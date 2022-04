Os primeiros dias de 2021 foram repletos de surpresas para os entusiastas das criptomoedas. Começamos o ano com um preço do bitcoin (BTC) em alta, valendo US$ 22.346,30. Apenas uma semana depois, ele cruzou a marca dos US$ 40 mil. Essa extraordinária alta do bitcoin no mercado ganhou as manchetes e atraiu a curiosidade de muita gente de fora do mundo das criptomoedas.

Enquanto novatos e veteranos buscam oportunidades no rali de alta, fraudadores estão bancando os espertos e jogando armadilhas para enganar negociantes e investidores em meio a todo esse entusiasmo nos mercados. E é por isso que é muito importante estar sempre atento, especialmente quando o preço do BTC está subindo. Seguem algumas técnicas práticas para se proteger e não se tornar presa fácil em diversos tipos de ataque de criptomoedas.

Tenha uma carteira bitcoin com sólidos recursos de segurança

O bitcoin funciona de modo eletrônico por meio de carteiras e dispositivos conectados à internet. Isso o torna mais acessível que o dinheiro convencional, mas também mais exposto a ataques fraudulentos on-line. Escolher uma boa carteira de criptomoedas é crucial, especialmente se você for guardar valores altos. Por isso, o ideal é buscar uma carteira bitcoin que tenha os seguintes recursos:

Autenticação de dois fatores. Habilitar a autenticação de dois fatores na sua carteira acrescenta uma camada extra de segurança ao seu bitcoin ao exigir um código para verificar a identidade do usuário. Com essa funcionalidade ativada, só você tem acesso às suas criptomoedas.

Uso acessível e prático. Há diferentes tipos de carteiras de criptomoedas . Mas com os movimentos de preço imprevisíveis do bitcoin, o ideal é ter uma carteira digital que lhe permita acessar, comprar e vender BTC com poucos toques no seu smartphone a qualquer momento e onde você estiver.

Se você for novo no mercado de criptomoedas e estiver procurando uma carteira confiável, saiba que ao criar uma conta na Paxful, você ganha uma carteira bitcoin gratuita. Caso já tenha uma conta na Paxful, não deixe de habilitar a autenticação de dois fatores e outros recursos de segurança necessários para deixar a sua carteira de criptomoedas ainda mais segura.

Compre e venda bitcoin em um mercado de criptomoedas conceituado

Há hoje milhares de plataformas de troca (ou exchanges) na internet, mas é importante buscar uma bem conceituada e confiável. Seguem alguns fatores a considerar ao escolher um mercado de bitcoin:

Elevados padrões de segurança. Escolha uma plataforma de troca que possa proteger não só o seu dinheiro, mas também as suas informações confidenciais. Mercados como a Paxful cumprem estritamente os regulamentos Conheça o seu Cliente (KYC) ao verificarem a identidade e as atividades de todos os usuários. Essa é outra forma de afastar pessoas mal intencionadas da plataforma e manter um ambiente de negociação seguro para todos.

Suporte ao cliente 24 horas por dia, sete dias por semana. O preço do bitcoin pode subir ou descer a qualquer hora do dia e da noite. Assim, o ideal é escolher um mercado que ofereça uma equipe de suporte facilmente acessível para qualquer preocupação de negociação que você possa ter.

Esteja atento a armadilhas e truques de fraudadores

Com a alta no preço e no volume de negociação do BTC, a quantidade de fraudes e golpes nesse meio também tem crescido consideravelmente. Essas armadilhas são jogadas por meio de engenharia social, phishing e outros ciberataques perigosos. Evite acabar sendo uma presa dessas ofertas e atividades nebulosas no universo das criptomoedas com estas dicas:

Não clique em nenhum link suspeito. Links prejudiciais podem ser compartilhados em códigos QR e URLs duvidosos por mensagens de texto, e-mails, redes sociais ou chats de negociação. Esse é um dos tipos de ataque mais comuns de fraudadores, especialmente quando o preço do BTC está em alta.

Verifique o endereço de domínio do site. Antes de digitar os seus dados de login, confirme se você está realmente no site que quer acessar. Os cibercriminosos criam o tempo todo sites falsos que se parecem muito com os verdadeiros para seduzir suas vítimas. Tenha muito cuidado!

Não interaja com perfis estranhos ao negociar o seu BTC. Além de enganar e levar você a clicar em links suspeitos, os fraudadores também se fazem passar por alguém de uma empresa ou organização para conquistar a sua confiança e, logo depois, roubar o seu BTC.

Ainda que a Paxful empregue poderosos recursos de segurança na plataforma, você pode proteger ainda mais o seu dinheiro aplicando as melhores práticas para proteger a sua conta de criptomoedas contra phishing e outros tipos de golpe nesse mercado em rápida evolução.

Pronto para embarcar no próximo rali de alta do bitcoin?

2020 foi sem dúvida um ano difícil para todos nós, que passamos a maior parte do tempo em casa. Ainda que isso tenha nos dado bastante tempo para refletir, os primeiros dias de 2021 trouxeram um evento que muitos negociantes e investidores de criptomoedas possivelmente não esperavam. O preço do bitcoin na virada do ano de US$ 28.841,57 passou por uma impressionante alta de aproximadamente 45% em apenas oito dias, quando atingiu seu recorde histórico ao superar os US$ 42 mil.

Alguns entusiastas das criptomoedas dizem que investidores e negociantes institucionais podem tido forte influência nesse rali de alta, mas quanto tempo isso vai durar? E o mais importante: o quanto o seu dinheiro vai estar preparado e seguro antes da próxima reviravolta do bitcoin?

Esperamos que essas dicas ajudem você a navegar pelas águas não exploradas dessa moeda em crescimento. Lembre-se de aplicá-las e de nunca baixar a guarda!

*O conteúdo deste artigo possui fins unicamente informativos. Você não deve considerar nenhuma dessas informações como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou de qualquer outra natureza.