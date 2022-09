Em uma reviravolta surpreendente, os entusiastas do Bitcoin estão em meio a um mercado que vem seguindo na mesma direção do mercado de ações. Quando o Bitcoin nos apresentou a ideia de finanças descentralizadas, muitos entenderam que isso significava que o mercado estaria o mais isolado possível de instituições financeiras tradicionais. Com o que estamos vendo hoje, muitos de nós ficam confusos, e isso é compreensível.

O que é inflação?

Antes de falarmos sobre como o mercado de Bitcoin é afetado por ela, vamos primeiro definir o que é inflação. Inflação é o que chamamos de a taxa na qual os preços sobem ao longo do tempo. Geralmente, as discussões sobre inflação abordam os efeitos da inflação em termos de aumento do custo de vida ou de aumento geral de preços de bens e commodities.

Por si só, a inflação não é necessariamente uma coisa ruim. Em certo nível, pode-se até dizer que ela pode ser benéfica para a economia. O problema começa quando a inflação fica fora de controle, potencialmente levando o mercado a um estado de hiperinflação.

Mas as finanças descentralizadas devem ser imunes a essas mudanças, pois trabalham com a ideia de um sistema totalmente separado. Só que nas últimas semanas, notamos uma mudança drástica no valor do Bitcoin, uma mudança que coincide com a rápida inflação que vimos nas instituições financeiras tradicionais.

Os efeitos da inflação sobre o preço do Bitcoin

Então, qual são os efeitos da inflação sobre o preço do Bitcoin? Na superfície, parece que o Bitcoin apresenta as mesmas tendências que as condições atuais do mercado de ações.

À medida que o Bitcoin se tornou mais difundido nos últimos dois anos, fundos de hedge, instituições bancárias e capitalistas de risco compraram grandes quantidades de Bitcoin como veículo de investimento, apostando que poderiam obter um grande lucro acumulando a moeda.

Lembre-se que, como o Bitcoin é um ativo mais arriscado do que ações ou títulos, geralmente é um dos primeiros a ser vendidos em momentos de incerteza. No final de 2021, as baleias de Bitcoin começaram a vender suas reservas pelo medo da inflação da impressão excessiva de dinheiro causada pela flexibilização quantitativa (QE). Houve uma enxurrada de Bitcoin no mercado, e isso e acabou levando a medo e incerteza na comunidade, fazendo com que outros entrassem em pânico e o preço caísse significativamente. Estamos vendo o mesmo cenário em Wall Street, com ações de risco alto a moderado sendo vendidas pelos investidores.

Efeito sobre os especuladores de Bitcoin

Os especuladores de Bitcoin serão a parte mais afetada nessa situação. Com o mercado como está, os especuladores começaram a transferir seus recursos para moedas estáveis ​​com medo de um crash.

É semelhante ao que mencionamos anteriormente sobre o preço do Bitcoin. Com tanta incerteza em torno da inflação, as pessoas começaram a vender seu Bitcoin, e o preço da moeda reflete essas mudanças. Os especuladores são influentes na comunidade, e suas ações têm grande chance de influenciar o comportamento dos outros.

Os efeitos sobre carteiras de hardware de Bitcoin e GPUs de mineração

Com os preços em alta, a escassez de semicondutores certamente não ajudou com a inflação que estamos enfrentando agora. Isso se manifesta em um aumento no preço de carteiras de hardware de Bitcoin, já que os suprimentos são limitados.

Como uma extensão desse problema de escassez que estamos vendo com carteiras de hardware, os componentes usados ​​pelos mineradores de Bitcoin estão se tornando mais caros e difíceis de encontrar. A escassez de GPUs de mineração vai certamente prejudicar as operações dos mineradores de Bitcoin, principalmente os novos que ainda não se estabeleceram.

Os efeitos sobre usuários reais de Bitcoin

O que não vai mudar é o fato de que pessoas ainda enviam remessas usando Bitcoin. Afinal, o dinheiro que você enviar ainda será o mesmo após as taxas. Isso torna as remessas processadas com Bitcoin a melhor opção para qualquer um sem conta bancária que envie dinheiro para o exterior.

Não vamos esquecer, também existem aqueles que ainda negociam Bitcoin para ganhar a vida. O volume de negociação na Paxful não sofreu flutuações drásticas, o que nos mostra que os usuários ainda estão participando ativamente do mercado. Isso é o oposto do que você esperaria se o Bitcoin estivesse desabando, afinal, é fácil espalhar medo e incerteza durante os mercados de baixa.

Volume de negociação semanal na Paxful (Junho de 2022)

Fonte: Coin Dance

Outra coisa a destacar é que as pessoas ainda estão se protegendo contra a inflação usando Bitcoin. Apesar de tudo o que aconteceu com o mercado, os usuários de Bitcoin ainda consideram a blockchain uma opção mais segura para armazenar seu dinheiro. Com inflação ou não, 1 BTC continua sendo igual a 1 BTC na mentalidade dos verdadeiros adeptos do Bitcoin.

O que estamos perdendo?

A inflação pode não ser o único fator que influencia na determinação do preço do Bitcoin atual. Em vez disso, poderia ser um entre muitos que coincidiram com um efeito de composição.

Veja, por exemplo, a recente onda de políticas governamentais que buscam gregular o Bitcoin e todas as outras criptomoedas. Para cada anúncio de uma instituição governamental, o mercado vê uma enxurrada de atividades, pois as pessoas se preocupam com como essas políticas podem afetar a blockchain.

Outro possível motivo é o ciclo do halving do Bitcoin, especificamente, onde estamos no ciclo neste momento. Historicamente, há uma baixa no mercado que dura até dois anos entre os ciclos de halving do Bitcoin. O público fica menos interessado no Bitcoin durante esse período, e o preço tende a andar de lado.

Gráfico do ciclo de halving do Bitcoin

Fonte: Coin Metrics

Outro possível culpado pode ser a temporada de impostos. Alguns notaram que o valor do Bitcoin tende a apresentar um desempenho inferior na primeira parte do ano (ou seja, a temporada de impostos). Uma explicação pode ser que isso seja causado pelo número de usuários que vendam ativos para pagar seus impostos nessa época.

O ponto é que é difícil ser muito taxativo agora. Afinal, o próprio Bitcoin ainda é uma moeda jovem. O melhor neste momento é aprender o máximo que pudermos sobre isso e participarmos da comunidade, tendo o cuidado de fazer nossa própria pesquisa.

O Bitcoin veio para ficar

Percorremos um longo caminho desde que o Bitcoin foi criado, e as baixas que o mercado está vendo agora não estão nem perto do que costumavam ser. Na verdade, você verá que as mínimas históricas do Bitcoin (ou seja, o preço mais baixo que poderia chegar) ainda estão ascendentes. Tudo isso para dizer que o Bitcoin não está morto.

Mas manter a calma durante tudo isso é um grande desafio. No final das contas, trata-se de garantir que seu dinheiro esteja seguro e não perca valor. A inflação não pode ser evitada, pelo menos por enquanto. O melhor que podemos fazer é nos anteciparmos a ela. As finanças descentralizadas podem não estar tão maduras quanto gostaríamos, mas já nos mostraram o que é possível quando você empodera usuários do mundo todo.