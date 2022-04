Você sabia que gift cards — cartões com valor em dinheiro que podem ser usados para compras em lojas, restaurantes, postos de combustível e outros estabelecimentos — estão entre os grupos de pagamento mais utilizados para negociar criptomoedas na Paxful? A plataforma permite negociar com 126 marcas, inclusive as aceitas no mundo todo.

Mas se você está pensando em usar gift cards para negociar, é essencial saber como verificar o saldo de um gift card. Como alguns gift cards são recarregáveis e outros não, conferir seu saldo pode ajudar você a saber se um gift card já foi usado. Isso pode evitar que você perca dinheiro ao trocá-los por criptomoedas ou vice-versa.

Como verificar o saldo de um gift card?

Se você ainda está planejando negociar ou já entrou nesse mercado, seguem algumas das marcas de gift card mais usadas na Paxful e como verificar seu saldo na internet.

Gift card Apple

Gift cards Apple podem ser usados para comprar tudo da Apple. Você pode rapidamente resgatar ou adicionar dinheiro diretamente na sua conta Apple com apenas alguns clique ou toques. Veja como:

Acesse a página do gift card Apple no navegador. No canto superior direito da página, clique em Check Balance



(Verificar saldo). Observação: essa funcionalidade está disponível apenas nos Estados Unidos. Acesse com a sua ID da Apple. Digite o PIN do seu gift card e clique em Check Balance (Verificar saldo). O PIN é exibido na parte inferior do verso do cartão físico. Para gift cards enviados por e-mail, o PIN fica logo abaixo do botão Redeem Now (Resgatar).

Pronto! É assim que você faz para conferir o saldo do seu gift card Apple. Você também pode acessar o saldo de outros gift cards clicando na opção Check another gift card (Verificar outro gift card), abaixo do seu saldo.

Gift card Visa

A marca Visa também oferece um gift card amplamente utilizado. Você pode usá-lo em qualquer lugar que aceite cartões Visa, inclusive na internet. Na Paxful, esses gift cards podem ser usados também para comprar e vender criptomoedas. Veja como conferir o saldo de um gift card Visa em três passos simples.





Encontre o site do emissor no verso do seu gift card. São alguns desses emissores Visa Vanilla Gift Cards, Giftcards.com, Gift Card Mall, Commerce Bank, Walmart e Navy Federal. Acesse o site e insira o número de 16 dígitos do gift card, sua data de vencimento e código de segurança de três dígitos (CVV). Clique em Check Balance (Verificar saldo).

Outra opção é ligar para o emissor do gift card para verificar o saldo. Na maioria das vezes, o telefone de contato fica impresso no verso do cartão.

Gift card Walmart

Há três formas de verificar o saldo de um gift card Walmart. Você pode visitar a loja Walmart mais perto ou ligar para o número gratuito (1-888-537-5503) e fornecer os dados do seu gift card. A terceira opção (e a mais prática) é conferir o saldo do gift card Walmart na internet sem precisar acessar nem criar uma conta.

Acesse walmart.com/account/giftcards/balance no navegador. Ao entrar na página de saldo de gift cards, insira o número de 16 dígitos e o PIN de quatro dígitos do gift card.

Clique em Get card balance (Obter saldo do gift card) e aguarde a exibição do valor.

Gift card Google Play

Gift cards Google Play são usados para comprar produtos da Google, como aplicativos, games, músicas, livros e muitos outros. Esses gift cards não são recarregáveis e podem ser usados em diferentes lojas físicas e on-line destes países. Siga estes passos para verificar o saldo do seu gift card Google Play na internet:

Abra o aplicativo Google Play no smartphone ou tablet. Toque no ícone do perfil no canto superior direito da tela. Na janela pop-up que abrir, toque em Payments and subscriptions (Pagamentos e assinaturas). Toque em Redeem gift code (Resgatar código de gift card), insira o seu código de 20 dígitos e toque em Redeem (Resgatar). Depois do resgate, acesse Payment methods (Formas de pagamento) para consultar o seu saldo.

Se estiver usando um computador, acesse play.google.com/store, entre na sua conta e siga os mesmos passos. Para conferir o saldo do seu gift card Google Play sem fazer nenhum resgate, ligue para o suporte do Google Play (1-855-466-4438).

