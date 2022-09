Com a alta do preço do Bitcoin (BTC) no último trimestre de 2020, a comunidade de criptomoedas se surpreendeu ao saber no final do ano que o PayPal anunciou a operação de várias moedas digitais em sua plataforma. A plataforma tem milhões de usuários no mundo todo, e essa pode ser uma ótima oportunidade para o setor de criptomoedas obter exposição mundial.

Mas quando o assunto é a praticidade de utilizar moedas digitais, o que diferencia esse gigante financeiro de milhares de outros mercados de criptomoedas? Será que o PayPal é o melhor lugar para comprar BTC, ou o ideal é comprar Bitcoin na Paxful? Vamos analisar bem essa questão para descobrir.

Devo comprar criptomoedas no PayPal?

Há muitos aspectos a considerar quando se trata do seu dinheiro. Se você estiver com dificuldade para saber se deve comprar, vender e guardar BTC nesse novo player de mercado, ou continuar com as plataformas de criptomoedas amplamente conhecidas como a Paxful, seguem alguns dos prós e contras que devem ser colocados na balança.

Vamos começar pelo lado positivo…

✔︎ A criação de uma conta é gratuita. Como acontece com outras carteiras móveis, não custa nada criar uma conta no PayPal. Basta fornecer todas as informações que eles pedem, concluir alguns procedimentos de cadastro e pronto.

✔︎ Aceita diversas criptomoedas. O PayPal aceita atualmente quatro moedas digitais: Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH) e Litecoin (LTC). Essa é uma ótima notícia se você estiver pensando em adquirir diferentes criptomoedas.

✔︎ Você pode comprar criptomoedas com facilidade usando sua conta no PayPal. É possível comprar com facilidade usando a sua própria conta no PayPal. Você pode comprar frações de BTC usando o seu saldo PayPal Cash ou PayPal Cash Plus, ou um cartão de crédito ou débito vinculado à sua conta no PayPal.

✔︎ Os lucros que você receber com a venda de criptomoedas são creditados automaticamente em sua conta no PayPal. Você pode usar esse dinheiro normalmente ou depositá-lo em seu cartão de débito ou conta bancária vinculada à conta no PayPal.

✔︎ Você pode comprar frações de BTC gastando a partir de 1 USD. Mesmo com a alta no preço das criptomoedas, você não precisa ter milhares de dólares para começar. Comece com pouco e trabalhe para aumentar as suas negociações.

✔︎ O PayPal é um fornecedor de serviços financeiros conhecido e com boa reputação. No momento, a plataforma presta serviços a mais de 300 milhões de usuários do mundo todo. Se ela expandir seus serviços de criptomoedas globalmente, poderá levar rapidamente o BTC e outras moedas digitais ao alcance de milhões de usuários.

Tudo isso pode soar promissor, mas vejamos o outro lado da moeda antes de tomar qualquer decisão.

Por que não devo comprar criptomoedas no PayPal?

✘ O PayPal só oferece serviços de criptomoedas a usuários dos Estados Unidos. Atualmente, somente usuários do PayPal residentes nos Estados Unidos (exceto Havaí) podem comprar, vender e guardar criptomoedas. Se você mora em outro lugar, talvez seja melhor começar com um mercado de criptomoedas que esteja disponível no seu país.

✘ Você não pode usar suas criptomoedas para enviar dinheiro ou fazer pagamentos pelo PayPal. Comprar a transferir dinheiro usando seu saldo de criptomoedas ainda não é uma opção oferecida pela plataforma. Se quiser usar as suas criptomoedas para pagamentos, você vai precisar vendê-las e converter o valor em dólar americano (USD) no PayPal. Isso deixa tudo mais complicado, especialmente se você usar criptomoedas com frequência.

✘ Você só tem três formas de comprar BTC no PayPal. Suas opções são PayPal Cash, PayPal Cash Plus e um cartão de débito ou conta bancária vinculados a sua conta no PayPal. Se você for um usuário iniciante, talvez precise explorar a plataforma um pouco mais para entender os meandros.

