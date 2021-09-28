В криптовалютной сфере вам доступны тысячи финансовых возможностей. Есть множество способов заработать на биткоине, и торговля — один из самых популярных.

Что такое торговля биткоинами? Эта стратегия подразумевает покупку и продажу BTC для получения прибыли. Этот вариант отлично подойдет, если вы ищете способ заработать и улучшить свое финансовое положение.

Если вы новичок в криптовалютной сфере и не имеете никакого представления о торговле биткоинами, то вы пришли по адресу. Мы расскажем вам, как торговать криптовалютой на Paxful и зарабатывать на этом.

Основные принципы

Прежде чем вдаваться в подробности, вам нужно усвоить несколько главных правил.

Установите выгодную маржу

Маржа определяет конкурентноспособность вашего предложения. Когда вы устанавливаете цену предложения, она может быть выше или ниже рыночной цены. На Paxful можно устанавливать положительную (+) и отрицательную (-) маржу. Вот как работает маржа.

Положительная (➕) маржа — Если вы продаете биткоины, то положительная маржа означает, что вы продаете криптовалюту по цене выше рыночной и получаете с этого прибыль. Если вы покупатель, то это значит, что вы покупаете BTC по более высокой цене.

Отрицательная (➖) маржа — Отрицательная маржа означает, что вы покупаете или продаете биткоины по цене ниже рыночной. Если вы покупатель, отрицательная маржа позволяет вам сэкономить, так как вы покупаете BTC по более низкой цене.

На Paxful трейдеры могут сами устанавливать лимиты маржи. Продавцы могут заранее узнать, сколько они заработают с установленной маржой. Однако стоит отметить, что лимиты маржи зависят от уровня верификации и выбранной платежной группы.

Следите за курсом биткоина

Биткоин — очень волатильная валюта. Его курс может практически мгновенно взлететь или упасть, поэтому вам стоит внимательно следить за изменениями рыночной цены биткоина. Вы можете включить уведомления в мобильном приложении Paxful и получать сообщения, когда курс биткоина меняется больше чем на 5%.

Обратите внимание, что цена BTC на Paxful не равна его текущей рыночной цене. Продавцы сами определяют цену, за которую они хотят продавать биткоин на Paxful. При покупке биткоинов внимательно ознакомьтесь с предложением и посмотрите, сколько биткоинов вы получите за доллар. Чем больше эта сумма, тем лучше для вас.

Как зарабатывать на торговле биткоинами

Теперь перейдем к трейдингу: как торговать биткоинами и зарабатывать на этом? После регистрации на Paxful войдите в свой аккаунт и выполните нижеперечисленные действия.

Совет: Рекомендуем пройти верификацию, чтобы получить доступ ко всем функциям платформы.

Купите биткоин по низкой цене на Paxful

Чтобы продавать биткоины и зарабатывать на этом, сначала вам нужно приобрести BTC. Вы можете быстро и недорого купить BTC на Paxful за три простых шага.

Шаг 1. Заполните параметры поиска

Войдите в аккаунт Paxful, нажмите Купить и укажите необходимую информацию: способ оплаты, местонахождение торгового партнера, валюту и сумму. После этого нажмите Найти предложения.

Шаг 2. Используйте фильтры, чтобы найти надежных продавцов

Перед вами появится список всех пользователей, которые продают биткоины. Слева от списка находится фильтр поиска. Здесь вы можете выбрать самые популярные способы оплаты, теги предложения или тип пользователя.

Если вы хотите торговать с самыми опытными и надежными трейдерами, вы можете отфильтровать пользователей по статусу: Peer, Ambassador, Associate, корпоративный аккаунт, опытный трейдер и трейдер-эксперт. Все эти пользователи прошли полную верификацию и являются надежными членами сообщества Paxful. Чтобы узнать больше об этих категориях пользователей, нажмите Что это?

Затем нажмите значок фильтра возле цены за биткоин и выберите опцию Цена: по возрастанию из ниспадающего меню. Так в списке предложений первыми будут идти продавцы, которые продают биткоин по самой низкой цене.

Шаг 3. Найдите самые выгодные предложения

Внимательно изучите информацию о продавце, включая его репутацию, доступность, лимиты покупки, цены, время на оплату сделки и условия предложения. Когда найдете подходящего трейдера, нажмите Купить. Вы перейдете на страницу предложения.

