A atual máxima histórica no preço do Bitcoin é de 68.789,63 USD, pelo menos no momento em que este artigo é escrito (dezembro de 2021). Levou mais de uma década de altas e baixas até que o BTC atingisse esse valor impressionante. O Bitcoin (BTC) está conseguindo mostrar para o mundo seu potencial e as vantagens que oferece, estabelecendo rapidamente seu lugar no universo das finanças.

Mas nem sempre foi assim, e as máximas históricas do BTC foram alcançando valores considerados impossíveis até o momento em que aconteciam. Dê uma olhada no preço inicial do Bitcoin, como ele mudou com o passar dos anos e onde ele está agora. Seria interessante ver como o desenvolvimento do Bitcoin ao longo dos anos tem influenciado o modo como valorizamos as criptomoedas hoje em dia.

Fonte: CoinGecko

Surgimento e crescimento inicial

(2008–2013)

No início, a ideia de criptomoedas era algo totalmente estranho para as pessoas. Ela surgiu quando um usuário anônimo de internet com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto registrou o domínio Bitcoin.org e publicou o whitepaper do Bitcoin em 31 de outubro de 2008 (considerada a data de fundação do Bitcoin).

Em 2009, foi criado o bloco gênese, o primeiro bloco na blockchain do Bitcoin. Naquele momento, a natureza do código dos primeiros 50 BTC não permitia que a moeda fosse gasta. Só que naquele mesmo ano, a New Liberty Standard precificou a troca do Bitcoin em 1 USD para 2.300,03 BTC.

Apenas dois anos mais tarde, o Bitcoin atingiu o valor de 1 USD. Nos meses seguintes, ele alcançou 31,91 USD por BTC. Infelizmente, essa alta não durou muito e, alguns dias mais tarde, o preço caiu para 10,25 USD. Foi nesse momento que o Bitcoin começou a ganhar fama como algo extremamente volátil.

Em 2012, aconteceu o primeiro halving do Bitcoin depois da mineração de 210.000 blocos. Da recompensa inicial de 50 BTC, os mineradores da moeda passaram a ganhar 25 BTC por bloco. Para seus detentores, o Bitcoin mostrou ser um bom investimento ao atingir a máxima de 200 USD em abril de 2013.

Naquele mesmo ano, o mundo veria o site da dark web Silk Road ser retirado do ar pelas autoridades. Mais de 26.000 BTC foram confiscados nessa operação, o que fez o preço do Bitcoin ir de 139 USD para 109 USD.

Novembro de 2013 foi uma verdadeira montanha-russa para os detentores do Bitcoin, com a moeda atingindo marcas superiores a 1.000 USD, preços equivalentes ao ouro. Mas isso não durou muito. O preço da moeda voltou a cair para a faixa de 600 USD e nela se manteve nos meses seguintes.

Identidade e desenvolvimento

(2014–2016)

No sexto ano de existência, o Bitcoin fez seu maior avanço até então com a Microsoft aceitando pagamentos na moeda. Era a primeira vez que uma grande empresa adotava o Bitcoin como forma de pagamento.

Não houve nenhuma máxima histórica do BTC nesse período, e o preço da moeda passou por uma estabilização nos dois anos seguintes. Isso se contrastou com sua reputação inicial e mostrou aos usuários a capacidade da moeda.

2016 também foi ano do segundo halving do BTC, quando a recompensa dos mineradores foi novamente cortada pela metade. De 25 BTC por bloco, os mineradores passaram a ganhar 12,5 BTC por bloco.

Preço do BTC de 1.º de janeiro de 2015 a 30 de dezembro de 2016

Fonte: CoinGecko

Prévia inicial

(2017–2019)

Os detentores de Bitcoin tiveram por que comemorar no início de 2017, quando o preço da moeda atingiu novamente a marca de 1.000 USD em 2 de janeiro. Muitos acharam isso suspeito, já que essa alta aconteceu poucos meses após uma profunda queda.

Em junho de 2017, o Bitcoin atingiu o valor de 3.000 USD pela primeira vez. Isso aconteceu em um momento em que os problemas de escalabilidade ficavam cada vez mais evidentes, o que possivelmente impedia as pessoas de adotar a moeda no dia a dia para pagamentos.

