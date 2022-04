Todos sabemos que a pandemia causou muitos problemas políticos e econômicos no ano passado. Ainda que algumas partes do mundo já estejam se recuperando, outros países ainda estão sofrendo os efeitos da Covid-19.

Por exemplo, o coronavírus está gerando efeitos devastadores na Colômbia. Tem havido surtos de violência, protestos e muita pobreza. Qual é a saída para os colombianos? O que eles podem fazer por conta própria quando nada mais parece funcionar?

Bem, as criptomoedas podem ser uma solução.

Em estado de agitação

Os sistemas financeiros de qualquer país são geralmente vinculados a seu respectivo governo. Isso significa que quando há inquietações políticas ou econômicas, pode haver uma perda geral de confiança no governo. Essa perda de confiança, por sua vez, pode afetar negativamente o ambiente financeiro e, quando isso acontece, a moeda corrente pode perder valor. É quando as pessoas começam a pensar: “Meu dinheiro está seguro em um banco?”.

Por outro lado, parece que ocorre o contrário com as criptomoedas. Por sua natureza descentralizada, as criptomoedas podem dar às pessoas uma sensação de autonomia e de que estão realmente controlando suas finanças. Com criptomoedas, elas não ficam à mercê de nenhuma instituição financeira ou governo, já que a descentralização coloca todos no mesmo nível.

Mantenha o seu dinheiro seguro com criptomoedas

Criptomoedas como o bitcoin (BTC) são excelentes ativos para reserva de valor (ou moedas porto seguro), o que as torna meios viáveis de proteger o seu dinheiro. Mas antes de falarmos disso, vamos definir o que é reserva de valor e que características um ativo deve ter para cumprir essa função.

O que é uma reserva de valor?

De forma simples, um ativo reserva de valor é algo capaz de manter seu valor ao longo do tempo. Ou seja, se você fosse comprar um ativo hoje na esperança de mantê-lo como reserva de valor, ele deveria passar no teste do tempo e manter bem seu valor no futuro.

O que faz uma boa reserva de valor?

Uma boa reserva de valor deve ter ao mesmo tempo durabilidade e escassez.

Digamos que você compre uma maçã por US$ 1. Depois da compra, ela passa a ter um valor intrínseco, já que todo mundo precisa comer. Mas se guardasse essa maçã em um cofre por alguns anos, você acha que ela manteria esse valor? Podemos dizer com certeza que ela não valeria absolutamente nada.

Mas e se fosse algo com validade mais longa, como um 1 kg de açúcar? Ele manteria seu valor? Ele certamente estaria em melhores condições que uma maçã depois de alguns anos, mas a grande pergunta é: “É difícil encontrar 1 kg de açúcar?”. A questão aqui é que o açúcar é barato e prontamente disponível… além de doce, é claro. Quanto mais açúcar for produzido, menos valor terá 1 kg do produto, e isso elimina sua capacidade de ser uma reserva de valor.

Uma reserva de valor precisa ter as duas características para ser viável.

Por que o BTC pode ser uma boa reserva de valor

Agora que já sabemos o que cria uma boa reserva de valor, podemos ver que o BTC é ao mesmo tempo durável e escasso: 1) por não ter existência física, a durabilidade não é um problema; e 2) como foi criado para ter um fornecimento máximo de 21 milhões de unidades, o BTC é escasso.

Além disso, o bitcoin possui algumas características que o tornam uma excelente reserva de valor.

A primeira delas é que ele pode ser armazenado. Para manter um ativo como reserva de valor, é preciso guardá-lo. Com um ativo mais tradicional como o ouro, você provavelmente vai precisar de um cofre. Mas no caso do BTC, você só precisa ter uma carteira bitcoin.

Além de poder ser armazenado, o BTC também é portátil. Em comparação com um cofre para guardar ouro (o que seria tudo menos portátil), você só precisa de um celular com um aplicativo para guardar o seu BTC. Lembre-se que o BTC é digital, isto é, mesmo todos os bitcoins do mundo juntos caberiam dentro do seu bolso.

