Знаете ли вы, что подарочные карты, которые можно использовать для покупок в ресторанах, розничных магазинах, автозаправках и во многих других местах, являются одним из самых популярных способов оплаты на Paxful? Вы можете выбрать любую из 126 брендов, включая всемирно известные.

Если вы хотите торговать подарочными картами, вы должны знать, как проверить баланс подарочной карты. Так вы сможете узнать, использована ли карта или нет. Это также спасет вас от финансовых потерь, если вы захотите использовать такую карту для покупки или продажи криптовалюты.

Как проверить баланс подарочной карты?

Неважно, новичок вы или трейдер-профессионал: мы расскажем вам, какие карты популярнее всего на Paxful и как легко проверить их баланс онлайн.

Подарочная карта Apple

Подарочные карты Apple используются для покупки продукции Apple. Вы можете за несколько шагов активировать их или перевести средства на свой баланс Apple. Для этого сделайте следующее:

Откройте веб-браузер и перейдите на страницу подарочных карт Apple . В верхнем правом углу страницы нажмите Проверить баланс



Войдите в свой аккаунт Apple. Введите PIN подарочной карты и нажмите Проверить баланс . Вы найдете PIN-код на обратной стороне вкладки в нижней части подарочной карты. Если вы получили подарочную карту по электронной почте, вы найдете PIN-код прямо под кнопкой Активировать сейчас .

Вот и все! Вы проверили баланс своей подарочной карты Apple. Если вы хотите посмотреть баланс других карт, нажмите Проверить другую подарочную карту в нижней части вашего баланса.

Подарочная карта Visa

Visa — еще один популярный бренд подарочных карт. Вы можете использовать эти карты во всех местах, где принимаются карты Visa, включая интернет-магазины. Вы также можете использовать их для покупки и продажи криптовалюты на Paxful. Чтобы проверить баланс подарочной карты Visa, сделайте следующее:





Откройте сайт эмитента карты, который указан на ее обратной стороне. В число эмитентов подарочной карты Visa входят Visa Vanilla Gift Cards, Giftcards.com, Gift Card Mall, Commerce Bank, Walmart и Navy Federal. Перейдите на этот сайт и введите 16-значный номер, срок действия и 3-значный код безопасности (CVV). Нажмите Проверить баланс и подождите, пока не отобразится баланс подарочной карты.

Вы также можете позвонить эмитенту подарочной карты, чтобы быстро проверить свой баланс. Для этого наберите номер на обратной стороне карты.

Подарочная карта Walmart

Есть три способа проверить баланс своей подарочной карты Walmart. Вы можете посетить ближайший магазин Walmart или позвонить по бесплатному номеру (1-888-537-5503) и предоставить данные своей подарочной карты. Вы также можете проверить баланс своей подарочной карты Walmart онлайн, и для этого вам даже не придется регистрироваться или создавать аккаунт.

Откройте браузер и перейдите на walmart.com/account/giftcards/balance. Вы перейдете на страницу для проверки баланса подарочной карты, где вам нужно будет ввести 16-значный номер карты и 4-значный PIN.

После этого нажмите Показать баланс карты и подождите, пока не отобразится ваш баланс.

Подарочная карта Google Play

Подарочные карты Google Play используются для покупки продукции Google, например приложений, игр, музыки, книг и многого другого. Вы можете использовать эту карту в разных онлайн- и офлайн-магазинах в этих странах. Чтобы проверить баланс подарочной карты Google Play, сделайте следующее:

Откройте приложение Google Play на своем телефоне или планшете. Нажмите на значок профиля в верхнем правом углу экрана. Нажмите Платежи и подписки в появившемся окне. Нажмите Активировать подарочный код , введите 20-значный подарочный код и нажмите Активировать . После активации перейдите в Способы оплаты , чтобы проверить свой баланс.

Если вы хотите проверить баланс с компьютера, перейдите на play.google.com/store, войдите в свой аккаунт и выполните все вышеперечисленные шаги. Чтобы просто узнать баланс своей подарочной карты Google Play, не активируя ее, позвоните в службу поддержки Google Play по номеру 1-855-466-4438.