Укажите сумму, которую вы готовы заплатить. Вы увидите, сколько BTC вы за нее получите. Если вас устраивают условия продавца, нажмите Купить сейчас, чтобы открыть сделку.

Шаг 4. Заключите сделку

Вы перейдете в чат, где сможете задать вашему торговому партнеру любые вопросы по транзакции. Выполните все указания продавца. После того как вы оплатите, нажмите кнопку Я оплатил(-а) и дождитесь зачисления BTC на ваш кошелек Paxful.

После завершения сделки не забудьте оставить отзыв. Это поможет другим пользователям узнать, стоит ли торговать с этим трейдером. В этой статье вы найдете другие полезные рекомендации по торговле на Paxful.

Продавайте свои биткоины на Paxful и получайте прибыль

Теперь перейдем к самому интересному. Сейчас мы расскажем, как продать биткоин с оплатой подарочной картой OneVanilla Visa/MasterCard и получить прибыль в размере 20%.

Вы не можете сразу перевести баланс своей подарочной карты в наличные, поэтому вам нужно использовать платежный шлюз. Возьмем, к примеру, SquareUp. Этот платежный сервис позволяет вам принимать оплату подарочными картами и отправлять средства на свой банковский счет.

Чтобы обналичить подарочные карты, создайте аккаунт на SquareUp, прежде чем продавать биткоины на Paxful. После того как вы настроите платежный шлюз, следующим шагом будет продажа биткоинов на Paxful за подарочную карту OneVanilla.

Шаг 1. Создайте предложение по продаже и выберите способ оплаты

Войдите в аккаунт Paxful, перейдите на свою панель управления и нажмите Создать новое предложение. Выберите криптовалюту биткоин, а затем нажмите Продать биткоин.

Затем выберите предпочтительный способ оплаты. В зависимости от ваших торговых потребностей вы можете выбрать одну из семи платежных групп. В этом примере мы выберем подарочную карту OneVanilla VISA/MasterCard, а в качестве предпочитаемой валюты установим канадский доллар (CAD).

Шаг 2. Укажите цену сделки и лимиты предложения

Выберите цену биткоина, которую вы хотите использовать. Если вы выберете рыночную цену, то цена вашего предложения будет меняться в соответствии с рыночным курсом биткоина. Фиксированная цена означает, что цена предложения останется неизменной независимо от колебаний курса.

После этого укажите маржу предложения. Это наценка, или, иными словами, прибыль, которую вы получите. Установим маржу 28% для этого способа оплаты. Стоит отметить, что при продаже криптовалюты за подарочные карты OneVanilla VISA/MasterCard Paxful взимает комиссию в размере 3%, поэтому ваша прибыль составит 25% (мы поговорим об этом дальше).

Теперь нужно установить лимиты сделки для этого предложения. В этом примере мы укажем лимит 100 CAD. Вы также можете выбрать определенный диапазон, указав минимальную и максимальную сумму сделки. Если вы новичок в криптовалютной торговле и сначала хотите “прощупать почву”, начните с небольших сумм и повышайте их по мере накопления опыта.

Вы также можете установить время на оплату сделки — так ваш партнер будет знать, сколько времени у него остается, чтобы совершить платеж и отметить сделку как оплаченную.

Шаг 3. Составьте четкие инструкции и завершите сделку

Вам также нужно будет указать теги предложения. Так ваши торговые партнеры смогут сразу узнать о ваших требованиях. Например, вы можете добавить тег “только физические карты” или “требуется чек” и т. д. Вы можете требовать снимки подарочных карт или чеков, чтобы убедиться, что карта куплена в магазине, а не у посредника.

После этого напишите комментарий к предложению. Придумайте что-нибудь интересное, чтобы привлечь потенциальных торговых партнеров. И самое главное, напишите четкие и краткие условия предложения и инструкции к сделке. Пользователи сразу будут видеть ваши условия предложения, поэтому позаботьтесь о том, чтобы они были простыми и понятными.

Вы также можете фильтровать покупателей по уровню верификации, стране проживания и количеству заключенных сделок. Однако в этом случае ваше предложение увидят меньше пользователей. Когда все будет готово, нажмите Создать предложение и ждите покупателей.