O bitcoin também é facilmente divisível. Você não precisa comprar 1 BTC para começar, já que cada bitcoin pode ser dividido em 100 milhões de unidades menores chamadas satoshis (0,00000001 BTC). Agora compare isso com o ouro e a forma de transferir uma pequena quantidade desse ativo para outra pessoa… Um estresse!

O preço do BTC passou por uma alta incrível no último ano, dando mais um motivo para seus detentores se preocuparem com a segurança. Felizmente, o bitcoin é facilmente verificável, sendo praticamente impossível falsificar ou duplicar a moeda. Isso acontece porque o blockchain, a tecnologia na qual o BTC se baseia, verifica e valida constantemente cada bloco de transações, o que nos permite confirmar em todos os blocos sem precisarmos saber nada sobre o minerador que o criou.

Finalmente, o bitcoin é fungível, ou seja, é ao mesmo tempo uniforme e intercambiável. Isso simplifica o processo de troca e permite o intercâmbio de bens entre vários locais e mercados.

Juntos, todos esses aspectos do bitcoin dão liberdade financeira às pessoas do mundo todo e lhes permitem usar seu BTC como reserva de valor.

Use criptomoedas para preservar o seu patrimônio

Nos últimos anos, vimos um crescimento na adoção de criptomoedas. Com a continuidade desse processo, vamos começar a ver mais aplicações práticas reais, o que tornará esses ativos digitais muito mais do que apenas um investimento. As finanças peer-to-peer (P2P) levaram as criptomoedas para um novo patamar ao oferecer muitas novas possibilidades aos usuários, inclusive fazer pagamentos de forma mais rápida e administrável, enviar remessas pagando menos e, sim, preservar o patrimônio.

Você pode usar as suas criptomoedas como uma reserva de dinheiro viável. Em tempos de desastres financeiros, sempre ajuda ter uma reserva de dinheiro, e as criptomoedas podem ser uma boa opção para isso. A segurança e a transparência de um blockchain criam um ambiente protegido para todos os usuários, e como não têm fronteiras geográficas, as criptomoedas podem ser enviadas e recebidas em qualquer lugar do mundo e a qualquer momento.

Manter o seu dinheiro em criptomoedas também pode protegê-lo contra a hiperinflação. Digamos que a moeda corrente do seu país está perdendo parte de seu valor a cada dia que passa. Ao converter o seu dinheiro em criptomoedas, você pode evitar que ele perca mais valor (e até ganhar mais se subir o preço da criptomoeda que você tiver).

Uma luz na escuridão

As criptomoedas podem ser uma salvação para manter o seu dinheiro seguro em tempos de turbulências políticas ou econômicas. Uma grande parcela da população mundial ainda tem pouco ou nenhum acesso a serviços bancários, o que pode ser um problema e tanto quando surgem essas turbulências. As criptomoedas dão a essas pessoas uma saída — um passaporte financeiro — que lhes dá acesso a serviços bancários e um sistema de livre negociação.

Esse tem sido o caso para muitos colombianos que tentam encontrar uma saída. Ao experimentarem na prática os benefícios das finanças P2P, eles podem se resguardar e contar com novos benefícios graças á liberdade financeira.

Um dos maiores equívocos com relação às criptomoedas é pensar que elas são coisas de “primeiro mundo”. Na verdade, os países em desenvolvimento mostram mais abertura à sua adoção. Esses países estão provando que as criptomoedas não são apenas um meio de investimento; elas também podem ser um meio de sobrevivência e prosperidade.

Quando um país passa por turbulências políticas ou econômicas, as pessoas são obrigadas a tomar atitudes por conta própria. As criptomoedas podem dar o poder de volta às pessoas. Esses ativos digitais lhes dão o controle financeiro que elas merecem, e isso é algo em que vale a pena acreditar.