Quando o Bitcoin (BTC) foi concebido há cerca de 13 anos, ainda não havia uma quantidade incontável de tipos de moedas digitais e criptomoedas. Só havia o BTC. Hoje, o mercado conta com mais de 17.600 moedas digitais disponíveis. Esse número pode até parecer assustador, mas todas essas moedas podem ser categorizadas em diferentes tipos segundo seu uso e aplicações.

Para que você possa conhecer melhor esse espaço e saber quantos tipos de criptomoedas existem, seguem os quatro tipos mais comuns de moedas digitais disponíveis hoje no mercado.

Os quatro tipos mais comuns de criptomoedas no mercado hoje

O mercado de criptomoedas é composto de moedas digitais, ativos, objetos e moedas meme ou piada. Vamos começar com o tipo mais dominante: moeda.

Moeda

Esse é provavelmente o tipo mais comum de criptomoeda disponível no mercado. Uma moeda é um tipo de criptomoeda criado para utilidade, e o maior exemplo é o Bitcoin. Satoshi Nakamoto criou o BTC para facilitar pagamentos diretos e transferências de dinheiro, eliminando a necessidade de terceiros e intermediários.

O BTC também possibilita que as pessoas tenham acesso a serviços financeiros sem revelarem informações confidenciais. Por isso, moedas digitais como o BTC são consideradas adequadas para transferências, remessas de dinheiro e pagamentos. Ainda que sejam conhecidas por sua alta volatilidade, elas são consideradas uma boa reserva de valor.

É por isso que tantas pessoas de países com dificuldades econômicas adotam o Bitcoin para ter mais segurança.

Devido a sua natureza volátil, muita gente usa as moedas digitais também para ganhar dinheiro comprando, vendendo e realizando outras atividades lucrativas. Estão surgindo milhares de exchanges e mercados, o que facilita ainda mais a atividade de negociação.

Outro importante aspecto das moedas é que elas não são emitidas, reguladas nem lastreadas por nenhuma autoridade central como bancos e outras instituições financeiras. Essas moedas são geradas por meio de um sistema de livro contábil distribuído, ou blockchain, que funciona em computadores e softwares especializados.

Ativo

Se considerarmos a definição do termo “ativo” de uma perspectiva financeira, descobrimos que ativo é qualquer recurso que representa um valor de propriedade que pode ser convertido em dinheiro. Ele também é definido como qualquer coisa que pode ser usada para produzir valor econômico positivo.

No mundo cripto, stablecoins são considerados ativos. Isso é assim porque o valor desses tokens é derivado do valor de outro ativo. Consideremos o Tether (USDT) como exemplo. O Tether é um ativo digital atrelado ao dólar americano (USD) em uma relação de 1 para 1. Os tokens do Tether são 100% lastreados em reservas como moedas tradicionais, equivalentes a dinheiro e outros potenciais ativos de sua plataforma.

Um ativo como o Tether é chamado de stablecoin graças a sua capacidade de oferecer um valor ou preço estável. É por isso que muitos negociantes, investidores, adeptos das criptomoedas e pessoas de negócios estão adotando ativos como o USDT para contar com soluções de baixa volatilidade no mercado cripto.

Objeto

O objeto é provavelmente o tipo menos comum de criptomoeda. Por outro lado, é muito provável que você já tenha se deparado com várias moedas assim no espaço cripto. O tipo de criptomoeda objeto é feito para fundamentar ou financiar projetos especiais que buscar oferecer soluções para problemas reais.

São alguns exemplos Siacoin (SC), Terra (LUNA) e Decentraland (MANA). A Siacoin é a moeda de utilidade da Sia, uma plataforma de armazenamento em nuvem descentralizada e distribuída baseada em blockchain. A Sia busca “criar um mercado de armazenamento de dados mais robusto e acessível que o oferecido por provedores de armazenamento em nuvem tradicionais”. Em poucas palavras, ela busca solucionar o problema do armazenamento caro na nuvem.

Já a Terra (LUNA) busca popularizar as finanças descentralizadas (DeFi). Outro bom exemplo de objeto é a MANA da Decentraland. Segundo seu próprio site, a Decentraland é o primeiro mundo totalmente descentralizado e controlado por uma organização autônoma (DAO) descentralizada. A MANA pode ser usada para comprar terras e itens de jogo na Decentraland, onde us usuários podem se conectar com outros, negociar ativos digitais e explorar o mundo virtual.

Moeda meme ou piada

Como o nome já sugere, uma moeda meme ou piada é um tipo de criptomoeda sem nenhum propósito ou objetivo em particular. Na maioria das vezes, essas moedas são criadas a partir de memes da internet, piadas em mídias sociais ou personagens engraçados on-line. São alguns exemplos Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB).

Uma das coisas por trás da crescente popularidade de moedas meme é a atenção que elas conquistam de diferentes comunidades on-line, apoios e o medo de ficar de fora (FOMO). Moedas meme ou piada também possuem um fornecimento enorme — a SHIB tem um limite de um quatrilhão — ou até mesmo ilimitado, como é o caso da DOGE. É por isso que podemos comprar milhares ou até milhões de moedas meme ou piada com apenas 1 USD.

Mas muitos adeptos e especialistas de criptomoedas consideram moedas meme ou piada opções arriscadas. O valor de uma moeda meme é definido muitas vezes pelas atividades ou pelo engajamento de sua comunidade, o que pode acabar levando a movimentos de pumps and dumps (grandes altas seguidas de fortes quedas repentinas). Além disso, a moeda também pode desabar a qualquer momento e acabar sem nenhum valor.

Vale mencionar também que crypto rug pulls, um esquema em que os usuários são enganados e levados a entregar dinheiro ou investir em um produto fraudulento, são mais comuns com moedas meme ou piada. Devido a esses possíveis riscos, muitos adeptos das criptomoedas não recomendam comprar moedas meme ou piada. Na verdade, vários especialistas do setor desestimulam totalmente o investimento em moedas assim.

Se quiser comprar esse tipo de moeda, considere alguns aspectos e riscos antes de fazer qualquer movimento. Lembre-se que seria melhor investir seu dinheiro conquistado com tanto esforço em um ativo que não envolve muitos riscos e vários esquemas de fraude financeira.

Em que tipo de criptomoeda investir?

Há inúmeras opções de criptomoedas para investir. Milhares de novas moedas inundam o mercado, o que pode confundir os recém-chegados. E embora algumas moeda mais novas tenham conquistado notoriedade no espaço cripto, nenhuma delas foi testada e comprovada como o Bitcoin.

Ano após ano, o BTC já mostrou ser a principal criptomoeda, desenvolvendo aplicações reais para enviar e receber dinheiro, preservar patrimônio, esforços filantrópicos e outras atividades. Ele não só é a criptomoeda mais antiga — possibilitando que você acesse comunidades de pessoas que o usam há anos —, mas sua adoção tem crescido de modo constante por toda a sua existência.



