Si vous cherchez à obtenir facilement du Bitcoin (BTC), le trading et le minage de Bitcoin sont les premières choses qui doivent vous venir à l’esprit. Mais si vous cherchez un moyen plus simple, les faucets Bitcoin restent l’une de vos meilleures options. Alors qu’est-ce qu’un faucet crypto et comment ça fonctionne ?

Les faucets Bitcoin en bref

Un faucet crypto ou Bitcoin est une application mobile ou un site Web qui distribue de petites quantités de BTC ou d’autres crypto monnaies chaque fois que vous exécutez de petites tâches. Vous pouvez gagner de l’argent en jouant à des jeux Bitcoin, en regardant des vidéos promotionnelles, en remplissant un captcha, en répondant à une enquête, en regardant des publicités et davantage. Ça s’appelle un faucet (robinet en anglais), car les récompenses distribuées peuvent être comparées à des gouttes d’eau qui coulent d’un robinet qui fuit.

Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, les faucets Bitcoin ne vous permettront pas de devenir riche du jour au lendemain. Gagner de l’argent au moyen d’un faucet Bitcoin gratuit peut sembler facile, mais gagner une belle somme de crypto peut prendre pas mal de temps en fonction du faucet que vous utilisez. La plupart du temps, les récompenses gagnées en complétant diverses tâches sont directement créditées sur un portefeuille en ligne fourni par le site. Notez également que plus les tâches sont faciles, moins vous gagnez de récompenses.

Certains faucets exigent également un minimum pour retirer, ce qui signifie que les récompenses ne seront disponibles qu’après avoir atteint un certain montant. Cela peut prendre quelques heures, plusieurs jours ou même des mois. Tout dépend des taux du site Web.

Pourquoi les faucets crypto ont-ils été créés ?

Maintenant que vous savez ce que sont les faucets et comment ils fonctionnent, vous vous demandez peut-être pourquoi ils ont été créés. Voici quelques raisons possibles pour lesquelles les faucets Bitcoin existent aujourd’hui.

Populariser le Bitcoin

Croyez-le ou non, les faucets crypto existent depuis plus de dix ans. Quelques années après la création du BTC par Satoshi Nakamoto, le développeur Bitcoin Gavin Andresen a créé les faucets crypto pour faire connaître ce nouveau concept et type de devise. Les faucets Bitcoin étaient conçus et développés pour distribuer une récompense de cinq Bitcoins pour chaque tâche complétée, ce qui représente plus de 225 000 USD aujourd’hui !

Disponibilité limitée d’échanges crypto

Au début de l’ère du Bitcoin, il était difficile d’obtenir des cryptos. Il n’existait pas beaucoup de plateformes et de bourses où vous pouviez acheter des BTC et autres crypto monnaies. Alors pour présenter le concept et intéresser beaucoup de personnes sans leur demander d’acheter, les faucets crypto étaient utilisés pour distribuer gratuitement de petites quantités de Bitcoins.

Créer un revenu passif

Aujourd’hui, beaucoup d’utilisateurs BTC gagnent de l’argent en créant leur propres faucets. Les propriétaires déposent une certaine quantité de BTC dans leurs portefeuilles crypto liés au site Web ou à l’application du faucet. Les propriétaires de faucet génèrent un revenu passif provenant de la publicité tant qu’ils gagnent plus d’argent qu’ils n’en distribuent à leurs utilisateurs.

En plus de servir de système de récompenses, de distribuer des cryptos et de promouvoir le Bitcoin, les faucets crypto ont également permis d’éduquer un grand nombre de gens sur les merveilles du BTC. Pour certains amateurs de crypto aujourd’hui, ces faucets sont des outils puissants permettant de générer un revenu passif.

Comment fonctionnent les faucets crypto ?

Nous avons indiqué plus haut que les faucets Bitcoin distribuent de petites quantités de BTC pour compléter de petites tâches. Les récompenses obtenues sont en satoshis, la plus petite unité de BTC nommée ainsi pour son mystérieux créateur. Ça vaut combien ? Vous pouvez diviser un BTC en 100 millions de satoshis. Le montant reçu dépend du type de tâche que vous complétez ainsi que du fournisseur du faucet. C’est vraiment au cas par cas.

Souvent, les faucets crypto envoient les BTC directement dans votre portefeuille Bitcoin ou utilisent un portefeuille tiers permettant les micropaiements. Si vous n’avez pas encore de portefeuille Bitcoin, vous pouvez créer un compte Paxful et vous recevrez instantanément un portefeuille gratuit. Vous pouvez accéder à votre portefeuille Paxful dans un navigateur Web ou avec l’application mobile Paxful.

D’autre part, les portefeuilles de micropaiement, aussi appelés microportefeuilles, ressemblent aux portefeuilles de bureau classiques ou en ligne. La différence principale est que ce portefeuille est conçu pour recevoir et stocker uniquement des petites quantités de crypto monnaies. Les microportefeuilles sont généralement liés à votre compte de faucet et leur utilisation vous permettra de gérer vos satoshis avant de les envoyer directement vers votre portefeuille Bitcoin.

Avant de choisir un faucet Bitcoin

L’étape suivante consiste à rechercher un faucet Bitcoin qui convient à vos besoins. Mais avant cela, prenez en compte les éléments importants mentionnés ci-dessous.

Minuterie : Les faucets de crypto monnaie sont souvent accompagnés d’un temps de chargement ou de réactualisation qui peut varier de 15 minutes à quelques heures.

