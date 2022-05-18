За последние несколько лет многим удалось выйти на криптовалютный рынок благодаря торговле биткоинами. Это неудивительно, ведь торговля криптовалютой относительно проста, и вы сами контролируете процесс.

Paxful позволяет вам торговать быстро и безопасно с пользователями из разных стран, независимо от того, где вы находитесь. Обычно сделки проходят без проблем, но никто не застрахован от ошибок или недопонимания.

Что такое спор?

Пользователи Paxful могут открыть спор по заключенной сделке, чтобы модераторы могли проверить ее и уладить разногласия между сторонами. Каждый участник сделки имеет право предоставить доказательства в поддержку своей точки зрения.

Оспоренные сделки не значит проигранные: иногда такое случается просто из-за недопонимания. В таких случаях в игру может вступить третья сторона, которая поможет решить спор между вами и вашим торговым партнером.

Именно в таких случаях использование счета хранения оказывается кстати. Если спор по сделке открыт, когда биткоины все еще находятся на счете хранения, модераторы могут присудить их стороне, которая докажет свою правоту.

Причины открытия спора

Вы должны знать, когда именно вы имеете право оспорить сделку на Paxful. Если вы покупаете криптовалюту, вы можете открыть спор в следующих ситуациях:

Оплата совершена согласно указаниям продавца, доказательство оплаты отправлено, но продавец не выдает криптовалюту

Продавец перестает отвечать после получения оплаты

Продавец нарушает Условия предоставления услуг

Если вы продаете криптовалюту, вы можете оспорить сделку в следующих случаях:

Ваш торговый партнер отметил сделку как оплаченную , но не отвечает на ваши сообщения

, но не отвечает на ваши сообщения Покупатель говорит, что оплатил, но вы не получили подтверждение оплаты

Покупатель нарушает Условия предоставления услуг

Как открыть спор на Paxful

Если вы столкнулись с одной из вышеперечисленных ситуаций, возможно, вам стоит открыть спор. Для этого вам нужно сделать следующее:

Нажмите Спор в чате сделки Выберите причину из списка и подробно опишите проблему в соответствующем поле. Нажмите кнопку Открыть спор Модератор свяжется с вами с чате сделки Предоставьте модератору как можно больше информации и доказательств, например: Чек транзакции

Скриншот с подтверждением оплаты

Видеозапись или запись экрана с процессом оплаты

Для сделок с оплатой подарочными картами: чеки, подтверждающие покупку карты (в интернете или магазине)

Другие дополнительные доказательства по запросу модератора

Рекомендуем вам проявить терпение и не отправлять в чате сообщения, не относящиеся к спору. Мы понимаем ваше недовольство, но если в чате будет много сообщений, модератору будет сложнее просмотреть историю чата.

Что дальше?

Модератор проверит доказательства, предоставленные обоими участниками сделки. Он ознакомится с условиями вашей сделки, так как они являются одним из ключевых факторов при вынесении решения. Модератор также примет во внимание инструкции продавца, логи чата, отзывы пользователей, историю сделок и данные, собранные в соответствии с политикой конфиденциальности Paxful.

На этом этапе вам остается только ждать. Возможно, вам захочется связаться со службой поддержки, но уверяем вас, что мы рассматриваем все споры, как только нам становится о них известно. В зависимости от объема доказательств и обстоятельств сделки разрешение спора может занять до трех недель.

Отмена спора

Иногда участникам сделки удается уладить свои разногласия. В таких ситуациях лучше всего отменить спор, чтобы обе стороны могли продолжить заниматься своими делами.

К счастью, это очень просто сделать, и неважно, открыли ли вы спор в качестве продавца или покупателя. Если вы продавец, вам нужно нажать кнопку Выдать, чтобы завершить спор. Если вы покупатель, вам нужно нажать кнопку Отменить.

Если вы хотите завершить спор наиболее эффективным образом, вам стоит дождаться, пока модератор вынесет решение. Модераторы Paxful обладают достаточным опытом и навыками решения подобных споров, поэтому их действия заслуживают доверия.

Если спор проигран

Иногда результаты спора могут не отвечать вашим ожиданиям. Если вы проиграли спор, то напоминаем вам, что модераторы принимают решения на основании предоставленных доказательств: если ваши доказательства недостаточно убедительны, модератор не сможет вынести решение в вашу пользу.

Чаще всего спор проигрывают по следующим причинам:

Недостаточно убедительные доказательства

Недействительные доказательства

Недостаточно ясные аргументы

Неверные или недействительные основания для открытия спора

Не все споры можно отнести к этим категориям. Помните, что модераторы также могут просматривать вашу историю сделок. Они делают это, чтобы проверить, насколько добросовестно стороны относятся к соблюдению правил и участвовали ли они раньше в подобных спорах.

Безопасность пиринговых сделок

Paxful уделяет безопасности сделок особое внимание. Трейдеры должны знать, что их средства под надежной защитой. Благодаря нашей системе разрешения споров и счету хранения трейдеры могут заключать быстрые и безопасные сделки, не переживая за сохранность своих средств.