим сделки и указать данные подарочной карты.

Затем установите цену и активируйте предложение, а мы сделаем все остальное. Вот и все — биткоины будут перечисляться на ваш счет автоматически. И главное, вы можете добавлять до 50 подарочных карт одновременно, что позволит вам зарабатывать BTC без всяких усилий.

Если вы хотите купить подарочные карты со скидкой за BTC, это тоже очень просто. Найдите определенную подарочную карту или просмотрите весь список, выберите предложение с тегом “автоматическая оплата” и купите криптовалюту.

Это решение идеально подходит для трейдеров, которые в основном торгуют подарочными картами на Paxful, так как они могут получать прибыль с минимальными усилиями.

Чтобы узнать больше об использовании Gift Card Hub, прочитайте наши справочные статьи:

Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами, и мы постараемся помочь.