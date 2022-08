Quando se trata de negociação de Bitcoin, o que os usuários mais apreciam é ter uma ferramenta à mão para ajudá-los a tomar decisões. Temos ferramentas como o Fear and Greed Index (um índice que mede os níveis de medo e ganância do mercado) para nos ajudar a decidir e, desta vez, examinaremos mais de perto a taxa de dominância do Bitcoin para ver como ele pode ajudar suas negociações.

O que é a dominância do Bitcoin?

A dominância do Bitcoin é a medida do total de capitalização de mercado do Bitcoin em relação à capitalização de mercado das criptomoedas como um todo. Em outras palavras, trata-se do nível de presença do Bitcoin no mercado de criptomoedas. Podemos descobrir a taxa de dominância do Bitcoin com esta fórmula:

Razão de dominância do Bitcoin = valor de mercado do Bitcoin/valor total do mercado de criptomoedas

Isso é importante porque pode dar uma ideia de quais moedas são utilizadas atualmente e em que medida. Por exemplo, se olharmos para a dominância do Bitcoin em 2009, veríamos um domínio de 100%. Isso é fácil de entender, já que o Bitcoin era a única criptomoeda na época. Com o tempo, esse nível diminuiu à medida que mais e mais criptomoedas eram introduzidas. A dominância do Bitcoin atingiu 46% em junho de 2022, o maior valor desde os 41% em outubro de 2021.

Ao longo de sua vida, a participação do Bitcoin no valor total de mercado de criptomoedas é sempre dominante. Podemos explicar isso com o fato de o Bitcoin ter sido o primeiro, mas também podemos olhar para seu nível de adoção e uso como importantes fatores para o domínio do Bitcoin.

O que afeta a dominância do Bitcoin?

Como mencionamos acima, a dominância do Bitcoin é uma proporção entre o valor de mercado do Bitcoin e o valor de mercado de criptomoedas. Isso significa que, na maioria das vezes, a dominância do Bitcoin é afetada por duas principais variáveis: o valor do Bitcoin e das altcoins.

O valor do Bitcoin

É lógico que o valor do Bitcoin desempenharia um papel importante nisso. Mas vale esclarecer que, quando falamos no valor do Bitcoin, estamos falando também de seu movimento. Isso inclui as razões por que o valor do Bitcoin pode ter caído ou aumentado.

Vamos pegar os primeiros dias do Bitcoin como exemplo novamente. Antes do aumento nas opções de altcoins, o Bitcoin estava constantemente no domínio de 95% ou mais. Com a entrada de cada vez mais altcoins no mercado, o valor do Bitcoin foi aumentando, mas com uma queda de dominância. Em seu ponto mais baixo, ele chegou a atingir 35%.

Muitas pessoas apontaram o fato de que foi nessa época (2017) que as ofertas iniciais de moedas (ICOs) ganharam popularidade. Isso indicaria que o mercado simplesmente desviou mais atenção (e recursos) para a compra de altcoins nessas ICOs. Com o passar do tempo, muitas dessas altcoins deixariam de existir ou perderiam tanto valor a ponto de serem irrelevantes, resultando em um aumento na dominância do BTC mais uma vez.

O valor das altcoins

Da mesma forma, o movimento de valor das altcoins afeta a taxa de dominância do Bitcoin, pois será contra isso que o Bitcoin será medido. Quanto mais o desempenho e o movimento das altcoins melhoram, mais o Bitcoin perde sua posição no mercado.

Embora possa parecer que as altcoins estavam em processo de dominar uma parte mais significativa do mercado há apenas alguns anos, este inverno atual de criptomoedas é a prova de que o desempenho inicial não é necessariamente indicativo de desempenho de longo prazo. Isso também acabou eliminando esquemas de pump and dump (em que o valor de uma criptomoeda é elevado artificialmente e, depois, sofre uma rápida queda), já que as flutuações repentinas expuseram os desenvolvedores com más intenções. Um efeito colateral de tudo isso é o fato de que muitos usuários que confiaram nessas altcoins perderam muito de seu capital.

Isso não quer dizer que as altcoins em geral sejam ruins, mas que as altcoins simplesmente não são tão estabelecidas e adotadas quanto o Bitcoin. A utilidade da moeda continua sendo uma grande parte do que torna uma criptomoeda bem-sucedida e, enquanto permanecerem limitadas em seu uso, as altcoins terão mais dificuldade para criar uma posição no mercado.

Gráfico de dominância do Bitcoin

Para entender melhor como o domínio do BTC é representado, segue um gráfico que pode ajudar a visualizar as cotas de mercado de criptomoedas:

Com esse gráfico, podemos ver um panorama e o desempenho do Bitcoin e de todas as outras criptomoedas ao longo dos anos. Note como a dominância do Bitcoin em 2014 diminuiu constantemente à medida que mais e mais altcoins foram introduzidas. Apesar disso, o Bitcoin manteria a maior parte do mercado, persistindo em mercados temerosos e incertos.

Você deve confiar na dominância do Bitcoin ao negociar?

Depois de tudo isso, o que precisamos destacar é que a taxa de dominância do Bitcoin não é uma resposta única para muitas de nossas perguntas de negociação. Em sua essência, a taxa de dominância é simplesmente uma ferramenta que os usuários podem usar para tomar decisões bem fundamentadas. É semelhante ao Fear and Greed Index, pois é simplesmente um medidor que mostra como o mercado está se comportando atualmente e como ele percebe o Bitcoin ou as altcoins.

No que diz respeito às ferramentas, a razão de dominância continua sendo uma das mais importantes. Ela fornece uma boa descrição do comportamento e da atitude do mercado, e faz isso de uma maneira fácil de entender para a maioria das pessoas.

Apesar do valor de uma ferramenta pode ser, a pesquisa prática continua sendo mais importante. As ferramentas servem apenas para nos dar informações extras. Se não estivermos bem informados, até as melhores ferramentas serão difíceis de usar ou ineficazes.

Utilizando todas as ferramentas disponíveis

No final das contas, o mais importante para a comunidade do Bitcoin é que ela esteja ciente de todas as ferramentas disponíveis e forneçam uma boa descrição de seu melhor uso. Com a devida informação, fica mais fácil evitar tomar decisões precipitadas.

Mas isso traz o pré-requisito de fazer antes sua própria pesquisa. Só para ter uma ideia, muitos negociantes de Bitcoin ganham a vida apenas estudando os mercados sem usar essas ferramentas. Aprenda o máximo que puder e torne esse conhecimento mais eficiente usando o que você tem à disposição.