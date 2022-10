Neste momento, já existem milhares de criptomoedas por aí, e outras estão em preparação. Você já se perguntou como algumas dessas novas criptomoedas se concretizaram?

Embora não possamos falar por todas as criptomoedas, algumas das maiores criptomoedas, inclusive o Ethereum (ETH), surgiram a partir de ofertas iniciais de moedas (ICOs).

O que são ICOs e como elas funcionam?

Uma oferta inicial de moedas (ICO) é como uma arrecadação de recursos para criptomoedas. As pessoas investem dinheiro no desenvolvimento de criptomoedas e, em troca, são recompensadas com novos tokens. Então, as ICOs investem o dinheiro arrecadado no desenvolvimento da moeda.

Quando uma oferta inicial de moedas começa, é publicado um whitepaper completo que descreve sobre o que é o projeto, a necessidade que ele atenderá quando concluído, quanto dinheiro será necessário, quantos tokens os desenvolvedores manterão, que tipo de recursos será aceito e por quanto tempo a campanha será executada. Durante essa campanha, os apoiadores do projeto compram tokens usando criptomoedas ou moedas fiduciárias.

Suponha que o projeto seja capaz de arrecadar dinheiro suficiente dentro de um prazo específico (uma ICO bem-sucedida). Nesse caso, os recursos arrecadados serão usados ​​para buscar os objetivos do projeto. Mas se o projeto não conseguir obter os recursos mínimos (uma campanha ICO sem sucesso), os fundos podem voltar para os investidores.

Esse tipo de campanha foi popularizado em 2014, quando foi usado para ajudar a desenvolver o ETH. Desde então, houve centenas de outras ofertas iniciais de moedas que buscam financiamento.

Muitas pessoas comparam ICOs a ofertas públicas iniciais (IPOs) do mercado acionário e, de certa forma, são semelhantes. A diferença é que as ofertas iniciais de moedas são o equivalente do mercado cripto. Mas os objetivos e situações dos dois são tipicamente diferentes. As ICOs são geralmente mais um mecanismo de captação de recursos, enquanto as IPOs são usadas por empresas já estabelecidas que desejam vender a propriedade parcial da empresa para obter recursos.

Se comprar ações de uma IPO, isso significa essencialmente que você possui um percentual da empresa. Só que se comprar tokens de uma ICO, isso não quer dizer necessariamente que você possui parte do projeto da criptomoeda.

Como as ICOs são reguladas?

As ofertas iniciais de moedas são reguladas de forma diferente dependendo da região. Por exemplo, nos Estados Unidos, as ICOs são completamente legais. No entanto, a Securities and Exchange Commission (SEC) — a entidade reguladora do mercado mobiliário norte-americano — usa algo chamado Howey Test para ver se a ICO é uma oferta de títulos regulamentada ou não. Os regulamentos da União Europeia também refletem de perto a abordagem dos EUA.

O Howey Test determina se uma transação é considerada um “contrato de investimento” e, portanto, sujeita às leis e regulamentações de valores mobiliários. Se uma ICO for considerada um contrato de investimento de acordo com o Howey Test, ela pode ser regulamentada como qualquer outra ação pública, registrada e deve seguir rigorosas leis de valores mobiliários.

Basicamente, tudo isso significa que, apesar de nem todas as ICOs serem regulamentadas, a SEC ainda pode intervir. Considere o incidente do Telegram como exemplo. Em 2018-2019, o Telegram Group arrecadou 1,7 bilhão de dólares em uma ICO. Mas a SEC discordou de suas atividades devido a supostas falhas de registro pela equipe de desenvolvimento.

Em março passado, o Tribunal Distrital do Distrito Sul de Nova York emitiu uma liminar que obrigou o Telegram a devolver 1,2 bilhão de dólares aos investidores e, depois, pagar uma multa civil de 18,5 milhões de dólares.

Quais são os riscos de uma ICO?

Assim como quase qualquer coisa no mercado de criptomoedas, definitivamente há riscos com ICOs, tanto para compradores quanto para organizadores.

Apesar de mais reguladores descobrirem como regular as criptomoedas, o mercado ainda é muito pouco regulamentado. Não vai ter ninguém para ajudar você se a ICO em que você investiu for uma farsa ou se o projeto falhar. Os organizadores da ICO, por outro lado, podem cair em uma armadilha com regulamentações financeiras.

Como investidor, seguem alguns riscos a observar:

A onda às vezes pode superar seu valor real.

Você corre o risco de investir em uma fraude ou um esquema de pump-and-dump, em que o preço de uma moeda é artificialmente elevado para atrair compradores, sofrendo uma queda forte e repentina para enriquecer os agentes do esquema.

Às vezes, pode ser difícil ter uma visão completa de uma ICO antes de investir.

O preço dos tokens pode ser puramente especulativo, e podem ocorrer flutuações selvagens.

Às vezes, a transparência sobre o progresso e os problemas de um projeto é limitada.

Como organizador, estes são alguns riscos que você deve conhecer:

A incerteza nos regulamentos pode levar a multas, custos ou penalidades extras.

Você tem pouca ou nenhuma informação sobre os detentores de tokens.

Você assume a responsabilidade se a segurança dos projetos for ameaçada e, em última análise, prejudicar os investidores.

O interesse em ICOs está em declínio desde 2018.

Tanto os compradores quanto os organizadores enfrentam riscos e devem pesá-los cuidadosamente antes de investir dinheiro ou trabalho.

Como identificar ICOs fraudulentas

Infelizmente, existem muitas maçãs podres por aí esperando para atrair vítimas desavisadas para investirem em uma oferta ruim. Se você identificar um projeto em que tenha interesse em investir, fique atento a possíveis sinais de alerta:

Pessoas da equipe de desenvolvimento usando perfis falsos de mídias sociais ou identidades falsas.

O whitepaper e o modelo de negócios não são realistas.

Não há nenhum protótipo funcional.

O roteiro da equipe de desenvolvimento não é claro.

A equipe não tem experiência relevante.

A equipe não transfere o código para o GitHub.

O trabalho de relações públicas não tem credibilidade ou não há menção positiva ao projeto.

A equipe não usa uma carteira de garantia para entregar recursos de investidores aos desenvolvedores apenas se critérios específicos forem atendidos.

Essas são somente alguns sinais de alerta que existem por aí. Esteja sempre atento antes de investir.

Há riscos, mas também recompensas

De fato, ofertas iniciais de moedas fraudulentas não são incomuns, mas isso não significa que todas as ICOs devam ser evitadas. Ainda existem grandes projetos por aí, e você só vai precisar fazer sua pesquisa e descobrir se a ICO é credível ou não. Se conseguir encontrar uma interessante, você poderá ter a chance de entrar em um mercado desde o início e, se for bem-sucedido, obter grandes lucros!

Tente identificar os sinais de alerta o mais rápido possível para se manter seguro. Lembre-se que conhecimento é poder nesse meio, e quanto mais você souber, mais seguro vai estar.

*O conteúdo deste artigo possui fins unicamente informativos. Você não deve considerar nenhuma dessas informações como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou de qualquer outra natureza.