Usuários do mundo inteiro podem agora negociar USDT na plataforma Paxful, adicionar dados de conta bancária e enviar bitcoin utilizando apenas o nome de usuário

Nova York, 28 de setembro de 2020 — A Paxful, mercado peer-to-peer global de criptomoedas, anunciou hoje o lançamento de negociações diretamente entre as partes (peer-to-peer) com tether (USDT) em sua plataforma. Qualquer usuário verificado pode agora proteger seu dinheiro da volatilidade do bitcoin e negociar tether — a mais importante stablecoin do mundo em valor de mercado — de modo muito semelhante como já vinham negociando bitcoin.

A versão piloto, lançada inicialmente na Nigéria e em algumas regiões específicas, foi um sucesso:

“Em homenagem a nossos maiores mercados, decidimos oferecer antes a nova funcionalidade aos usuários mais ativos da Nigéria. Para confirmar sua eficiência e facilidade de uso, recebemos avaliações sobre questões práticas, que aplicamos para fazer um ajuste fino nas funcionalidades de negociação”, conta Artur Schaback, diretor de produto e cofundador da Paxful.



Do mesmo modo como negociam bitcoin (BTC) no mercado da Paxful, os usuários podem agora comprar e vender USDT utilizando mais de 300 formas de pagamento, como transferências bancárias, carteiras on-line e vales-presente. O USDT pode ser adquirido sem precisar comprar BTC anteriormente, e a stablecoin pode ser retirada diretamente da carteira da Paxful. Aos usuários, é apresentada instantaneamente uma opção de proteger o bitcoin convertendo seu BTC em USDT e vice-versa.

A funcionalidade de hedging foi muito bem recebida, pois milhares de usuários já protegeram seus bitcoins da volatilidade convertendo aproximadamente US$ 1,5 milhão em tether até agora. A Paxful também implementou diversas atualizações na plataforma para melhorar ainda mais a experiência dos usuários.

Agora, todos podem adicionar dados de conta bancária nas configurações de suas contas na plataforma para tornar as negociações com transferências bancárias mais rápidas e práticas. Ao criarem uma oferta, os usuários podem optar por informar os dados bancários automaticamente quando uma negociação é iniciada, eliminando assim o compartilhamento de dados incorretos e poupando o tempo de ambas as partes que negociam.

Outra novidade é que os usuários podem agora enviar bitcoin entre si utilizando seus nomes de usuários na Paxful. Antes, esse tipo de transação só podia ser realizado por meio do endereço de carteira.

“Parte de tornar nossa plataforma verdadeiramente ‘fortalecida por pessoas’ é escutar o que nossos usuários têm a dizer. A novidade busca simplificar as transações para que nossos usuários do mundo inteiro possam enviar bitcoin com total facilidade. Seja para familiares ou amigos, as remessas acabam de ficar ainda mais fáceis. Estamos simplificando ao máximo a experiência de negociação em nossa plataforma”, conclui Schaback.

A empresa anunciou recentemente que a plataforma Paxful atingiu os importantes marcos de 4,5 milhões de carteiras cadastradas e US$ 4,6 bilhões em volume de negociação, além de ter reduzido os índices de disputa para menos de 1% do total de negociações. Desde sua criação até este momento de 2020, a plataforma adicionou um milhão de usuários por ano e está a caminho de cadastrar mais dois milhões de usuários até o final do ano.