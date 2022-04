Pense neste cenário: imagine que você se mudou para o Canadá há cinco anos para dar início a uma nova e promissora carreira profissional. Sua família ficou no Brasil, e você precisa ajudá-la enviando algum dinheiro. Depois de algumas tentativas, você percebe que há duas dificuldades principais: enviar dinheiro internacionalmente custa caro e demora uma eternidade. Daí, você pensa: “Tem que haver uma forma melhor”.

E se disséssemos que existe uma forma melhor?

Como funcionam as remessas tradicionais

Fazer uma remessa é enviar ou transferir dinheiro para outra pessoa. Geralmente, o remetente é um imigrante, e o destinatário é um parente que ficou em seu país natal. É possível enviar dinheiro para o exterior por transferência bancária, sistema de pagamentos eletrônicos, correio, serviço de transporte ou cheque.

Para que você entenda melhor como o bitcoin está mudando os sistemas de envio de dinheiro existentes, vejamos antes como funcionam as remessas tradicionais.

Digamos que você quer enviar dinheiro internacionalmente dos Estados Unidos para um parente na América do Sul. Como você começaria? O primeiro passo é ir até a operadora de transferências de dinheiro (MTO) mais perto. Então, você informaria para quem está enviando o dinheiro, onde mora essa pessoa e quanto você quer enviar. A MTO pegaria toda essa informação e faria o “trabalho sujo” para você, convertendo o dinheiro pela taxa de câmbio disponível e garantindo que ele chegasse a seu destino.

Na maioria dos casos, as MTOs possuem atendimento ao cliente, ou seja, elas lidam diretamente com os clientes. Elas também costumam usar softwares desenvolvidos por prestadores de serviços de remessa (RSP) maiores. Quando recebem o seu dinheiro, as MTOs cobram uma pequena taxa pelo serviço. Uma parte dessa taxa (geralmente a maior parte) vai para a RSP como compensação pela instalação, assinatura e manutenção do software.

Parece simples, não? Bem, de certa forma, isso é bem simples. Mas esse sistema envolve muitas questões.

Problemas com o modelo atual de remessa

Os principais problemas no atual ecossistema de remessas se relacionam com dois aspectos principais: preço e velocidade. As taxas podem ser bem altas, e a remessa pode levar algum tempo até chegar a seu destino final.

Prestadores de serviços de envio de dinheiro tradicionais cobram geralmente taxas extras para retiradas, depósitos e transferências. Além disso, eles lucram quando convertem o seu dinheiro usando a taxa de câmbio que lhes convém. Na maioria das vezes, as taxas cobradas variam em função do valor enviado e da velocidade com que você deseja fazer a transferência.

Algumas empresas oferecem transferências no mesmo dia, mas por um custo adicional. Aí vem a pergunta: você quer pagar mais para uma transferência mais rápida? Se não estiver disposto a pagar esse extra, você vai precisar esperar pelo menos alguns dias até que o seu destinatário receba o dinheiro.

Infelizmente, mesmo se você decidir transferir dinheiro on-line, vai precisar encarar etapas entediantes, altas taxas e transferências demoradas. Com transferências bancárias, você precisa fornecer ainda mais informações (como número da conta, código SWIFT etc.), perde mais tempo confirmando a transação e paga ainda mais que com serviços de transferência de dinheiro on-line.

Sem contar que bancos às vezes estabelecem limites, além daqueles dois problemas principais, controlando quanto você pode enviar e receber.

Como enviar dinheiro internacionalmente com o bitcoin

Assim como sua equivalente tradicional, remessas de bitcoin utilizam MTOs. Mas as duas grandes diferenças é que MTOs de bitcoin se hospedam geralmente na nuvem, ou seja, sua existência é totalmente digital.

O aspecto digital e descentralizado de MTOs de bitcoin faz que elas sejam muito fáceis de usar, especialmente para quem tem pouco ou nenhum acesso a uma conta bancária. Essas pessoas podem enviar dinheiro on-line instantaneamente, precisando apenas de uma conexão de internet estável.

“MTOs” no contexto do bitcoin e das criptomoedas podem adquirir várias formas: carteiras bitcoin, plataformas de troca (ou exchanges) ou mercados peer-to-peer. Basicamente, se você sabe como transferir bitcoin, já sabe como fazer remessas de bitcoin.

Para dar um exemplo, digamos que você quer enviar dinheiro on-line usando a Paxful. Para isso, você precisa antes converter sua moeda convencional (fiduciária) em BTC. Você pode fazer isso usando uma das mais de 300 opções de pagamento disponíveis em nossa plataforma para comprar BTC. Feita a conversão, você precisa enviar a criptomoeda para a carteira bitcoin do seu parente. A melhor parte? Tudo isso leva apenas alguns minutos.

