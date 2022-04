O combustível existe de diferentes formas. Pode ser uma caneca de café que bebemos antes de começar o dia, a malhação da manhã para liberar dopamina e endorfinas ou… bem, o gás que faz o motor do carro funcionar. E assim como pessoas e carros, o ethereum (ETH) também precisa de combustível. Para esse ativo digital em particular, sua fonte de energia é chamada de gás de ethereum.

Antes de entrarmos no tema, vamos fazer uma rápida atualização. O que é o ethereum? Em poucas palavras, é uma criptomoeda e também uma plataforma de software de código aberto baseada em blockchain. Sua característica revolucionária é a capacidade de possibilitar o uso de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps).

O que é o gás do ethereum?

O gás é fundamentalmente os custos ou taxas para realizar transações no blockchain do ethereum. A parte complicada é que o preço do gás do Ethereum não é fixo. A quantidade de gás necessária para cada transação depende da complexidade da operação. Por exemplo, uma transferência simples pode custar 21.000 de gás (o mínimo exigido para toda transação). Já uma operação mais complexa, como as usadas em finanças descentralizadas (DeFi), pode custar 1.000.000 de gás.

Cada unidade de gás tem um preço. Os preços do gás do ethereum são denominados em gwei ou nanoeth, em que 1 ETH = 1×10^9(1.000.000.000) gwei. Digamos que o preço do gwei é 5. Nesse caso, uma transação com 21.000 de gás custaria 21.000×5 = 105.000 gwei (0,000105 ETH).

Fonte: ethereumprice.org/gas/

Essencialmente, o gás é utilizado pela máquina virtual de ethereum (EVM), o mecanismo digital por trás da criptomoeda, para que aplicativos descentralizados possam funcionar e executar automaticamente contratos inteligentes de maneira segura e descentralizada. Esse é o modo como você compensa os mineradores que usam o poder computacional que possuem para processar e validar as suas transações.

Na maioria dos casos, o gás e as taxas de ethereum são determinados principalmente pela oferta e a demanda entre os mineradores da rede. Isso quer dizer que os mineradores podem recusar uma transação se o preço do gás não atender aos padrões. Quer dizer também que o custo do gás flutua em função da oferta e da demanda por poder de processamento.

É aí que entra o limite de gás do ethereum. Limite de gás se refere a quanto você está disposto a gastar em uma transação. Quando define um limite de gás mais alto, você está dizendo aos mineradores que uma transação exige mais trabalho. Ao mesmo tempo, os mineradores podem ignorar a sua transação se você definir um limite de gás muito baixo.

Para simplificar ainda mais, vejamos alguns exemplos reais. Dirigir o seu carro por X quilômetros vai exigir Y litros de combustível. Na mesma linha, transferir X de dinheiro da sua conta bancária para a conta de um amigo pode custar Y dólares em taxas de processamento. Nos dois casos, X é o valor da utilidade, e Y indica o custo de realizar o processo. De modo semelhante, um contrato inteligente na rede pode valer 50 ether (X), e o preço de gás exigido no momento seria 1/100.000 ether (Y). Os mineradores de ethereum são então recompensados com essa taxa em particular por seus serviços computacionais.

Por que existe o sistema de gás

O conceito de gás foi implementado para que a rede do ethereum possa diferenciar os custos computacionais de outras despesas. Ao ter uma unidade à parte para essa finalidade, uma diferenciação prática é criada entre os custos computacionais da EVM e o valor real do ETH.

Mas há também outro importante motivo para esse sistema existir: incentivo. Não podemos nos esquecer que o ethereum ainda está usando o sistema de prova de trabalho (PoW), ou seja, depende muito da taxa de hash de seus mineradores. Quanto mais mineradores houver, maior será a taxa de hash. Quanto maior for a taxa de hash, mais eficiente e seguro será o sistema.

Para atrair mais mineradores para o sistema, os desenvolvedores precisam assegurar que a mineração de ethereum seja a mais atraente e lucrativa possível. No blockchain do ethereum, há duas formas de ganhar dinheiro.

A primeira é bem simples: minerar blocos e receber recompensas por blocos. A segunda forma de ganhar dinheiro com o blockchain do ethereum é controlar um bloco e garantir que ele receba transações. É aí que entra em ação o sistema de gás. Para colocar transações no bloco, os mineradores precisam usar seu poder computacional para validar contratos inteligentes, atividade pela qual podem cobrar. Essencialmente, essa é a taxa dos mineradores e que os motiva a participar ativamente no ecossistema do ethereum.

Por que o bitcoin (BTC) não adota esse sistema?

Quando o BTC foi criado em 2009 por Satoshi Nakamoto, nasceu um novo tipo de moeda. Era uma moeda que poderia ser transferida entre duas pessoas sem a necessidade de nenhum intermediário. Era também uma moeda completamente descentralizada. Mas não era nada mais que isso. Ainda que tenha sido revolucionário, o BTC só permite transações monetárias, e não há nenhuma maneira de adicionar condições a essas transações.

Rafael pode enviar 5 BTC para Bruno, mas ele não pode definir condições para essa transferência. Por exemplo, digamos que para Bruno receber os 5 BTC, Rafael exija que ele conclua antes algumas tarefas. Esses tipos de condições necessitariam de uma programação extremamente complexa. Estava faltando alguma coisa, e essa coisa era um contrato inteligente.

Contratos inteligentes são contratos automatizados e autoexecutáveis que podem ajudar alguém a trocar uma propriedade, dinheiro ou qualquer coisa de valor de uma maneira transparente, sem conflito nem a necessidade de um intermediário.

Qual é a melhor hora para realizar uma transação de ethereum?

Quer economizar em suas transações de ethereum? Bem, você está com sorte, pois estudamos os gráficos do gás do ethereum e descobrimos os melhores horários para realizar transações.

O horário mais movimentado e, portanto, mais caro vai de 9h a 14h (horário de Brasília). Não surpreende que a Europa e os Estados Unidos estejam acordados e trabalhando nesse período. Já o horário menos movimentado é entre 1h e 5h da manhã, quando as pessoas estão geralmente dormindo nos Estados Unidos, a Europa está prestes a começar o dia e a Ásia está encerrando o horário comercial.

Isso significa que o melhor momento para realizar uma transação de ETH é em um sábado ou domingo, quando os preços do gás estão no menor patamar. Por outro lado, os piores momentos estão nas terças e quintas-feiras, quando a rede se encontra no pico de uso e os preços do gás alcançam os maiores valores.

Dia Os horários em que o gás do ETH está mais barato ( horário de Brasília) Domingo 3h–4h Segunda-feira 2h–3h Terça-feira 7h–9h Quarta-feira 0h–8h Quinta-feira 2h–4h Sexta-feira 23h–9h Sábado 3h–4h

Todos esses dados significam que, se esperar um pouco para realizar as suas transações ou enviar menores mais baixas para transações de menor prioridade sabendo que serão confirmadas em algumas horas, você pode economizar algum gás no processo.

Com a alta no preço do ethereum (e consequentemente, das taxas), pode valer a pena pesquisar como economizar algum gás. Descubra os melhores horários para comprar ethereum e faça o seu planejamento em função disso. Quem sabe? Isso pode fazer você economizar.

*Aviso de isenção: o conteúdo deste artigo possui fins unicamente informativos. As opiniões expressas aqui não devem ser consideradas conselhos financeiros, de investimento ou de qualquer outra natureza, e tampouco expressam as opiniões da Paxful.