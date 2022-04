Muitos de nós sabemos o que se sente ao ouvir: se você tivesse investido em bitcoin (BTC) lá no início, provavelmente seria milionário hoje. É duro ouvir isso, mas não há nada que se possa fazer, a não ser que alguém por aí tenha uma máquina do tempo para emprestar.

Quando o BTC surgiu, muita gente nem sabia o que era. Mas alguns poucos viram o diamante bruto que a nova moeda representava e investiram nela realmente no início. Essas pessoas se tornaram baleias de bitcoin, um termo muito usado no meio para se referir a pessoas ou grupos que detêm uma grande quantidade de criptomoedas.

Mas isso leva à pergunta: “Quem possui a maior parte dos bitcoins?”. Bem, precisamos buscar entre pessoas, empresas e endereços de carteira.

Pessoas que detêm a maior parte dos bitcoins

Satoshi Nakamoto

Se estamos falando de bitcoin, como poderíamos não mencionar seu misterioso criador? Satoshi Nakamoto escreveu o white paper Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash (Bitcoin: um dinheiro eletrônico peer-to-peer), que levou ao desenvolvimento e ao lançamento da rede do BTC.

O bloco gênese (ou bloco 0) foi criado em 2009, e Nakamoto continuou trabalhando na equipe de desenvolvimento ativa até sair do projeto um ano e meio depois. Até hoje, ninguém conhece a verdadeira identidade de Satoshi Nakamoto, apesar de muitos afirmarem ser ele.

Nakamoto foi um dos primeiros a minerar bitcoin, mas nunca os vendeu, o que faz dele um detentor de um valor enorme em BTC (acredita-se que em torno de 1.000.000 BTC).

Tyler e Cameron Winklevoss

Conhecidos por seu processo contra Mark Zuckerberg envolvendo o Facebook, os gêmeos Winklevoss conquistaram a fama no mundo das criptomoedas. O dinheiro — na casa dos milhões — que eles ganharam com o acordo não revelado naquele processo foi investido em criptomoedas. Agora, eles afirmam ter aproximadamente 1% de todo BTC em circulação.

Tyler e Cameron Winklevoss também lançaram a Gemini, um das primeiras corretoras reguladas de criptomoedas, na esperança de construir um ecossistema que atraísse mais investidores de bitcoin institucionais e day traders.

Barry Silbert

Barry Silbert é o CEO e fundador do Digital Currency Group, uma empresa de capital de risco com foco no mercado de moedas digitais. Silbert também é conhecido como “O Rei das Criptomoedas”, já que sua empresa investiu em mais de 100 empresas de bitcoin, sendo uma das primeiras a fazer isso.

O fundo Bitcoin Investment Trust de Silbert declarou ter atingido a cifra de 100.000 BTC em 2014.

Blythe Masters

Ex-diretora geral da J.P. Morgan Chase, Blythe Masters liderou a Digital Asset Holdings em 2014 como CEO. A Digital Asset desenvolve ferramentas de processamento baseadas em criptomoedas que ajudam a aperfeiçoar a negociação de bitcoin em aspectos como eficiência, segurança, velocidade de liquidação e conformidade.

Masters ainda atua em importantes empresas como guia nos temas blockchain, serviços financeiros e tecnologia. Embora o valor exato que ela possua seja desconhecido, há relatos dos enormes investimentos nas empresas que ela integra, e Masters é sem dúvida uma das mulheres mais influentes no meio.

Dan Morehead

Fundador da Pantera Capital, uma das primeiras firmas de investimento a se concentrarem em criptomoedas, Dan Morehead é ex-corretor da Goldman Sachs. Lançada por ele em 2013, a Pantera era em 2018 uma das maiores detentoras institucionais de criptomoedas.

A Pantera já investiu em várias firmas de investimento, corretoras, exchanges e até mesmo serviços de negociação de moedas, e relatou ter recebido 10.000% de retorno em 2018.

Ainda que o saldo líquido exato de Morehead em bitcoin seja desconhecido, acredita-se que esteja na casa dos sete dígitos, se não mais.