Gift card Vanilla

Essa é uma das marcas de gift card mais usadas atualmente. Como seu saldo nunca expira, ele é ideal para todas as ocasiões, inclusive para negociar. Como outros gift cards, você pode entrar em contato com o emissor ligando para o número gratuito exibido no verso do cartão. Para consultar o saldo do seu gift card na internet, acesse balance.vanillagift.com.

Insira o número de 16 dígitos do gift card, sua data de validade e CVV de três dígitos. Clique em Sign In (Entrar) e espere a exibição do saldo. Você pode consultar também as transações anteriores rolando a página um pouco para baixo.

Gift card Amazon

O gift card Amazon é um dos mais negociados na Paxful. Ele pode ser usado para comprar praticamente tudo na Amazon, inclusive uma associação Prime. Se for negociar gift cards Amazon na Paxful, veja como verificar rapidamente seu saldo.

Acesse a sua conta na Amazon. No canto superior direito da página, clique em Account & Lists (Conta e listas) e, depois, em Gift Cards.



Será aberta a página de saldo de gift cards. Clique em Redeem a Gift Card (Resgatar um gift card) ao lado do botão Reload Your Balance (Recarregar seu saldo). Insira o código de resgate de 14 a 15 dígitos do gift card Amazon

. Se tiver um cartão físico, raspe a tarja de proteção no verso do gift card para ver o código. Códigos de resgate impressos comprados em lojas podem ser encontrados no comprovante de compra entregue. Clique em Apply to your balance (Aplicar a seu saldo) para ver o saldo do seu gift card.

Todo o valor do resgate será adicionado ao saldo do seu gift card. Portanto, confira bem quanto restou na sua conta antes de resgatar um gift card.

Gift card eBay

Conferir o saldo de um gift card eBay também é rápido e fácil. Você só precisa acessar ebay.com/gft/balance, inserir o código de resgate de 13 dígitos e clicar em Check balance (Verificar saldo). Outra opção é entrar em contato com o suporte do eBay pelo número 1-866-540-3229.

Ao que estar atento ao negociar gift cards na Paxful

Negociar gift cards em troca de criptomoedas ou vice-versa é uma das atividades mais lucrativas de nosso mercado. É por isso que esse grupo de pagamento é usado por milhões de usuários da Paxful no mundo todo. Caso esteja planejando usar gift cards para negociar, seguem alguns aspectos a lembrar.

Se estiver vendendo gift cards, a foto do gift card deve estar visível e legível, ou os seus potenciais parceiros de negociação vão recusá-lo. Além disso, como muitos vendedores preferem gift cards comprados com dinheiro, é melhor já deixar preparada uma foto do comprovante de compra. Alguns pedem também uma foto da embalagem.

Leia sempre os termos da oferta atentamente antes de iniciar qualquer negociação e enviar os dados do seu gift card. E nunca se esqueça de clicar no botão Pago assim que enviar todos os dados solicitados pelo parceiro de negociação. Isso vai evitar que a negociação expire e que os dados do seu gift card sejam roubados.

E se você estiver vendendo bitcoin ou outras criptomoedas em troca de gift cards, nunca libere a moeda sem antes conferir o saldo do gift card apresentado. Confirme se você recebeu mesmo um gift card com saldo para evitar perder criptomoedas durante uma negociação. Marque esta página nos favoritos do seu navegador para voltar e consultar os passos sempre que quiser conferir o saldo de algum gift card.

Você também pode ler nossos artigos sobre como maximizar os seus lucros e começar um negócio on-line usando gift cards. Pronto para começar a ganhar dinheiro com gift cards? Acesse já a sua conta na Paxful e vá em frente!

*O conteúdo deste artigo possui fins unicamente informativos. As opiniões expressas aqui não devem ser consideradas conselhos financeiros, de investimento ou de qualquer outra natureza, e tampouco expressam as opiniões da Paxful.

* A Paxful não possui nenhum relacionamento com Amazon, eBay, Apple, Vanilla, Visa, Google, Walmart ou qualquer outro fornecedor de comércio eletrônico ou gift card. Não declaramos ser apoiador nem apoiar tais serviços. Os logotipos e logomarcas dessas empresas pertencem exclusivamente a elas.