Montant à gagner : Il vous indique exactement combien vous pouvez gagner et à quelle fréquence. Il dépend également de la facilité ou de la difficulté de la tâche à réaliser.

Retrait minimum : Comme mentionné précédemment, certains faucets de crypto exigent que vous atteignez un certain nombre de satoshis avant de pouvoir retirer. De nombreux faucets ont fixé cette valeur à 10 000 Satoshis, ou 0,0001 BTC, environ 4,5 USD.

Mode de retrait : Pour retirer vos fonds, vous aurez besoin d’un portefeuille numérique. Si vous avez un compte Paxful, vous pouvez retirer vos cryptos de plus de 350 manières différentes, y compris le mode de paiement le plus populaire dans votre pays.

Bonus de parrainage : Regardez également si vous pouvez gagner plus en invitant vos amis ou votre famille à utiliser l’application ou le site Web du faucet crypto. Certains sites offrent de belles primes alors regardez bien avant de choisir un faucet.

Liste des faucets de crypto les plus populaires

Vous aimeriez maintenant essayer un faucet Bitcoin ? Voici une liste des faucets de crypto populaires que vous pouvez considérer, sans ordre particulier.

Cointiply est l’un des faucets Bitcoin et sites de récompense qui paient le mieux. Il vous permet de multiplier vos cryptos par 61 et de gagner des BTC en complétant des tâches, des offres rapides, des enquêtes, ou en regardant des vidéos. Ce faucet offre également des primes de fidélité, des points de récompenses, des paiements rapides, une assistance professionnelle, des primes de parrainage de 25 % et davantage. L’application Cointiply est disponible sur Android.

Ce faucet vous permet de gagner des crypto monnaies comme le Bitcoin ou le Litecoin (LTC) en jouant à des jeux mobiles faciles. Il existe depuis 2014 et offre un retrait minimum de 10 000 satoshis. Vous pouvez gagner jusqu’à 0,25 USD par jour en fonction de combien de temps vous jouez. Bitcoin Aliens est disponible sur Android et iOS.

Si vous adorez les jeux de rôle, regardez Faucet Crypto. Il se présente sous la forme d’un jeu de rôle et offre des fonctionnalités uniques, comme des articles qui vous offrent différents types de bonus pour votre compte. Vous y trouverez une option de retrait direct, des commissions de parrainage de plus de 20 %, ainsi qu’un système par niveaux qui augmente vos récompenses à vie.

Faucet Crypto est idéal pour les utilisateurs qui souhaitent essayer différentes crypto monnaies. Il prend en charge BTC, LTC, Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV (BSV), Dash (DASH), DigiByte (DGB), BitTorrent (BTT), Dogecoin (DOGE), Ethereum Classic (ETC), Ethereum (ETH), Komodo (KMD), Tron (TRX) et davantage.

Ce faucet offres des fonctionnalités comme un classement quotidien qui permet aux 20 utilisateurs en haut de la liste d’obtenir des récompenses énormes ; un système de niveaux qui vous permet d’augmenter vos récompenses lorsque vous passez à un niveau supérieur ; un système de parrainage et davantage. Fire Faucet prend également en charge un grand nombre de cryptos, tout comme Faucet Crypto. Ces cryptos comprennent BTC, ETH, DOGE, LTC, DASH, TRX, DGB, Tether (USDT), et Zcash (ZEC).

Coinpayu vous permet de gagner des BTC, ETH, LTC, BCH, DOGE, DASH et autres cryptos en regardant simplement des publicités et en complétant diverses offres. Il comprend également un programme de parrainage vous permettant de gagner un revenu passif en invitant davantage d’utilisateurs sur la plateforme.

Ce faucet Bitcoin est axé sur la publicité. Il est idéal à la fois pour le public à la recherche de récompenses et pour les annonceurs. Il vous permet de gagner 0,00003 mBTC ou 0,0013 USD pour chaque publicité sur laquelle vous cliquez ou chaque clic d’un affilié. Son programme de parrainage offre des commissions de 40 à 80 %. BTCClicks propose un retrait minimum de 0,1 mBTC ou 4,5 USD.

Si vous souhaitez mettre une annonce sur BTCClicks, cela vous coûtera à partir de 0,00006 mBTC ou 0,0027 USD par clic. Ce faucet n’exige aucune inscription, mais votre public doit regarder votre annonce en entier entre 10 et 200 secondes afin de recevoir leur récompense.

Si vous êtes fan des jeux télévisés, vous aimerez répondre aux questions posées par Satoshi Quiz. Ce faucet Bitcoin distribue de petites quantités de BTC aux trois premières personnes qui répondent correctement à la question affichée à l’écran. La question change toutes les 60 secondes, alors dépêchez-vous d’envoyer la bonne réponse ! Satoshi Quiz permet de retirer un minimum de 11 000 satoshis, ou environ 5 USD à la rédaction de cet article.

Chaque goutte est précieuse

C’est vrai que vous ne recevrez pas instantanément une groose somme en BTC grâce à ces faucets, mais l’accumulation de petites quantités durant une certaine période vous donnera un bon départ dans le monde de la crypto. Comme les gouttes miniatures qui coulent d’un robinet qui fuit, ces petits montants de BTC, une fois accumulés, peuvent faire la différence dans votre aventure crypto.

De plus, ne vous limitez pas à un seul faucet crypto. Essayez plusieurs faucets dans notre liste et voyez le quel vous convient le mieux. Bonne chance !