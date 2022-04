As fortes mudanças de preço do bitcoin (BTC) e de outras moedas digitais são inegavelmente fascinantes, especialmente para entusiastas das criptomoedas e investidores que trabalham com especulação. Além de usarem criptomoedas para fazer pagamentos de maneira mais eficiente, muitas pessoas negociam bitcoin para ganhar algum dinheiro. Mas se você quer colocar as suas criptomoedas para trabalharem a seu favor sem precisar vendê-las ou quer conseguir algumas criptomoedas sem de fato comprá-las, o empréstimo de criptomoedas pode ser uma boa solução.

Empréstimos de criptomoedas em poucas palavras

Antes de qualquer coisa, vejamos o que são empréstimos de criptomoedas e como eles funcionam? Empréstimos de bitcoin são muito parecidos com qualquer outro tipo de empréstimo. Você pode pegar emprestado valores específicos de um credor e lhe pagar juros por isso. A única diferença é que, nesse tipo de empréstimo, criptomoedas atuam como a sua garantia, ou o ativo utilizado para garantir o empréstimo.

Você já deve saber quanto custa um bitcoin hoje, mas caso não saiba, no momento em que este artigo é escrito, o bitcoin superou os US$ 54 mil. Por sua rápida oscilação de preço, não é fácil simplesmente pegar bitcoin emprestado de alguém que você conhece. Em casos assim, o credor e o tomador do empréstimo precisam ter a certeza de que os requisitos de ambas as partes podem e serão cumpridos.

Assim, se você quiser emprestar ou pegar emprestado criptomoedas de forma segura e confiável, recorrer a plataformas de empréstimo de bitcoin ou outras criptomoedas pode ser a solução mais adequada para o seu caso.

Como começar a fazer empréstimos de bitcoin

Agora que já vimos como funcionam os empréstimos de criptomoedas, vejamos os aspectos essenciais que você precisa conhecer antes de se envolver nesse tipo de operação.

Plataformas de empréstimo de criptomoedas

Essas plataformas são projetadas para atuar como um local seguro onde credores e tomadores de empréstimos de bitcoin possam estabelecer e realizar transações de modo seguro e eficiente. Há dois tipos de plataforma de empréstimo de bitcoin: as centralizadas e as descentralizadas. Algumas plataformas permitem abrir uma conta de rendimentos, realizar empréstimos e até mesmo negociar criptomoedas.

🔐 Empréstimos de criptomoedas por finanças centralizadas (CeFi). Este tipo de plataforma é mantida por uma empresa ou grupo . Para explicar de forma simples, ela possui uma autoridade central que gerencia e controla todos os seus sistemas e operações . Plataformas centralizadas exigem geralmente que os usuários criem uma conta e realizem procedimentos de segurança como verificações KYC (de “conheça seu cliente”, em inglês) para evitar atividades de lavagem de dinheiro e relacionadas com crimes financeiros. Essas plataformas reguladas mantêm registro de todas as transações utilizando tecnologia de blockchain e oferecem normalmente suporte 24 horas a todos os clientes.

🔏 Empréstimo de criptomoedas por finanças descentralizadas (DeFi). Este tipo de plataforma opera sem nenhuma autoridade central. Em vez de serem monitoradas ou protegidas por pessoas, as plataformas descentralizadas de empréstimo de bitcoin são mantidas por códigos . Elas utilizam contratos inteligentes para automatizar pagamentos e transações. Como tudo funciona no blockchain, todas as transações realizadas podem ser consultadas por qualquer pessoa na rede , o que abre espaço para mais transparência. Quando pega bitcoin emprestado em uma plataforma descentralizada, você só precisa solicitar o empréstimo e enviar a moeda digital que atuará como garantia. Não é preciso fornecer nenhuma informação pessoal nem se preocupar com avaliações de crédito ou outros documentos.

Ambos os tipos de plataforma oferecem funcionalidades únicas e poderosas, mas escolha a opção que seja mais acessível, prática e fácil para você.

Criptomoedas para garantia

As moedas digitais que podem ser usadas como garantia variam em função da plataforma de empréstimo que você escolher. Para dar uma ideia, a maioria das plataformas de hoje permite realizar empréstimos com as criptomoedas tether (USDT), bitcoin cash (BCH), cardano (ADA), monero (XMR), litecoin (LTC), tron (TRX), ripple (XRP), ethereum (ETH), bitcoin (BTC), dogecoin (DOGE), stellar (XLM), entre outras. Você também pode usar essas moedas como garantia de um empréstimo. É você quem decide com qual quer operar.

Juros

Assim como pegar dinheiro emprestado de bancos e outras instituições financeiras, empréstimos de bitcoin também envolvem taxas ou custos associados. Geralmente, as taxas de juros variam segundo o prazo, o valor e a plataforma do empréstimo. Confira quanto você vai pagar de juros pelo valor que planeja pegar emprestado. As plataformas de empréstimo de bitcoin oferecem taxas de juros fixas ou flutuantes.

Uma taxa de juros fixa é um valor proporcional estável e constante. Com ela, você vai pagar somente um valor fixo de juros durante todo o período de pagamento. Isso pode ser aplicável a todo ou apenas uma parte do prazo de pagamento. Por outro lado, uma taxa de juros flutuante depende muito da movimentação do mercado. Ou seja, o valor pode subir ou baixar a qualquer momento.

Alguns dizem que as taxas de juros fixas podem ser um pouco mais altas que as flutuantes, mas oferecem mais previsibilidade. Já as taxas flutuantes podem ser menores, mas nunca se sabe quando nem quanto o percentual pode subir ou cair. Como há outros tipos de taxas de juros, vale a pena entrar em contato com o fornecedor do empréstimo para entender melhor como elas funcionam.

Você deve considerar pedir um empréstimo de criptomoedas?

Com tudo o que vimos até agora, você deve estar pensando se é ou não uma boa ideia tomar um empréstimo de criptomoedas. Seguem outros pontos importantes que podem ajudar você a tomar essa decisão.

Se for novo no espaço das criptomoedas e quiser ter frações de BTC sem precisar negociar, você pode optar por pegar bitcoin emprestado para começar. Enviar e receber dinheiro por criptomoedas é muito mais barato e rápido que utilizar bancos e outras instituições financeiras.

Empréstimos de criptomoedas são uma boa opção para quem não tem conta bancária. Como as criptomoedas não requerem informações pessoais, avaliações de crédito ou histórico bancário, é muito mais fácil ter acesso a elas e aos serviços financeiros que elas proporcionam. Isso inclui pagamento de contas, compras cotidianas, remessas de dinheiro e várias outras funcionalidades.

Mas se você for um investidor de bitcoin que busca maneiras de aumentar a quantidade de criptomoedas que possui sem precisar vendê-las, pode ser uma boa ideia emprestar suas moedas. Assim, você pode ganhar um dinheiro extra com os juros.

Mas você deve considerar pedir um empréstimo ou emprestar seu BTC? Como sempre, deixamos essa decisão com você.

*O conteúdo deste artigo possui fins unicamente informativos. As opiniões expressas aqui não devem ser consideradas conselhos financeiros, de investimento ou de qualquer outra natureza, e tampouco expressam as opiniões da Paxful.