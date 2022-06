Preços podem ser muitas vezes voláteis e imprevisíveis. Eles podem disparar em um dia e desabar no outro. Essa curva no valor de uma moeda é determinada muitas vezes pela vitalidade de uma economia e, infelizmente, essa incerteza pode colocar o patrimônio de todos em risco.

Geralmente, os investidores recorrem a metais preciosos, imóveis e outros ativos valiosos para preservar seu patrimônio. Mas se você quiser fazer diferente, uma stablecoin é outra excelente opção para se proteger contra possíveis perdas.

O que é uma stablecoin?

Uma stablecoin é outro tipo de token digital de criptomoeda que tenta emular e atrelar seu valor de mercado a outro ativo ou referência externa. Seu preço pode ser atrelado ao preço de commodities como ouro, petróleo, gás e outras reservas, ou ao valor de moedas nacionais como dólar americano, euro, iene e outras.

Como um tipo de criptomoeda, as stablecoins também executam seus programas e operações por meio da tecnologia de blockchain. E elas também buscam oferecer as mesmas funcionalidades do dinheiro tradicional e de ativos digitais, podendo assim ser utilizadas para transações de pagamento. As stablecoins se enquadram na categoria de tokens de pagamento, sendo utilizadas como uma unidade de conta, meio de troca e armazenamento de valor.

São algumas das stablecoins mais conhecidas Tether (USDT), Dai (DAI), USD Coin (USDC), TrueUSD (TUSD), Paxos Standard (PAXOS), mas há muitas outras.

No entanto, ao contrário de determinadas moedas convencionais, muito suscetíveis à inflação, e de outras criptomoedas como o Bitcoin (BTC) e o Ethereum (ETH), conhecidas pela alta volatilidade no preço, as stablecoins são feitas para manter seu valor ou atingir estabilidade de preço. Isso é obtido de quatro diferentes formas.

Como funcionam as stablecoins?

Para cobrir a lacuna entre a estabilidade de preço de moedas fiduciárias e criptomoedas, as stablecoins atrelam seus valores empregando diferentes mecanismos. Vejamos suas quatro categorias.

1. Stablecoins garantidas em moedas fiduciárias

Esse tipo de stablecoin é lastreado por uma moeda nacional existente, como o dólar americano (USD), geralmente em uma paridade de 1 para 1. Isso significa que a moeda fiduciária equivalente é mantida em garantia para cada moeda digital emitida. Um bom exemplo é o Tether (USDT), em que 1 USDT vale sempre 1 USD.

Stablecoins lastreadas em moedas fiduciárias são atualmente o tipo mais conhecido e utilizado de stablecoin no mundo cripto. Mas elas são consideradas vulneráveis a fraudes, pois são emitidas por grupos e entidades centralizados com suas próprias regras e protocolos. Por isso é importante buscar um emissor confiável.

2. Stablecoins garantidas por commodities

Essas stablecoins são similares às lastreadas em moedas fiduciárias, mas em lugar de moedas nacionais, utilizam outros tipos de ativos e bens intercambiáveis como garantia. Estão entre eles metais e minerais preciosos como ouro, prata e diamantes, commodities valiosas como petróleo e gás natural, imóveis exclusivos e muitos outros. Um bom exemplo desse tipo é a criptomoeda lastreada pelo petróleo venezuelano chamada Petromoneda ou Petro (PTR), que não pode ser negociada internacionalmente e tampouco conseguiu conquistar adoção em seu país de origem.

3. Stablecoins garantidas por criptomoedas

Nesse caso, em lugar de moedas fiduciárias, as stablecoins são lastreadas por criptomoedas. Como utilizam criptomoedas como garantias, todo o processo é executado e operado no blockchain de forma descentralizada. Geralmente, stablecoins garantidas em criptomoedas são atreladas em uma proporção de 1 para 2.

Devido à natureza altamente volátil das criptomoedas, uma quantidade maior de criptomoedas deve ser mantida em garantia para cada stablecoin. Dessa forma, a oferta de stablecoins não será afetada por flutuações de preço extremas. Um exemplo desse tipo é o dai (DAI), que é lastreado por garantia na plataforma Maker.

Mas devido à complexidade das criptomoedas, esse tipo não é tão buscado como as stablecoins lastreadas por moedas fiduciárias. Além disso, devido ao grande valor mantido como reserva, esse tipo de stablecoin é chamado geralmente de “excessivamente garantido”.

4. Stablecoins algorítmicas

Também conhecidas como não garantidas, essas stablecoins não são lastreadas por moedas fiduciárias ou criptomoedas. Em vez disso, elas mantêm a estabilidade por meio de um algoritmo ou mecanismo de atuação. Contratos inteligentes atuam para administrar o esquema de oferta e demanda, e garantir a estabilidade de preço da stablecoin.

O sistema algorítmico gerará novas moedas se a stablecoin for negociada a valores muito elevados. Se o contrário acontecer e a stablecoin perder sua paridade, o sistema comprará moedas no mercado para cortar a quantidade em circulação. São exemplos desse tipo o Primecoin (CPM) e o já extinto Basis. Esse parece ser o tipo mais complicado dos quatro, mas os sistemas algorítmicos são bem parecidos com processos de bancos centrais para administrar a oferta de moedas.