Empresas que possuem grandes quantidades de bitcoin

Grandes empresas também colocaram sua atenção no bitcoin, e algumas das maiores têm vários milhões de dólares — ou mais — em BTC. Com base nos dados encontrados no Bitcoin Treasuries, estas são as três maiores empresas nesse espaço:

MicroStrategy

A MicroStrategy fornece serviços baseados na nuvem, inteligência empresarial e software para dispositivos móveis. Ela foi fundada em 1989 por Michael J. Saylor, Sanju Bansal e Thomas Spahr,

e lidera a lista atualmente com um total de 105.085 BTC, o que representa atualmente cerca de US$ 3,4 bilhões e 0,5% de todos os 21 milhões de bitcoins que podem ser minerados.

Tesla

Temos certeza de que todo mundo já conhece o caos que Elon Musk, o fundador da Tesla, cria no universo das criptomoedas.

De acordo com um registro protocolado na SEC (a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos), a fabricante de veículos elétricos Tesla entrou na lista de empresas que possuem BTC. O registro revela que ela investiu “um total de US$ 1,5 bilhão” em bitcoin, o que representa aproximadamente 7,7% de seu caixa de US$ 19.384 em números do quarto trimestre de 2020. O mesmo registro menciona também que a compra teve o objetivo de maximizar retornos e diversificar o caixa da empresa.

A Tesla detém hoje 42.902 BTC, o equivalente a cerca de US$ 1,4 bilhão e 0,204% de todo o limite de 21 milhões de bitcoins que serão minerados.

Galaxy Digital Holdings

A Galaxy Digital Holdings é um banco comercial com foco em criptomoedas e empresa de investimento que busca institucionalizar o ativo digital e o espaço de blockchain. Ela oferece gestão de ativos e serviços de investimento, consultoria e negociação.

A Galaxy Digital Holdings tem 16.400 BTC, o que representa neste momento pouco menos de US$ 540 milhões e 0,078% do limite de oferta de 21 milhões de bitcoins.

Os endereços de bitcoin mais ricos

Se você acha que essas empresas têm muito BTC, é porque ainda não viu alguns dos endereços de bitcoin mais ricos do mundo:

Endereço de BTC Qtd. de BTC Valor em US$ (no momento em que este artigo é escrito) % do total das moedas 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo 299.427 BTC US$ 9.850.549.446 1,60% bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 163.011 BTC US$ 5.362.735.878 0,8693% 1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ 115.613 BTC US$ 3.803.436.474 0,6166% 35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDGqQPsP 103.452 BTC US$ 3.403.363.896 0,5517% 37XuVSEpWW4trkfmvWzegTHQt7BdktSKUs 94.505 BTC US$ 3.109.025.490 0,5040% 38UmuUqPCrFmQo4khkomQwZ4VbY2nZMJ67 85.064 BTC US$ 2.798.435.472 0,4536% 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF 79.957 BTC US$ 2.630.425.386 0,4264% 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb 73.601 BTC US$ 2.421.325.698 0,3925% bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 69.370 BTC US$ 2.282.134.260 0,3700% 3Kzh9qAqVWQhEsfQz7zEQL1EuSx5tyNLNS 651 BTC US$ 2.138.402.898 0,3466%

Esses endereços parecem apenas sequências aleatórias de números e letras, mas essas carteiras estão abarrotadas de BTC.

O futuro do bitcoin

Essas são as baleias que convivem conosco neste vasto oceano. Devemos ter medo delas? Quem sabe? Ainda falta muito para descobrir, mas uma coisa é certa: essas baleias de bitcoin perceberam o valor do BTC bem antes de nós.

Com mais de 12 anos de história, o bitcoin finalmente chegou ao mainstream. Todo mundo conhece a moeda, mas nem todos sabem como usá-la.

Já falamos como o BTC pode ser uma excelente reserva de valor, e é possível que essas baleias tenham visto isso primeiro. Mas agora, muita gente está começando a ver isso também, e o BTC começa a transcender suas finalidades de investimento.

O bitcoin está começando a desenvolver aplicações reais como meios de pagamento mais eficientes, remessas de dinheiro mais baratas e até mesmo preservação de patrimônio.

Com todas essas baleias atrás do bitcoin, isso pode indicar o movimento da revolução dos ativos digitais. Ainda não está claro quando o bitcoin alcançará a adoção em massa, mas podemos considerar um indicador o fato de ele ter chamado a atenção de algumas das maiores empresas e pessoas mais influentes do planeta.

Alguns de nós podemos pensar que é tarde demais, mas estamos aqui para dizer que não é. Ainda que esteja crescendo, a adoção avança lentamente. A revolução está apenas começando.