E você pode até ganhar algum dinheiro com esse método criando uma oferta e depois vendendo o BTC a um preço mais alto.

Os prós e contras de usar o bitcoin para transferências de dinheiro internacionais

Prós

Antes de tudo, remessas de bitcoin acabam com os principais problemas das remessas tradicionais: preço e velocidade. Elas não só são muito mais rápidas, mas bem mais baratas. Praticamente não há taxas extras e intermediários que levam parte do seu suado dinheiro com taxas. E o fato de ser mais barato também permite que você lucre no processo. Por exemplo, as taxas de câmbio são mais baixas em alguns países que em outros. Isso significa que você pode comprar BTC a um preço menor de um país e vendê-lo a um preço acima em outro.

Outra: o aspecto descentralizado do bitcoin. Como o bitcoin não está vinculado a nenhum governo ou instituição específico, você pode enviar quanto quiser, para onde quiser e literalmente a qualquer momento. Não vamos esquecer que bancos não funcionam em feriados e fins de semana. E mesmo quando funcionam, eles fecham cedo, o que impede você de fazer qualquer transação no meio da noite. Pagamentos internacionais também são mais fáceis graças ao aspecto descentralizado, liberando o seu dinheiro de processos lentos e caros.

Usar bitcoin para enviar dinheiro para o exterior é também mais flexível e versátil, tanto em opções de pagamento como em valor. Somente na Paxful, há centenas de formas de pagar com opções específicas e personalizadas para alguns países. Você só precisa encontrar a opção de pagamento ideal para o seu caso e enviar dinheiro on-line sem complicação. Com essas formas de pagamento disponíveis, você também tem a opção de comprar valores menores de bitcoin (por exemplo, US$ 10).

E finalmente, mas não menos importante, o bitcoin coloca você no controle das suas finanças. Quando deixa o seu dinheiro em uma MTO tradicional, ele vai para trás da cortina e só resta a você a esperança de que ele chegue a seu destino. Com o bitcoin, você acompanha o seu dinheiro por todo o caminho e garante que ele chegue aonde precisa. Ainda que isso não seja necessariamente algo que as pessoas busquem, acreditamos que é um aspecto muito importante a considerar.

Contras

Remessas de bitcoin envolvem alguns problemas, que são facilmente solucionados com um pouco de tempo e paciência.

O mais óbvio deles é que, embora o envio seja mais rápido, o processo exige mais passos, o que é suficiente para intimidar iniciantes. Sim, isso pode intimidar um pouco, mas dedicar um tempo para estudar e aprender o processo pode fazer maravilhas por você. Por enquanto, esse tipo de remessa é ideal para quem prioriza velocidade e preço, mas isso até que o uso das criptomoedas se torne algo generalizado.

Dito isso, se você é daqueles que prioriza velocidade e preço, tenha cuidado extra com os preços de câmbio. Lembre-se que o seu dinheiro é convertido duas vezes quando você faz uma remessa internacional de bitcoin para alguém de outro país. A primeira conversão ocorre quando você compra BTC com a sua moeda fiduciária, e a segunda, quando o destinatário faz a conversão final.

Se não tomar cuidado com essa parte do processo, você pode perder dinheiro. Para evitar isso, é preciso estar atento para fazer as melhores negociações possíveis. E não se esqueça que criptomoedas ainda fazem parte de mercados voláteis, e é fundamental saber como usar isso como vantagem.

A evolução é inevitável

Neste momento, temos algo inteiramente novo e, por ser único e nunca visto antes, pode parecer que não é mais fácil ou melhor. Mas não é sempre assim com novas tecnologias?

Precisamos entender que há um período de aprendizagem com inovações que revolucionam nossa forma de vida “convencional”. Como acontece com qualquer coisa que envolve tecnologia, precisamos esperar o inesperado. É isso que a tecnologia faz por nós: criar novas soluções que facilitam a vida.

Quando foi criada, nem todo mundo recebeu logo a internet de braços abertos. Mas hoje, especialmente no período que estamos vivendo, é praticamente impossível viver sem ela. O fato é que remessas de bitcoin vieram para mudar completamente o negócio de transferência de dinheiro, muito provavelmente para melhor. Quanto mais pessoas começarem a perceber isso, maiores serão as chances de que isso se torne o habitual.

Quem somos nós para recusar métodos de envio de dinheiro mais rápidos, baratos e seguros? Podemos afirmar que o bitcoin está se consagrando como uma das formas mais baratas e melhores de enviar dinheiro internacionalmente.

Estamos prontos para a mudança. E você?

* O conteúdo deste artigo possui fins unicamente informativos. Você não deve considerar nenhuma dessas informações ou outros materiais como aconselhamento jurídico, fiscal, financeiro, de investimento ou de qualquer outra natureza.