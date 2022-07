À la fin d’un autre glorieux marché haussier vers son plus haut historique en novembre 2021, la valeur du Bitcoin a pris un coup pour se retrouver à 35 071,80 USD au 23 janvier 2022. Bien que le prix du Bitcoin se soit stabilisé depuis, cette chute de valeur a inquiété beaucoup de détenteurs de Bitcoin, à forte raison.

Ce que la plupart des personnes ne savent pas sur les marchés baissiers (comme celui dans lequel nous sommes), c’est qu’on ne peut pas simplement survivre, mais on peut également en bénéficier. Examinons tout ce qu’il est possible de faire lorsque le Bitcoin se trouve en marché baissier.

Pourquoi le Bitcoin baisse-t-il ?

Avant de discuter de comment bénéficier d’un marché baissier, examinons d’abord les raisons de la chute du prix du Bitcoin. À la base, le Bitcoin, comme les devises traditionnelles, est affecté par les actualités et les nouvelles réglementations.

Par exemple, en 2021, le gouvernement chinois a complètement interdit le Bitcoin. Cette interdiction comprenait le trading, la détention et même le minage de BTC. L’effet sur la valeur du BTC a été immédiat avec une chute de 63 569,81 USD le 14 avril à 29 789,94 USD le 21 juillet.

Un autre exemple est la peur d’un « hiver crypto » pour la communauté. Cette peur a fait chuter la valeur du BTC de 50 792,04 USD à 35 071,80 USD.

Dans les deux cas, le BTC a trouvé un moyen de récupérer, mais la situation est difficile pour tous les investisseurs en Bitcoin parmi nous. Heureusement, il existe des stratégies nous permettant, non seulement de survivre, mais également de nous épanouir dans un marché baissier.

Choses à faire et à ne pas faire dans un marché baissier

Pour nous aider à tous bien comprendre, nous avons fait une liste des choses à faire et à ne pas faire pendant un marché Bitcoin baissier. Prenez des notes et essayez ce qui convient à vos besoins.

Ne vendez pas dans la panique

La première chose qui vous vient peut-être à l’esprit est de vendre ce que vous avez. Si vous pensez à vendre dans la panique, nous vous conseillons de prendre un peu de recul. Le problème lorsque vous vendez immédiatement après une chute de prix est que vous réalisez les pertes dégagées par la baisse de valeur du Bitcoin. La réponse à la question « Dois-je vendre mes Bitcoins ? » est non.

HODL

Ce fameux acronyme que l’on entend partout durant les marchés baissiers dans la communauté Bitcoin est tout à fait logique. HODL, ou hold on for dear life en anglais (conservez à tout prix) est un cri de guerre pour les détenteurs de Bitcoin, un appel à ne pas bouger et à patienter jusqu’à la fin de la panique qui affecte le reste du marché.

Pour simplifier, si le prix du Bitcoin a atteint un plus haut, il est logique de penser qu’il devrait retrouver ces niveaux élevés après être resté à des niveaux inférieurs durant un certain temps. Cela se confirme lorsqu’on examine la valeur du Bitcoin au cours du temps et comment il n’a cessé de faire des plus hauts après des périodes à des prix extrêmement faibles.

HODL, c’est facile à dire, mais plus compliqué à réaliser lorsque les investisseurs sont de plus en plus inquiets alors que les prix continuent de chuter.

Attendez avant de trader

Les marchés baissiers sont connus pour être des périodes de détresse émotionnelle extrême. Cela peut pousser un bon nombre de traders et d’investisseurs à trader ce qu’il leur reste pour minimiser leurs pertes.

Le problème est semblable à ceux qui vendent immédiatement après une chute de prix. La peur, les incertitudes et le doute (FUD en anglais) doivent être évités à tout prix pour le trading de Bitcoin. Les décisions de trading ou de vente doivent être effectuées avec confiance, ce qui requiert souvent des informations tangibles. Ne laissez pas la peur dans la communauté affecter votre trading !

Ne vous concentrez pas sur les plus hauts

Les plus hauts du Bitcoin démontrent que la valeur du BTC a augmenté durant les 10 dernières années, mais en réalité les plus hauts ne sont pas les points les plus stables.

Les chiffres impressionnants des plus hauts peuvent facilement nous aveugler. Mais ils ne sont pas faits pour durer. Tout comme les marchés baissiers, les plus bas et les plus hauts du Bitcoin sont des niveaux temporaires dans l’historique des prix.

Examinez les plus bas annuels

Au lieu de regarder les plus hauts, gagnez de la perspective en faisant le contraire, en regardant les plus bas annuels.

Prenez du recul et regardez l’historique de prix global du Bitcoin. Regardez les plus bas annuels et comparez-les année par année. Vous réaliserez que vous êtes peut-être dans une meilleure situation que vous le pensiez initialement, ce qui vous permettra de HODL plus facilement.

Stratégies de marché Bitcoin baissier que vous devriez essayer

Comme nous l’avons déjà dit, un changement de perspective est parfois nécessaire. Il est important de se rappeler que votre investissement et votre trading en Bitcoin doivent être faits avec confiance. Pour vous donner une idée, voici quelques stratégies qui peuvent fonctionner pour vous :

« HODL »

HODL est devenu une stratégie de choix pour ceux qui n’ont pas de temps à perdre durant un marché baissier. Cette stratégie a ses limites, mais elle a souvent aidé les traders à patienter durant la tempête.

DCA

Le DCA, ou dollar-cost averaging, consiste à investir en achetant de petites quantités de BTC régulièrement. Imaginons que vous avez 1000 USD à dépenser. Divisez ce montant en sommes de 200 USD. Durant les semaines à venir, achetez 200 USD de BTC à plusieurs reprises.

Cela réduit vos pertes potentielles qui se produiraient si le prix continuait de baisser après votre investissement initial tout en augmentant vos gains potentiels lorsque la valeur du BTC commence à remonter.

Buy the dip

Pour les traders et investisseurs qui ont gardé des réserves pour acheter du Bitcoin, tirez parti de cette situation. Bien sûr, il est toujours possible que le prix du Bitcoin continue de descendre.

Pour y remédier, certains investisseurs suivent des stratégies classiques comme les techniques de DCA. Cela réduit votre risque à chaque achat tout en maximisant vos gains potentiels quand le Bitcoin regagne sa valeur.

Bitcoin remontera toujours

Le plus important est que durant les dix dernières années le Bitcoin a démontré qu’il n’est pas près de disparaître. Sa valeur peut temporairement chuter, mais Bitcoin a toujours réussi à récupérer et à atteindre de nouveaux plus hauts. Tant que nous restons informés, que nous gardons un œil sur l’index crypto fear and greed (peur et cupidité), et que nous continuons de faire nos propres recherches, nous aurons plus d’aise à naviguer les marchés baissiers.

*Le contenu de cet article est fourni à fins informatives uniquement, et toute information ou matériel ne doit aucunement être considéré comme conseil juridique, d’investissement, financier ou autre. Faites vos propres recherches et obtenez des conseils auprès d’un professionnel avant de prendre des décisions.