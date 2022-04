Usuários poderão comprar e vender Bitcoin (BTC) e Tether (USDT) usando a stablecoin pareada ao real

Nova York, 07 de Outubro de 2020 – A Paxful anunciou hoje a parceria estratégica com a Transfero Swiss AG, uma das empresas mais relevantes de gestão de ativos digitais da América Latina e proprietária do BRZ (stablecoin atrelada ao real brasileiro), para permitir aos usuários brasileiros comprarem e venderem Bitcoin (BTC) e Tether (USDT) com BRZ na plataforma. O preço de BRZ é mantido estável pelo mercado e se mostra muito menos volátil do que o Bitcoin. Em agosto de 2020, já haviam sido emitidos 35 milhões de tokens de BRZ.

O token BRZ, do tipo ERC-20, foi desenvolvido a partir da blockchain do Ethereum. Permite aos Brasileiros a possibilidade de proteger suas economias, trocando-as por crypto e assim blindando seus ativos contra uma desvalorização da moeda local. Os usuários e detentores do Token ganham acesso imediato à diversas plataformas internacionais de crypto, aumentando consideravelmente o seu potencial de diversificar seus investimentos no mercado global.

“Na Paxful, nós nos esforçamos para oferecer liberdade financeira a todos os lugares do mundo e admiramos que a Transfero esteja fazendo o mesmo. O Brasil é um mercado crypto em rápido crescimento e se beneficiará muito desta parceria”, disse Ray Youssef, CEO e cofundador da Paxful.

O Brasil é o quinto maior país em detentores de criptoativos, apresentando um vasto campo de oportunidades nesse segmento. Como o governo não interfere na regulamentação das moedas digitais, as principais empresas de criptomoedas do Brasil criaram um código de autorregulação, com o objetivo de prevenir atividades ilegais e proteger seus usuários. A mudança ajudará a impulsionar a adoção do dinheiro digital no país, que já está em alta. Os principais participantes da indústria na região esperam que o mercado crypto do Brasil chegue a US$ 100 bilhões até o final de 2020, tornando-se o maior mercado de criptomoeda da América Latina.

“A Paxful é um dos maiores marketplaces P2P de ativos digitais e já mostrou ter muita força em países emergentes. Ter o BRZ na Paxful irá melhorar o acesso de vendedores de criptoativos ao mercado brasileiro”, disse Thiago Cesar, CEO da Transfero Swiss AG.



Essa parceria com a Transfero faz parte da P2P Alliance, uma iniciativa da Paxful de formar uma rede robusta de parceiros para destravar o mercado de criptomoedas.