Você sabe o quanto o Bitcoin (BTC) é conhecido hoje? Passada mais de uma década de existência no mundo financeiro e tecnológico, as criptomoedas vêm se tornando mais conhecidas por milhões de pessoas. Se você não soube, o Índice Global de Adoção das Criptomoedas (Global Crypto Adoption Index) de 2021 da Chainalysis apontou que essa adoção atingiu uma incrível taxa de crescimento mundial superior a 880% nos últimos 12 meses.

Esse número enorme indica que o Bitcoin e outras criptomoedas estão de fato conquistando hoje mais atenção em diferentes setores, o que nos leva ao próximo ponto interessante… De que partes do mundo vêm os investidores de criptomoedas e titulares de Bitcoin? Que segmento possui mais Bitcoin? E o mais importante… Que possíveis fatores levaram à alta na adoção das criptomoedas? Analisemos um pouco a demografia dos detentores de Bitcoin e outras criptomoedas.

O quanto as criptomoedas são conhecidas?

Primeiro, vejamos o quanto as criptomoedas são comuns hoje em dia. De acordo com a empresa de criptomoedas e blockchain TripleA, a taxa de titularidade global de criptomoedas se encontra em uma média de 3,9%, o que equivale a mais de 300 milhões de usuários. Paremos um pouco para ver esse número enorme.

Segundo narrativas históricas, o Coliseu de Roma tinha capacidade para mais de 50 mil espectadores. Ou seja, seriam precisos seis mil Coliseus para comportar mais de 300 milhões de usuários de criptomoedas. E se você ainda não sabe, esse número também é muito próximo à população atual dos Estados Unidos. Louco, não?



Fonte: triple-a.io. As criptomoedas no mundo

Um relatório do Blockchain Capital Blog mostrou que cresceu a quantidade de adultos norte-americanos que já ouviram falar do Bitcoin, de 77% em outubro de 2017 para 89% em abril de 2019. O conhecimento sobre o Bitcoin também está em alta em todas as faixas etárias. Pessoas de 18 a 34 anos são as que mais conhecem a criptomoeda (90%), e as maiores de 65 anos são as que menos conhecem (88%).

A pesquisa Cryptoasset Consumer Research 2021, publicada pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido aponta que, somente nesse país, 78% dos adultos entre os 52 milhões de pessoas incluídas no estudo desse ano afirmaram já ter ouvido falar de criptomoedas.

O estado atual da adoção das criptomoedas no mundo

Mencionamos que a taxa de adoção global das criptomoedas cresceu mais de 880% no último ano. De acordo com um relatório da Chainalysis, dos 154 países classificados segundo métricas específicas (volume de negociação em exchanges peer-to-peer, atividade total com criptomoedas e atividade de negociação de usuários não profissionais), estes são os 20 países com mais atividades relacionadas com criptomoedas:

Fonte: blog.chainalysis.com.

O relatório apontou também que muitos mercados em desenvolvimento — como Quênia, Vietnã e Venezuela — lideram em termos de grandes volumes de transação em plataformas peer-to-peer (P2P).

O interessante é que os dados mostraram que pequenas transações de varejo (geralmente inferiores a US$ 10 mil em criptomoedas) são mais significativas em exchanges P2P. Isso acontece porque muitos detentores de criptomoedas as usam em plataformas P2P para pagar por produtos e serviços, fazer remessas e realizar transações pequenas e rápidas.

Fonte: triple-a.io.

Quem detém a maior parte dos Bitcoins?

Agora que entendemos o quanto o Bitcoin e outras criptomoedas são comuns, vamos descobrir quem dentre os investidores de criptomoedas no mundo realizam mais atividades relacionadas.

Para entender melhor os números por trás da taxa de adoção, vejamos os dados de 2021 da Paxful. Na plataforma Paxful, usuários com idade entre 25 e 33 anos foram os mais ativos ao representarem 32,76% do tráfego total, seguidos pela faixa etária de 18 a 24 anos (32,21%). Em outras palavras, os millennials e os chamados “zoomers” compõem mais da metade dos usuários da Paxful.

Por outro lado, usuários com 35 a 44 anos representam 16,42% do grupo total, seguidos da faixa etária de 45 a 54 anos (9,21%). Você deve estar notando que o percentual de usuários cai gradualmente à medida que eles se aproximam da geração de baby boomers. O interessante é que algumas pessoas dessa faixa etária também estão se fascinando com o Bitcoin e outras criptomoedas. Segundo os dados da Paxful, 5,65% de seus usuários têm entre 55 e 64 anos, e 3,75% têm mais de 65 anos.

Esses números mostram claramente que jovens e adultos são os mais interessados em criptomoedas. Claro que não devemos nos esquecer dos mais velhos que também compram Bitcoin. À medida que o volume de transações de Bitcoin em plataformas P2P cresce ao longo do tempo, podemos afirmar que as faixas etárias que mencionamos dão uma contribuição importante para a adoção das criptomoedas no mundo.

Agora que já vimos a quantidade de usuários de criptomoedas por idade na Paxful, vejamos como os números divergem em termos de sexo. De acordo com dados da Paxful de 2021, 69,53% dos investidores de criptomoedas na plataforma são homens e 30,47% são mulheres. Esses números mostram que há duas vezes mais investidores ou detentores de criptomoedas homens que mulheres.

Ainda que isso não represente a demografia exata dos investidores de criptomoedas no mundo, permite estimar quem possui Bitcoin.

Para que as pessoas usam as criptomoedas?

Tratemos agora do uso que as pessoas dão ao Bitcoin e a outras moedas digitais. O relatório de 2021 da Chainalysis apontou que a adoção das criptomoedas aumentou de modo diferente nas regiões do mundo. Muitos usuários de criptomoedas de mercados em desenvolvimento que enfrentam inflação afirmaram comprar criptomoedas em exchanges P2P para proteger o valor de seu dinheiro.

Alguns titulares de criptomoedas as usam para fazer transferências internacionais mais baratas e rápidas, e outros usam para fazer negócios. Muita gente desses mercados também encontrou formas de acessar serviços financeiros e atender a suas necessidades financeiras com outros potenciais ilimitados das criptomoedas.

Por outro lado, a adoção das criptomoedas no último ano em regiões como Europa Ocidental, América do Norte e Ásia Oriental foi dominada por investimentos institucionais. A forte alta no preço do Bitcoin está entre os fatores considerados para o crescimento da adoção nessas regiões.

Mais gente vai entrar no mundo cripto?

Em maio de 2021, The Ascent, um serviço Motley Fool, pesquisou dois mil adultos nos Estados Unidos quanto a criptomoedas, blockchain, ferramentas de investimentos em criptomoedas e outros temas relacionados. Os dados coletados mostraram que mais de 20% dos norte-americanos que nunca compraram criptomoedas estão propensos a comprá-las no próximo ano, e 3% dessas pessoas afirmaram que muito provavelmente o farão.

Mencionamos que plataformas P2P estão impulsionando a adoção das criptomoedas em mercados em desenvolvimento. Mas o que vai impulsionar a próxima onda de adoção das moedas digitais no mundo? Neste momento, não sabemos o que vai acontecer e precisamos esperar para ver.