Подарочная карта Vanilla

Сегодня это одна из самых популярных подарочных карт на рынке. Средства на ней не имеют срока действия, поэтому она также отлично подходит для ваших торговых потребностей. Как и в случае с другими картами, вы можете связаться с эмитентом по номеру на обратной стороне карты. Чтобы проверить баланс карты онлайн, перейдите на balance.vanillagift.com.

Введите 16-значный номер карты, срок действия и 3-значный CVV. Затем нажмите Войти и подождите, пока не отобразится ваш баланс. Вы можете посмотреть историю транзакций, прокрутив страницу вниз.

Подарочная карта Amazon

Подарочные карты Amazon — один из наиболее предпочитаемых трейдерами способов оплаты на Paxful. С помощью этих карт вы можете покупать любые товары на Amazon, включая подписку Prime. Чтобы быстро проверить баланс подарочной карты, сделайте следующее:

Войдите в свой аккаунт Amazon. Нажмите Аккаунт и списки в верхнем правом углу страницы и выберите Подарочные карты.



Вы перейдете на страницу проверки баланса подарочной карты. Нажмите Активировать подарочную карту рядом с кнопкой “Загрузить баланс”. Введите свой 14-значный или 15-значный код подарочной карты Amazon

. Если у вас есть пластиковая карта, сотрите защитный слой на ее обратной стороне, чтобы посмотреть код. Если вы купили напечатанный код в магазине, вы найдете нужный код на чеке покупки. Затем нажмите Перевести на баланс , и вы увидите обновленный баланс подарочных карт.

Обратите внимание на то, что весь номинал подарочной карты будет переведен на ваш баланс, поэтому перед активацией подарочной карты проверьте, сколько средств у вас на аккаунте.

Подарочная карта eBay

Если у вас есть подарочная карта eBay, вы легко можете проверить ее баланс. Вам просто нужно перейти на ebay.com/gft/balance, ввести свой 13-значный код и нажать Проверить баланс. Вы также можете позвонить в службу поддержки eBay по номеру 866-540-3229.

Торговля подарочными картами на Paxful

Покупка или продажа криптовалюты на Paxful с помощью подарочных карт — очень выгодное дело. Именно поэтому эта платежная группа пользуется такой популярностью среди пользователей Paxful по всему миру. Если вы планируете использовать подарочные карты для трейдинга, обратите внимание на следующие моменты.

Если вы продаете подарочную карту, убедитесь, что вы предоставили четкий снимок карты, иначе ваш торговый партнер может его отклонить. Многие продавцы также предпочитают подарочные карты, купленные за наличные — в этом случае у вас должен быть снимок чека. Некоторые могут попросить снимок упаковки карты.

Всегда внимательно читайте условия предложения до начала сделки и загрузки данных карты. После того как вы передадите торговому партнеру все необходимые данные, не забудьте также нажать кнопку Оплачено. Это нужно для того, чтобы срок действия вашей сделки не истек и данные вашей карты не были украдены.

Если же вы продаете биткоины или другую криптовалюту за подарочные карты, не выдавайте BTC, пока не проверите баланс карты вашего торгового партнера. Убедитесь, что вы получили действительную подарочную карту, иначе вы потеряете свои биткоины. Сохраните эту страницу в закладках, чтобы быстро найти эту информацию, если вам понадобится проверить баланс подарочной карты.

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* Содержание этой статьи носит исключительно информационный характер. Данный текст не может использоваться в качестве консультации по инвестиционным, финансовым и другим вопросам, а также не является выражением позиции Paxful.

* Paxful не имеет никакого отношения к Amazon, eBay, Apple, Vanilla, Visa, Google, Walmart и другим эмитентам подарочных карт. Мы не делаем никаких заявлений о том, что мы поддерживаем эти сервисы или что они поддерживают нас. Все эти товарные знаки и торговые марки принадлежат только их владельцам.