Шаг 4. Дождитесь открытия сделки и совершите транзакцию

После открытия сделки появится окно чата. Здесь вы сможете обсудить с покупателем вопросы, связанные со сделкой. Например, вы можете запросить снимок чека, карт или другие доказательства.

В нашем примере мы используем подарочную карту OneVanilla Visa/MasterCard. Прежде всего вам нужно внимательно проверить чек, чтобы убедиться, что карта была куплена в магазине. Вы также можете проверить дату покупки и адрес магазина, чтобы убедиться, что чек настоящий.

Затем попросите у своего торгового партнера фото лицевой и обратной стороны подарочной карты. Вы можете вручную проверить баланс карты на сайте эмитенте подарочной карты: для этого вам нужно ввести 12-значный номер карты, срок ее действия и CVV. После того как вы проверите действительность карты, вам нужно перейти в свой аккаунт SquareUp.

Для этого можно использовать мобильное приложение или сайт. На SquareUp укажите баланс подарочной карты, который вы хотите перевести (в нашем случае это 100 CAD). После этого нажмите Ввести информацию о карте и укажите всю необходимую информацию о карте. Когда все будет готово, нажмите Перевести.

Средства будут переведены с подарочной карты на ваш банковский счет в течение 2-3 рабочих дней.

Примечание: Покупатель должен отметить транзакцию как оплаченную только после того, как вы успешно переведете баланс подарочной карты на своем аккаунте SquareUp. После этого вы можете выдать ему BTC.

Теперь вернемся к марже в 28%, которую мы установили в самом начале. Мы уже сказали, что Paxful возьмет с вас комиссию в размере 3% за это предложение с оплатой подарочной картой, после чего ваша прибыль составит 25%. Чтобы перевести средства с подарочной карты на свой банковский счет, вам нужно будет заплатить комиссию на SquareUp в размере 3,4%. После этого у вас останется 21,6% прибыли от продажи биткоинов и получения платежа с помощью подарочной карты OneVanilla VISA/MasterCard.

Стоит отметить, что размер прибыли будет отличаться в зависимости от способа покупки и продажи BTC.

Другие возможности заработка

Помимо вышеперечисленных способов, вы также можете попробовать арбитраж, одну из самых популярных торговых стратегий. На Paxful вы можете покупать биткоин по более низкой цене и продавать по более высокой, используя другой способ оплаты.

Устанавливайте выгодную маржу, чтобы получить хорошую прибыль. Вы можете покупать BTC, используя банковский перевод, так как комиссия за этот способ оплаты ниже по сравнению с другими платежными группами, а также выбирать другие способы оплаты и покупать BTC с небольшой маржой. После этого вы можете продать биткоин по более высокой цене, установив конкурентноспособную наценку.

Предположим, вы купили BTC, используя банковский перевод, с минимальной маржой 2%. После этого вы можете продать эти биткоины с помощью PayPal с наценкой 15% или 20% и заработать на этом. Так работает биткоин-арбитраж.

Совет: При использовании PayPal вы можете устанавливать очень высокую маржу, так как это способ оплаты считается одним из самых популярных на платформе и включает в себя долю риска.

Начните зарабатывать на торговле биткоинами сегодня

Сообщество Paxful насчитывает шесть миллионов трейдеров по всему миру. На платформе доступно более 400 способов оплаты, поэтому ваши торговые возможности практически безграничны. Помимо покупки и продажи BTC вы можете найти другие интересные и прибыльные способы заработка на Paxful.

Тысячи предложений ждут вас прямо сейчас. Готовы сделать первый шаг в мир криптовалют?

* Содержание этой статьи носит исключительно информационный характер. Информация, приведенная в данной статье, не может использоваться в качестве консультации по юридическим, налоговым, инвестиционным, финансовым и другим вопросам, а также не выражает мнение Paxful.

*Paxful не имеет никакого отношения к OneVanilla, Visa, MasterCard, American Express, SquareUp и другим платежным сервисам и платформам. Мы не делаем никаких заявлений о том, что мы поддерживаем эти сервисы или что они поддерживают нас. Все эти товарные знаки и торговые марки принадлежат только их владельцам.