Por que stablecoins são importantes?

Como outras criptomoedas, as stablecoins também buscam oferecer funcionalidades desenvolvidas de dinheiro tradicional por todo o mundo. Vejamos alguns de seus benefícios mais importantes.

1. Estabilidade de preço

As stablecoins são projetadas para manter um valor estável ao longo do tempo. É justamente por essa característica que muitos usuários e investidores de criptomoedas as consideram ativos seguros ideais. O valor de moedas fiduciárias e das criptomoedas podem passar por intensos altos e baixos a qualquer momento, e é por isso que stablecoins são uma excelente alternativa para pessoas que buscam preservar seu patrimônio. Elas podem manter seu patrimônio em um ativo sem correr o risco de perda pela inflação.

2. Privacidade e descentralização

Como são um tipo de criptomoeda, as stablecoins também contam com os mesmos recursos e tecnologias que tornam outros ativos digitais como o Bitcoin os mais seguros do mundo. Elas são executadas e operam em uma blockchain, o que evita gastos em duplicidade e atividades de hackers, além de permitir que a rede seja descentralizada.

3. Moeda programável

Stablecoins são programáveis e podem ser reprojetadas para atender às necessidades dos usuários, já que são “fundamentalmente feitas de código”. Uma forma comum de implementar isso é por meio de programas de recompensa ou fidelidade. Se uma empresa desenvolve seu programa a partir de sua stablecoin, ela tem a possibilidade de projetar um aplicativo em que os usuários podem verificar de forma fácil e rápida sua stablecoin e recompensas ao mesmo tempo.

As stablecoins mais utilizadas hoje no mercado

Agora que você já sabe o que são e como funcionam, vejamos mais a fundo esta lista das stablecoins mais usadas hoje:

Tether (USDT)

Como seu símbolo ticker já sugere, o Tether é uma stablecoin com valor atrelado ao dólar americano, ou seja, 1 USD = 1 USDT. Ela ocupa atualmente o terceiro lugar em capitalização de mercado na lista de todas as criptomoedas.



Valor: 1,00 USD

Capitalização de mercado: 82.557.675.749 USD



Dai (DAI)

Mantido e regulado pela MakerDAO, o Dai é uma stablecoin baseada em Ethereum que também tem seu valor atrelado ao dólar americano utilizando dívida coletarizada, ou seja, sua reserva não é mantida em dólares americanos, mas por meio de dívida garantida em Ether (ETH).



Valor: 0,9993 USD

Capitalização de mercado: 9.401.706.542 USD



USD Coin (USDC)

O USD Coin (USDC) é uma stablecoin totalmente lastreada em dólares americanos, o que significa que é uma moeda garantida por moeda fiduciária e atrelada ao USD.



Valor: 0,9993 USD

Capitalização de mercado: 50.960.698.150 USD



True USD (TUSD)

Como outros exemplos desta lista, o True USD é uma stablecoin totalmente coletarizada e verificada pela rede Ethereum. Ela também tem seu valor atrelado ao dólar americano e mantém uma paridade de 1 para 1, como a maioria das demais stablecoins.



Valor: 0,9994 USD

Capitalização de mercado: 1.345.160.168 USD



Pax Dollar (USDP)

Negociado originalmente com o símbolo ticker PAX, esta moeda foi depois renomeada para Pax Dollar (USDP) pela equipe da Paxos. O Pax Dollar também funciona na blockchain do Ethereum e mantém uma paridade de 1 para 1 com o USD.



Valor: 1,00 USD

Capitalização de mercado: 946.559.515 USD



TerraUSD (UST)

Diferente dos outros exemplos, a paridade do TerraUSD com o dólar americano é mantida pela LUNA, outra criptomoeda bem mais volátil que o UST.



Valor: 0,9997 USD

Capitalização de mercado: 16.730.728.002 USD

*Os dados fornecidos refletem a realidade de 11 de abril de 2022, quando este artigo foi escrito.

Por que stablecoins funcionam tão bem com o Bitcoin

Como conseguem manter seu preço, as stablecoins são uma alternativa interessante para quem quer proteger o valor de seu dinheiro. Mas é quando elas se aliam a uma criptomoeda tão utilizada como o Bitcoin que fica claro o verdadeiro potencial de ambas. Dessa forma, você obtém o melhor dos dois mundos: oportunidades de investimento mais aplicações reais com o Bitcoin, e estabilidade com stablecoins como o Tether.

É por isso que, na Paxful, você tem a praticidade de converter USDT em BTC e vice-versa. Fazendo isso, você não só tem a oportunidade de explorar e experimentar as maravilhas do Bitcoin, mas também pode proteger o seu dinheiro da volatilidade com o Tether.

Pronto para experimentar o melhor dos dois mundos? Comece já a colher esses benefícios comprando USDT na Paxful ainda hoje!

Publicado originalmente em 23 de outubro de 2020 e atualizado em 20 de abril de 2022.