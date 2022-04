Le Bitcoin (BTC) continue d’atteindre des nouveaux plus-haut, ce qui peut facilement intimider les investisseurs. « 60 000 USD ? C’est beaucoup trop cher pour moi pour démarrer ! » Faites-nous confiance, nous sommes tous passés par là.

Heureusement, investir n’est pas le seul moyen de débuter dans cet espace. Si vous souhaitez démarrer en crypto sans risque, les faucets crypto sont un bon début.

Les faucets crypto, c’est quoi ?

Les faucets crypto sont des applications mobiles ou des sites Web qui distribuent de petits montants de BTC, ETH ou autre en récompense pour compléter des tâches simples. Pensez à un robinet qui fuit et qui ne s’arrête jamais. Les faucets cryptos sont similaires, sauf que ce qui fuit, c’est pas de l’eau, mais c’est des fractions de monnaies numériques.

Ces faucets ne distribuent pas des gros montants mais c’est gratuit. Sur ces applications ou ces sites Web, vous recevez de petits montants de monnaies lorsque vous effectuez des tâches simples comme regarder une vidéo de produit, remplir un sondage, visiter des liens, visionner des publicités ou jouer à des jeux.

6 jeux pour gagner des ethereums ou des bitcoins

Vous aimez les jeux et la crypto ? Alors vous allez adorer. Nous allons vous montrer comment gagner de l’argent en jouant à des jeux qui vous font gagner des bitcoins ou des ethereums

RollerCoin

Ce jeu bitcoin est un simulateur de minage BTC virtuel qui vous met en compétition avec vos amis avec l’espoir de gagner des récompenses de bloc attrayantes. Ça vous laisse la partie amusante du minage, sans la partie technique et ennuyante, en vous laissant tester vos compétences, accomplir des tâches, compléter des missions et jouer pour bâtir votre empire de minage.

Augmentez votre puissance de minage grâce à des missions bonus, des mini tâches et des mises à niveau en simulant vos factures d’électricité, les réparations de vos centres de données, les coûts de climatisation et le loyer. Le site distribue une récompense de bloc toutes les cinq minutes, distribuée à touts les participants en fonction de leur puissance de minage.

Bitcoin Alien Run est un jeu de plateforme de type Super Mario qui vous fait suivre l’aventure de Daniel D’Alien au travers de missions uniques dans toute la galaxie et qui vous fait gagner des récompenses en BTC lorsque vous complétez des missions.

Ce jeu pour appareil mobile est disponible sur Android et iOS et effectue des paiements hebdomadaires chaque mardi.

Vous souhaitez améliorer vos qualités de spéculateur ? Spark Profit est une application de prévision de marché bitcoin interactive. Ce simulateur vous met au défi de prédire les marchés réels comme la crypto ou le forex, et plus vos prévisions sont exactes, plus vous gagnez.

Lorsque vous avez accumulé un certain nombre de points dans le jeu, vous pouvez retirer vos gains en BTC. Ce jeu est disponible dans n’importe quel navigateur Web et sous la forme d’application pour les appareils Android et iOS.

Comme Spark Profit, Altcoin Fantasy est un simulateur. Toutefois, le but est le trading de biens numériques dans un environnement sans risque, et pas le côté spéculatif de la chose. Échangez des USD virtuels, mettez en pratique vos stratégies de trading, et utilisez-les dans des compétitions de trading hebdomadaires et mensuelles pour avoir la chance de gagner des BTC et autres crypto monnaies.

Altcoin Fantasy est disponible sur votre navigateur Web ou votre appareil iOS ou Android.

Satoshi Quiz

Vous aimez les jeux de devinette ? Alors Satoshi Quiz est fait pour vous. Ce jeu en ligne vous permet de gagner des BTC en répondant correctement à des questions dans différentes catégories.

Pour gagner, créez un compte ou connectez-vous et soyez parmi les trois premiers utilisateurs à répondre correctement. Les prix dépendent du tour et d’un système par groupe où chaque utilisateur peut choisir entre des prix quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. Les paiements sont effectués à la fin de chaque semaine et vous pouvez retirer un minimum de 11 000 satoshis.

Axie Infinity est un univers virtuel de créatures de compagnie où vous pouvez élever, échanger ou faire combattre vos créatures appelées des axies. Commencez par télécharger l’application sur leur site Web, puis achetez des axies en Ethereum.

Gagnez en jouant lorsque vous obtenez des SLP (Small Love Potions) après avoir complété des quêtes quotidiennes, des aventures (PvE) et battu des adversaires dans l’arène (PvP). Vous pouvez ensuite les revendre sur le marché secondaire pour gagner de l’argent. De plus, Axie récompense les joueurs qui augmentent leur rang dans l’arène.

C’est l’un des jeux blockchain les plus lucratifs, car les joueurs peuvent gagner jusqu’à 400 USD par semaine en jouant assidument. Cela peut paraître peu dans certains pays, mais ce montant peut nourrir toute une famille dans des pays en développement.

Ce jeu blockchain fonctionne sur le réseau ethereum. Vous pouvez jouer à Axie Infinity sur votre appareil iOS ou Android.

Jetez-vous à l’eau, il n’y a rien à craindre

Supposons que vous aimeriez entrer sur le marché des crypto monnaies mais que vous ne souhaitez pas risquer votre propre argent. Dans ce cas, ces jeux bitcoin et ethereum sont parfait pour vous faire goûter au monde des cryptos.

On ne peut pas nier que cette année a été exceptionnelle pour les crypto monnaies, avec les biens comme le bitcoin qui ont atteint de nouveaux plus-haut. Il reste pourtant beaucoup de chemin à faire avant que ces devises ne deviennent monnaie courante. Le concept de crypto monnaie est toujours nouveau pour beaucoup de personnes et ces jeux blockchain sont un super moyen de leur faire voir tout ce qui se passe dans l’espace.