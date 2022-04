A empresa nota um rápido crescimento no Brasil e planeja mais parcerias locais após incluir recentemente uma stablecoin brasileira em sua plataforma

Nova York, 6 de novembro de 2020 — A Paxful, mercado peer-to-peer (P2P) global de criptomoedas, está ampliando sua presença no Brasil e, após a recente inclusão em sua plataforma do token BRZ, stablecoin com valor atrelado ao real brasileiro, contratou um Country Manager para reforçar ainda mais suas operações locais. O movimento ocorre na hora certa, já que o Brasil vive um momento econômico complicado devido à forte desvalorização de quase 40% de sua moeda.



Nomeado recentemente Country Manager da Paxful para o Brasil, Lucas Ferreira tem uma trajetória no mundo das criptomoedas e alguns anos de experiência atuando em uma grande plataforma de troca de criptomoedas latino-americana. Ele supervisionará todas as operações no Brasil, o que inclui parcerias estratégicas e desenvolvimento de negócios com um foco intenso em educação. Lucas também trabalhará estabelecendo relacionamentos próximos com comunidades locais e peers da Paxful, e suas iniciativas contarão com o apoio de uma equipe experiente que ajudará mais brasileiros a usarem moedas digitais.



“De transferências de dinheiro e compras on-line a investimentos e preservação de patrimônio, as criptomoedas têm um enorme potencial para combater a desigualdade financeira. Tenho orgulho de integrar uma empresa com uma visão tão moderna e que usa as criptomoedas para promover uma grande transformação na vida das pessoas. Juntamente com a Paxful, espero levar a adoção das criptomoedas a um novo patamar no Brasil e ajudar mais brasileiros a assumirem o controle de suas finanças e de seu futuro”, afirmou Lucas Ferreira, gerente da Paxful para o Brasil.



A Paxful acredita que o mercado brasileiro é um terreno fértil para a adoção das criptomoedas. Somente em 2020, a empresa presenciou um crescimento de 170% no país, com uma alta de aproximadamente 150% no volume de transações. Essa tendência pode estar relacionada com o uso cada vez maior de dinheiro digital para remessas, uma vez que as pessoas estão à procura de soluções mais baratas para transferir dinheiro e o real brasileiro sofreu uma grande desvalorização, o que tem levado a população do país a buscar meios de vida alternativos.



“A Paxful vê com grande otimismo seus investimentos na América Latina. Com o novo gerente para o Brasil e uma equipe dedicada em nossos planos, esperamos atender ainda melhor às necessidades locais e permitir que cada vez mais brasileiros tenham acesso a serviços financeiros. Vemos um enorme potencial no país, e os brasileiros passam agora a contar com todo o nosso apoio. O Brasil está passando por um momento econômico difícil, e as criptomoedas são a forma perfeita de fazer uma grande diferença na vida das pessoas”, declarou Ray Youssef, cofundador e CEO da Paxful.



A cooperação recente com a Transfero Swiss AG demonstra o entusiasmo da Paxful por mais parcerias na região. O acordo resultou na inclusão do token BRZ como forma de pagamento na plataforma. Uma stablecoin que possui valor atrelado ao real, o BRZ busca ajudar os brasileiros a protegerem suas economias da desvalorização e abrir portas para o mercado global de criptomoedas. Com outras interessantes parcerias já em seus planos, a empresa vislumbra um futuro promissor para o Brasil no espaço internacional das criptomoedas.