Essa implicação acabou mostrando ser verdadeira, apesar da resistência de alguns seguidores da criptomoeda. Em setembro, o BTC chegou a 5.000 USD. A volatilidade afetou a moeda por um tempo, e o Bitcoin voltou ao preço de 3.000 USD antes de subir novamente.

Essa volatilidade ocorreu porque a China proibiu o uso de criptomoedas em transações e corretoras. Foi nessa mesma época que Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase, afirmou que o Bitcoin era uma moeda fraudulenta, o que ajudou a afundar o preço ainda mais.

No final, nada disso importaria. Em novembro de 2017, o Bitcoin ultrapassou a marca de 10.000 USD e chegou a atingir 11.000 USD. Mas a máxima histórica daquele ano aconteceu em dezembro, quando o Bitcoin chegou ao preço recorde de 20.000 USD. Infelizmente, isso não durou muito tempo, e a moeda despencou para 13.000 USD.

Aquele rali surpreendente de 2017 não poderia durar para sempre. No início de 2018, o preço do Bitcoin caiu para 10.000 USD como resultado de medo, incertezas e dúvidas que invadiram o mercado como um todo.

Naquele ano, o Facebook também começou a proibir publicidade e ofertas iniciais (ICO) de criptomoedas em sua plataforma. Além disso, não ajudou nada a situação a onda de boatos sobre uma possível proibição das criptomoedas na Coreia do Sul e da intensificação das restrições na China.

Esse padrão se manteve ao longo de 2018, ano em que a mínima do Bitcoin foi 5.868 USD. Mas essa queda não durou muito tempo. Logo depois, o Bitcoin começou a subir de forma lenta e constante, chegando a 12.024,08 USD em junho de 2019.

Preço do BTC de 1.º de janeiro de 2017 a 30 de dezembro de 2019

Fonte: CoinGecko

Máximas históricas

(2020–atualmente)

Muitos estavam preocupados com o início de 2020 por não saberem onde o Bitcoin terminaria, e isso foi antes de a pandemia do coronavírus atingir o mundo em cheio. Assim como vários outros ativos e mercados, a pandemia afetou o preço do BTC, que caiu para 6.483,72 USD em março daquele ano.

Para a sorte dos detentores da moeda, esse efeito não durou muito. De março em diante, o valor do Bitcoin passou por uma rápida alta em poucos meses. Em dezembro de 2020, o BTC valia 28.768,84 USD e, em março de 2021, 58.734,48 USD.

Em meados de abril, o BTC superou a marca de 63.000 USD, a máxima já registrada até então. Ainda que esse parecesse o valor recorde naquele momento, a máxima histórica atual ainda seria atingida.

O BTC passou por um declínio curto e breve até o valor de 35.945 USD em junho, mas se recuperou rapidamente para 47.663,02 USD em agosto. Depois de uma rápida queda, o Bitcoin atingiu finalmente sua máxima histórica de 68.789,63 USD em novembro de 2021, valor ainda não superado até hoje.

Preço do BTC de 1.º de janeiro de 2020 a 21 de dezembro de 2021

Fonte: CoinGecko

O caminho daqui para frente

O ano está acabando com o Bitcoin valendo cerca de 48.000 USD , preço muito distante da máxima histórica de algumas semanas atrás. Isso leva à pergunta: o que o futuro reserva para o Bitcoin em 2022?

Um negociante de criptomoedas precisa ter muita paciência. Por muitas vezes em sua breve história, o Bitcoin atingiu máximas, sofreu fortes quedas e voltou a subir a valores acima das máximas anteriores, em um ciclo que confunde principiantes.

Mas quanto mais aprendemos sobre criptomoedas, mais fica claro que tirar o seu dinheiro logo depois de uma queda não é a melhor coisa a fazer. Na verdade, nos últimos 10 anos, essas quedas foram seguidas logo por uma alta impressionante.

Assim, o melhor a fazer para quem é novo ou experiente nesse mercado é pesquisar. Isso ajuda a estar preparado para o que vier. Faça a sua própria pesquisa, aprenda mais sobre o comportamento de preço das criptomoedas e o que você deve fazer quando as coisas começam a se movimentar.