✘ Você não pode transferir seu saldo de criptomoedas para outras carteiras. Essa é uma das principais preocupações de muitos adeptos das criptomoedas. Por enquanto, todas as criptomoedas compradas no PayPal devem permanecer no PayPal, e não na sua carteira de criptomoedas. Além disso, as criptomoedas compradas fora da plataforma não podem ser transferidas para a sua carteira PayPal (haja exclusividade).

✘ Não permite negociação peer-to-peer. Pelo menos, “ainda não”. Ainda não é possível negociar criptomoedas com outras pessoas pelo PayPal. Como mencionamos, você precisa antes vender e converter as suas moedas em USD.

✘ Você não terá nenhuma chave privada. Como vai estar comprando, vendendo e guardando em uma plataforma altamente centralizada, você não vai poder gerenciar as suas próprias chaves privadas. Você só terá acesso às suas criptomoedas acessando a sua conta no PayPal.

Mas devo ou não comprar? Isso só depende de você. Caso seja um usuário experiente do PayPal nos Estados Unidos interessado em usar diretamente a sua conta para comprar BTC, BCH, LTC ou ETH, esse pode ser um bom ponto de partida.

Por que devo comprar Bitcoin na Paxful?

Se você está no Havaí ou em qualquer outra parte do mundo e quer realmente possuir Bitcoin, pode ser melhor considerar comprar BTC na Paxful. Você não vai precisar se preocupar com as desvantagens que citamos, mas somente com as praticidades de negociação como:

Taxas mínimas. Na Paxful, você pode comprar frações de Bitcoin pagando pouca ou nenhuma taxa.

Na Paxful, você pode comprar frações de Bitcoin pagando pouca ou nenhuma taxa. Disponibilidade. Você pode comprar e vender Bitcoin e outras criptomoedas local e internacionalmente, e retirar o seu dinheiro quando e como bem entender.

Você pode comprar e vender Bitcoin e outras criptomoedas local e internacionalmente, e retirar o seu dinheiro quando e como bem entender. Praticidade. Como o mercado cripto nunca para, é melhor ter uma carteira Bitcoin acessível 24 horas com alguns toques pelo celular. A Paxful também oferece mais de 350 formas de comprar Bitcoin , inclusive as formas de pagamento mais usadas no seu país.

Como o mercado cripto nunca para, é melhor ter uma carteira Bitcoin acessível 24 horas com alguns toques pelo celular. A Paxful também oferece , inclusive as formas de pagamento mais usadas no seu país. Total segurança. Na Paxful, todos os usuários devem verificar suas contas segundo os regulamentos KYC (conheça seu cliente) para proteger seu dinheiro contra gente mal intencionada. Isso é especialmente importante quando você negocia com pessoas do mundo inteiro.

Na Paxful, todos os usuários devem verificar suas contas segundo os regulamentos KYC (conheça seu cliente) para proteger seu dinheiro contra gente mal intencionada. Isso é especialmente importante quando você negocia com pessoas do mundo inteiro. Mais oportunidades. O espaço de criptomoedas segue se expandindo, e surgirão cada vez mais oportunidades financeiras. A Paxful oferece um ambiente de negociação em que você pode buscar excelentes negócios com BTC de negociantes confiáveis e desenvolver conexões duradouras dentro e fora do seu país.

Não se preocupe se a Paxful não estiver disponível na sua região. Basta considerar esses aspectos ao buscar um mercado de Bitcoin que esteja disponível na sua área.

Você está pronto para começar ou continuar a sua jornada nesse setor em desenvolvimento? O mais importante, você vai experimentar possibilidades nas recém-implementados produtos de criptomoedas do PayPal ou usar a Paxful para comprar Bitcoin usando sua conta no PayPal?

*O conteúdo deste artigo possui fins unicamente informativos. Você não deve considerar nenhuma dessas informações como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou de qualquer outra natureza.